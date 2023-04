Az asztalod már nem a tiéd többé

Barátokkal együttdolgozni a nappaliban vagy heti egyszer bejárni a hibrid modellben működő irodába, ahol már egy bögrét sem hagyhat az ember az asztalán: máig tartanak a koronavírus-járvány hatásai, ha a munkahelyi terek újraértelmezéséről van szó.

Lehet, hogy az alkalmazottaknak soha többé nem lesz már olyan íróasztaluk, amit a sajátjuknak éreznek, de a kompromisszumos megoldások nyomán olyan irodák születhetnek, amelyek minden használójuknak megfelelő alternatívát kínálnak - állapítja meg a BBC cikke. A távmunka Covid-hozta széles körű elterjedése előtt az alkalmazottak gyakran második otthonukká tették az íróasztalukat: egy pulóver a szék háttámláján, egy vicces feliratú bögre a billentyűzet mellett, egy cserép virág, vagy egy halom a kedvenc szakirodalmakból a monitor mögött - valójában kevés is elég, hogy otthonosabban érezzük magukat.

Pszichológiai kutatások szerint az emberek azért érzik szükségét, hogy személyre szabják a munkaterületüket, mert ez növeli a hely jelentőségét számukra. Márpedig minél fontosabb és komfortosabb egy iroda vagy központ, annál jobban kötődnek a vállalathoz.

Mindez nagyobb elégedettséghez és összességében nagyobb termelékenységhez vezet. Az emberi természetből fakad, hogy személyre szabjuk a körülöttünk lévő teret.

- magyarázza Sunkee Lee, a pittsburghi Carnegie Mellon University Tepper School of Business szervezetelméleti és -stratégiai adjunktusa. Hozzátette:

A munkahelyen ennek eszköze lehet egy fotó, egy diploma vagy más finom jelzések, amelyek megmutatják, milyen ember vagy, mi a hobbid és az érdeklődési köröd.

Azzal, hogy a dolgozók az asztalukat a sajátjukká tették, az "ismerősség érzését" keltették magukban, amit a körülöttük lévő szintén megszokott arcok is megerősítettek. Ám míg korábban a kollégáknak állandó ülőhelyeik voltak, a pandémia nagyon sok munkahelyen véget vetett a teljes munkaidős, 9-től 5-ig tartó irodai környezetnek. A hot desking térhódítása közepette pedig ma már a rugalmas időbeosztásban dolgozó kollégáknak gyakran meg kell osztaniuk az íróasztalukat másokkal - és a nap végén hazavinniük személyes tárgyaikat.

Steril, dezorientáló környezet

Tekintettel arra, hogy elég egyértelmű bizonyítékok mutatnak rá, hogy a munkavállalók számára előnyös a személyre szabott munkakörnyezet, még a vállalatvezetők közül is sokan aggódnak amiatt, hogy a hibrid irodák személytelenné, sterillé és dezorientálóvá válnak:

olyan hellyé, ahol valójában egyáltalán nem szívesen tartózkodnak az emberek.

Holott egyes tanulmányok szerint az ismerősség érzése rutint is szül, ami stabilizálja a munkafolyamatokat és fokozza a kreativitást. Sőt, kutatások szerint az íróasztalokon elhelyezett családi fotók tudat alatt őszintébbé tehetik az alkalmazottakat. A személyre szabott tér lehetővé teszi az önkifejezést és a kollégák közötti beszélgetésindítást is, ami hozzájárul a dolgozók motivációjának növeléséhez. Ha valaki képes megkülönböztetni és kifejezni önmagát, a személyiségét, az identitását úgy, hogy ezt a környezete vissza is igazolja, az mindenképpen jótékony hatással van a munkára is.

Mivel azonban sok munkavállalónak már nincs saját kijelölt helye, előfordulhat, hogy - főként egy nagylétszámú multiknál - rendszeresen ismeretlen emberekkel, és akár ismeretlen helyeken kell együtt dolgoznia.

Aki korábban jó kapcsolatot ápolt a kollégáival, annak nagyon is hiányozhatnak az ilyen típusú interakciók.

