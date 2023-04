Megtudtuk a plusz orosz gázvásárlás hátterét

Negyedévente megújítható plusz gázvásárlási lehetőségről állapodott meg kedden a magyar és az orosz kormány, amellyel akkor él a magyar fél, ha az oroszok által kínált másnapi piaci gázár alacsonyabb, mint az európai gáztőzsdéken a legközelebbi havi határidős kontraktusok ára – tudta meg a Portfolio. Az a cél, hogy így lejjebb tudjuk szorítani a gázbeszerzés átlagköltségét, és úgy tűnik, hogy ez már el is indult. Erre utal ugyanis az, hogy miután kedden aláírta Moszkvában az új megállapodást Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, szerdától megugrott a kiskundorozsmai belépési ponton a gázimportunk.

Érdemes rögzíteni, hogy a friss megállapodás alapján valóban plusz orosz gázvásárlási lehetőségről van szó, nem pedig arról, hogy az évi 4,5 milliárd köbméternyi, a hosszú távú magyar-orosz szerződésben rögzített mennyiség egy részét lecseréljük olcsóbbra egy új megközelítésű referenciaár miatt. A 2021 őszén hatályba lépett hosszú távú szerződésben tudomásunk szerint az van, hogy a tényleges beszerzési árunk a holland (TTF) és a bécsi (VTP) gáztőzsde legközelebbi havi határidős árához igazodik egy képlet mentén.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy például a most áprilisban naponta kialakuló, májusi szállításra vonatkozó határidős TTF és VTP kontraktusok havi átlagára jelenti a bázist, és a májusban leszállított gázt júniusban kell euróban kifizetnünk, ami a tavaly márciusi orosz elnöki rendelet miatt egy speciális K-számlán keresztüli leváltással érkezik meg rubelben a Gazpromhoz. A kétféle tőzsdei ár háttere az, hogy az évi 3,5 milliárd köbméteres, déli irányú, Török Áramlaton keresztüli gázbeszerzésünk ára a TTF fronthavi kontraktushoz igazodik, az évi 1 milliárd köbméteres, ukrajnai, szlovákiai és ausztriai tranziton keresztüli beszerzésünk ára pedig a baumgarteni elosztóközpont miatt a VTP fronthavi kontraktusát követi. Mivel azonban az utóbbit is valójában a TTF ára mozgatja, ezért lehet leegyszerűsítve azt mondani, hogy az orosz gázvásárlásunk költségének alapját a holland TTF ára adja, amire még szállítási költségek rakódnak.

Ha tehát ezekhez a legközelebbi havi határidős kontraktus árakhoz képest olcsóbb az azonnali piaci (másnapi) gázvásárlás az oroszoktól, csak azokon a napokon/időszakokban él a magyar MVM a plusz orosz gáz megvásárlásának lehetőségével.

Ennek a vásárlásnak a lehetőségét negyedévente megújítják majd a felek, és nyilván attól is függ a tényleges plusz orosz gázvásárlás, hogy a Gazprom az adott napokon tud-e nekünk szállítani az ukrajnai, vagy a török tranzit útvonalon át.

Amint az alábbi ábrán bekarikáztuk: tavaly ősszel durván szétnyílt lefelé a másnapi gázár a legközelebbi havi határidős árhoz képest a TTF gáztőzsdén, mert a föld alatti gáztárolók töltöttsége Európa-szerte már nagyon magas szintre emelkedett, illetve az időjárás is kedvező volt, így a túlkínálat a mélybe taszította az azonnali piaci árakat. Előtte tavaly április-májusban is voltak olyan napok, amikor a másnapi gázár néhány euróval olcsóbb volt a legközelebbi határidős árhoz képest. Most is inkább ilyen, néhány eurós árelőnyt jelentő szituációk valószínűek a durva szétnyílás helyett, amelyet részben az oroszok szorult gázértékesítési helyzete okozhat (lásd alább). Utóbbi kedvezővé teheti a másnapi szállítású gáz árát az MVM-nek, igaz nem tudjuk pontosan, hogy milyen tőzsdei/nem tőzsdei árat kell figyelni, ami alapján ténylegesen hozzájut a magyar cég a plusz orosz gázhoz.

A friss magyar-orosz megállapodás alapján mindenesetre mostantól nemcsak a legközelebbi havi határidős kontraktus árát kell figyelni a TTF és a VTP gáztőzsdéken, hanem a másnapi kontraktusok árát is, mert

ha a másnapi árak akárcsak picit is alacsonyabbak a legközelebbi havi határidős áraknál, az már indikációt adhat arra, hogy beindulhatnak a háttérben a plusz orosz vásárlások.

Önmagában ahhoz, hogy lefelé szorítsa az MVM az összes gázbeszerzésének költségét, nem feltétlenül kellene direktben az oroszoktól plusz gázt vennie, mert a nyugat-európai piacokon is hozzá tud jutni a másnapi piacokon nem orosz eredetű gázhoz. Elképzelhető azonban az, hogy az oroszok még a TTF és a VTP másnapi piaci áraihoz képest is olcsóbb árat tudnak kínálni, mert az uniós gázpiacuk döntő részét elvesztették, és a szorult helyzetükben örülnek, ha valakinek el tudnak még adni gázt. Ezt erősíti az a friss piaci információnk is, hogy – a karácsonyi orosz nyilatkozattal összhangban - az utóbbi időszakban a Gazprom képviselői sorra környékezték meg az uniós és balkáni országokat is, hogy szívesen szállítanának plusz gázt, ha lenne rá érdeklődés, és a friss szerződés alapján erre magyar részről van érdeklődés.

