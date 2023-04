Rengeteg embert menthetünk meg egy halálos kórtól

A maláriáról azt gondoljuk, hogy az csak a magas páratartalmú, forró éghajlatú országok problémája. Alig több mint egy évszázaddal ezelőtt azonban a betegség olyan északi területeken is felbukkant, mint Szibéria és az Északi-sarkkör, továbbá az Egyesült Államok 36 államában, köztük Washingtonban, Michiganben és New Yorkban is terjedt. Magyarországra vonatkozóan nincsenek ilyen messzire visszanyúló konkrét adataink, de akkoriban a malária becslések szerint évente 80 ezer ember halálát okozta Európában és Észak-Amerikában.