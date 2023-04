"Politikai termék, Horn Gyula-i utánérzés? Még hevesebb kritikákra számítottunk a vármegyebérlet miatt"

Hamarosan elérhetővé válnak az új vármegye- és országbérletek, az új konstrukciókat Orbán Viktor jelentette be az évértékelőjén, és már akkor heves kritikát kaptak szakmai szervezetektől, közlekedési szakemberektől, akik politikai termékről, a közlekedési szakma kudarcáról, Horn Gyula-i utánérzésről beszéltek, miközben a hivatalos kommunikáció korszakalkotó változásról szólt, Lázár János pedig az utóbbi harminc év egyik legjobb közlekedési döntésének nevezte a bérletek bevezetését. Bói Lóránddal, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésstratégiáért felelős helyettes államtitkárával beszéltünk, ő és kollégája, Hegyi Zsolt találta ki az új termékeket. A helyettes államtitkárt szembesítettük az új bérletekkel kapcsolatos legfőbb kritikákkal, de arról is kérdeztük, hogy mennyiben másolták a német és az osztrák példát, mekkora sikerre számítanak a bérleteladásokban, milyen hatásokkal számolnak, és hogy időben el tud-e indulni a két új termék.

Miközben az érintett szolgáltatók hivatalosan úgy hirdetik az új bérlet-konstrukciókat, hogy korszakalkotó változást hoznak a közösségi közlekedésben, a kritikusok politikai termékről, a közlekedési szakma kudarcáról, Horn Gyula-i utánérzésről beszélnek. Számítottak ilyen heves kritikákra?

Még hevesebbekre is. Egyébként a ’politikai’ jelző valószínűleg azért jelenhetett meg az új bérletekről szóló kommentárokban, mert az új konstrukciót a miniszterelnök jelentette be az évértékelőjén. Ettől még azonban a vármegye- és országbérlet tisztán szakmai termék. A nyilvánosság visszajelzése természetesen fontos, külön kell azonban választani azt, aki szakmai blogokon alkot véleményt és annak az utasnak a kérdését vagy akár kritikáját, aki a saját élethelyzetét érintő felhasználási feltételekkel kapcsolatban nyilvánul meg. Ez utóbbiakra minden esetben olyan választ tudtunk adni, amire a megkereső aztán nem kérdezett vissza, mert megértette, hogy mik ennek a terméknek a használati jellemzői. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az új termékkel senki nem járhat rosszul, hiszen minden korábbi jegy- és bérlettípus május elseje után is megmarad. Így talán lehet olyan utas, akinek az új megoldás kevésbé előnyös, mint a másiknak, de olyan biztosan nem, aki bármilyen kárt vagy hátrányt szenvedne: a vármegye- és az országbérlet bevezetésével minden utasunk csak nyerhet.

Hogy kell elképzelni egy ilyen átfogó konstrukció kidolgozásának lépéseit? Felülről, akár politikai oldalról, vagy alulról, a közlekedésben dolgozóktól, vagy akár utasigények irányából jön az ötlet?

Régóta létezik a szakma felé támasztott hosszabb távú közlekedéspolitikai igény a tarifaközösség és az egységes, összehangolt menetrendek megteremtésére. Az elmúlt években több különböző minisztérium foglalkozott a közlekedéssel, bár az igaz, hogy sosem önálló szaktárca keretében. Ennek ellenére folyamatos feladat volt a kormányzat és a szolgáltatók oldalán is, hogy a buszra és vonatra egyaránt érvényes jegyek rendszerét végre Magyarországon is megteremtsük.

