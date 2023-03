Egészen hihetetlen dologra vállalkozik Magyarország: csodával lenne határos, ha sikerülne

Nem kevesebb mint 500 ezer munkavállaló bevonása. Ez a kormány legújabb foglalkoztatási célja. Az elmúlt több mint tíz évben közel 1 millió fővel nőtt a foglalkoztatottak száma, most pedig mindössze egy-két év alatt vizionálnak félmillió új dolgozót. Ez sokkal gyorsabb növekedés lenne, mint az elmúlt évtizedben látott bővülés, amikor még a hegy derekáról indultunk, a mostani magasságban viszont már „sokkal ritkább a levegő”. Cikkünkben bemutatjuk, hogy van-e esély ennek a célnak az elérésére.

Ambiciózus cél

Ötszázezer fővel kellene növelni a foglalkoztatottak számát – mondta Nagy Márton, gazdaságfejlesztési miniszter az MKIK rendezvényén. Szerinte egyrészt gazdasági migrációval, másrészt az inaktívak bevonásával lehetne növelni a dolgozók számát. A miniszter szavait Orbán Viktor miniszterelnök részletesen kibontotta. Szerinte Magyarországnak a következő 1-2 évben szüksége lesz 500 ezer új dolgozóra. Elsődlegesen belső tartalékokról beszélt, de nem a közfoglalkoztatottakra gondolt, hiszen szavai alapján ebben már nincs tartalék.

A miniszterelnök szeretné, ha Kelet-Magyarországon is alacsony lenne a munkanélküliség, vagyis könnyen lehet, hogy új beruházásokra gondol, amelyek az ország ezen részében telepednének meg. Orbán Viktor utalt arra is, hogy a térségbeli országok magyarlakta területeiről szeretnének még munkaerőt az országba csábítani.

A hazai demográfiai folyamatokban egyébként már eddig is fontos szerepet játszott a migráció, ami az elmúlt években érdemben csökkentette a természetes fogyást, ráadásul minden bizonnyal zömében munkavállalási korú népességgel.

Nagyot nőtt a foglalkoztatás

Az elmúlt tíz évben 3,8-3,9 millióról 4,7 millióra emelkedett a foglalkoztatottak száma, vagyis közel 1 millióval dolgoznak most többen, mint 10-12 évvel korábban. Ez igen jelentős eredmény, amiben fontos szerepet játszott, hogy

emelkedett a nyugdíjkorhatár, ami növelte a foglalkoztatotti létszámot,

további munkaerő-piaci szigorítások akadályozzák a korai inaktivitásba "menekülést",

a diplomások arányának emelkedése javította a munkaképes korú népesség foglalkoztathatóságát,

a kiindulópont a pénzügyi válság mélypontja, ahonnan volt néhány százezer fős természetes helyreállás,

az időszak jelentős részében érdemben nőtt az európai és a magyar gazdaság,

miközben számos iparvállalat telepedett le vagy bővített hazánkban.

A nyugdíjkorhatár emelése gyakorlatilag az elmúlt időszakban nem engedte, hogy nagymértékben csökkenjen a munkavállalási korú lakosság száma. Ezt a mutatót most azért jobb használni, mint a 15-64 vagy a 15-74 éves népességet, mert bemutatja, miként módosul a korhatár változása miatt a vonatkozó létszám. Amikor emelték a korhatárt, akkor fűrészfogszerűen megnőtt a munkavállalási korú lakosság száma, amikor viszont nem volt emelés, akkor a demográfiai folyamatok csökkentették a létszámot. A következő időszakban már nem lesz több korhatáremelés az érvényben lévő törvények alapján, így a munkaképes lakosság számának csökkenése várható.

Munkaerőt tehát a nyugdíjasok mobilizálása mellett a foglalkoztatottak és a munkavállalási korúak közötti különbségből lehetne bevonni. Rögtön adódnak a munkanélküliek, itt azonban igencsak limitált a tér, hiszen a munkanélküliségi ráta az évtized első felében látott 8-10%-ról mostanra 3-4%-ra csökkent. Ez közel teljes foglalkoztatást tükröz, vagyis a munkanélküliek számának további, érdemi csökkentésére aligha számíthatunk. Jóllehet, a gazdaságilag elmaradottabb térségekben még néhány tízezer munkavállaló elhelyezkedése lehetséges, ám ez igencsak más nagyságrend, mint amiről a miniszterelnök beszélt.

Elapadó tartalékok

Adódik a tágan értelmezett munkanélküliség, a potencális munkaerőtartalék. Ám a munkanélküliek csaknem 200 ezres táborához képest ennek a csoportnak a létszáma sem olyan nagy, mint korábban. A munkaerőtartalék tavaly 250 és 300 ezer fő között ingadozott, akikbe beletartoznak azok az inaktívak is, akik szeretnének dolgozni, de nem kerestek munkát.

