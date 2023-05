Elszálltak a cégek energiaköltségei, emiatt elbocsátások nem, de áremelések lesznek

A gyártó cégek az energiaszámláik jelentős emelkedése ellenére meg tudták tartani munkavállalóikat - derült ki az MTI által az energiadrágulás hatásáról, idei foglalkoztatási terveikről megkérdezett vállalatok válaszaiból.

Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője kommentárjában közölte, az energiaszámláik jelentősen emelkedtek, de ez nem érte őket meglepetésként. A felhasználás csökkentésével viszont a tervhez képest kevesebbet költöttek erre a célra.

Kiemelték, minden munkatársukat megtartották: ahol a termelési igény csökkent, onnan olyan területekre irányítják a dolgozók egy részét, ahol a partnerekkel való kapcsolattartás és az értékesítés támogatása a feladat.

Az építőipari segédanyagokat gyártó és forgalmazó vállalatnál a gázár emelkedése miatt a cég energetikai szakértők bevonásával optimalizálta a fűtésrendszert. Az is csökkentette a gázfogyasztást, hogy Sóskúton - a meleg tél miatt - az irodákat szinte kizárólag klímával fűtötték. Ezáltal a cég gázfelhasználása 25 százalékkal csökkent télen, viszont az egységár emelkedett.

Hozzátette, 2022-ben indították el a napelem beruházásukat: a sóskúti raktár tető felújítása és a napelemek beszerzése megtörtént, azonban a hatósági engedély még folyamatban van, pedig ez a tervezett rendszer a felhasználásuk 35-40 százalékát meg tudná termelni. A cég által alkalmazott árazás az energia költségek, az alapanyagárak és az euró árfolyamának alakulásától függ. Utóbbiak stabilitása miatt nem terveznek általános áremelést.

A Masterplast Nyrt. közölte, hogy az energiaárak emelkedése ellenére meg tudták tartani munkatársaikat. Az építőanyagokat gyártó cég a tavaly indított Gyármentő programban csaknem 700 millió forint értékben indított energiahatékonysági és megújuló energiatermelő beruházásokat: csarnok szigetelése, napelemes rendszer telepítése kezdődhetett meg. A program megvalósítása várhatóan idén befejeződik. Ezen felül csökkentik a vállalat energiafelhasználását, továbbá céljuk a gyártásnál keletkező hulladék minél nagyobb mértékű újrahasznosítása. A növekvő energiaárak miatt azonban a teljes energiaszámla jelentősen nőtt.

Termékportfóliójuknál kisebb mértékű árcsökkenés érzékelhető, további árcsökkenés viszont nem várható - jelezte a cég, amely szerint Európában az építőipar lassulása miatt egyre élesebb a verseny az építőanyag gyártók között.

A Masterplast is megerősítette, hogy az építőipari gyártók által használt alapanyagok ellátása stabil. Többségében az alapanyagok ára csökken, ami a cég szerint már nagyrészt a végtermék árában is megjelent. A műanyag, fém, fa típusú alapanyagok ára csökkent, míg a cement, a bányászott, illetve nagy energiaigényű anyagok ára jellemzően nőtt - tették hozzá.

A Bonafarm Csoport arról számolt be, hogy az elmúlt években optimalizálták működésüket, így az elmúlt időszakot jellemző nehéz gazdasági környezetben is meg tudták őrizni a stabilitást, nem volt szükség rendkívüli megoldásokra.

Az élelmiszer-gazdaság legtöbb szereplőjéhez hasonlóan számukra is komoly kihívást jelentett az energiapiacon kialakult rendkívüli helyzet kezelése. Ennek enyhítésére több területen a földgáz mellett megteremtették a PB-gáz vagy a tüzelőolaj használatának lehetőségét - közölték.

A közeljövőben számos telephelyükön szeretnének megvalósítani épületszigetelési és nyílászárócsere-projekteket épületeik energiahatékonyságának javítása érdekében, valamint vállalataiknál a megújuló energiaforrások szerepét is növelni akarják. Mindezektől az energiafogyasztásuk 10-15 százalékos csökkenését várják.

A Lipóti Pékség Kft. közölte termelő eszközeik árammal és gázzal működnek, meglévő üzemeikben azok kicserélése pénzügyileg és technológiailag is lehetetlen. Mivel nem tudtak energiaköltséget csökkentő beruházásokat végrehajtani, így a gázszámlájuk a hatszorosára emelkedett tavaly ősszel, azóta ez 50 százalékkal csökkent. A villamosenergiát tekintve pozitívumként említették, hogy idén év végéig fix szerződéssel rendelkeznek.

Mindezekkel együtt a Lipóti Pékség is jelezte, meg tudták tartani munkavállalóikat. Idén egyelőre nem terveznek áremelést, de a piaci változások egyelőre kiszámíthatatlanok.

Vajda Attila, a Vajda-Papír ügyvezető igazgatója kommentárjában közölte: a takarékosság is hozzájárult ahhoz, hogy a cég megtartotta munkavállalóit, akiknek a száma meghaladja a 650-et.

Tavaly az ukrajnai háború miatt előállt energiakrízis azzal fenyegetett, hogy a Magyarország piacvezető higiéniai papírtermékgyártója, a Vajda Papír energiaszámlái több mint 100 százalékkal is emelkedhetnek. Az elmúlt évek fenntarthatóság jegyében végrehajtott beruházásainak is köszönhetően azonban legalább 30 százalékkal csökkenteni tudták a téli energiaszámlát, ám a 70 százalékos költségnövekedés így is jelentős. Az energiaköltségeik havi szinten is többmilliárd forintra rúgnak.

Hozzátette, növelték a zöldtechnológia és megújulóenergia használatát, a papír alapanyagnál keletkező hulladék 100 százalékát újrahasznosítják és mérsékelték a vízfelhasználásukat.

Közölték, a papírgyártás alapanyaga, a cellulóz az elmúlt két évben több mint 100 százalékkal drágult. Szerintük a cellulóz ára viszonylag magas szinten állandósul, hasonlóan az energiához, ami a cégek profitabilitását csökkenti, ezért további energia megtakarításra törekszenek.

Mindezek miatt Vajda-Papírnak is több lépcsőben 10-30 százalék közötti mértékben kellett emelnie egyes termékei árát, ez azonban nem fedezte a költségek emelkedését. A cégvezetés hónapról-hónapra értékeli a helyzetet, és dönt a lehetséges árcsökkentésről.

