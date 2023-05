Ma még egyszer elsül a Fed fegyvere - de tényleg ez az utolsó golyó a tárban?

A Fed ma még egyszer megemeli az irányadó kamatot, mielőtt szünetet tart a kamatemelésekben - így szól az elemzői konszenzus. A piac is teljesen biztos benne, hogy ma jön még egy kamatemelés az amerikai jegybanktól, és abban is, hogy ez lesz az utolsó a jelenlegi, 40 év óta legszigorúbb kamatemelési ciklusban. Sőt, a piac év végére kamatcsökkenést vár, bár összességében már messze nem annyit, mint amit közvetlenül a bankcsődök után áraztak. Az inflációs folyamatok indokolják a mai kamatemelést, de arra kevés esély van, hogy a következő lépésekről konkrét üzenetet kapunk. Ami érthető, hiszen a jelenlegi helyzetben a jegybanknak nyitva kell hagynia minden kaput.

Utolsó kamatemelését hajthatja végre ma a jegybank

A Fed a várakozások szerint ma újabb 25 bázisponttal emeli meg az irányadó kamatot, amelynek célsávja így 5-5,25%-ra nőhet. Amennyiben a jegybank ma ismét kamatot emel, akkor az lesz sorozatban a tizedik kamatemelés, és összességében 5%-pontos lehet az emelés kicsivel több mint egy év alatt (a Fed 2022 márciusában kezdte a kamatemelést). Ezzel a kamatszint 16 éves csúcspontra nőhet.

Az is valószínű, hogy ez a mai lesz a Fed utolsó kamatemelése,

legalábbis egy időre. A piaci kamatárazás szerint a mai emelés után (amelyet 90% feletti valószínűséggel áraznak egyébként) a jegybank júniusban már nem emel tovább, és egészen novemberig 5-5,25%-on tarthatja az irányadó bankközi kamat célsávját. Ebbe az irányba mutatnak az előző hetekben tett jegybankári nyilatkozatok, és ez a forgatókönyv szerepel a Fed márciusi kamatelőrejelzésében is. A piac novemberre viszont már 25 bázispontos kamatvágást áraz, amelyet decemberben újabb csökkentés követhet.

Amennyiben a Fed ma 25 bázisponttal emel, és valóban ez lesz az utolsó kamatemelés a jegybanktól, akkor megvalósul a jegybank által márciusban prognosztizált kamatszint. Akkori előrejelzésükben a jegybanki döntéshozók azt várták, hogy márciushoz képest – amikor szintén 25 bázisponttal emeltek – még egy emelést hajt végre a jegybank, és ez a májusi ülésen meg is történhet. A piaccal ellentétben viszont a jegybankárok szerint a kamat még év végén is ezen a szinten lesz.

Érdekes látni, ahogy a kamatemelési várakozások normalizálódtak: márciusban a Silicon Valley Bank és a Signature Bank csődjének hatására drasztikusan esett a kamatvárakozás, felmerült ugyanis, hogy a jegybanknak ezentúl a pénzügyi stabilitásra is tekintettel kell lennie. Akkor a befektetők azt várták, hogy az év végére már 4%-ra eshet az irányadó ráta a bankrendszer problémái miatt. Miután azonban elmaradtak a további bankcsődök, és a betétkiáramlás is látszólag megállt (legalábbis a nagybankok esetében), a kamatvárakozások is normalizálódni kezdtek, és mára 4,75%-os kamatot vár a piac év végére. Ha így lesz, a bankproblémák akkor is komoly hatást gyakoroltak a jegybank kamatpályájára, hiszen a bankcsődök előtt még a piac 5,75%-os kamatot árazott év végére.

Ha kereskedelmi bankok óvatosabbá válnak, és visszafogják a hitelezést, az felér a jegybank szigorításával. Persze ez egy inkább nem kívánatos helyzet, mert a bankok óvatossága miatti öncélú szigorítás sokkal kontrollálhatatlanabb a jegybank által, azaz a gazdasági hatásai is szélesebb körűek és mélyek lehetnek. Mindenesetre ha ez a hatás nagyon felerősödik, akkor a Fednek az inflációval egy jó ideig nem lesz dolga.