A MÁV-Volán csoport integrációja során a szolgáltatók komolyan dolgoztak azon, hogy az egyre jobban összehangolódó menetrendek mellett létrejöjjenek a minél könnyebben elérhető, az utasok számára olcsó és egyszerűen használható termékek is. Ilyenek voltak a rendkívül sikeres Balaton 24 és 72 vagy épp a Dunakanyar napijegy elnevezésű szezonális termékek. Budapest agglomerációjában pedig olyan jegyek és bérletek kerültek bevezetésre a megrendelő minisztérium jóváhagyásával, amelyeket vagy a szolgáltatóktól függetlenül értékesítettek, vagy azokkal meghatározott ideig több szolgáltató járatait is korlátlanul igénybe lehetett venni. Az ország több térségében fogadták el kölcsönösen a vasúti és közúti közlekedési közszolgáltatók egymás termékeit. Láttuk, hogy ezeket a kezdeményezéseket az utasok jól fogadják, sikeresek, jól működnek, jól értékesíthetők, mert rugalmasságot és egyszerűbb hozzáférhetőséget adnak. A megyebérlet ötlete e sikerek alapján és a pandémia kényszerei hatására született. A VOLÁNBUSZ fedélzeti értékesítését kétszer is fel kellett függeszteni a járvány alatt, hogy a jegyek és bérletek értékesítését végző járművezetők védettnek érezhessék magukat a vírus terjedése ellen. A bevételek beszedése érdekében a menedzsmentnek, aminek akkor én is tagja voltam, új megoldásokat kellett keresnie.

Létezett mobilapplikáció, ez azonban az autóbuszos közlekedésben nem volt annyira elterjedt, mert nemcsak bankkártya, hanem mobiladat kapcsolat is kellett hozzá. Így a pandémia alatt első csoportszintű intézkedésként azt tettük lehetővé, hogy a VOLÁNBUSZ járataira bizonyos bérleteket és menetjegyeket országszerte közel 700 vasúti pénztárban is meg lehetett megvenni. Ezután gondolkoztunk el azon Hegyi Zsolttal, a MÁV-START egyik vezetőjével, mai vezérigazgató-helyettesével, később pedig más, cégcsoporton belüli kollégákkal, hogy milyen terméket lehetne fejleszteni, amiért az utas egy fix összeget fizet és ezért a szolgáltatásokat korlátozás nélkül, nagy területen használhatja. A megyei autópálya-matrica mintájára kezdtük el a termék kialakítását, mivel az utazások nagy része jellemzően egy megyén belül, vagy még szűkebb területen, 20-40 km-es távolságra történik. Ezzel elég sok utast el lehetett volna érni, minél kevesebb fizetési tranzakció mellett, hiszen egy hónapig nem kell személyes kontaktus sem a vásárláshoz, sem a felhasználáshoz. Éppen ez az új megoldásnak az az egyszerűsége, amit manapság sokan hangsúlyoznak. Akkor nem került bevezetésre a megyei termék, mert a pandémiás hullám lefutott, a fedélzeti értékesítést vissza lehetett állítani, de az új bérlettípus részletes feltételeinek kialakítása folytatódott.

Ez a válasz egyébként arra a kérdésre is, hogy a magyar vármegyebérlet a német 9 eurós jegy vagy az osztrák Klimaticket másolása-e. Nem, nem az: saját fejlesztés.

Mekkora szervezet foglalkozik egy ilyen termék fejlesztésével?

A MÁV-Volán-csoport integrációja során 2021-ben létrejött az Integrációs Igazgatóság, aminek kimondottan az a feladata, hogy a közszolgáltató leányvállalatok különböző projektjeit egységesítése és azok megvalósításához kiemelt támogatást nyújtson. A 21 fős szervezet, ezeket a kiemelt projekteket – így a két termék kifejlesztését - vitte végig, bevonva a cégcsoport érintett szakértőit is a munkába. Az ÉKM jogelődjeinek közszolgáltatásokat megrendelő, hasonló létszámmal működő főosztálya szintén részt vett a fejlesztésekben.

Akik kritikákat fogalmaztak meg, például szakmai szervezetek, közlekedési szakértők, nyilván nem lettek bevonva a tervezésbe. Tudatosan nem hallgatták meg a civileket?

