A jó fizetés már nem elég az embereknek: a feje tetejére áll a világ?

Rengeteg munkavállaló megtartási stratégia létezik, de a HR világa várhatóan a dolgozói élmény javítására fog összpontosítani a következő időszakban. A cégeknek olyan megközelítést kell kidolgozniuk, amely érdemben foglalkozik az emberek aggodalmaival és válaszokat ad - vagy legalábbis keres - aktuális problémáikra. Azok a cégek, amelyek nem tudnak lépést tartani a változó igényekkel, könnyen hoppon maradhatnak - még akkor is, ha versenyképes bért adnak.

Már nem elég a versenyképes fizetés

A világjárvány és az elmúlt időszakban jelentkező társadalmi problémák miatt a munka alapvetően megváltozott, és ezzel együtt az emberek elvárásai is a munkavállalói élménnyel kapcsolatban. A legtöbben elsősorban még mindig versenyképes fizetést, jelentős és széleskörű juttatási csomagokat, valamint képzési és fejlesztési lehetőségeket akarnak, de mindez önmagában már egyáltalán nem elégséges.

A munkavállalók egyre inkább olyan holisztikus értékrendet várnak el az alkalmazó cégektől, amely magában foglalja a karrierépítést, a készségfejlesztést, a befogadó és támogató kultúrát, az összetartozást, a méltányos bánásmódot minden helyzetben, a bizalmat, a hitelességet, és az alkalmazotti jóllétet.

A dolgozói elvárások listáján előkelő helyen szerepel a valahová tartozás érzése.

A Randstad nemrégiben végzett felmérésének eredményei szerint a válaszadók több mint fele (54%) azt mondta, hogy elhagyna egy munkahelyet, ha nem érezné úgy, hogy oda tartozik, 42% pedig elutasítana egy olyan állásajánlatot, ahol a munkáltató értékei nyilvánvalóan nem egyeznek az ő értékrendjével.

Hibrid munkavégzés

A változó elvárások és értékek fényében a HR-szakembereknek és vezetőknek újra kell gondolniuk a munkavállalói értékrendet. Annál is inkább, mert a Covid után most a magas inflációs környezet ingatta meg az alkalmazottak bizalmát. A cégeknek olyan megközelítést kell kidolgozniuk, amely érdemben foglalkozik az emberek aggodalmaival és válaszokat ad - vagy legalábbis keres - az aktuális problémáikra, különben jókora slamasztikába kerülhetnek, ami a toborzási sikereket és a kulcsmunkatársak megtartását illeti. A Gallup kutatása szerint a munkavállalók elkötelezettsége az Egyesült Államokban például tovább csökkent, a 2020-as 36%-ról 2021-ben 34%-ra, 2022-ben pedig 32%-ra.

A munkavállalók elkötelezettségi szintjének javítása évtizedek óta foglalkoztatja a HR-szakembereket.

A lojalitási és hűséggel kapcsolatos mutatók a világjárvány elején az átláthatóság és a kommunikáció növekedésének köszönhetően emelkedő tendenciát mutattak. Ez a folyamat azonban megtörni látszik, elsősorban azért, mert továbbra is markáns különbségek vannak a munkavállalók és a munkáltatók azzal kapcsolatos álláspontjában, hogy pontosan mikor, hol és hogyan kellene dolgozniuk az embereknek.

Márpedig a munkavállalói élmény javításának egyik legfontosabb módja a rugalmasság biztosítása. A legfrissebb adatok szerint az amerikai metropoliszokban az irodai dolgozók 50%-a ült vissza az íróasztalához - ez a legmagasabb arány a világjárvány előtti idők óta. Mindez azonban korántsem jelenti a távmunka és a hibrid éra végét.

A munkavállalók ugyanis továbbra is igénylik ezeket a lehetőségeket, és egyre többen hajlandóak munkahelyet is váltani, ha nem kapják meg a szükséges teret és flexibilitást.

A Gartner friss kutatása szerint a munkavállalók 75%-a az eddiginél is több lehetőséget vár a rugalmas munkavégzésre. A legnépszerűbb nem pénzügyi juttatások listáján pedig munkáltatói oldalról a tréninglehetőségeket az otthoni és a rugalmas munkavégzés biztosítása követi a Randstad HR Trends 2023 című felmérésének tanúsága szerint. A fizetés és a juttatások mellett ugyanis a work-life balance biztosítása nagy mértékben befolyásolja a cégek attraktivitását – a tavaly mért adatoknál is nagyobb mértékben, 77%-ban.