A várakozások akkori drasztikus változása látszik a kötvényhozamokon is: a március eleji események után a kötvényhozamok azonnal esni kezdtek, ahogy a 6% környéki év végi kamatszint képét felváltotta a 4%-os kamatszint. Az alacsonyabban tetőző kamatpálya természetesen alacsonyabb hozamszinteket eredményez (a hozamok mindig a kamatok várható, nem pedig a jelenlegi alakulását reprezentálják), ez volt az egyik oka a hozamok esésének. A másik ok pedig a kereslet növekedése, a bizonytalan környezetben megnőtt a kereslet a biztonságos kötvények iránt.

A hozamszintek a kamatvárakozások részleges normalizálódásával nem álltak ismét emelkedő trendbe, hanem május eleje óta oldalaznak. Ez azért érdekes fejlemény, mivel a kamatvárakozások az év második felére ismét nőttek, de ez nem jelenik meg a hozamok emelkedésében (egyedül a rövid lejáratokon látunk némi korrekciót). Ez valószínűleg azért lehetséges, mert a piac széles körben elfogadja, hogy a kamatszint 5,25%-on fog tetőzni, és a kamatcsökkentés csak idő kérdése – legalábbis a piac jelenlegi felfogásában.

Az üzenet a fontos, nem a döntés

Mivel a 25 bázispontos kamatemelés széles körben be van már árazva mára, egy ilyen döntés önmagában nem okozna meglepetést, nem hozna piacmozgást. Mivel a jegybank már a márciusi ülésen is azt az üzenetet hangsúlyozta, hogy „további emelés szükséges lehet” – azaz már egyáltalán nem biztos -, 25 bázispontos emelésnél nagyobb lépésre nem sok esély van. Ha elmarad a kamatemelés, az nagyon komoly meglepetést jelentene, és kétféleképp lenne értelmezhető:

egyrészt erőt adna a piacoknak, mert a döntés azt jelentené, hogy láthattuk már a kamatpálya tetőzését;

másrészt aggodalmat okozhat, mivel azt az üzenetet küldené, hogy a bankrendszerrel kapcsolatban valójában nagyobb problémákat észlel a Fed, mint ahogyan kommunikál.

Az aggodalmak a pénzügyi stabilitással kapcsolatban április végén átmenetileg újjáélledtek, a Frist Republic Bank (FRB) ugyanis a nemfizetés szélére került. A bankot végül a JP Morgan vásárolta fel. Való igaz, hogy az FRB problémái nem most keletkeztek, ez még a márciusi betétkivonások következménye, de a többi bank által nyújtott akkori likviditás most fogyott el. A rossz hírek pedig tovább ronthatták a betétesek érzületét.

Nem valószínű, hogy a First Republic problémái miatt a Fed most leállna a kamatemelésekkel. Legutóbb, amikor a bankrendszerben először jelentkeztek a gondok, a Fed 25 bázisponttal emelt, és a jegyzőkönyvből azóta kiderült, hogy voltak olyan döntéshozók, akik 50 bázispontos emelést szorgalmaztak. Emellett a jegybank kellő segítséget nyújtott a bankrendszernek márciusban, és az „eltérő problémákra eltérő válaszok” szemlélet keretében folytatni tudja a kamatemelést anélkül, hogy a bankrendszernek komoly károkat okozna. Ettől függetlenül valószínű, hogy a Fed kitér majd a bankrendszer helyzetére – akár a közleményben, akár Jerome Powell elnök a sajtótájékoztatón -, de nagy tételben fogadhatunk rá, hogy a jegybank nyugtatni fogja a közvéleményt.

A legfontosabb kérdés, hogy kapunk-e jelzést a várható kamatpályával kapcsolatban.

A jegybank a közleménybe valamilyen módon bele fogja írni, hogy mi várható a közeljövőben, de vélhetően kellően homályos lesz a megfogalmazás ahhoz, hogy ne tudjunk levonni belőle konkrét következtetést. Verbális lazítással érne fel ugyanis, ha a jegybank explicite bejelentené, hogy véget értek a kamatemelések, ami erodálná az infláció elleni erőfeszítéseiket, hiszen a piaci kamatkondíciók egy ilyen üzenetre akár enyhülhetnek is. Arra már van esély, hogy a kamatemelés átmeneti leállításának lehetőségét megemlítik, de ha így lesz, biztosan hozzáteszik majd, hogy a további kamatemelések lehetősége ugyanúgy fennáll.