A bevonásukat és a széles körű társadalmi egyeztetést akkor tartanám erősen indokoltnak, ha úgy vezetjük be az új díjterméket, hogy a jelenleg elérhető jegyeket és bérleteket megszüntetjük, de már az imént is hangsúlyoztam, hogy erről szó sincs. Májustól is elérhető minden korábbi jegy- és bérlettípus, minden utas szabadon, a saját pénztárcájának leginkább megfelelő megoldást választhatja. Ezen túl a termékek bevezetése jogszabály-módosításokat igényelt, és mint minden jogszabály, így ez is, a kihirdetése előtt társadalmi egyeztetésen esett át. Ennek során egyébként semmilyen észrevétel nem érkezett. Az éles „társadalmasítás” egyébként májusban indul majd, amikor meg lehet vásárolni az új bérleteket, ekkor válik igazán láthatóvá, hogy az utasok hogyan fogadják a kezdeményezést. A minisztérium és háttérintézménye által a szolgáltatók, az önkormányzatok, oktatási intézmények és a foglalkoztatók részvételével lebonyolított éves rendes és rendkívüli menetrendi egyeztetések során egyébként továbbra is lehetőség lesz a menetrenddel és a tarifával kapcsolatos valós utasigények és javaslatok befogadására.

Milyen előzetes számítások, hatástanulmányok előzték meg az új bérletek bevezetését? Itt a kritika az volt, hogy nem volt bonyolult a matek, egyszerűen a Budapest-bérlet alá lőtték be a vármegyebérlet árát.

A közlekedési szolgáltatók, különösen a MÁV-START viszonylag komoly utasforgalmi adatokkal rendelkezett, ezek alapján történt a modellezés. A 2022-es bérletvásárlások lettek leképezve a megyékre, és attól függően, hogy milyen távolságra váltották meg a bérleteket, különböző valószínűségek szerint határoztuk meg az, hogy várhatóan mely utas váltana vármegyebérletre. Van egy olyan utazási távolság, amely alatt a jelenlegi bérletek ára alacsonyabb, mint a vármegyebérleté. A számításokat itt is elvégeztük, hiszen ezen utasok között is lehet érdeklődés, mivel a jelenlegi bérlet iskolába vagy munkába járáshoz csak a hálózat két pontja között használható, míg a vármegyebérlet érvényességi területén teljes rugalmasságot ad, például egy hétvégi kiránduláshoz. Az országbérletet sokkal nehezebb modellezni, de ott is történtek megalapozó számítások, amelyek nélkül a bevezetést támogató kormányzati döntések sem születhettek volna meg.

Ezek a számítások a termék létjogosultságát voltak hivatottak alátámasztani, vagy már az árazásban is szerepet játszottak?

Mind a kettőt együtt. A végső döntés az olcsóbb árazás mellett szólt. Lehetett volna olyan árszintet is kialakítani, ami ennél magasabb, viszont akkor a saját személygépkocsi-használattal kevésbé versenyképes tarifát kaptunk volna, amely az ingázók esetében nem tudta volna ellensúlyozni az üzemanyag-ársapka kivezetésének negatív hatásait. Így egy olyan közlekedéspolitikai döntés született, ami az árazáson keresztül kimondottan és erősen támogatja a közösségi közlekedés használatát az egyéni közlekedés reális alternatívájaként, amire az elmúlt 30 évben még nem volt példa.

Bár az interjú elején azt mondta, hogy a Deutschlandticket még legfeljebb ötlet volt, amikor elkezdték az új bérletek tervezését, azok bejelentésekor azonban a német példa már ismert volt. Az ottani tapasztalatokat mennyire építettétek be a magyarországi termékek kialakításába?

A termék kialakítása folyamán természetesen a Deutschlandticket, az osztrák Klimaticket fogadtatását, azok utasforgalmi hatásait, a sajtó- és szakcikkeket egyaránt figyelemmel kísértük. Az országbérlet megalkotása – a vármegyebérlet mellett – már a német és osztrák példa hazai viszonyokhoz igazított részbeni felhasználása volt.

