Oroszország kapott néhány jól irányzott ütést, de az EU nem akarta lábon lőni magát

Az Ukrajna és Oroszország között kialakult konfliktus gazdasági hatásait számos elemzésben vizsgálták az utóbbi bő egy évben. Széles körben ismertté vált, hogy Európa, különösen a kelet-közép-európai országok erősen függenek az orosz energiahordozóktól, míg Ukrajna elsősorban a különféle gabonák és vastermékek exportjában meghatározó világpiaci szereplő. A konfliktus következtében Oroszországgal szemben számos szankciót vetettek ki a fejlettebb államok – köztük az Európai Unió –, azonban ez a fajta nyomásgyakorlás korlátozott mértékű az erős energiafüggőség miatt. Ukrajna esetében a háború következtében megsemmisült az infrastruktúra számottevő része, továbbá a fegyveres harcok, a tömeges népvándorlás és a Fekete-tenger útvonalainak korlátozása jelentenek problémát. Mindezek alapján érdemes megvizsgálni, hogyan változtak az európai országok importkapcsolatai a két országgal a konfliktus kirobbanása óta.

Ukrajna és Oroszország szerepe a globális piacon

A háború ugyan különböző okok miatt, de mindkét ország gazdaságát és ezáltal külkereskedelmét is erősen érintette. Ukrajna esetében a fegyveres összetűzések, a frontvonalon törtérő harcok és a különféle rakétatámadások veszélyeztetik az emberek életét, amelyből kifolyólag ezeken a területeken visszaesett a gazdasági aktivitás. Ezek a harcok az infrastruktúrát is jelentős mértékben megsemmisítették, így ha éppen nem is zajlanak fegyveres harcok az adott térségben, a gyártás lehetetlenné vált. További probléma, hogy a háború elől menekülve több millió ukrán vándorolt el korábbi lakhelyéről nyugatabbra fekvő területekre, illetve költözött el más országba. Végül, a Fekete-tengeren kialakult helyzet szintén nehezebbé tette a termékek szállítását és a világpiacon történő értékesítését. Ezzel szemben Oroszország esetében az országgal szemben alkalmazott szankciók, kereskedelmi és pénzügyi korlátozások akadályozzák a kereskedelmet. Emellett fontos megemlíteni, hogy a nyilvánosság negatív megítélése miatt számos nyugati vállalat szakította meg kapcsolatait az orosz partnereivel, továbbá a nagymértékű energiafüggőségből fakadó gazdasági és politikai kitettség is a kereskedelmi kapcsolatok átalakítására késztette az európai országokat.

Mielőtt bemutatom, hogyan változott az Európai Unió tagországainak kereskedelmi kapcsolatrendszere Ukrajnával és Oroszországgal, szükséges lehatárolni azon termékek körét, amelyeknél Ukrajna és/vagy Oroszország meghatározó szereppel bír a világpiacon. A termékek kiválasztása során több szempontot is szükséges figyelembe venni. Ezek közé tartozik, hogy

a termék az adott ország teljes exportján belül magas értékkel és aránnyal rendelkezzen, más gazdasághoz képest magasabb exportaránnyal bírjon, és a világkereskedelmet tekintve meghatározó exportőr legyen.

Ezen szempontokat figyelembe véve Ukrajna legfontosabb exportcikkei közé tartoznak a gabonafélék és az olajosmagvak közül, a repce, a napraforgó, a kukorica és a búza, valamint a nyersvas, a vasérc és a félkész vastermékek, míg Oroszország esetében a különféle nyersanyagok és energiahordozók (azbeszt, szénbrikett, kőolaj, földgáz, salak), a nukleáris reaktorok és alkatrészek, a nyersvas és vasredukciók, illetve a búza.

A kiválasztott termékek alapján felrajzolhatóvá válnak a termékek kereskedelmi hálózatai, ahol a csúcsok az országokat, az élek az export alapján meghatározott kereskedelmi kapcsolatokat jelenítik meg. Az így kapott termékhálózatokban a csúcsok méretei a teljes export értékét tükrözik vissza. Az alábbi ábrán látható néhány ilyen termékhálózat, amelyben Ukrajna és/vagy Oroszország meghatározó szereppel rendelkezik.