A fenti grafikon alapján látható, hogy amikor megindult a foglalkoztatás érdemi növekedése, akkor még 700-800 ezer fő között mozgott a munkaerőtartalék. Ők azok, akik a legkönnyebben bevonhatóak a munkaerőpiacra, jobbára szándékukban áll dolgozni, de közülük sokan elveszítették a reményt, hogy munkát találjanak. A mögöttünk álló évek foglalkoztatási növekedésében fontos szerepet játszott, hogy a munkaerőtartalékba tartozó csoportokból sokan találtak állást. Ezzel az évek során a munkaerőtartalék 400-500 ezer fővel csökkent.

Az adatok alapján látszik, hogy nemcsak a tartalék csökkent, de az aktivitás is emelkedett. További, érdemi emelkedésre azonban más kisebb a tér, kivéve persze akkor, ha tovább emelkedik a nyugdíjkorhatár. Amíg a 60-64 évesek foglalkoztatási rátája mindössze 10%-os volt a 2021-es évek elején, ez mostanra 50% fölé emelkedett. Vagyis látható, hogy a foglalkoztatás további, érdemi növelése csak valamilyen szabályozási változtatással lehetséges. Ez pedig nem is lenne meglepő annak fényében, hogy a kormányzat egy anyagban ígéretet tett az EU-nak a nyugdíjkorhatár további emelésére. (Ugyanakkor ilyen lépésre jellemzően több éves kivárással, alkalmazkodási időszakkal szokott sor kerülni.)

Sokan vannak a nyugdíjasok

Ahhoz, hogy megnézzük, milyen lehetőségek vannak, érdemes mélyebb bontásban megismerni a társadalom „nem foglalkoztatott” részét. A KSH adatai alapján részletesen be tudjuk mutatni, hogy a népességen belül miként alakul a foglalkoztatottak mellett a munkanélküliek és az inaktívak száma. Ahogy alább látható, a munkanélküliek túl nagy tartalékot nem jelentenek, a 2,5 millió inaktívból pedig 1,4 millió nyugdíjas, további több mint 600 ezer pedig még tanuló. Miközben a nyugdíjasok foglalkoztatása kérdéses, felmerül a fiatalok, vagyis a tanulók foglalkoztatása diákmunkák keretében. Az idősek azonban nem lesznek a leginkább termelékeny dolgozók akkor sem, ha sikerül munkára bírni őket, a fiatalok pedig legfeljebb részmunkaidős állást tudnak vállalni tanulmányaik mellett. Bár nagyon úgy tűnik, a kormány nem bánja, ha mihamarabb munkába állnak.

Forrás: KSH

Összességében tehát óriási tartalékok már nincsenek a hazai népességen belül, akiket át lehetne terelni a munkaerőpiacra. Egyrészt a munkaerőtartalék további, kismértékű csökkentésével, másrészt az aktivitás növelésével (főképp az elmaradottabb térségekben) még vonhatóak be dolgozók a munkaerőpiacra, miközben a nyugdíjasok és a fiatalok habár létszámukban jelentős csoportot jelentenek, nem valószínű, hogy választ jelentenének a problémára.

Külföldről még jöhetnek

Nem véletlenül utalhatott Orbán Viktor és Nagy Márton a külföldről érkező munkavállalókra. Magyarország esetében ez hosszú ideig a Kárpát-medence magyarlakta térségeiből érkezőket jelentette. A KSH egyik tanulmányában kifejti, hogy Magyarországra a rendszerváltást követően kezdtek nagyobb számban vándorolni a külföldi állampolgárok. Akkoriban főként az etnicitásnak volt döntő szerepe, a magyar nemzetiségűek érkeztek túlnyomó többségben. Később, az EU-csatlakozást követően a globális tendenciák már nem hagyták érintetlenül a magyar vándorlási hálózatokat: Magyarország vándorlási forrásterülete kiszélesedett, nagyobb távolságokból is képes volt vonzani a külföldi állampolgárokat.

Európán belül a szomszédos országok kiemelkedő aránya összefügg a határokon átívelő nyelvi, kulturális kapcsolatokkal a tanulmány szerint. Azaz, az I. és II. világháborút lezáró békeszerződések következményei még az elmúlt évtizedekben is meghatározóak voltak a Kárpát-medence vándorlási folyamataiban. „Ha a békeszerződések előtti ország területén értelmezzük a Magyarországot érintő teljes nemzetközi vándorlási vertikumot, akkor megállapíthatjuk, hogy a mozgások döntő részét belföldi vándorlásként tekinthetnénk. Az adatok alátámasztják, hogy I. világháború előtti időkre jellemző vándorlási trend folytatódik, amikor is a peremterületekről az ország középpontja felé történő mozgások voltak jellemzők” – írta a KSH tanulmánya. A hivatal adatai szerint egyébként a külföldön született magyar állampolgárok (ami természetesen nem tökéletes közelítése a fenti körnek) bevándorlása csökken, már évi 9 ezer fő alatt van.

