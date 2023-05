A Fed után ma az EKB-n a sor: akár meglepetést is okozhat a jegybank

Az Európai Központi Bank ma 25 vagy 50 bázisponttal emeli a kamatokat az eurózónában, legalábbis erről szólnak a várakozások. A negyed százalékpontos emelés lassítást jelentene a kamatemelési tempóban, és többen gondolják úgy, hogy ez lenne ma a legmegfelelőbb lépés az EKB-tól. De a fél százalékpontos emelés mellett is szólnak érvek, és ne feledjük: az utóbbi üléseken több alkalommal okozott meglepetést a jegybank a szigorúságával.

Hetedszer emelhet zsinórban a jegybank

Ma délután ismerteti kamatdöntését az Európai Központi Bank, amely történetének legjelentősebb szigorítási ciklusának közepén van. 2022 júliusa óta eddig összesen 350 bázisponttal emelt a frankfurti jegybank, legutóbb márciusban 50 bázisponttal. Az irányadó betéti ráta jelenleg 3%. Az akkor lépés határozottnak nevezhető, ugyanis az amerikai bankcsődök hetében az EKB erős jelzést küldött a világnak arról, hogy a jegybankok a bankproblémák miatt nem fognak lassítani a szigorításon.

A bankproblémáknak viszont így is hatása volt a monetáris politikára, márciusban ugyanis az EKB nem közölt előretekintő iránymutatást, akkor még csak találgatni lehetett, mi lesz a következő lépés májusban. Az azóta eltelt időszakban viszont úgy tűnik, Európában nem alakult ki szélesebb körű probléma a bankrendszerben, és az amerikai feszültség is enyhült (az First Republic áprilisi fizetésképtelenségét még a márciusi betétkivonások okozták), és az azóta elejtett jegybanki nyilatkozatokból már nyilvánvalónak tűnik, hogy az EKB emelni fog ma.

A kérdés az, hogy mennyivel.

Ha kereskedelmi bankok óvatosabbá válnak, és visszafogják a hitelezést, az felér a jegybank szigorításával. Persze ez egy inkább nem kívánatos helyzet, mert a bankok óvatossága miatti öncélú szigorítás sokkal kontrollálhatatlanabb a jegybank által, azaz a gazdasági hatásai is szélesebb körűek és mélyek lehetnek. Mindenesetre ha ez a hatás nagyon felerősödik, akkor az EKB-nak az inflációval aligha lesz dolga a következő években.

A piac szerint lassítani fog az emelési tempón az EKB

A piac 25 bázispontos emelést tart valószínűnek, ezzel pedig a jegybank lassítana a kamatemelési tempón. A lassítás mellett szólnak érvek: ilyen például a német gazdaság gyengélkedése. Az első negyedévben Európa legnagyobb gazdasága stagnált a negyedik negyedéves visszaesés után, éves szinten pedig visszaesett a GDP.

A francia gazdaság kis növekedést mutatott, az eurózóna átlagát viszont a spanyol és olasz GDP-k húzták fel, főleg a váratlanul erős fogyasztás miatt. Az olasz és spanyol növekedés meglepően pozitív fejlemény, de a francia lassulás és német stagnálás azt mutatja, hogy a magas energiaárak télen éreztethették hatásukat a gazdaságban, és már az EKB kamatemelései is hozzájárulhattak a gazdaság gyengüléséhez.

Utóbbira egyértelmű bizonyítéknak tűnik, hogy az első negyedévben a hitelkihelyezések visszaestek. A háztartásoknak nyújtott hitelállomány az első negyedévben 2,9%-kal nőtt, 2008 óta nem volt ilyen alacsony a növekedés. Az új hitelkihelyezéseknél visszaesés volt, a lakosság és a vállalatok hitelkereslete is csökkent az EKB hitelezési felmérése szerint.

Emellett a kamatemelés lassítása mellett szól az áprilisi infláció is. A héten közölt adatok szerint ugyan a főmutató 7%-ra nőtt, ami hat hónap után a dezinfláció elakadását jelenti – márciusban még 6,9% volt az éves áremelkedés -, de a maginfláció 10 hónap után csökkent 5,6%-ra. Mivel az eurózónában az infláció tavaly elsősorban az energia árának emelkedése miatt ugrott 10% fölé, ezért elsősorban most a maginflációt kell figyelni, amely nem tartalmazza az energia- és élelmiszerárak változását, így jobban képes megragadni az infláció keresleti aspektusát.

