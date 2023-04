Kegyetlen év vár a kiskeresetű magyarokra: remény sincs a bérek rendezésére?

Már a harmadik egymást követő hónapban haladja meg a 25%-ot az infláció Magyarországon, kellemetlen meglepetést okozva az elemzői közösségnek. Ráadásul a legalacsonyabb keresetűeket arányaiban még jobban sújtja a 40% feletti élelmiszerinfláció. Egyre több jel utal arra, hogy év közben újra tárgyalóasztalhoz kellene majd ülniük a munkaadók és a munkavállalók érdekképviseleti szerveinek, illetve a kormánynak. Ugyanis egyre biztosabb, hogy az infláció mértéke meghaladja majd a minimálbér 16, illetve a bérminimum 14%-os emelkedését idén. A rendszerváltás óta azonban egyszer sem volt példa arra, hogy év közben nőttek volna a legkisebb bérek.

Olyan magas az infláció Magyarországon, amire az EU egyetlen országában sincs példa. Ennek hatására nem meglepő, hogy a bérek vásárlóereje nagymértékben csökken. Az első negyedévben ugyanis végig 25% felett volt a pénzromlás üteme, így egyre többen gondolják azt, hogy zuhanni fog idén a minimálbér és a bérminimum reálértéke. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) tagjai tavaly még abban állapodtak meg, hogy idén év közben újratárgyalhatják a minimálbérről és a bérminimumról szóló megegyezést, ha az infláció túl magas lesz. A megegyezés szerint januártól a minimálbér 16, a bérminimum 14%-kal emelkedett. Akkor még sokak reálisnak tartották, hogy az éves átlagos infláció 15% körül alakul, így a legkisebb bérek gyakorlatilag megőrzik a vásárlóerejüket. Ez a várakozás - a beérkező első negyedéves inflációs adatokkal - egyre inkább szertefoszlik.

A tavaly év végén kötött bérmegállapodásban azt rögzítették, hogy az első 6 hónap inflációs adatait elemezve döntenek majd arról, hogy újra tárgyalóasztalhoz ülnek-e majd. A jelenlegi folyamatok alapján az látszik, hogy - még egy markáns második félévi mérséklődés esetén is - az infláció 2023-ban éves átlagban 18-19 százalék körül lehet majd.

A miniálbér vásárlóereje az év elején több mint 7%-kal, a garantált bérminimum reálértéke pedig 9%-kal csökkent.

Bértárgyalás? Egyelőre nem lesz!

„Még túl korai bármit mondani az esetleges újabb bértárgyalássokkal kapcsolatban. Az persze látszik, hogy magas az infláció, de ez már az előrejelzések elkészítésekor is világos volt, hogy most március-áprilisban tetőzik majd a fogyasztói árindex” – adott egy gyors értékelést a jelenlegi helyzetről Rolek Ferenc, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének alelnöke. A munkáltatók egyik érdekképviseleti vezetője szerint amikor az első féléves inflációs adatok tisztán látszanak, akkor érdemes újra tárgyalóasztalhoz ülni. Úgy látja, hogy a következő hónapokban még sok minden történhet a világgazdaságban és persze a magyar gazdaságban is, ezért még túl korainak tartotta azt a kérdést, hogy készülnek-e már a VKF újabb béremelési ajánlattal, hogy ha júliusban ismét tárgyalóasztalhoz ülnek a munkavállalók és a kormány képviselőivel.

Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke a Portfolio megkeresésére úgy nyilatkozott, hogy arra még nem volt példa az elmúlt 30 év során, hogy az ott kötött megállapodásokat felbontották volna és újat kötöttek helyette. Amennyiben a 18 százalékot meghaladná az infláció, azért tárgyalni fognak majd, de még ennek az időpontját sem szerette volna megjósolni.

Szkeptikus vagyok azzal kapcsolatban, hogy a munkavállalóknak lehet-e még az idén jobb minimálbérfeltételeket kiharcolni

– fogalmazott meg éles kritikát Palkovics Imre. A Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke szerint a kormányzati és a jegybank intézkedések is inkább abba az irányba mutatnak, hogy fogyasztáscsökkentéssel is segítenék az infláció leszorítását, amibe a plusz béremelés nem fér bele.

Palkovics Imre úgy látja, van esély arra, hogy újra tárgyalóasztalhoz üljenek, és a következő évi bérmegállapodásban valamilyen szinten tudják érvényesíteni a magasabb idei inflációt. Hozzátette: a minimálbérhez kötött állami juttatások sorát is át kellene alakítani egy évközbeni minimálbér- és bérminimumemelésnél.

