A lehetetlenre vállalkozik Magyarország?

Magyarország 500 ezer új munkavállalót szeretne bevonni a munkaerőpiacra a következő években. De valóban szükség van ennyi dolgozóra? Honnan jöhetnek ezek a munkavállalók?

500 ezer új munkaerőre lenne szükség, és ezt elsődlegesen a belső tartalékokból kell előteremteni. Ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén. Megemlítette a határon túli magyarokat lehetőségként, és hozzátette, hogy ha gazdasági migráció keretében be is jöhetnének külföldi munkavállalók, őket „kényelmi okokból” nem szabad behozni, mert azzal Magyarország kulturálisan nem járna jól. A kormányfői nyilatkozat után arról érdeklődtünk munkaerő-közvetítő cégeknél, hogy lehetséges-e további félmillió ember munkába állítása Magyarországon, és ha igen, akkor ehhez mire lenne szükség.

80-120 ezres létszámhiány

Először azt kérdeztük a munkaerő-közvetítő cégektől, hogy van-e igény jelenleg arra, hogy Magyarországon ilyen sok ember munkába álljon. Nógrádi József, a Trenkwalder Magyarország kereskedelmi igazgatója erre úgy reagált, hogy

bár a magyar munkaerőpiac is Európa azon részei közé tartozik, amelyek pótlólagos munkaerőt igényelnek, de a méretéből adódóan nincs ekkora létszámigénye.

„Saját méréseink szerint 110-120 ezer főre van szükség, a KSH ugyanakkor 83 ezer főt mutat ki. A mi számítsunk mögött az aktív keresések adatai vannak: azt vizsgáljuk, hogy a különböző hirdetési felületeken mennyi aktív hirdetés van” – fogalmazott Nógrádi József. Összességében szerinte megállapítható, hogy

a létszámigények terén nem igaz az az állítás, hogy főként betanított munkásra van szükség, mert az itteni létszámigények alig tesznek ki 15-20 ezer főt.

A legnagyobb igény a középfokú, illetve szakmai végzettséggel bírókra van, ahol jelenleg 70-80 ezer fős hiányt érzékelünk.

A felsőfokú végzettséggel bíróknál pedig szintén 20-25 ezer fős létszámigény tapasztalható.

Érdekes a miniszterelnöki nyilatkozat időzítése abból a szempontból is, hogy az elmúlt 6 hónapban a piaci létszámigény érezhetően visszaesett, emiatt Nógrádi József szerint jelenleg 15-20 százalékkal kevesebb munkavállalót keresnek, mint egy évvel korábban, és ezzel párhuzamosan közel 100 ezerről 83 ezer főre csökkent a KSH által kimutatott érték is.

Fehér Tamás, a ManpowerGroup magyarországi ügyvezetője a Portfolio megkeresésére úgy reagált, hogy véleménye szerint 1-2 éven belül semmiképpen sem reális a plusz 500 ezer ember munkába állítása.

A környező országokban magasabb vagy azonos béreket ajánlanak ugyanazért a munkáért, és mindenhol hasonló munkaerőhiány van. Más szóval nagyon kiélezett a verseny még a külföldi munkaerő bevonzása terén is

– értékelt Fehér Tamás.

Régiós összehasonlításban a magyarhoz méretében és összetételében is hasonló cseh munkaerőpiacon jelenleg 280 ezres a létszámhiány, ami az itthoni 2,5 százalékoshoz képest jóval nagyobb, 4,2 százalékos üres álláshely arányt mutat. Ugyanez a helyzet a nyugat-európai munkaerőpiacon, Németországban (4,4 százalék) vagy Ausztriában (4,6 százalék), illetve Belgiumban (4,5 százalék) is. A piacméret eltéréseit jól érzékelteti, hogy Németország esetében már milliós fős létszámigényt jelent ez a helyi gazdaságban. Mindez úgy, hogy igazából jelenleg alacsony növekedéssel és magas inflációval küzdenek az uniós gazdaságok.

