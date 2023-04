Piacgazdaság: Magyarország másképp gondolja

Rendkívüli időket élünk, permanensen - legalábbis a kormány szerint. Ezért a nagypolitika úgy véli, hogy indokoltak a rendkívüli gazdaságpolitikai lépések, és ezekkel folyamatosan él is: ezúttal a kiskereskedelem bizonyos szereplői számára (szelektíven) kötelező akciókat rendelt el. Úgy tűnik, teljesen másodlagossá vált, hogy egy új, piacgazdaságban szokatlan intézkedés torzító hatásait és negatív következményeit is mérlegeljék. Pedig ha ezt megtennék, akkor belátható lenne, hogy amit nyer a kormány a réven, azt a vámon elveszítheti, és gyakorlatilag az újabb és újabb piacellenes intézkedésekkel egyre jobban betereli saját magát egy zsákutcába.

A kormány továbbra is úgy gondolja, hogy - miközben továbbra is a piacgazdaság és a szabadság fontosságát hirdeti - a piacot le kell gyűrni, mert a szabad piac egy ellenség, valamifajta gonoszok szövetsége, ami most épp az infláció letörése ellen dolgozik a háttérben. Ebből kifolyólag szektorokra, cégekre már sok esetben nem partnerként tekint, hanem egyfajta ellenségképet generál:

például vannak adókerülők,

vannak árakkal trükközők,

míg mások extraprofittal nyerészkedők és így tovább.

A kabinet felhatalmazza saját magát az évek óta tartó rendeleti - sok esetben kiszámíthatatlan - kormányzás keretében, hogy szelektíven és célzottan büntetőintézkedésekkel operáljon. Mindezeket egyszerűen csodafegyverként adja el a széles közönségnek, és jól beazonosíthatóan bemutatja az éppen adott ellenséget.

Ilyen volt a hitelmoratórium, a kamatstop, a büntető jellegű különadók, az üzemanyagárstop, az élelmiszerárstop, a kötelező mennyiségi kvóta a kiskereskedelemben, és még sorolhatnánk. A legújabb lépés pedig a kötelező akció.

Most a kiskereskedelmi szektor a bűnbak, nem véletlenül csomagolja ezt most így be a kormány, ugyanis az élelmiszerinfláció még mindig messze Magyarországon a legmagasabb egész Európában (márciusban nálunk ez az érték éves szinten 44,8% volt, míg a második Szlovákiában 28,2%), és az élelmiszerinfláció szelídülése szemmel alig látható mértékű.

Az élelmiszerek áremelkedésének év/év változása 2023 márciusában az európai országokban. Forrás: Eurostat

A kormány érvelése szerint hatékonyan és gyorsan cselekszik a gazdaságban jelentkező gondokkal szemben. Mások ugyanezt sokszor kapkodásnak és gyakran következetlen lépések sorozataként látják. Elég csak ha arra gondolunk, hogy legutóbb hogyan is korrigálta a kormány az egyik extraprofitadót, mert nem számolt bizonyos következményekkel, ami a piacgazdaságban törvényszerű, hiszen a gazdasági szereplők azonnal alkalmazkodnak.

Mindezek miatt jogosan merülhet fel sokakban a kérdés: nem-e az látjuk a sorozatban végrehajtott nem piackonform gazdaságpolitikai lépésekben megtestesülve, hogy a kormány tüzet olt, a korábbi, piacgazdasággal nem összeegyeztethető intézkedések előre nem azonosított (vagy asztalról lesöpört) negatív következményeit kezeli újra meg újra. Mert az ilyen példátlan és rendkívüli gazdaságpolitikai intézkedések a piacgazdaság fogaskerekeiben igenis következményekkel járnak, a szereplők ugyanis azonnal és kíméletlenül alkalmazkodnak. Erről is szól a szabad piac.

Ha pedig elfogadjuk ezt a megközelítést, akkor azt is kimondhatjuk, hogy

minden hasonló piactorzító, piacellenes lépéssel a kormány csak beljebb tolja saját magát a zavarosba és egyfajta zsákutcába,

miközben az elsődlegesen kommunikált cél elérését, jelen esetben az infláció letörését, valójában nem is támogatja, vagy csak korlátozottan segíti. Logikusan merülhet fel a kérdés: lehet, hogy minden, inflációcsökkentést szolgáló kormányzati intézkedés nem is az áremelkedési ütem csökkentését szolgálja (az inflációcsökkentés terén korlátozott kormányzati sikerekről lehet beszélni), hanem mást? Nem véletlen, hogy sok piaci szereplő név nélkül arról suttog, hogy a kormány kiszorítósdit játszik.

Az üzemanyagárstop esetében is már csak akkor látta be a kormány, hogy az intézkedés többet visz, mint hoz, amikor már rég késő volt, és a káosz bekövetkezett, a piac a sorozatos torzítások miatt elesett. Nagyon úgy tűnik, hogy ugyanez következik be az élelmiszerek esetében, csak itt több kreatív energia tör a felszínre az intézkedésekkel.

Kíváncsian várjuk, hogy a kötelező akciók borítékolható negatív következményeire milyen újabb lépésekkel reagál majd a kormány, bűnbaknak beállítva a külföldi kiskerláncokat. A gazdaságpolitika valamilyen szinten végtére valóban "kiszámítható".