Azt, hogy a plusz orosz gázvásárlás tényleg megtörténik-e, a déli irányú belépési ponton, Kiskundorozsmánál, könnyebb észre venni, mert ott mostanában csak az MVM hoz be gázt a Török Áramlaton keresztül az oroszoktól (igaz más kereskedők is használhatják ezt az átvételi pontot).

Különösen érdekes, hogy éppen azutáni naptól ugrott meg 9,9 millió köbméterről 15,6 millióra a kiskundorozsmai belépési ponton a nettó gázimport, hogy Szijjártó Péter kedden aláírta a plusz vásárlásról szóló megállapodást Moszkvában.

Hangsúlyozzuk: mivel ezt a belépési pontot több gázkereskedő is használja és a múltban is voltak hirtelen kilengések, így nem állíthatjuk biztosra, hogy a most megugró gázimport mögött az állami MVM áll, és tényleg elindultak a plusz orosz vásárlások, de valószínűnek tartjuk az időzítés miatt. (Előtte hónapokig stabilan napi 9,6-9,9 millió köbméternyi gáz érkezett itt, ez pedig éppen kiadja az évi 3,5 milliárd köbméternyi volument, ami a hosszú távú orosz szerződésben erre az útvonalra rögzítve van. Aztán április 1-től, tehát az új negyedév első napjától kezdve, ez kerek 10 millió köbmérre emelkedett, majd 5-én és 6-án 10,6 millió köbméter volt, utána szintén kerek 10 millió, majd innen történt az ugrás 15,6 millióra.)

A hosszú távú szerződés kisebb részét, évi 1 milliárd köbméteres volument az ukrajnai és szlovákiai, majd ausztriai tranziton át, a baumgarteni elosztón keresztül küldik az oroszok, aztán a gáz a mosonmagyaróvári belépési ponton érkezik hazánkba. Mivel ezt a belépési pontot számos más gázkereskedő is használta az elmúlt hónapokban is, így az összesített napi nettó gázimport számokból nem lehet kívülről megállapítani, hogy éppen melyik kereskedő mikor mennyit hozott be (pluszban) az országba.

Jelenleg egyébként a magyar gázellátottsági helyzet megnyugtatónak mondható, mert a tárolóink töltöttsége relatív magas (most 43%-os a töltöttség, a tízéves átlag 28%) és az ennél fontosabb fogyasztásarányos töltöttség terén továbbra is Európa élmezőnyében vagyunk, hiszen az éves gázfogyasztás 28%-a már a föld alatt pihen.

A gázbeszerzésünk (múltból cipelt) pénzügyi terhei azonban nem megnyugtatóak: erre utal a különleges földgázkészlet megtartása, hogy ne kelljen a rendkívül drágán vett gázon a gigantikus pénzügyi veszteséget elkönyvelni. Emellett a lakossági rezsicsökkentés keretében a 752 forintos „lakosági piaci ár” egész éves megtartása is arra utal, hogy a tavaly és mostanában drágán betárolt gázon még mindig nagyon komoly veszteségeket szenved el az állami MVM, hiszen még most is, a visszaesett piaci árak mellett is, durván 200 forint körül tudja megvenni a TTF-en a gázt, amely volumennek durván a 80%-át 65-70 forint körüli áron adhatja el a lakosságnak, ami áfával és szállítási költségekkel együtt adja ki a 102 forintos rezsicsökkentett árat. Így a veszteségnek csak egy részét kompenzálja az, hogy a 20%-nyi részt 580 forint körül adhatja el, ami áfával és szállítási költségekkel együtt adja ki a 752 forintos végső lakossági árat.

Éppen ezért lehet érdekében a kormánynak, hogy ha az MVM a másnapi piacon viszonylag olcsón tud hozzájutni plusz gázhoz az oroszoktól, akkor éljen vele, hogy a múltból cipelt komoly pénzügyi terheken enyhíteni tudjon, és így a rezsivédelmi alapból is minél kisebb részt kelljen felhasználni az állami cég megsegítésére.

Azt, hogy milyen árakon tudjuk majd ténylegesen betárolni a következő fűtési szezonra szükséges gázt, nem tudjuk, a határidős árak most csak kis drágulást vetítenek előre az őszi hónapok kontraktusai alapján. Ha azonban mégis lenne egy kiugró áremelkedés, akkor ettől az a szintén friss magyar-orosz megállapodás védene meg minket pénzügyileg, miszerint a 150 euró/MWh feletti gázárat csak később kell halasztott fizetéssel rendeznünk. Így tehát lényegében meghosszabbodott a tavaly ősszel kötött megállapodás, és ez számunkra egyfajta védelmet (biztosítást) jelent a kiugró gázár emelkedés ellen azok után, hogy a kormány az elmúlt hetekben többször is arra figyelmeztetett (itt és itt): ismét emelkedhet a gázár, mert az orosz szállítások drasztikus visszaesése, és a megugró kínai gázigény relatív hiányt okoz majd az európai gázpiacokon.

Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala. A képen balra középen a magyar külgazdasági és külügyminiszter, jobbra középen pedig Alexander Novak orosz miniszterelnök-helyettes, energiaügyekért felelős miniszter.