Az elmúlt években ugyanakkor jelentősen könnyítették a harmadik, EU-n kívüli országból érkező dolgozók érkezését, amelynek köszönhetően folyamatosan nő a létszámuk. A hivatalos adatok szerint több mint 70 ezer külföldi állampolgárságú munkavállaló dolgozik hazai vállalatoknál, és a következő években könnyen lehet, hogy további több tízezerrel nő a létszámuk, ahogy a munkaerőhiány egyre komolyabb problémát jelent majd. A munkaerőpiaci szakemberek szerint havonta akár 500-1000 külföldi dolgozó is érkezhet Magyarországra, például a Fülöp-szigetekről vagy Vietnamból. Ez részben azért is lehetséges, mert a kárpát-medencei népesség számára már mérlegelendő, hogy átvándoroljanak-e Magyarországra, hiszen a térségi bérek egyre inkább megközelítik a magyar fizetéseket, miközben a magyar bérek lemaradnak, főképp euróban számolva.

Minden korábbinál jobb teljesítmény kellene

Ahogy a fentiekből következik, a trendek folytatódásával önmagában nem nő majd 500 ezerrel a foglalkoztatottak száma a következő néhány évben. Mostanra már kifejezetten magas szinten van a foglalkoztatottság, innen már nehezebb tovább növelni, mint amikor még 4 millió alatt volt. Az elmúlt tíz évben éves átlagban 70 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, a legnagyobb bővülés 2014 és 2016 között volt, amikor több mint 450 ezer fős emelkedést láthattunk. A következő években tehát mindennél jobb teljesítmény kellene ahhoz, hogy meglegyen a félmilliós növekedés. Ehhez az alábbi lépések valamilyen kombinációjára lenne szükség:

képzési programok indítása (a munkaerőtartalék egy részének az elhelyezése),

a foglalkoztatási szolgálatok megújítása (a reményvesztett munkanélküliek aktivizálása),

adminisztratív eszközök (pl. nyugdíjasok foglalkoztathatósága, nyugdíjkorhatár további emelése, fiatalok aktivitásának emelése az iskola végzése mellett),

a kelet-magyarországi régió beruházásaink növelése és/vagy a térség munkanélkülijeinek mobilizálása,

a bevándorlás támogatása (további könnyítésekkel, a küldő országok szélesítésével).

Vagyis csakis széleskörű képzési programokkal, adminisztratív eszközökkel, például a nyugdíjkorhatár további emelésével, illetve az országba való bevándorlás még vonzóbbá tételével érhető el a foglalkoztatottak számának további, nagymértékű emelése. A foglalkoztatási ráta elmúlt tíz évben látott növelésével az extenzív növekedés legnagyobb része már mögöttünk lehet: a mostani magaslatok eléréséig már a könnyebben foglalkoztathatókat sikerült bevonni a munkapiacra. Mostanára már leginkább olyan inaktívak maradtak, akik nyomós ok miatt maradnak távol a munkaerőpiacról. Az inaktívak jellemzően nehezen foglalkoztathatóak, így aztán ha közülük valamennyit sikerülne is bevonni a munkaerőpiacra, valószínűleg a legalacsonyabb termelékenységűek között lennének. Ebből a szempontból a határon túli magyarlakta területek jelenthetnek potenciált, ahogy azt az elmúlt évtizedekben is láthattuk. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján ugyanis a környező országokból bevándorló népesség képzettsége, korösszetétele kedvezőbb, mint a lakónépességé, tehát érdemi munkaerőpiaci potenciállal bírnak, termelékenységük kiemelkedőbb lehet azokhoz képest, akik most hazánkban inaktívak. Ugyanakkor minden bizonnyal egyre nehezebbé válik az országba csábítani őket, hiszen Magyarország már nem igazán nyújtja azt a bérelőnyt, ami még egy-két évtizede tetten érhető volt. Ebből a szempontból érthető, hogy a bevándorlók egyre távolabbi, kevésbé fejlett (alacsony bérezésű) országból jönnek hazánkba, akiknek az érkezését érdemben könnyítette a kormány az elmúlt években. Ezzel együtt is sokkal inkább 3-5 éves távon lehet érdemben növelni a foglalkoztathatók körét, mintsem 1-2 év alatt, még úgy is, ha a kormányzat egyszerre támaszkodna a belföldi népességre és a külföldről érkezőkre.