Így ugyanis kevesebb lehetőség lesz a közös beszélgetésekre, szakmai eszmecserére és az eredmények közös megünneplésére is. Ennek hosszú távon mind-mind stresszt, szorongást szülő negatív hatásai vannak.

Ez az egész ahhoz hasonló, mint amikor az ember egy könyvtárba megy tanulni: lehet, hogy ott is el tudod végezni a munkád, de az egy személytelen tér, amit soha nem fogsz a sajátodnak érezni

- magyarázza Sunkee Lee.

Egyébként az elmúlt évtizedek slágeréről, az egyterű irodáról, azaz open office-ról is mindössze a dolgozók 10%-a ismerte el a Portfolio egyik felmérése szerint, hogy vannak előnyei. Azaz az irodisták döntő többsége nem preferálta a legelterjedtebb multis munkakörnyezetet.

Miénk itt a tér!

Szakértők szerint azonban a munka új világában nem feltétlenül az ülésrend és a családi portrék visszahozása lesz a megoldás arra, hogy az irodát kevésbé érezzék sterilnek a kollégák. Egyre többen hívnak szakértőket segítségül, hogy újrakalibrálják a munkahely funkcióját, és átgondolják, mit is jelent valójában a dolgozóbarát tér a hibrid korban.

Továbbra is fontos, hogy az emberek érezzék az összetartozás érzését. Chris Crawford, a londoni Gensler tervező- és építésziroda stúdióigazgatója szerint azonban

a cél már az, hogy az emberek ne úgy gondolkodjanak, hogy egy másfél méterszer másfél méteres irodabútor az, ahová tartoznak.

Ha az építészeti elemek, a világítás, az akusztika, a bútorok arra ösztönzik őket, a dolgozók akár egy egész emeletet a saját fizikai környezetüknek tekinthetnek. S mivel az irodával kapcsolatos elvárások is megváltoztak - az emberek immár az egyéni, a virtuális munka helyszínét, a szociális teret és a személyes együttműködések különböző fórumait is látni szeretnék ugyanott -, ez a pillanat jó alkalmat kínál arra, hogy a vállalatok az alkalmazottaikkal közösen gondolják ki, hogyan nézzen ki a következő irodájuk.

A tervezési folyamat demokratizálódik

- véli Chris Crawford, aki szerint meg kell adni az embereknek a választás lehetőségét, és biztosítani számukra, hogy olyan terekben mozoghassanak, amelyek változatosságot, alternatívákat és differenciált funkciókat kínálnak, hogy a dolgozók belül azt érezzék: “igen, ez a hely nekem való!”.

Munka otthon, a nappaliban, barátokkal

Ha már az összetartozás érzés jelentőségéről beszélünk, szintén a BBC számol be a co-working egy új formájáról. Ennek keretében egyre több távmunkás a könyvtárak, kávézók, közösségi irodák helyett inkább a barátaival dolgozik együtt, otthon. Mert bár a tipikus co-working helyek megóvnak a hagyományos távmunka egyik fő hátrányától, az elszigeteltségtől, számos kulcsfontosságú előnnyel nem rendelkeznek.

Növeli a hatékonyságomat. Inspirál. Rengeteg új technikát tanulok, amit a saját tevékenységemben is alkalmazni tudok. Ismeretlen területek tárulnak fel, és új hobbira leltem - sorolják a barátokkal való közös munka előnyeit azok, akik rendszeresen tartanak közös munkaüléseket otthon.

További pozitívum a költségmegtakarítás is, hiszen például nem kell étkezésre költeni külső létesítményekben.

Látni, hogy barátai hogyan strukturálják a munkanapjaikat, hogyan motiválják önmagukat és hogyan zsonglőrködnek a feladatokkal, igazi inspirációs forrás Eowyn Dean projektmenedzser és UX-dizájner szerint, aki 2014-ben kezdett el otthoni co-workinggel foglalkozni. Azóta belecsöppent már egy szinkronizációs projektbe, aminek folyományaként új hobbija lett: a szinkronszínészet, de munka közben szívesen kipróbál egy-egy új jógapózt is, vagy mond véleményt egy üzleti tervről is.

Címlapkép: Getty Images