Azaz a távmunka és a hibrid módszerek megnyitása érdemben javítja a kollégák megtartási esélyeit még munkaerőhiányos környezetben is, emellett segíti a cégeket a tehetségkutatásban, ráadásul lebontja a földrajzi korlátokat, így a digitális térben globálisan is toborozhatnak a HR-esek.

Eltűntek a fókák

Ennek azért is van különös jelentősége, mert a munkaerőfelvétel és -megtartás 2023-ban még nehezebb lehet, mint tavaly. Míg az amerikai gazdaság 2022-ben 4,5 millió új munkahelyet teremtett az amerikai kereskedelmi kamara adatai szerint és a munkanélküliségi mutatók történelmi mélypontokon csücsülnek, addig a világjárvány és az azt követő nagy felmondási hullám (Great Resignation) következtében a munkaerőpiac közel 3 millió főt veszített. Azaz 1,5 millió embert gyakorlatilag egyik napról a másikra gond nélkül felszívna az USA álláspiaca. Csakhogy ez az 1,5 millió ember nincs sehol.

Végülis mindegy, hogy valaki azért nem tér vissza a munkaerőpiacra, mert olyan jelentős megtakarításokkal rendelkezik, hogy megteheti, vagy mert nincs kire bíznia kisgyermekét, a lényeg ugyanaz: a munkavállalók visszaszerzéséhez a vállalatoknak be kell bizonyítaniuk, hogy olyan értékek mentén működnek, amelyek megfelelő környezetet biztosítanak számukra a rugalmas, autonóm, ugyanakkor sokszínű, igazságos, támogató közeg megteremtéséhez a mindennapok szintjén és sokkal hosszabb távon is. Ha ez nem sikerül, saját növekedésük gátjává és profitabilitásuk növelésének kerékkötőjévé válik a munkaerőhiány.

Küszöbön a paradigmaváltás

Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy - ahogy a Covid idején, úgy most - a hibrid munkarendek kialakításakor is sötétben tapogatódzik a legtöbb vezető. Nincs referenciájuk arra vonatkozóan, hogyan kellene kinéznie az új világnak, miközben lavírozni kénytelenek a tulajdonosi elvárások és a kollégák vágyainak teljesítése között. Nem csak a kommunikáció, hanem a vezetőfejlesztés, a döntések meghoztalához szükséges adatokhoz való hozzáférés is kulcskérdéssé válik így, csakúgy mint a megfelelő karrierutak felkínálása - mind a vezetők, mind beosztottaik számára.

A valódi paradigmaváltás ugyanis a munkával és a munkavállalókkal kapcsolatban csak most kezdődik

- derül ki a Deloitte Global Human Capital Trends 2023 című riportjából is. Közép-Kelet Európában is úgy véli a vezetők 95%-a, hogy kiemelten fontos a munkaszervezés teljeskörű újragondolása, de csak 20% véli úgy, hogy szervezetük készen áll a kihívás kezelésére, ami egyben azt is jelenti, hogy itt érzékelik a legnagyobb lemaradást a jövőre való felkészülésben.

Megoldás lehet például az eddigi munkakörökön alapuló munkaszervezés kiváltása a kompetenciaalapú működéssel.

Az mindenesetre biztos, hogy a szervezeteknek és a munkavállalóknak közösen kell kialakítaniuk azokat az új szabályokat és határokat, amelyek meghatározzák együttműködésük alapjait. Azok lesznek sikeresek az új környezetben, akik a munkavállalókra partnerként tekintve közösen kísérleteznek, és együtt hoznak létre olyan fenntartható modelleket, amelyek hatására alkalmazottaik a legjobbat tudják kihozni magukból. Ott, ahol a munkatársak nagyobb arányban vesznek részt a szervezeti változások megtervezésében és végrehajtásában, 80%-kal nagyobb valószínűséggel magas a dolgozói elkötelezettség. Ezek a cégek ráadásul kétszer nagyobb valószínűséggel innovatívak, és 60%-kal nagyobb arányban képesek hatékonyan reagálni a küszöbön álló változásokra.

Címlapkép: Getty Images