Forrás: Braun et al. (2023). Megjegyzés: Az x a vizsgált ország exportjának mértékét adja meg a világ legnagyobb exportáló országához képest, míg zárójelben az export alapján elfoglalt helyezés látható. A c ehhez hasonló értéket fejez ki, annyi különbséggel, hogy a közvetett exportkapcsolatok mértékét is figyelembe veszi. A hálózatok sűrűségét a d, míg az export koncentrációját a HHI (Herfindahl-Hirschman index) értéke mutatja meg. A balti államokat (Észtország, Lettország, Litvánia) az Európai Unió tagállamaiként Európához soroltuk be a Posztszovjet megnevezés helyett.

A termékhálózatok felrajzolásának előnye, hogy a vizualizáció segítségével szemléltetni képes a kereskedelmi kapcsolatrendszer szerkezetét. A fenti ábrára pillantva jól látható, hogy néhány terméknél a kapcsolatrendszer sűrűsége jelentősen alacsonyabb, továbbá csak egy-két csúcs (ország) rendelkezik kiemelkedő mérettel, amely az adott termék exportjának értékére utal. Ez a mintázat tükröződik vissza a termékek exportja alapján meghatározott koncentrációban is.

Egy termékpiac abban az esetben lesz koncentráltabb (azaz nagyobb HHI értékkel rendelkezik), ha kevesebb az országok közötti kapcsolat és a teljes globális export is csak néhány erős kapcsolatból tevődik össze. Ez a szerkezeti jellemző egyben azt is maga után vonja, ha Ukrajna és/vagy Oroszország meghatározó szereplő egy erős koncentrációval rendelkező termékhálózatban, és őket sokkhatás éri (például a háború következtében), akkor ez a sokkhatás erősebb globális következményekkel járhat. Másrészt, mivel csak néhány kiemelkedő szereplő látható a termékhálózatokban, a kieső ukrán/orosz export pótlása is nehezebbé válik, amely végső soron súlyosbíthatja a gazdasági károkat.

A nyersvas esetén például látható, hogy Ukrajna és Oroszország is a világ legnagyobb exportőrei közé tartozik, ráadásul egy erősen koncentrált exportszerkezet jellemzi ezen termék kereskedelmét, így a háború hatása erősebben érintheti ezen termékek kereskedelmén keresztül a világgazdaságot.

Fontos megjegyezni, ha összegezzük a térségek függőségét a kiválasztott termékek esetében, akkor a posztszovjet országok után az európai gazdaságok függősége a legmagasabb Oroszországtól és Ukrajnától, különösen az orosz energiahordozók, valamint az ukrán gabona, vas- és félkész vastermékek esetében.

Függőség alakulása a háború kezdete óta

A háború kirobbanását követően rövid idő alatt napvilágot láttak azok az elemzések, amelyek beazonosították, hogy mely termékek kereskedelmében okozhat nagyobb problémákat a konfliktus. Viszont az már kevésbé vizsgált, hogy a háború kezdete óta hogyan változott ezen termékek kereskedelmi kapcsolatrendszere és az Európai Unió tagállamainak függősége. A termékszintű kereskedelmi adatok termékszintű, havi bontásban elérhetők az Eurostat honlapján, amely időbeli lefedettsége már lehetővé teszi, hogy megvizsgáljuk a változásokat 2022. február és december között. A havi adatokkal kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy azok szezonalitással rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy a termék és a kereskedelem jellegéből fakadóan az év néhány hónapjában jellemzően nagyobb lehet a külkereskedelem értéke egy-egy országól, mint a többi hónapban. Például a gabona és olajosmagvak esetén mindig az év második felében zajlik a kereskedelem jelentős hányada a földrajzilag közelebb elhelyezkedő országokból, míg az év első hónapjaiban ez jóval kisebb mértékű. Emiatt a havi bontás mellett érdemes az éves változásokat is megvizsgálni.

A kereskedelmi adatok vizsgálatából az látható, hogy az Ukrajnából érkező gabona és olajosmagvak importja megnövekedett az Európai Unió tagállamai irányába, különösen az Ukrajnához közelebb fekvő országok, mint például Szlovákia, Románia, Magyarország, Bulgária vagy Lengyelország felé.

