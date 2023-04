Hónapokon belül itt az 500 forintos fagyi és az 1200-1500 forintos sütemény

Tavalyhoz képest átlagosan 10-15 százalékos drágulás várható a cukrászati termékeknél. Egy gombóc fagylalt 450-500 forint lehet, egy szelet sütemény ára pedig 1200-1500 forintra emelkedhet idén nyáron. A cukrászatoknak többszörösére emelkedő energiaárakat, érdemben dráguló alapanyagokat és persze emelkedő munkaerőköltséget kell kitermelniük. Ráadásul a nyártól kötelező, Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz való csatlakozástól is nagyon sok cukrászvállalkozó tart, mert a cukrászdák 80 százaléka nem rendelkezik jelenleg semmilyen éttermi szoftverrel.

„Átlagosan 450 forint körül lesz idén egy 5 dkg-os gombóc fagylalt ára, de a frekventált helyeken az 500 forintot is elérheti. Az idei évben csak inflációkövető, nagyjából 10-15 százalékos áremelés érezhető a fagylalt áránál. Az alapanyag árak, de leginkább az energiaköltségek miatt ennél többet is kellene emelniük a cukrászoknak, de minden terhet nem tudnak, vagy nem szeretnének a vendégekre hárítani” – kezdte az idei év várakozásainak ismertetését Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke.

A fagylalt készítése és az értékesítése is nagyon energiaintenzív tevékenység, és jelenleg nagy különbségek vannak országosan, hogy melyik üzletnek milyen áron sikerült energiaszerződést kötnie. A fővárosban már most lehet találni olyan cukrász üzlethálózatot, ahol a szezon elején 520 forintba kerül egy gombóc fagylalt.

Erdélyi Balázs szerint akik még a régi áron kapják az energiát, azok szerencsésebb helyzetben vannak, de akinek tavaly egyoldalúan felmondta a szolgáltatója a szerződését és egy sokkal kedvezőtlenebb új szerződésbe kényszerült, azoknak a vállalkozásoknak jelentős terhet jelent a megemelkedett költségeket kitermelni. „Monopolhelyzetben vannak az energiaszolgáltatók, amivel sok esetben vissza is élnek, ellehetetlenítve a vállalkozásokat. Szükséges lenne szerintünk állami beavatkozás is, megvizsgálni, hogy ezekben az eljárásokban kimerítették-e a tisztességtelen piaci magatartás fogalmát” – hangsúlyozta az üzemeltetési problémákat Erdélyi Balázs.

A süti is tovább drágulhat

„A sütemények áránál szükség lenne idén egy nagyobb áremelésre, mert egy minőségi sütemény nettó alapanyagára nagyjából 300-400 forint körül van, erre jönnek rá a megemelkedett bér- és energiaköltségek, illetve az adók, így 1000 forint alatt nem is lehetne rentábilisan értékesíteni, mert akkor csak vesztséget termelnek” – mondta el a nem éppen édes életnek kedvező tendenciákat Erdélyi Balázs. A cukrászati szakmai testület vezetője szerint főleg télen küzdöttek a vállalkozások, mert fagylaltértékesítés nélkül sokan veszteségesen működtek, ezért a nyáron megkeresett tartalékokat kellett visszaforgatniuk az üzletükbe.

Sokan nem tudták kitermelni csak süteményeladásból a költségeiket.

„Egy minőségi alapanyagokból készült sütemény árának minimum 1200-1500 forintnak kellene lennie, hogy megérje a vállalkozást üzemeltetni és egy minimális tartalékot tudjanak képezni” – adott egy újabb támpontot a fogyasztói árak megértéshez Erdélyi Balázs. A fővárosban sokan tapasztalhatják, hogy a tavaly év végén 1000-1100 forintos sütemények áprilisra 1300-1500 forintra drágultak.

Magasak a működési költségek

Az energiaköltségek a tavalyi évben átlagosan 5-6 százalékot tettek ki a nettó árbevételhez viszonyítva egy cukrászdánál, ez a mostani piaci áron számolva elérheti akár a 15-20 százalékot is.

- mondta Erdélyi Balázs.

