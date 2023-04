Újabb állami szerv oszthatna támogatásokat

A kormány felruházná a Miniszterelnöki Kabinetiroda alá tartozó Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséget, hogy költségvetési támogatásokat fizethessen. A szervezet felel a legtöbb kiemelt ünnepség, program és sportesemény lebonyolításáért.

Januárban került a Rogán Antal vezetett minisztériuma alá egy újabb stratégiai állami feladat, a kiemelt sportesemények és állami rendezvények szervezése. Már az erről szóló jogszabályban is szerepelt, hogy az újonnan felálló Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség nonprofit Zrt. (NRÜ) - amelybe beolvadt a Nemzeti Sportügynökség - pályáztatásban és lebonyolítási feladatokban is érdekelt lesz.

Csütörtök éjjel viszont közzétette a kormány azt a rendelettervezetet is, amely értelmében a feladatellátásával összefüggésben jogosulttá válhat az NRÜ a közreműködő szervezetek részére közvetített támogatások, mint költségvetési támogatások nyújtására.

Egy másik minapi tervezetből pedig kiderül, hogy a Kabinetiroda alá tartozó szervezet első feladata a 2023 augusztusában az Atlétikai Világbajnokság megrendezésének feltételeinek biztosítása lesz. Ez utóbbiból kiderül, hogy míg Budapest Főváros Kormányhivatala felel a kiemelt esemény megtartásával összefüggő, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendeletben meghatározott, a jegyző hatáskörébe tartozó feladatok ellátásáról, addig az esemény főszervezője az NRÜ lesz.

Januárban felmerült az is, hogy a nehéz gazdasági környezet miatt akár el is állhat az ország az atlétikai verseny megrendezésétől, de végül nem álltak el ettől. Maga a program pedig heves vitákat váltott ki a Fővárosi Önkormányzat és a kormány között: az Orbán-kabinet és a főváros még 2019 végén kötött megállapodást, amiben lefektették, hogy milyen feltételek teljesülése esetén támogatja Budapest a 2023-as atlétikai világbajnokság megrendezését, illetve az atlétikai stadion megépítését. Ebben szerepelt az 50 milliárdos tétel is a 2024-ig terjedő önkormányzati ciklusra az Egészséges Budapest programot (EBP).

Maga az atlétikai stadion közel 250 milliárd forintból valósult meg.