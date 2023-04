Újabb koporsószeget verne be a kormány: sosem látott lépés jön Magyarországon

A piacgazdasági viszonyok között sosem látott intézkedést hozott a kormány, a kötelező akciók bevezetését. Ezzel azt az üzenetet küldte, hogy az infláció nem csökken olyan mértékben, ahogy azt szeretnék. Habár a részletek még nem ismertek, ennek az eredménye könnyen az lehet, hogy az árstopok miatt már egyébként is romló termékminőség tovább gyengülhet a termékek széles körében, miközben ez egyébként is komplex és egyenetlen problémákkal küzdő kiskereskedelmi és élelmiszeripari szereplők újabb pofont kapnak. A külföldi multiknak fokozódhat az az érzésük, hogy a kormány ellenségkét tekint rájuk. Mindeközben a diszkontok további megerősödése, felemelkedése szinte garantált, hiszen az elmúlt időszak szabályozói meglepetéseire ők tudnak a leginkább rugalmasan reagálni.

Feláll az Országos Anyag- és Árhivatal

- kommentálta a Kormányinfón elhangzottakat a kiskereskedelmi folyamatokra rálátó egyik forrásunk. Habár még számos pontja nem ismert a „kötelező akciók” bevezetésének, annyi szinte biztos, hogy a kormány elégedetlen az eddigi árfolyamatokkal.

Az élelmiszerinfláció ugyanis az elmúlt hónapokban is folyamatosan emelkedett havi alapon, februárban 1,7, márciusban pedig 1,5%-kal, az éves index pedig tartósan 40% felett áll. Továbbra is Magyarországon a legmagasabb az infláció, a friss adatok alapján pedig már nem két és félszer, hanem háromszor magasabb, mint az uniós átlag.

A kormányzat célja, hogy év végére 10% alatt legyen az infláció, ám könnyen lehet, hogy úgy látják, további intézkedések kellenek ennek eléréséhez. Ugyanakkor az is megeshet, hogy az infláció következő hónapokban várható csökkenését (amely az úgynevezett bázishatás miatt garantált) a saját sikereként szeretné bemutatni, amihez hozzájárulnak a kötelező akciók. Mindenesetre annyi biztos, hogy az év első három hónapjában minden egyes hónapban 25% felett volt a pénzromlás, a legtöbbet dráguló termékek pedig éves szinten az élelmiszerek.

Egyelőre sok a bizonytalanság, de az biztos, hogy a piaci verseny további, drasztikus korlátozásról döntött a kormány azzal, hogy jönnek a kötelező leárazások. Ráadásul egyes üzletláncok akár csínján is bánhatnak majd az általános akciókkal, hiszen könnyen belefuthatnak abba, hogy brutális veszteséggel kell adniuk a termékeket a kötelező akciók esetében.

A tavaly bevezetett „extraprofitadó” (vagyis megemelt különadó) és a több mint egy éve érvényben lévő élelmiszerár-stopok után újabb szabályozói bizonytalanság került a rendszerbe. Ennek az árát pedig javarészt azok a kiskereskedelmi láncok fogják megfizetni, amelyek egyébként is a drágábbak közé tartoznak és az elmúlt egy évben jelentős mértékben veszítettek a piaci részesedésükből. A diszkontok viszont hatékonyan és gyorsan reagáltak a szabályozói kihívásokra, hiszen relatív alacsony árképzésükkel több vásárlót tudtak magukhoz vonzani.

A kötelező akciókat valamiképpen mindenkinek ki kell gazdálkodni, amit a legegyszerűbben úgy lehet, hogy más termékek árát emelik meg. Ezt az árstop bő egy éve alatt már tökélyre fejlesztették a láncok: az árstopos termékeken elszenvedett veszteséget máshol hozták be (a nem árstopos termékek árát emelték ennek kompenzálására). Hasonló lesz a helyzet a kötelező akciók esetében.

Ugyanakkor mostanra a hiper- és szupermarketek, illetve a hazai láncok nagy gondban vannak, hiszen túlságosan drágává váltak a hazai fogyasztók szűkülő pénztárcájához. A diszkontokban viszont könnyen lehet, hogy van még tere a "játéknak". Az áremeléseket a kormányzat az online árfigyelő rendszer bevezetésével szeretné megakadályozni. Kétséges, hogy ez mennyire lesz sikeres, hiszen egyetlen üzlet sem szeretne veszteségesen működni. Könnyen lehet, hogy egyes esetekben bizonyos egységek - amelyek veszteségesen működnek - bezárását hozzák előre a cunamiszerűen érkező szabályozási változások. Miután a vásárlók azt látják majd, hogy újabb leárazások vannak (kötelező akció), amiből a kisboltok kimaradnak, így ez is az általánosan is jobb árat kínáló láncokhoz lökheti a fogyasztókat a hazaiaktól.

A következő időszakban tehát minden eddiginél erősebben koncentrálhatnak a láncok a legolcsóbb importforrások felkutatására. Az árstop miatt egyébként is ebbe az irányba fordultak, hiszen a beszerzési áraik meghaladják azt az árak, amin a termékeket értékesíthetik. Miután minél kisebb veszteségre törekszenek, így a legolcsóbb beszerzési forrásokat igyekeznek választani. Ennek hatására folyamatosan nő az import részaránya a magyar boltokban.

Ráadásul a vásárlók egyre árérzékenyebbek lettek az elmúlt hónapokban, ami nem csoda a rekordmagas infláció miatt, így a fogyasztói magatartás is az ilyen importtermékek felé tolja a boltokat. A „kötelező akciók” újabb lépést jelentenek ebbe az irányba. Miután további leárazásokkal kell a boltoknak majd a vásárlók kedvében járniuk, így a szabályozó által minimálisan elvárthoz közeli szintre süllyeszthetik a termékminőséget egyre több termékkategória esetében.

Ahogy a fentiekből is látszik, a piacgazdaságokban többnyire az a tapasztalat, hogy nem jó egy olyan komplex szisztémába, mint az árrendszer belenyúlni. Az árak a fő információhordozók, ezek torzulása olyan magatartásváltozásokat hozhat, amit senki nem láthat előre, és ezek össztársadalmilag kedvezőtlenek szoktak lenni. Egyben ez az intézkedés meg is törheti az elmúlt hónapokban látott folyamatot, amelynek keretében a boltok csökkentették azon termékek árát, ahol a beszerzési árak is kedvezőbbé váltak. A következő időszak inkább arról szólhat, hogy ezt a forrást a láncok elteszik majd a kötelező akciókon várhatóan elszenvedő veszteségükre. Nem lennénk meglepve, ha néhány boltban a mostaninál is hosszabb sorok lennének, máshol pedig előkerülne a lakat.

Meglepetésként ért bennünket a bejelentés - mondta Vámos György, az OKSZ főtitkára a Portfolio-nak. Nem tudunk pontos véleményt mondani, de jellegében hasonló az intézkedés az árstophoz, hiszen bizonyos termékeket olcsóbban kell adni, az árbevétel egy részéről le kell mondani. Nagy kérdés, hogy a kötelezően leakciózott termékeket meddig kell majd olcsóbban adni, meddig tart az intézkedés. Vámos szavai alapján tehát ismét egy újabb olyan intézkedés jön, amivel a kereskedők nem számolhattak eddig.