Hogy honnan lesz 500 ezer új munkavállaló, azt valószínűleg még a kormány sem tudja, legalábbis a foglalkoztatási államtitkár számára ez még igencsak bizonytalan. A Kossuth Rádió egyik műsorában Orbán Viktor miniszterelnök szavaira hivatkozva Czomba Sándor a napokban közölte, hogy a következő években nagyságrendileg 500 ezer munkáskézre van szüksége az országnak, hogy be tudja futni azt a növekedési pályát, amit a kormány szeretne. Az államtitkár szerint matematikai esély van a feltöltésre. Viszont azt is mondta, hogy "ténylegesen 500 ezer munkáskezet, bevallom, őszintén jelen pillanatban országhatáron belül nem látunk". Valószínűnek tartja, hogy szükség lesz vendégmunkásra, "esetükben a mértékük az izgalmas, valamint az, honnan és milyen módon érkeznek".

Hol fognak aludni?

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy ha belföldön nem lehet már többszáz ezer embert munkába állítani, akkor a külföldi, de akár a határontúli magyarok foglalkoztatásához mire lenne szükség. Elég hamar kiderült, hogy az első számú probléma a szállás, egészen pontosan annak a hiánya.

A külföldi munkaerőnek egyértelműen szállásigénye van. Ma Magyarországon jelentősen kisebb létszámra sincsen elegendő szálláshely

– világította meg a helyzetet Nógrádi József. Hozzátette: az országban most is vannak olyan területek, ahol egyszerűen elfogytak a munkásszállók és a magáningatlanok is. Ilyen terület az észak-nyugati régió.

A cégvezető egy olyan adatot is közölt, amivel ritkán, vagy egyáltalán nem találkozik az ember munkaerőpiaci témában. Ez leginkább akkor fontos, ha a munkaerő nem tud ingázni, vagy esetleg külföldről jöttek dolgozni. „A teljes magyar kapacitás becslések szerint 280 ezer ágyra tehető, de ezek szinte teljesen kihasználtak” – adott meg egy fontos irányszámot Nógrádi József. Ezek alapján a plusz 500 ezer embernek egyelőre lefeküdnie sincs nagyon hová, ha esetleg munkába állítanák őket.

Alacsony hazai bérszínvonal

Ahhoz, hogy a plusz dolgozók munkába álljanak, nem ártana olyan bért fizetni számukra, ami vonzóvá teszi az új magyarországi munkahelyeket.

„Ezt egyértelműen a bérszínvonal emelésével lehet elérni rövid távon. Ha az megvan, akkor pedig az országot kell vonzóbbá tenni, mint a szomszédainkat, hogy családostul akarjanak és állandó jelleggel betelepülni a külföldiek. De mégis, talán az lenne a legfontosabb, hogy a Nyugat-Európában dolgozó honfitársainkat csábítsuk először haza” – vélekedett Fehér Tamás.

Nógrádi József úgy látja, hogy Magyarország az EU-ban átlagbér tekintetében a sereghajtók között van. Az ország vonzereje a külföldi munkavállalók számára az, hogy itt az unión belül vannak foglalkoztatva, uniós normáknak megfelelő munkakörnyezetben, szabályozott elvárások mentén. „Az itt alkalmazott külföldiek azonban hamar rádöbbennek arra, hogy az EU-n belül sokkal jobb lehetőségeik is vannak. Erre láttunk példát az ukrán munkavállalók esetében, akik az elején rendkívül megbízhatóak voltak, aztán pár évvel később a fluktuációs számaik már a magyar munkavállalókéval egy szintre nőttek” – adott kijózanító képet Nógrádi József.

Oktatás, egészségügy

A munkaerő-közvetítők tapasztalatai szerint az életszínvonal mellett az oktatás és az egészségügy minősége a legfontosabb tényező, amikor eldöntik a munkavállalók, hogy hol szeretnénk élni. Magyarország adottságai ennek fejlesztésére jók lennének, de csak nagyon hosszan, évtizedek alatt lenne mérhető a pozitív változás. Szükség lenne ugyanakkor az ilyen változásokra is, hogy a Magyarországra települő, jobb esetben itt maradó munkaerő ne csak években, hanem évtizedekben gondolkodjon, amikor hazai cégnél kötelezi el magát.

Nem elhanyagolható kérdés az esetleges külföldi munkaerő alkalmazásában az sem, hogy van-e a társadalomban befogadókészség.

Nógrádi József szerint a magyar lakosság nyitottsága a külföldi munkaerő iránt sokat romlott egy évtized alatt.

