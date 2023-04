Itt a történelmi rekord a magyarországi naperőműveknél!

Többször is megdőlt a napenergia-termelési rekord Magyarországon az elmúlt napokban, ezzel összefüggően a megújuló/tiszta források aránya és az országos áramexport nagysága is ismét új csúcsra emelkedett.

Itt az újabb rekord

Először április 21-én pénteken a déli 12 óra előtti negyedórás időszakban 2445,37 MW-ra emelkedett, majd szombaton a 11:15-től kezdődő negyedórában elérte a 2536,50 MW-ot, egy nappal később, vasárnap dél körül pedig rövid ideig 2538,38 MW volt a hazai nagy (50 kW feletti) kereskedelmi célú naperőművek termelése az átvitelirendszer-irányító Mavir honlapján található nettó kereskedelmi elszámolási mérési adatok alapján.

Az ezeket megelőző legutóbbi csúcsdöntés több mint egy hónapja, március 18-án volt, amikor szintén a 11:45 és 12:00 közötti időszakban 2372,10 MW-ig nőtt a napelemparkok termelése.

Energiaexportőri pozícióban Magyarország

Bár az említett rekord értékeket csak rövid ideig tudták teljesíteni a naperőművek, termelésük - optimális időjárási körülmények között - nap közben egyre hosszabb ideig egyre jelentősebb, köszönhetően a hazai fotovoltaikus kapacitás bővülésének. A legutóbbi, vasárnapi rekorddöntés napján például már délelőtt 10 óra előtt 2000 MW fölé emelkedett a termelésük és több mint öt órán keresztül, 15 óra utánig folyamatosan e szint felett alakult

- vagyis ezen időszakban megszakítás nélkül többet termeltek, mint a Paksi Atomerőmű.

A fotovoltaikus technológia jellegéből adódóan ezen időszakon kívül termelésük jóval alacsonyabb volt, napkelte előtt és napnyugta után pedig lényegében nulla volt. A Nap járásához (és a felhősültséghez) igazodó napenergia-termelés haranggörbét leíró napi ciklusát jól szemlélteti a Mavir alábbi grafikonja, amely a többi hazai erőmű termelésének alakulását is bemutatja energiaforrás szerinti bontásban, valamint az országos villamosenergia-rendszer import-export szaldóját is. A grafikonon sárgával látható a napelemparkok termelése.

Az ábrán az is látható, hogy a nap nagy részében - a legjelentősebb napenergia-termelés időszakában - a teljes hazai erőművi termelés jócskán meghaladta a rendszerterhelést (fekete vonal), vagyis a pillanatnyi hazai áramigényt. Ennek következtében

körülbelül reggel 8:15-tól 17:15-ig Magyarország folyamatosan nettó áramexportőri pozícióban volt,

dél előtt nem sokkal pedig a kivitel nagysága megközelítette a 2000 MW-ot is (1994,83 MW). Ez szintén új rekordnak számít, amely az egy nappal korábbi megközelítőleg 1650 MW-os csúcsot adta át a múltnak, miután az megdöntötte az ugyancsak március 18-án felállított közel 1560 MW-os előző rekordot.

A növekvő napenergia termelés következtében Magyarország egyre gyakrabban kerül egyre nagyobb nettó áramexportőri pozícióba. Ez alapvetően kedvező hír lenne az éves átlagban 25-30 százalék körüli arányban importra szoruló hazai villamosenergia-ellátásra tekintettel, de a képet árnyalja, hogy a jellemzően hétvégén kialakuló hazai áramexport-időszakokban meglehetősen alacsony áron - nagyobb energiatároló kapacitás híján bizonyos fokig kényszerből - történik a külső értékesítés, mivel ilyenkor egész Európában alacsony a kereslet és máshol is erőteljes a napenergia-termelés, ami értelemszerűen lefelé nyomja a piaci árakat. Ezzel szemben az esti fogyasztási csúcsok idején, különösen télen - napenergia-termelés nélkül - megvalósuló masszív magyar áramimport jellemzően jóval nagyobb árszinten történik.

Szintén az erőteljes nap-, valamint a stabilan magas paksi nukleárisenergia-termelés miatt az alacsony karbonkibocsátású források aránya is kiemelkedően alakult az említett rekordidőszakokban. A vasárnapi napenergia-rekord idején a hazai erőművi termelésnek (5176,85 MW) közel 95 százalékát adták együtt a megújulók és Paks (4894,33 MW), míg a felhasználáshoz (rendszerterheléshez) mérten (3230,19 MW) közel 152 százalék volt a tiszta termelés súlya (a biomassza- és kommunális hulladék alapú erőművi termelést is ide véve). Ezek az arányok feltételezhetően szintén történelmi rekordot képviselnek, ahogyan a fosszilis források - a termelési mixet bemutató fenti grafikonon is jól látható - rendkívül szerény aránya is.

Rekord tempóban bővül a hazai naperőmű-állomány is

Az egymást gyorsan követő újabb és újabb napenergia-termelési rekordok születése a hazai naperőmű-állomány lendületes növekedésének következménye. A magyarországi napelemparkok beépített teljesítőképessége április elsején 2869,298 MW volt, miután az első negyedévben a háztartási méretű (HMKE) napelemes rendszerekhez hasonlóan rekord mértékben bővült a kapacitásuk. Ez a naperőművek által okozott rendszerszintű és hálózati kihívások miatti - hivatalosan tavaly májusban bevezetett, valójában azonban már 2021 óta élő - csatlakozási stop, illetve a tavaly ősztől hatályos HMKE-s betáplálási moratórium előtt befogadott igények nyomán létesülő beruházásoknak köszönhető.

Az ugyanekkor 1702,406 MW-os HMKE-kapacitás nem szerepel a Mavir termelési mix statisztikájában, de az biztos, hogy a fent ismertetett napenergia-rekord időszakokban - alacsonyabb kihasználtságuk mellett is - több 100 MW-tal, akár megközelítőleg 1000 MW-tal is hozzájárulhattak a hazai áramigény kielégítéséhez. Vagyis

az említett időszakokban a statisztikában szereplőnél is magasabb volt a tényleges teljes napenergia-termelés,

valamint a tiszta, megújuló források összesített hazai termeléshez és rendszerterheléshez viszonyított aránya, így a HMKE-k az áramexport-rekordhoz is érdemben járulhattak hozzá.