Az mennyire vette el a kedvüket az, hogy az ottani tapasztalatok alapján a fogyasztók nem nagyon mozdultak el az autózástól a közösségi közlekedés felé?

Nem az autóhasználat visszaszorítása az elsődleges cél, hanem a naponta ingázók lehetőségeinek bővítése. Már az is jó eredmény, ha legalább alkalmanként használják a közösségi közlekedést és egyre többen látják be, tapasztalják meg személyesen is, hogy a hazai közösségi közlekedés igenis reális alternatívája lehet az autózásnak. Amikor az autóhasználat nyújtotta szabadság nem annyira fontos, mert több ideje van az utasnak, az országbérlet jelentette megoldás egyre vonzóbb alternatívát nyújthat. A Deutschlandticket tapasztalatai egyébként összességében inkább kedvezőek, mert miközben nyilván voltak elgondolkodtató tanulságok is, azért mégiscsak megfigyelhető volt az a trend, hogy az ingázók az egyéni közlekedéstől elmozdultak közösségi közlekedés felé. Ha 10-ből csak 1 utazó az autó helyett a közösségi közlekedést választja, már az is eredmény, amire építeni lehet. Ráadásul azt is figyelembe kell venni, hogy Magyarországon az egyéni és a közösségi közlekedés aránya jóval egészségesebb értéket mutat, mint a német piacon, és ennek a megtartása is cél lehet. Németországban és Európa legnagyobb részén ezt növelni kellene valamiféle eszközzel, nálunk pedig olyan jó az érték, hogy európai összehasonlításban már az egyensúly is komoly eredmény.

Mennyiben politikai, és mennyiben szakmai termékek az új bérletek? A különböző kedvezményekkel (86 százalékos kötelező munkáltatói hozzájárulás, 90 százalékos diákkedvezmény) egy majdnem ingyenes terméket adnak az utasok nagy részének, ez politikai haszonszerzésre is alkalmas.

Ez egy szakmai termék, de nyilván nem fogunk bocsánatot kérni, ha olyan megtakarítást hagy a naponta ingázó honfitársaink zsebében, amelynek politikai értéke, haszna is van. A diákok esetében például ez akár szociálpolitikailag is értelmezhető intézkedés, hiszen szinte jelképes összegért valóban szinte korlátlan hozzáférést kapnak a magyar helyközi közlekedéshez. A 86 százalékos munkáltatói hozzájárulás pedig nagyon jól hangzik, és munkáltatónak elvi lehetősége van a bérletek árát akár 100 százalékban is megtéríteni, a tapasztalatok viszont azt mutatják, hogy a jogszabályban előírt, legalább 86 százalékos hozzájárulás messze nem történik meg minden dolgozói bérletvásárlás esetében. Aki olyan munkáltatónál dolgozik, ahol nem feltétlenül azt a bért kapja, amire be van jelentve, ott ritkán biztosítják ezt az utazási támogatást is. Ezeknek az ingázóknak egy 20-30 km-es utazás több 10 ezer forintos költség volt havi szinten, amit most akár a munkáltató támogatása nélkül is megspórolhatnak.

Olyan kritika is érkezett, hogy a helyközi és helyi közlekedés közötti integráció hiányzik a mostani kezdeményezésből, miközben például Németországban ez a Deutschlandtickettel megvalósult.

Nem érdemes a szezont a fazonnal keverni. Teljesen eltérő a megrendelői és finanszírozási szerkezet Németországban és Magyarországon, ráadásul helyi és helyközi szolgáltatások integrációja sem a Deutschlandtickettel valósult meg, hanem tartományi szinten és több évtized alatt. Magyarországgal ellentétben viszont Németországban nem valósult meg az integráció a távolsági autóbuszos és a vasúti közlekedésben. A helyközi közlekedés nálunk állami feladat, ide tartozik a vasút, a helyközi autóbusz-közlekedés, illetve a HÉV agglomerációs szakasza. A helyi személyszállítási közszolgáltatások ellátása Budapest esetében viszont kötelező, a többi városnál pedig önként vállalt önkormányzati feladat. A helyi szolgáltatásokba tehát az állam nem tud beavatkozni, ami persze nem jelenti azt, hogy a városok a későbbiekben ne tudnának csatlakozni ehhez a kezdeményezéshez. Erről azonban az önkormányzatnak kell meghoznia a döntést, az állami megrendelő nyitott az együttműködésre.