Ennek egyik oka, hogy ugyan a háború kitörése után aggodalomra adott okot az élelmiszerpiacon az ukrán termesztés esetleges kiesése, azonban a termelés mértéke végül nem esett vissza drámai módon. Másrészt, az Európai Unió számos intézkedést hozott Ukrajna megsegítése érdekében, amelyek lehetővé tették az ukrán gabona Európán keresztül történő értékesítését, sőt, az Európai Unió is kevésbé korlátozta az ukrán gabona importját. A kukorica esetében az adatok például azt mutatják, hogy az ukrán import aránya 19,39 százalékról 24,35 százalékra növekedett 2022-ben az azt megelőző évhez képest. Az alábbi ábrán a repce és az olajosmagvak példáján keresztül is látható a növekvő import, amely végül ahhoz vezetett, hogy több tagország is importtilalmat és behozatali korlátozásokat vetett ki az ukrán gabonára.

Európa Ukrajnától való függősége a mezőgazdasági termékek mellett a nyersvasra, a vasércre és a félkész vastermékekre is kiterjed.

Ezen termékek esetében ellentétes kép tapasztalható, az import jelentősen visszaesett, különösen 2021-hez képest. Az Európai Unió nyersvas importjának 30,17 százalékát szerezte be Ukrajnából 2021-ben, ami 6,82 százalékra esett vissza 2022-re. A fegyveres harcok és a háború Ukrajna keleti részét érintik erősebben, ahol alapvetően a vastermékek előállítása is folyik. Ez az oka annak, hogy az ukrán vastermékek exportálása visszaeset a háború kirobbanását követően.

Az Oroszországtól való függőség alakulását legjobban a nyersanyagok és az energiahordozókon keresztül lehet a legjobban megvizsgálni. Az Európai Unió különböző szankciókat vezetett be az egyes termékekre. Például a kőolaj esetében a tengeren keresztül érkező termékekre vezettek be korlátozásokat, azonban a vezetéken keresztül érkező kőolajra vonatkozóan kevésbé jelentős korlátozások születtek. Emellett a gazdasági és politikai függőség csökkentése érdekében több tagállam az orosz energiaimport csökkentését célozta meg.

Összességében ezek az intézkedések ahhoz vezettek, hogy az Európai Unió függősége csökkent a kőolaj esetén.

A közös történelmi múltból fakadóan elsősorban a kelet-közép-európai országok függtek a legnagyobb mértékben az orosz kőolajtól, azonban a háború hatására Lengyelország, Litvánia és Finnország is drasztikusan csökkentette az orosz beszerzés arányát. Ezzel szemben Szlovákia a háború kezdete óta is szinte kizárólag Oroszországból szerzi be a kőolajat, továbbá Magyarország és Bulgária importaránya még növekedett is. A teljes képhez hozzátartozik, hogy a más típusú kőolajra való átállás technikai fejlesztéseket is igényel, másrészt az orosz Urál Blend típusú kőolaj ára relatív még olcsóbbá vált más típusokhoz képest, ami vonzóbbá tette az orosz kőolaj importálását.

A földgáz esetén hasonló mintázat rajzolódik ki. A kelet-közép-európai országok függősége a legnagyobb, azonban a háború kezdete óta többségük csökkentette közvetlen kitettségét. Szlovákia a földgáz szükségletét is gyakorlatilag Oroszországból szerzi be, míg Magyarország és Szlovénia érdemben növelte függőségét.

Az Európai Unió az orosz szén behozatalára olyan szankciót vezetett be, amely megtiltotta ezen termék Oroszországból történő behozatalát. A havi bontású kereskedelmi adatok visszatükrözik ezt az intézkedést, ugyanis augusztus eleje óta megszűnt az import.

Az Európai Unió importszerkezetének átalakulása a háború következtében

A különböző okok miatt kieső ukrán és orosz import miatt más országok Európa Unióba történő importja növekedhetett meg, amely országok tulajdonképpen helyettesíteni voltak képesek Ukrajnát és Oroszországot a globális piacon. Ahogy azt korábban már említettem, koncentrált piacokon, ahol csupán néhány meghatározó szereplő rendelkezik a globális piacon az exportvolument tekintve, nehezebb megoldani a kieső import helyettesítését.

A földgáz esetében az USA importrészesedése ugrott meg a legnagyobb mértékben, amely megerősíti az amerikai LNG felhasználásának növekedését az Európai Unióban. A kereskedelmi adatok alátámasztják, hogy például Lengyelország az orosz gázfüggőség csökkentésével párhuzamosan növelte az amerikai import mértékét.

