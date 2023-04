Túlélte az energiaválságot a Balaton, de a munkaerőhiány miatt sokan elvérezhetnek

A télen bezárt hotelek egy része már kinyitott vagy hamarosan megnyitja kapuit a vendégek előtt. A magas energiaárak miatt a téli, kora tavaszi időszak – kiegészülve a gyenge kereslettel – a nyitva tartók számára komoly veszteséget termelt, de most abban bíznak, hogy a nyári szezon ezt kompenzálja majd. Ugyanakkor a munkaerőpiaci problémák idén is gondot jelenthetnek.

„Még mindig az energiaárak jelentik a legnagyobb problémát, főleg azoknál a szállodáknál és éttermeknél, amelyek fix árú, éves energiaszerződést kötöttek. Úgy tűnik azonban, hogy a vendégszám nem esett vissza, és ha rövidebb időszakra is foglalnak az emberek, nem mondtak le a pihenésről” – számolt be a jelenlegi folyamatokról a Portfolio megkeresésére Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke. A szövetségi vezető arról is beszélt, hogy a „foglalási időablak” viszont továbbra is nagyon rövid: 2-3 héttel a pihenés előtt foglalják le a szálláshelyeiket a belföldi vendégek. Sőt, húsvétkor, csak pár nappal az ünnep előtt indultak be igazán a vendégek, ettől függetlenül Flesch Tamás bizakodó a szezont illetően.

Forsthoffer Ágnes, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének balatoni régióvezetője is úgy tudja, hogy a télire bezárt szállodák ki fognak nyitni. „Vannak, akik csak a nyári főszezonban látják értelmét a működésnek, mert a többi időszakot nem tudják kigazdálkodni a csekély foglaltság miatt. Vannak, akik már márciusban kinyitottak, és voltak olyanok is, akik húsvétra időzítették a gazdasági feltámadásukat” – mondta a régiós vezető. Forsthoffer Ágnes szerint szépen lassan feláll a teljes balatoni kínálat, kiegészülve számos új szálláshellyel. Az éttermek között sajnos vannak, akik már nem fognak kinyitni a Balatonnál, de helyettük biztosan lesznek új vállalkozók is.

A magas energiaárak miatt a téli, kora tavaszi időszak – kiegészülve a gyenge kereslettel – sokunk számára komoly veszteséget termelt. Akik ennek ellenére nyitva tartottak, azok bíznak abban, hogy az év egészében nem lesz negatív a szaldójuk

– osztotta meg a Portfolio-val a balatoni vendéglátásban érdekelt vállalkozók optimizmusát Forsthoffer Ágnes.

Úgy látja, a Balatonra egyébként is jellemző, hogy a költségvezérelt árképzés nem minden esetben lehetséges. „Vannak időszakok, amikor tudjuk, hogy nem lehet elkérni azt az árat, amit a költségek indokolnak. Ez a fajta üzemeltetés kockázatos. A veszélye abban áll, hogy nem vagyunk jövendőmondók: nem tudni előre, mekkora veszteség engedhető meg a szintén ismeretlen jövőbeni profit reményében” – részletezte a pengeélen táncoló gazdálkodás kihívásait.

„A Balaton nyitásával erősödnek majd a munkaerőproblémák. Ilyenkor többezerrel, de akár több tízezerrel is többen dolgoznak a vendéglátásban, mint az év egyéb időszakában” – közölte a munkaerővel kapcsolatos várakozásait Flesch Tamás. Hozzátette:

Sokan kimentek külföldre, ilyenkor mindig nagyon nehéz a megfelelő munkaerőt megtalálni. Tartok tőle, hogy a fizetéseknél most is lesznek ráígérések

Megemlítette azt is, hogy reményei szerint azért a munkavállalók azért alapvetően a biztosabb és hosszabbtávú munkahelyet részesítik előnyben, a csak ideiglenesen működő, de nagy fizetéseket ígérő vállalkozásokhoz képest. Szerinte az ilyen, jóval a piaci átlag feletti pénzek kifizetése mindig bizonytalan.

A munkaerő kérdése évek óta vezeti a szállodák és éttermek probléma toplistáját. Ezt még talán a rezsiárak sem előzték meg. Több tulajdonos bejelentette, hogy nem küzdenek tovább, ebből következtetve bizonyára ezen a problémán is több egység elvérzik az idén

– részletezte a munkaerővel kapcsolatos kihívásokat és a lehetséges megoldásokat Forsthoffer Ágnes.

A Balaton körül kifejezetten izgalmas a munkaerő helyzet a sorra nyíló új hotelek, egyéb szálláshelyek miatt. Ő egyébként abban bízik, hogy a hazai munkaerő idővel egyre tudatosabb lesz abban a tekintetben, hogy értéknek tekinti a korrekt, becsületes foglalkoztatást, és aki így foglalkoztat, annál lesz munkaerő. Személyes véleménye szerint személyzeti szállások építésére, létesítésére kiírt pályázatok segíthetnének, hogy szálláslehetőséget kínálva a mobil munkaerőt a kellő számban tudjuk alkalmazni. Örülnénk jó morállal rendelkező külföldi munkaerőnek is, tette hozzá.

„Veszélynek látom az egyre növekvő számú hazai szálláshely számára a kiutazások élénkülését. Sok desztináció az alacsonyabb infláció miatt kedvező árakkal hívogat. Az utazók azonban hajlamosak az almát a körtével hasonlítani, amikor a szállásajánlatokat összevetik. Sokan nem veszik figyelembe az utazási, illetve egyéb kapcsolódó költségeket, amelyek egy külföldi utazással járnak, vagy apartman árat hasonlítanak belföldi, színvonalas szállodai árakkal” – árnyalta a képet Forsthoffer Ágnes. Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke hangsúlyozta, akár 20 százalékkal is olcsóbb lehet a nyaralás, ha rászánják az időt, hogy válogassanak az online ajánlatok közül, és a pihenés időpontja előtt több hónappal foglalnak.

Címlapkép: Getty Images