Az év második felével kapcsolatban teljes a bizonytalanság

A Fed a mai ülésen minden bizonnyal nyitva akar hagyni minden lehetőséget: egyszerre kell azt üzennie, hogy a mai kamatemelés után tarthat némi szünetet, miközben nem zárja ki a további kamatemelések lehetőségét sem. A homályos előretekintő iránymutatásra azért van nagy esély, mert az év második felével kapcsolatban még számtalan a bizonytalanság.

Az infláció elleni küzdelmet a Fed még nem nyerte meg. A főmutató meredeken esik, a júniusi 9% feletti csúcsról 5%-ra mérséklődött, a jegybank által legszorosabban figyelt személyes fogyasztási kiadások magindexe pedig a februári éves 4,7%-sról 4,6%-ra gyorsult. A dezinfláció egyáltalán nem biztos, hogy lineáris lesz, könnyen lehet, hogy az éves árindexet 5%-ról a 2%-os célhoz letörni keményebb dió lesz, mint azt jelenleg gondolják a jegybankban. Emellett az infláció felpattanásának esélyét sem lehet még kizárni, azaz várhatóan Jerome Powell a mai satjtótájékoztatón kiemelt hangsúlyt fektet majd az inflációs kockázatokra.

Az infláció alakulásával kapcsolatban még teljes a homály. Az tudható, hogy a Fed kamatemelése előbb-utóbb hatni fog, de egyelőre még nem látjuk biztos jeleit annak, hogy ez már meg is történt. A gazdaság az első negyedévben a vártnál lassabban, mindössze 1,1%-kal nőtt évesített negyedéves mértékben, de a GDP-n belül a fogyasztás növekedett, ami az infláció keresleti aspektusa szempontjából kifejezetten rossz hír.

A munkapiac továbbra is feszes. Enyhül ugyan a munkaerőhiány, és a foglalkoztatottság növekedése hónapról-hónapra csökken, de a legutóbbi, márciusi adat (amikor 236 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma) még mindig összeegyeztethetetlen a Fed inflációs céljával. A munkanélküliségi ráta jelenleg 3,5%, és a jegybank szerint ahhoz, hogy a 2%-os inflációs cél teljesüljön, 4,5% feletti munkanélküliségi ráta lenne indokolt. Vagyis a foglalkoztatottságnak csökkennie kéne, miközben még mindig nő. A pénteken érkező foglalkoztatottsági adat fontosságát nem lehet tehát eléggé kiemelni, de ezt csak a Fed mai döntése után ismerjük meg.

A gazdasági növekedésnek a potenciális növekedési ütem alá kell süllyednie, hogy az infláció csökkenjen – szól a jegybanki érvelés, és bár hivatalosan nem ismerik el, vélhetően egy kisebb recessziót is elfogadnának, hogy letörjék az inflációt. Ehhez akár még segítségükre is lehetnek a bankrendszer problémái, hiszen a bankok óvatosabbá válásának a gazdaságra negatív hatása lenne (lásd fenti, keretes írásunkat).

Jelen helyzetben csak találgatni lehet, hogyan alakul a gazdaság teljesítménye az év második felében,

a közgazdászok közt is heves vita van erről, az ING például egyenesen azt gondolja, hogy a banki problémák komoly hatással járnak majd, emiatt pedig a Fednek novemberben és decemberben is 50-50 bázisponttal kell majd vágnia. Érdekes helyzet, hogy míg a Fed a túl erős gazdaság miatt aggódik, a közgazdászok többsége már inkább a recessziótól tart. Ha utóbbi szcenárió válik be, akkor lehet, hogy a jegybank már túlszigorított, és év végén kapkodva kell majd kamatot csökkentenie. Az is lehet viszont, hogy a magas béremelések, az ellenálló munkaerőpiac és bankrendszer, a vártnál erősebb külföldi kereslet miatt a gazdaság az eddigi kamatemelések ellenére sem torpan meg, és akkor könnyen beléphetünk egy olyan, több hónapig tartó ciklusba, amikor a Fed minden egymást követő kamatdöntő ülésen még egy „utolsó” emelést végre fog hajtani.

Ezt ma még nem tudjuk meg, de a jegybank üzenetei sokatmondóak lehetnek. A döntés ismertetésére magyar idő szerint este 8-kor, Jerome Powell sajtótájékoztatójára fél 9-kor kerül sor. Az eseményről élőben jelentkezünk.