Azt is nehezményezik a kritikusok, hogy a tényleges közlekedési térség helyett a megyehatárokat használják.

Mindenhol, ahol bevezetnek egy területi jellegű terméket, állandó vita van arról, hogy hol van a termékek érvényességének a földrajzi határa. A szakmai kritikák által szorgalmazott, zónaalapú tarifarendszer esetében is folyamatosak az ilyen jellegű nyitott kérdések akár települések, akár a zónához tartozó megállóhelyek tekintetében. Egy ilyen rendszert 100 százalékban igazságosan nem lehet megvalósítani. Vannak persze kivételek, de a vármegyehatárok többségében lefedik az utazási szokásokat. Azt gondolom, hogy a vármegyebérletek érvényességi területének határain korrigálni nem kell majd, de megmutatják a tapasztalatok, hogy egy-egy extrém esetben szükség lesz-e valahol belenyúlni. Mi nem számítunk erre, de nem is zárkózunk el előle. Ezért jó egyébként az országbérlet, mert az kedvező lehetőséget nyújt azoknak is, akik megyehatárt lépnek át. Minél nagyobb távolságra utazik az, aki a megyehatárt átlépi, annál kedvezőbb számára a bérlet.

Miért nem lett kilométer-alapú a bérlet?

A jelenlegi rendszer hagyományosan kilométer-alapú, ezért nem szerettünk volna egy olyan új terméket kialakítani, ami ugyanilyen. A kilométer alapú díjszabás bonyolult, az utas számára nehezen megjegyezhető. Ne felejtsük el, hogy ezt az egész rendszert kommunikálni kell, meg kell értetni az utassal. A zónarendszernek vagy bármilyen más, bonyolultabb rendszernek az a hátránya, hogy nehéz gyorsan megértetni a feltételeket a felhasználóval. A vármegye és az országbérlet logikája egyszerű, mindenki számára könnyen megjegyezhető. Abból a feltételezésből indul ki, hogy mindenki tudja, hogy melyik megyében lakik, és amikor utazik, átlépi-e a vármegyehatárt. Ha az utas felmutat egy másik vármegyére szóló bérletet, azt látja a jegyvizsgáló, vagy a járművezető, hogy érvényes-e. Egyszerű rendszerben gondolkoztunk, ezért nem jött szóba új termékként a már létező kilométer-alapú bérlet.

A helyjegyes járatokra miért nem érvényesek az új bérletek?

A távolsági minőségi hálózatra (ez gyakorlatilag az InterCity) valóban nem vonatkozik ez a termék, de a nyugat-európai példákban szereplő termékek sem érvényesek a hasonló szolgáltatásokra. Itt figyelembe vettük ezeknek a példáknak a hatásait is.

További kritika volt az, hogy az új bérletekkel a városi munkavállalók hátrányba kerülnek az ingázókkal szemben.