Jelen pillanatban már az is feszültségeket okoz, hogy 200 ezer külföldi él az országban, ebből 70 ezer dolgozik, noha a 3 százalék körüli itteni arány eltörpül más, közeli országokéhoz képest”

– részletezte meglátásait a munkaerő-közvetítő cég kereskedelmi vezetője. A 3 százaléknál ráadásul csak magasabb számokat látni, még a szomszédos országokban is. A külföldiek aránya Csehországban 6-7 százalék, Szlovéniában 8-9 százalék, Ausztriában 17-20 százalék, míg Németországban 12-14 százalék.

A fogadó államok befogadókészsége olyan jellemző, ami informális csatornákon keresztül a küldő államokban is hamar nyilvánvalóvá válik

– tette hozzá Nógrádi József.

A Trenkwalder Magyarországnál úgy látják, hogy a munkaerő alkalmazásánál azt sem szabad lebecsülni, hogy a külföldiek foglalkoztatása sokkal többe kerül, mint azt gondolják. Ehhez pedig kevés magyarországi cégnek van meg a tőkeereje. „Ez a fajta foglalkoztatás kezdéskor sokkal többe kerül, mint azt sokan gondolják. Egyrészt komoly járulékos költségek merülnek fel, például a repülőjegy, a szállás biztosítása vagy éppen a tolmács költsége. Másrészt rengeteg az adminisztráció, harmadrészt az egész folyamatnak van egy komoly időigényes szakasza” – hűtötte le a kedélyeket Nógrádi József. Kiemelte: ez a folyamat egy külföldi munkavállaló toborzásától a megérkezésen keresztül a teljes kapacitáson való teljesítéséig tart, néhány hónaptól akár fél évig is eltarthat. Ez függ a küldő országtól, annak ügynökségeitől, az itteni elvárásoktól, a hazai hatóságoktól és még egy sor egyéb engedélytől és igazolástól. Hangsúlyozta:

Ezek a hazai rendszerek nem állnak készen fél millió ember befogadására még akkor sem, ha holnaptól hirtelen ekkora munkaerőre lenne igény.

Mégis, milyen munkaerőre lehet szükség akár idén, akár a közeljövőben?

„A Manpower márciusban publikált felmérése egyértelműen kimutatta, hogy újra meglódult a munkaerőpiac, és két egymást követő negyedév után, amikor inkább leépítésben gondolkodtak a magyar vállalatok, újra többségbe kerültek azok a cégek, akik bővülni szeretnének. Várakozásaink szerint ez a bővülési kedv tovább erősödik majd az év során” – adott egy várakozást erre az évre Fehér Tamás, a magyarországi ManpowerGroup ügyvezetője.

Felmérésük alapján az energiaszektor, a pénzügyi szolgáltatások, az építőipar, illetve az IT területek terveznek leginkább bővülést. Ezeken a területeken pedig szükség van sok magasan képzett diplomásra és szakmunkásra is. „Így tehát az lesz inkább a kihívás, hogy honnan tudunk bevonzani nem csak betanított munkásokat, de képzett szakembereket is nagy létszámban” – összegezte gondolatait Fehér Tamás, a magyarországi ManpowerGroup ügyvezetője.

„Amennyiben gyári munkásra van szükség, akkor azt látni kell, hogy a ma épülő gyárakban - az ipar 4.0 és a 5G terjedésének hála - egyre kevesebb betanított munkaerőre van szükség, miközben egyre automatizáltabb rendszerek dolgoznak össze. Elég csak megnézni egy teljesen robotizált raktárat, amiből már Magyarországon is található néhány.

Vagyis modern gyárakból komoly kapacitást kell építeni ahhoz, hogy félmilliós létszámigény keletkezzen.

Ráadásul ezekbe is inkább karbantartók, PLC-programozók, mérnökök kellenek majd, nem pedig kétkezi munkások” – adott egy másik nézőpontot a munkaerő kérdésre Nógrádi József.

A munkaerő-közvetítő cégek szerint egyébként ahhoz, hogy a jövő gyárai települjenek Magyarországra, szükség lenne a kutatás-fejlesztés felfuttatására az egyetemeken, és a jelenleginél több hallgatóra.

A hazai felsőoktatásban tanuló diákok létszáma viszont egyelőre inkább csökken és nem növekszik. Nem ártana a szorosabb, klaszterjellegű együttműködés sem az egyetemek, a gyárak és az önkormányzatok között. Ezen kívül szükség lenne olyan körzetek kialakítására, amelyek az innováció és fejlesztések támogatása mellett az adott térség infrastrukturális fejlődését is támogatják.

Címlapkép: Shutterstock