Az EKB tradicionálisan megosztott a szigorúbb monetáris politikát pártoló héják és a növekedést féltő galambok között. Az utóbbi üléseken egyértelműen a héják akarata érvényesült (ne feledjük, láttunk az EKB-tól 75 bázispontos emeléseket is),

de a csökkenő maginfláció, a hitelkihelyezések visszaesése és a német gazdaság gyengélkedése erős érvet adhatnak a galamboknak a 25 bázispontos emeléshez.

A lassítást pártolók emellett érvelhetnek úgy is, hogy a bankrendszerrel kapcsolatban még mindig jelen vannak a kockázatok. Való igaz, hogy március óta nem jelentkeztek problémák az európai bankokkal kapcsolatban, az is látszik, hogy a betétkivonás jelentős volt (márciusban 62 milliárd euró, ami elmaradt a februári 68-tól – utóbbi történelmi csúcsnak tekinthető), és a vártnál nagyobb kamatemelés a meglepetés erejénél fogva újabb lökést adhat az aggodalmaknak. Ráadásul erődemonstrációra már nincs szükség: míg a márciusi 50 bázispontos lépés nyugtatólag hatott a piacokra (hiszen azt üzente vele az EKB, hogy a bankrendszer egy ekkora emelést is elbír), jelenleg nincs olyan pánikhangulat, amelyre egy várakozásoknál magasabb emeléssel kell reagálni.

Erős üzenet lenne egy vártnál nagyobb lépés

Persze bőven vannak érvek az 50 bázispontos emelés mellett is. Az inflációnak is lehet olyan értelmezése, amely a kamatemelési tempó változatlanul hagyását teszi szükségessé. Egyrészt a havi bázisú áremelkedés a magindexben 1% volt, ami ugyan lassulást jelent, de még mindig sokkal magasabb, mint ami az éves 2%-os célhoz szükséges. Az éves index is messze a cél felett jár még, és még bőven vannak felfelé mutató kockázatok. Különösen aggasztó a szolgáltatások jelentős áremelkedése, mert ennek csak egy részét magyarázzák a tovagyűrűző kínálati hatások (például a szolgáltató vállalatok energiaszámlájának emelkedése).

Inflációs szempontból aggasztóan alakulnak a munkapiaci folyamatok is. A munkanélküliség történelmi mélyponton, miközben a bérek szokatlan mértékben nőnek. Friss hír például, hogy a német szakszervezetek jelentős, 5,5%-os béremelést alkudtak ki maguknak. Noha reálértelemben továbbra is zsugorodnak a bérek a magas infláció miatt, a bérkiáramlás erősödése támaszt adhat a kereslet csökkenésének, a forgalom enyhe visszaesését pedig a szolgáltató vállalatok kompenzálhatják további áremelésekkel.

Nemcsak a friss inflációs folyamatok bírhatják rá az EKB-t egy vártnál nagyobb lépésre, hanem az a felismerés is, hogy a monetáris szigorítás most sokkal hatékonyabb lehet, mint a korábbi hónapokban. A Fed tegnap 25 bázispontos kamatemelést hajtott végre, amely könnyen lehet, hogy az utolsó emelés volt. Azzal, ha az EKB ma 50 bázisponttal lépne, nemcsak szűkülne a távolság a Fed és az EKB irányadó kamatszintjei között (5,25 és 3,5%), hanem az eltérő várakozásokon keresztül még erőteljesebb lenne a szigorító hatás.

Az európai hitelkihelyezési felmérés és az inflációs adat közlése után az euró gyengült, ami azt jelenti, hogy a piac enyhébb EKB-kamatpályával, 25 bázispontos emeléssel kalkulál mára. Ha ma az EKB 50 bázisponttal emelne, azzal a 3,6% környékére árazott kamatcsúcs is felfelé tolódna a várakozásokban, ami erősebb eurót, magasabb kötvényhozamokat hozna. Az erős euró az importon, a magasabb hozamszintek a hitelfelvételeken keresztül mérsékli az inflációt.

