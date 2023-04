A kiégés már népbetegség: egyre inkább elkerülhetetlen?

Kimerültség, cinizmus, eredménytelenség érzés. Közöny, apátia, rutinszerű, unott munkavégzés. Egyre több konfliktus, kiüresedő kapcsolatok - a Covid óta világszerte egyre drasztikusabb méreteket ölt a kiégés (burnout) problémája. De hogyan jutottunk el a csupán néhány managert érintő millió dolláros antarktiszi sabbaticalektől a magukba forduló home officerek tömegéig?

Amikor a koronavírus-járvány lecsapott, a már meglévő munkahelyi problémákat, mint például a napi stresszel való megbirkózást és a karrierrel kapcsolatos aggodalmakat nagymértékben súlyosbította az egészségügyi válság folyamatos bizonytalansága. A kiégés (burnout) kialakulásának veszélye pedig villámgyorsan “lecsorgott” a vezetői szintektől az alkalmazottakig - a probléma nagyságrendje azonban csak mostanában kezd nyilvánvalóvá válni.

Sabbatical cápákkal és az Antarktiszon, dollármilliókért

A kilencevenes évek közepe, a kétezres évek eleje óta egyre több kutatás és tanulmány boncolgatta, hogy mekkora probléma a kiégés munkáltatóknak-munkavállalóknak egyaránt. Akkortájt azonban általában elsősorban a vezető beosztásúakra és a nagy stresszes járó foglalkozásokat űzőkre koncentráltak a beszámolók.

Egyre nagyobb divat lett a nyugat-európai és amerikai vállalati kultúrában is, hogy a managerek sok évnyi folyamatos munka után több hónapos, vagy akár egyéves, fizetett vagy fizetés nélküli alkotói szabadságra mennek. Néhány évvel ezelőtt például a The Guardian taglalta, mennyire megugrott az különleges sabbaticalekre jelentkező szupergazdag cégvezetők száma.

A kiégés elől menekülők előszeretettel vettek részt extrém programokon - síeltek a Déli-sarkon, úszkáltak cápákkal, afrikai törzsi vadászatokra mentek vagy épp autóversenyeken probálták ki magukat. Sokan világkörüli útra fizettek be a családjukkal, vagy valami olyasmit kezdtek tanulni, ami az addigi foglalkozásuktól merőben eltért. Egyes turisztikai cégek új üzletágakat hoztak létre kifejezetten az ultragazdag cégvezetők alkotói szabadságának megszervezésére, hiszen ezek az ügyfelek általában 7 számjegyű összeget költöttek náluk - dollárban.

Rájuk zuhant a kényszer

Bár a kiégés már a világjárvány előtt is sok gondot okozott, a pandémia alatt megugrott az érintettek száma. A lezárások és a közegészségügyi vészhelyzet közepette rengeteg emberre zuhant rá az a kényszer, hogy munkája mellett gondoznia is kellett valakit - idős, beteg hozzátartozót, gyermekeket. Az ezzel járó teher miatt egyre többen számoltak be krónikus stresszről és kimerültségről.

Egy 2021 márciusában 1500 amerikai munkavállaló körében végzett tanulmányból az derül ki, hogy a válaszadók 67%-a szerint a világjárvány alatt a korábbinál is nagyobb probléma lett kiégés.

Most, két évvel később azonban még mindig kevés jel utal arra, hogy a probléma nagyságrendje mérséklődne. Sőt, az arányok tovább romlanak: az amerikai Future Forum nevű think tank, amely félévente készít felmérést az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Japánban, Ausztráliában, Németországban és Franciaországban e témában, 2023 februárjában azt állapította meg egy világszerte több mint 10 ezer ember részvételével zajló kutatás során, hogy az irodai munkát végző emberek 42%-a érzi magát kiégettnek. Ez 2021 májusa óta a legmagasabb érték.

AzEgyesült Államokban különösen rossz a helyzet, és főként a nőket, valamint a fiatalabb munkavállalókat érinti a probléma.