Nem hiszem, hogy ez megtörténik majd. Az állami apparátus számára sem lenne egyszerű, de igazából hajlandóságot sem látunk rá

– szögezte le Palkovics Imre.

„Amikor a minimálbérmegállapodást megkötöttük, már akkor is nyilvánvaló volt, hogy az átlaginflációt vesszük figyelembe, a legalacsonyabb keresetűek vásárlói kosarát pedig már akkor is magasabb, 20%-os átlagos áremelkedési mérték terhelte. Azóta még komolyabb reálveszteséget voltak kénytelenek elkönyvelni ezek a munkavállalók” – mondta el az elmúlt hónapokkal kapcsolatos meglátásait Palkovics Imre.

Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke is úgy látja, hogy az első félév után tudnak majd csak újra tárgyalóasztalhoz ülni a munkáltatók és a kormány képviselőivel. „Ha már szerződésünk van a fél évi áttekintésről, akkor ehhez tartani kellene magunkat. Ez már csak azért is logikus, mert ha akkor 20%-os lesz az infláció, akkor arról egyeztetünk, ha pedig 18%-os, akkor arról. Akik csak minimálbérből élnek, azoknál elképzelhető a reálbérveszteség, ezért újra odatenném majd a tárgyalóasztalra, hogy hogyan tudjuk őket kompenzálni” – közölte Zlati Róbert. A Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint egyébként sok cégnél most van gazdasági évforduló, ezért számos helyen zajlanak még a bértárgyalások. Tudomása szerint sok vállalatnál egyébként a fizetésemelésről szóló megállapodások tartalmaztak egy olyan záradékot, hogy amennyiben a vártnál magasabb az infláció, akkor visszaülnek a tárgyalóasztalhoz. „Itt csak 1-2%-os emelésről lehet szó, esetleg egyszeri bérkompenzációról” – beszélt az általános bértárgyalási lehetőségekről Zlati Róbert.

Romló gazdasági helyzet

Perlusz László, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára kiemelte, hogy az idei évre az MNB márciusi elemzésében továbbra is 15-19,5%-os éves inflációval számol, amely tehát megegyezik a tavaly év végivel, de több százalékponttal meghaladja a tavaly őszi előrejelzést. Perlusz László szerint a márciusi elemzői várakozások is 16,9 és 19,9% között mozogtak.

A munkáltatói szövetség főtitkára úgy érvelt, hogy ha áprilistól megindul az infláció havi 1-2, majd 2-3 százalékpontos csökkenése, akkor év végére egyszámjegyű lehet az árszínvonal növekedése, és és 2023 egészére 18% körüli éves átlagos infláció alakulhat ki. „A bérmegállapodás azt tartalmazza, hogy ha a várakozások szerint az infláció a félév végéhez közeledve a 18%-os éves, átlagos mértéket meghaladja, akkor tárgyalóasztalhoz ülünk” – adott egy másik fogódzót Perlusz László. Ugyanakkor megjegyezte azt is, hogy

ha bérekről tárgyalnak majd a VKF-en, akkor az infláció mellett a gazdasági és vállalati adatokat és a munkanélküliség alakulását is figyelembe kell venniük.

„A legfontosabb továbbra is az, hogy a gazdaság egésze megőrizze működőképességét, minél több vállalkozás megmeneküljön a bezárástól, ezzel a munkahelyek is megmaradjanak. Sok vállalkozó úgy látja, hogy ezt az évet át kell vészelni, és jövőre talán megindulhat a lassú növekedés” – fogalmazta meg a vállalkozások szemszögéből a helyzetet Perlusz László. Hozzátette:

miközben az idei évre vonatkozó inflációs várakozások tavaly ősz óta több százalékponttal emelkedtek, a gazdasági teljesítményre és a munkatermelékenységre vonatkozó prognózisok romlottak, amely a munkaadókat is nehezebb helyzetbe hozza.

A munkáltatók szerint bonyolítja a helyzetet, hogy idén nem zárható ki a gazdasági stagnálás, de a visszaesés sem, és adott esetben a kis- és középvállalkozások körében a legkisebb bértételek kötelező emelése akár könnyen elbocsátásokhoz és a munkahelyek elvesztéséhez is vezethet. A vállalatok továbbra is küzdenek a korábbiakhoz képest akár 3-5-szörös energiaköltségekkel, mert sokan fix árra szerződtek le a villamosenergia- vagy gázszolgáltatóikkal. A foglalkoztatók szerint a legkisebb keresetűek támogatásából az állam meghatározó szerepet kell, hogy vállaljon, a legsérülékenyebbeket célzottan segítő programokkal és kedvezményekkel. Emellett a VOSZ szerint érdemes lenne elgondolkodni a bérkiadások emelését vállaló cégek célzott támogatásán is.