Persze mindez akkor igaz csak, ha az EKB Kormányzótanácsában még mindig a héják az urak, mert a galambok a maguk részéről már egyáltalán nem szeretnének a már beárazottnál több effektív szigorítást látni. Azt is meg kell jegyezni, hogy a vártnál nagyobb kamatemelés meglepetéserejét könnyebb kijátszani akkor, ha a kamatszint még az elméleti egyensúlyi, semleges szint alatt van, mert akkor az addicionális emelés már nem okoz kárt a gazdaságban. A becsült egyensúlyi kamatláb az eurózónában 2% környékén lehet, azaz ma már minden egyes emelésnek lesz hatása az aktivitásra, ez pedig már ismét a 25 bázispontos, megfontoltabb emelés mellett hozható fel érvként.

Ám mielőtt teljesen elfogadjuk a 25 bázispontos emelés lehetőségét, emlékezzünk, az EKB az utóbbi hónapokban inkább szigorúságával, mint lazaságával okozott meglepetést.

A következő ülésekre vonatkozóan is kaphatunk információt

Európában a piac által vélt várható kamatpályával kapcsolatban kisebb a konszenzus, mint az Egyesült Államokban. Míg a tengerentúlon a befektetők szerint már láttuk a kamatpálya csúcsát, Európában még abban sincs egyetértés, hogy kettő vagy három kamatemelés várható még. Ha a nagy kereskedelmi bankoktól származó elemzői véleményeket olvassuk, ott is nagy a szórás: van, aki szerint 4% fölött fog tetőzni a kamatpálya, mások szerint már a mai döntés is a hibázási tartományba fogja emelni a kamatszintet. A vélemények heterogén tengeréből áll össze a 3,6% körüli átlag.

Látva a múltkori előretekintő iránymutatást (vagyis inkább annak hiányát), az sejthető, hogy az EKB ma a további kamatemelések lehetőségének nyitva hagyása mellett nem árul el sok konkrétumot a várható kamatpályával kapcsolatban, ehelyett inkább az adatvezérelt üzemmódot hangsúlyozzák majd. Az biztos, hogy Christine Lagarde nagyon sok kérdést fog kapni ezzel kapcsolatban. Előrejelzés az inflációra és GDP-re vonatkozóan viszont nem lesz, ez sem ad tehát fogódzót az EKB által most elképzelt kamatpályájára vonatkozóan.

A Feddel szembeni nagyobb bizonytalanság érthető, hiszen Európában az inflációs folyamatok egyelőre kedvezőtlenebbül alakulnak: a dezinfláció kevésbé előrehaladott, a maginfláció pedig az áprilisi adatot megelőzően 10-szer egymás után emelkedett. Európában a bankrendszer is stabilabbnak tűnik, tehát a pénzügyi stabilitási kockázatokkal is kevésbé kell számolnia a jegybanknak. Emellett az EKB némi lemaradásban is van: Európában sokkal távolabb van a pozitív reálkamat lehetősége, mint az USA-ban, és a nominális kamatszint is alacsonyabb (igaz, ez a szigorítási ciklusok megkezdése előtt is így volt). Végeredményben az európai jegybanknak még nagyobb szüksége lehet a szigorításra, mint a Fednek. (Mindez persze nem jelenti azt, hogy az USA-ban ne lenne bizonytalanság, ott is jöhet még meglepetés az inflációban.)

Emellett érdemes még figyelni a mennyiségi szigorítással kapcsolatos esetleges bejelentésekre is. A jegybank március óta folytatja a mérlegében felhalmozott eszközök csökkentését az APP nevű eszközvásárlási program újrabefektetéseinek csökkentésével. A várakozások szerint júniusban a jegybank fokozni fogja a mennyiségi szigorítás ütemét, erre vonatkozóan kaphatunk ma bejelentést. A mennyiségi szigorítás felpörgetése – annak dinamikájától függően – hozzájárulhat a kötvényhozamok emelkedéséhez, de az általános várakozások változása ezt a hatást mérsékelheti, vagy felül is írhatja.

Az EKB ma 14:15-kör teszi közzé a kamatdöntésről szóló közleményt, Christine Lagarde elnök pedig 14:45-kor tart sajtótájékoztatót. Az eseményről élőben jelentkezünk. A tegnapi Fed-esemény legfontosabb eseményei itt olvashatók.

Címlapkép: Getty Images