A kutatók szerint azok a dolgozók, akik a pandémia alatt nagyobb rugalmasságot kaptak a munkavégzés helyére és idejére vonatkozóan, most jóval boldogabbak, elégedettebbek, és kevésbé valószínű, hogy felmondanak.

A munkavállalók nemcsak az elszigeteltségből és abból fakadó mentális problémákkal szembesültek, hogy nem tudták, hogy másnap lesz-e állásuk, hanem például gondozási kötelezettségekkel. Emellett az új munkamódszerekkel is zsonglőrködniük kellett

- magyarázza Sean Gallagher, a melbourne-i Swinburne Műszaki Egyetem Új Munkaerő Központjának igazgatója.

Fölösleges meetingek, végtelenített munkaidő

Arról nem beszélve, hogy bár a távmunka és a hibrid rendszerek nagyobb önállóságot biztosítottak a munkavállalóknak, a rugalmasságnak ára lett. A munkanapok meghosszabbodtak: az ADP Research Institute 2022 áprilisában 32 924 globális munkavállaló körében végzett felmérése kimutatta, hogy a munkavállalók már heti 8,5 órát dolgoztak fizetetlen túlórában, míg a világjárvány előtt “csupán” 7,3 órát.

A munka szinte sosem áll meg, a legtöbben éjjel-nappal elérhetőek a digitális technológiák révén, miközben próbálnak minél többet összeegyeztetni az otthoni és a munkahelyi feladataik közül.

A távmunkából adódóan ráadásul rossz szokások is kialakultak a vállalati kommunikációban, mint a megbeszélések összehívása akkor is, ha egy e-mail is elegendő lenne. A munkavállalóknak így kevesebb ideje marad, hogy elvégezzék a nehezebb, nagyobb koncentrációt igénylő feladatokat. Arra kényszerülnek, hogy rendszeresen munkaidőn túl is dolgozzanak, hogy bepótolják a lemaradásukat. Ez kimeríti őket. Gallagher szerint

a munkáltatók gyakran nem foglalkoznak a kiégést okozó alapvető problémákkal, ehelyett olyan juttatásokat kínálnak a dolgozóknak, amelyek csak elfedik a tüneteket.

“A dolgozóknak kínált meditációs applikációk és jógaórák nem rossz dolgok, de ezek valójában csak átmeneti megoldást, sebtapaszt kínálnak a strukturális problémákra: a túl hosszú munkaidőre, a túlhajszoltságra és a rugalmas munkarenddel kapcsolatos bizonytalanságra.”

Munkamódszerekben gyökeredző a probléma

Alex Soojung-Kim Pang, a Miért érsz el többet, ha kevesebbet dolgozol? (Rest: Why You Get More Done When You Work Less) című könyv szerzője és Gallagher egyaránt azt állítja, hogy a jelenlegi munkamódszerek miatt a kiégés bizonyos esetekben elkerülhetetlen.

Ráadásul most az embereknek a világ számos táján óriási nyomással kell szembenézniük a magánéletükben is a megélhetési költségek növekedése miatt. Az infláció nő, sok cégnél elbocsátások történnek, és egyre többen tartanak attól, hogy elveszítik az otthonukat.

Nem lenne meglepő, ha a kiégett dolgozók száma tovább fokozódna. A The Ohio State University 2022 májusi jelentése szerint az amerikai dolgozó szülők állapotának 66%-a megfelelt a kiégés kritériumainak.

Bizonyos esetekben a változást jogszabályok hozhatják el. Ausztráliában például az törvények a kiégést már a munkahelyi egészség és biztonság veszélyeztetéseként határozzák meg, ami azt jelenti, hogy a vezetőknek kötelességük azonosítani és kezelni azokat a kockázatokat, amelyek a munkahelyi stresszt okozhatják.

Az az elképzelés azonban, hogy a kiégés jelenségét teljesen ki lehet küszöbölni a közeljövőben, ugyanolyan irreális, mintha azt gondolnánk, hogy van olyan módszer, amivel egyszer és mindenkorra megoldhatjuk a munka és a magánélet egyensúlyának kérdését.

Címlapkép: Getty Images