Rá kell nézni a KSH nemrég megjelent térképére, ami az elmúlt jó 20 évben mutatja be az egyes települések népességének változását. Magyarországon összességében jelentősen csökkent a népesség, de különösen azokon a településeken, amelyek távol vannak a munkahelyektől, azoktól a helyektől, ahol a jövedelmet meg lehet szerezni. A fővárosi agglomerációban nem volt jelentős a csökkenés, sőt van olyan település, ahol nőtt a lakosságszám, például Debrecen vagy Győr vonzáskörzete esetében. Ezen intézkedés célja azon ingázók versenyképes eljutásának a biztosítása, akik eddig a munkaerőpiachoz nehezebben fértek hozzá, olyan településen laknak, amelynek a népességmegtartó erejét erősíteni, fejleszteni szükséges. Az ő relatív hátrányuk csökkent. De a városban élők versenyképessége, a munkaerőpiaci hozzáférés biztosítása semmilyen szinten nem változik. Minden városi polgár szabadon megvásárolhatja bármely vármegyebérletet vagy az országbérletet. Nagyon erőltetett és nyakatekert logika kell ahhoz, hogy valaki ebből azt hozza ki, hogy a városi munkavállaló az új megoldásnak köszönhetően ún. relatív hátrányba kerül… Szívesen elmondom sokadszor is: minden régi konstrukció megmarad, így hátrányt senkinek sem okozhat a két új bérlet, legfeljebb megtakarítást.

Az új bérletek bevezetésével tehát az egyik cél az utasforgalom növelése. Ehhez kapcsolódóan milyen infrastruktúra-fejlesztésekre lehet szükség?

A vármegyebérletnek egy másik szintén pandémiával összefüggő aspektusa az utasforgalom visszaszerzése. 2019 után először szinte nullára esett, majd a korábbi érték 10-20 százalékra tért vissza az utasforgalom, és azt látjuk, hogy a folyamatos nyitással a mai napig sem érte el azt a szintet, amilyen 2019-ben volt. 2019-ben a menetrendi teljesítmény alacsonyabb volt, mint ma, tehát a jelenlegi menetrendben több vonat és autóbusz közlekedik, mint akkor, kisebb utasszám mellett. Ez nem jelenti azt, hogy bizonyos térségekben ne fordulhatna elő zsúfoltság a bérlet bevezetését követően, de ilyen a bérlet nélkül is előfordult csúcsidőben a nagyvárosok vonzáskörzeteiben. A szolgáltatók és a megrendelő mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy az utasforgalmat a szerelvények erősítésével vagy autóbuszoknál rásegítő járatokkal elszállítsák. A fejlesztések szükségessége tehát nem a bérlet miatt jelentkezik. Az infrastruktúra és járműállomány fejlesztése szempontjából pedig elsősorban arra lenne szükség, hogy az EU-s források végre felhasználhatóvá válnának Magyarország számára. Ha valami gondot okoz a magyar közösségi közlekedésben, az nem a vármegye- és országbérlet bevezetése, hanem az uniós pénzek visszatartása.

Milyen időtávon, milyen hatásokkal számolnak az utasforgalomban?

Ott lehet ennek gyorsan hatása, ahol a mobilitási igény egyrészt már ma is jelentkezik, másrészt a szolgáltatási színvonal viszonylag magas. Ez lehet a budapesti előváros, ahol korszerű járművekkel történik a szolgáltatás, bár a nemzetközi példák alapján itt már nem számolunk robbanásszerű fejlődéssel. És lehetnek ezek a korszerű járművekkel kiszolgált viszonylatok is, ahol ma is viszonylag magas az érdeklődés, ilyen például a december óta a debreceni vonalon közlekedő Cívis InterRégió vonat, ami a távolsági közlekedés mellett a budapesti, nyíregyházi, szolnoki egyben a debreceni elővárost is kiszolgálja. Itt a szolgáltató kapacitásbővítéssel készül nagyobb befogadóképességű szerelvények beállításával. A regionális forgalomban, a kisebb települések esetében középtávon várható a forgalom élénkülése. Az a legfontosabb, hogy folyamatosan mérjük, figyeljük az utasforgalom alakulását. A vármegyebérletek rendszere erre is jó: minden korábbinál pontosabb képet kapunk az utasok számáról, utazási szokásairól.

Paradox módon minél sikeresebbek lesznek az új termékek, annál nagyobb lehet rendszerszinten a bevételkiesés. Ennek fényében mi számítana sikernek az új bérletek eladásában?