A kormány az energiaintenzív kkv-k támogatási programját kiterjesztette a turisztikai ágazatra is, és a korábbi 3 százalékos feltétel helyett most azok is jelentkezhetnek támogatásért, akiknek az energiaköltségük az árbevételük 2 százalékát eléri. "A felméréseinknél alig kaptunk olyan választ, ami 3 százalék alatti volt. Ezek ellenére – vagy a kötelező munkaerő megtartási feltétel miatt vagy az energiahatékonysági beruházásoktól való félelem miatt – nem éltek még tömegesen a cukrászvállalkozások ezzel a lehetőséggel” – részletezte a helyzetet Erdélyi Balázs. A Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke szerint

ma egy jó cukrász szakember fizetése már megközelíti a nyugati alapbéreket, de az eladókat, takarítókat is csak jó fizetéssel lehet megtartani.

Fokozza a nehézségeket, hogy a vendéglátóipar ma már nem annyira vonzó a fiatalok számára, mert hétvégén, ünnepnapokon is dolgozni kell, sőt, ilyenkor van a legtöbb munka a vendéglátásban. „Szerencsére a nagy bezárási hullám eddig elmaradt, de még nem lehet hátradőlni, mert a következő tél lesz szerintem a vízválasztó. Egyre több cukrászda gondolkodik a szezonális nyitva tartáson, hogy esetleg csak tavasztól-őszig lennének nyitva, kihagyva a küzdelmes és rendkívül költséges téli időszakot” – mondott egy lehetséges, újszerű gazdálkodási módot az ipartestületi vezető.

Erdélyi Balázs szerint persze ennek is megvan a kockázata, hiszen az ideiglenesen bezáró éttermekhez vagy szállodákhoz hasonlóan, a cukrászdáknál sem garancia, hogy a tulajdonos meg tudja tartani, vagy vissza tudja csalogatni a munkavállalóit. Az is kockázat, hogy a vendégek könnyen átszokhatnak más helyekre, vagy új fogyasztási szokásokat vehetnek fel, ameddig egy hely ideiglenesen bezár.

A Magyar Cukrász Ipartestületnek közel 400 tagvállalkozása, tagcukrászdája van jelenleg is országosan, de eddig csak néhány tag jelezte, hogy a végleges bezárást választották és emiatt kilépnek. „Ennek ellenére nehéz helyzetben vannak a cukrászvállalkozások és a jó időt már nagyon várják. Ez az időszak a meghatározó a legtöbb üzletnek, de eddig már lassan egy hónap elment belőle és még mindig a fűtésre költik a vendégeink a pénzüket, a fagylaltvásárlás helyett. Bízunk benne, hogy végre beköszönt a tavasz újra és a vendégek is visszatérnek a cukrászdákba, teraszokra” – fogalmazta meg a tavaszi gazdasági újrakezdéssel kapcsolatos vágyaikat Erdélyi Balázs.

A vállalkozók jelentős állami segítségként élnék meg, hogy ha a helyben készített és helyben értékesített süteményekre, fagylaltokra az elviteles értékesítés során is lehetne alkalmazni a kedvezményes 5 százalékos áfát. Ezzel az intézkedéssel lejjebb lehetne szorítani az áremeléseket is a vendéglátó szektorban.

A nyártól kötelező Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz való csatlakozástól is nagyon sok cukrászvállalkozó tart, mert a cukrászdák 80 százaléka nem rendelkezik jelenleg semmilyen éttermi szoftverrel.

„Az idősebb cukrász generációnak ez a digitális átállás már nem biztos, hogy sikerülni fog, az ezzel járó költségek és pluszmunka miatt sajnos akár a végleges bezárást is választhatják” – beszélt az egyéb kihívásokról Erdélyi Balázs. Megjegyezte ugyanakkor azt is, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség által biztosított ingyenes Vendégem Vendéglátás szoftver egyre több funkciót el tud látni, és jól kezelhetőnek tűnik, de így is tartanak ettől az adatszolgáltatási kötelezettségtől.

Mindenkit arra bíztatok, hogy a minőségből ne engedjen, ugyanis hosszútávon ez lesz a kifizetődő.

A pandémia alatt is érezhető volt, hogy azok az üzletek vészelték át könnyebben, akik erős, biztos törzsvendégkörrel rendelkeztek. Szerintem nem szabad engedni a minőségből, sőt a lehetőségekhez képest még emelni is kellene rajta, mert egy különleges élményért mindig visszatérnek a vendégek” – zárta gondolatait Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke.