Az USA mellett az Európai Unió tagállamai az Egyesült Királyságból, Franciaországból, Azerbajdzsánból és Katarból szereztek be magasabb arányban földgázt.

A kőolajnál szintén az látható, hogy a kieső orosz importot a legnagyobb mértékben az USA-ból pótolta az Európai Unió, de Szaúd-Arábiából, Angolából, Brazíliából és Norvégiából is arányaiban több kőolajat importáltak a tagállamok. A szén esetében az alkalmazott szankciók következtében teljesen megszűnt az orosz import 2022. augusztusa óta. Az így kieső importot főként Dél-Afrikából, Kolumbiából, Kazahsztánból és Indonéziából sikerült pótolni.

Az Európai Unió ukrán függősége elsősorban a gabonafélék és az olajosmagvak, valamint a különböző vastermékek esetében jelentős. A repce esetében Ausztrália importrészesedése emelkedett meg jelentős mértékben, amely a kieső ukrán import helyébe léphetett. Az olajosmagvaknál és a nyersvasnál megfigyelhető, hogy az ukrán import csökkenését részben az orosz import növekedésével helyettesítették a tagállamok, különösen a nyersvas esetén figyelhető meg jelentős növekedés. Ez egyben rávilágít arra, hogy bizonyos termékeknél mind Oroszország és Ukrajna egyaránt fontos szereplő a globális kereskedelemben, másrészt megmagyarázza, hogy például ezen termékekre miért nem vetettek ki korlátozásokat. Ha az ukrán import mellett a kieső orosz importot is pótolni kellene, akkor az még nehezebb feladatot jelente az Európai Unió számára.

Forrás: Braun et al. (2023). Az elemzés lényegi megállapításai az alábbiak:

Oroszország a nyersanyagok, az energiahordozók, a vastermékek és a gabonafélék tekintetében bír globálisan meghatározó szereppel. Elsősorban a Szovjetunió volt tagállamai függenek a legnagyobb mértékben, de Európa (különösen a kelet-közép-európai térség) is erős kitettséggel rendelkezik.

Ukrajna a gabonafélék és olajosmagvak, valamint a különböző vastermékek exportálása miatt meghatározó szereplő a globális piacon, és az európai gazdaságok is elsősorban ezen termékek importálásán keresztül függenek Ukrajnától.

A háború kezdete óta az energiahordozók esetén összességében csökkent az Európai Unió függősége, a szénimport teljesen megszűnt a szankciók hatására, de a kőolaj és a földgáz orosz beszerzése is csökkent a teljes importon belül. Fontos kiemelni, hogy néhány országban (köztük Magyarország) az energiafüggőség növekedett és továbbra is magas.

Az ukrán függőséget vizsgálva kettős képet láthatunk. Egyrészt a gabonák és olajosmagvak esetén lazított az Európai Unió a kereskedelmi szabályokon, melynek következtében 2022 második felében megnövekedett az ukrán import, emiatt néhány esetben a korábbi szinteket is meghaladta az ukrán részarány. Ezzel szemben a nyersvas és az egyéb vastermékek Ukrajnából történő beszerzése drasztikusan visszaesett, melynek oka, hogy ezek előállítása alapvetően Ukrajna azon területein történik, ahol a fegyveres harcok is erősebbek.

Néhány termék esetében az figyelhető meg, hogy Ukrajna és Oroszország is a világ egyik legnagyobb exportőre, így a háború hatásai ezen termékek esetében még erősebbek lehetnek. A kereskedelmi adatok rávilágítanak arra, hogy a kieső ukrán nyersvasat főként Oroszországból pótolja az Európai Unió, amely egyben azt is megmagyarázza, hogyan választják ki a szankcionált termékek körét Oroszországgal szemben.

Az elemzés elkészítéséhez a szerző köszönetet mond az EconNet Kutatócsoport munkatársainak, Braun Emesének, Gyimesi Andrásnak, Iloskics Zitának és Sebestyén Tamásnak, akik a cikk alapjául szolgáló, a The World Economy tudományos folyóiratban megjelent tanulmány megírásában és az ábrák elkészítésében vállaltak elévülhetetlen szerepet.