Az előre tervezett hatások csak egy része a bevételkiesés, a másik a diákkedvezmény okozta szociálpolitikai menetdíj támogatás változása. Az új bérletek népszerűsége, az eladott darabszám növekedése ezt az összeget – a finanszírozás sajátosságai miatt – nem feltétlenül növeli. Sikernek az számít, ha a terméket megkedvelik az utazók és a közösségi közlekedést igénybe vevők száma növekszik.

Tervezik a bérletrendszer felülvizsgálatát, átalakítását (bérlettípusok, árazások, városi tömegközlekedési integráció stb.) a forgalom változásának fényében?

Az utazási igényeket folyamatosan nyomon fogjuk követni, a szolgáltató is, a megrendelő is, és ha ebben olyan szélsőséges helyzeteket vagy problémákat látunk, amelyek ezt indokolttá teszik, akkor rugalmasan be fogunk avatkozni, elvégezzük a szükséges finomhangolást, de azt elképzelhetetlennek tartom, hogy a rendszer alapkoncepciójához kellene hozzányúlnunk. A következő lépés a jegyrendszer és az egyszeri utazásra alkalmas termékek újragondolása lesz.

Ehhez segítséget nyújt majd az, hogy az utazási igények korábbinál jobb nyomon követéséhez a vármegyebérlet bevezetésével párhuzamosan létrehoztunk olyan adatcsererendszereket, amelyek korábban nem léteztek a közösségi közlekedési szolgáltatók között. A bérletértékesítés automatikus interfészeken keresztül összekapcsolódik: egy felületen látszik majd minden értékesített bérlet adata szolgáltatónkénti, értékesítési csatorna szerinti és földrajzi bontásban. Így olyan szintű gyakorlati felhasználási információkhoz jutunk hozzá, olyan adatvagyon épül, amilyen korábban még nem volt Magyarországon.

Hivatalosan május 1-jén indulnak az új bérletek, hogy áll a felkészülés, milyen feladatok vannak még hátra az indulásig?

A jogszabályalkotási feladat már lezárult. Van egy határidő, amikor az új feltételeket a szolgáltatónak meg kell hirdetnie az utasok számára, ez ugyancsak megtörtént határidőre. Ami az értékesítésre való felkészülést illeti, az informatikai felkészülési feladatok vagy lezajlottak, vagy ütemterv szerint haladnak. Április utolsó hetében elkezdjük az értékesítést először a MÁV appon, azt követően pedig a pénztárakban is. Szükség volt arra, hogy kb. 100 Volánbusz-pénztárat, ahol eddig nem volt gépi jegykiadás, ellássuk jegykiadó géppel, ennek zajlik a kiosztása. Folyik a pénztárosok, ellenőrök, buszvezetők felkészítése, illetve komoly feladatot jelent az utastájékoztatás megszervezése. Fontos, hogy már él az orszagberlet.hu oldal, amelyen minden gyakorlati információ, minden értékesítési pont megtalálható, de még azt is megnézheti az utas, hogy ő egy adott viszonylaton mennyivel jár jobban az új díjtermékkel. Ezen az oldalon az utasok választ kapnak arra is, mely járatokon lehet és melyeken nem használni a vármegye- és országbérleteket.

Visszatérve a kritikákra, a Horn Gyula-i utánérzés az új bérletekkel kapcsolatban jogos felvetés?

Az ingyenes utazással kapcsolatos érzéseikről a 65 év felettieket érdemes megkérdezni. Személyes tapasztalataim alapján örülnek ennek a lehetőségnek és szívesen élnek vele. A díjmentes utazásukkal szerintem nincs probléma, a gond az, hogy nem tudjuk, hányan utaznak és hova, így a szolgáltatásokat is nehezebb az igényeiknek megfelelően alakítani. Ha elemezni tudjuk majd a létrejött adatbázist, sokkal több információnk lesz a különböző utascsoportok utazási szokásairól. Márpedig minél többet tudunk az utasaink igényeiről, annál többet tehetünk azok kiszolgálásáért.