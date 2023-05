Olyat vállalt az Orbán-kormány, amit az utóbbi 25 évben senki sem tudott megcsinálni

Az idei megugrás után 2024-ben még tovább emelkedik majd a költségvetés kamatkiadása a GDP arányában – derül ki a kormány által közzétett konvergencia programból. A 2022-es adósságterhet még évekig meghaladja majd a magas kamatok miatti fizetési kötelezettség, vagyis sokáig nyomja majd a költségvetést az extra kiadás. Ez pedig azt is jelenti, hogy a friss kormányzati célok mellett nem lesz mozgástér a büdzsében, az utóbbi negyedszázadban nem látott mértékű elsődleges többletet kellene elérni 2027-re. A számokból kitűnik, hogy olyan költségvetési fegyelmet ígér a kormány, ami az elmúlt évek tapasztalataiból egyáltalán nem következik.

Hatalmas teher a kamatkiadások megugrása

Többször írtunk már arról az elmúlt hónapokban, hogy a kamatkiadások emelkedése jelentős terhet ró a költségvetésre. Ez a kockázat egyre csak fokozódik, hiszen az állampapírhozamok magas szinten ragadtak, a jegybank pedig éppen csak elkezdi a következő hónapokban az irányadó kamat csökkentését, ami majd hozhat előbb-utóbb hozamcsökkenést is. A lakossági állampapíroknál azonban például ez még sokára fog bekövetkezni, hiszen az inflációkövető PMÁP hozamának alapját az előző évi átlagos infláció adja, ami idén még magasabb is lehet, mint 2022-ben. A várakozások szerint akár 18 százalék is lehet az éves átlagos áremelkedés, vagyis

a PMÁP 2024-ben még a jelenlegi 16 százalék körüli hozamnál is magasabb, akár 20 százalékos kamattal pöröghet majd és csak 2025-ben csökkenhet.

Ez pedig a költségvetés számára is egyre emelkedő terhet jelent. A folyamat nem újkeletű, hiszen az előzetes adatok szerint már tavaly meghaladta az 1800 milliárd forintot a büdzsé nettó kamatterhe, miközben ez 2020-ban még alig volt magasabb 1000 milliárdnál. Az idei év pedig még cudarabbul néz ki, a tervek szerint közel 3000 milliárd forint lehet a kamatteher, de az eddigi adatok alapján ennek tarthatósága is veszélybe kerülhet.

Az év első három hónapjában ugyanis 542,2 milliárd forint volt a nettó kamatkiadás az egy évvel korábbi 189 milliárddal szemben. Időarányosan még bőven van tér a majdnem 3000 milliárdos célig, azonban a majdnem háromszoros növekedés aggasztó, a cél teljesüléséhez az kellene, hogy ez jelentősen lassuljon.

A Pénzügyminisztérium márciusi beszámolója szerint a jelentős növekedés a kamatfizetések éven belüli eltérő lefutásával, az előző évitől különböző hozamokkal és finanszírozási szerkezettel magyarázható. Ez a magyarázat akár helytálló is lehet, de az mindenképp ijesztő, hogy

a korábbi években rendre az egész éves kamatkiadás 11-17 százaléka teljesült márciusig, ezzel szemben most 25 százaléknál járunk.

Hosszútávon is marad a teher

Ráadásul a hozamemelkedés nem csak azonnali kiadást jelent a költségvetésnek, hanem az állampapírok átárazódásával évekre beég. Éppen ezért a hiány rövid távú alakulása szempontjából most az lenne az ideális, ha az ÁKK minél kevesebb magas kamatozású rövid papírt adna el és nagyobb súlyt kapnának a hosszabb kötvények, melyek hozama sokkal kisebb mértékben emelkedett. (Az persze egyáltalán nem biztos, hogy hosszabb távon is ez az ideális stratégia, hiszen a hosszú hozamok cserébe évekre beégnek a büdzsébe.)

A héten megjelent konvergencia programban a kormány is elismeri, hogy hosszútávon is jelentős terhet jelent majd a kamatkiadás. A becslések szerint tavaly a GDP 2,8 százaléka volt ez eredményszemléletben, ez 2023-ban 3,8 százalékra ugrik, majd 2024-ben még kicsit emelkedik 4,1 százalékra. (Elfogadva a konvergencia program számaiból következő nominális GDP-adatot, ez mintegy 3500 milliárd forintos kamatkiadást jelent.)

Ez ugyan azt jelenti, hogy a Pénzügyminisztérium alacsonyabb kiadással számol, mint Matolcsy György, aki nemrég a parlamentben arról beszélt, hogy a nemzeti össztermék 4,6 százalékát is elérheti a kamatteher, de így is jelentős a tehernövekedés. A hosszabb távú kivetítésből az is látszik, hogy a következő négy évben a GDP-arányos kamatfizetés nem hogy a 2021-es 2,3 százalékig, de a tavalyi 2,8 százalékig sem fog visszacsökkenni.

A kamatkiadás 2024-ig érdemben nő az állampapírhozamok emelkedésével és az infláció felgyorsulásával összefüggésben, de a hozamok stabilizálódásával, valamint az infláció csökkenésével a 2024. évi 4,1 százalékos értékről 2027 végére 3,3 százalékra csökken – olvasható a programban. A hozamok mérséklődése mellett az is sokat segíthet, hogy a tervek szerint jövőre csökken a költségvetési hiány, vagyis alacsonyabb lesz a finanszírozási szükséglet, az adósság csökkenése pedig a megújítási szükségletet is alacsonyabbá teheti.

A konvergencia program is elismeri, hogy a lakosság által tartott állampapírok állományának magas szintje emeli a kamatkiadásokat, mivel a lakossági papírok kamata magasabb a többi állampapírhoz viszonyítva. Ugyanakkor a képet javítja, hogy a magyar háztartásokhoz kerülő kamatjövedelmek a GDP emelkedéséhez, közvetve az adóbevételek növekedéséhez is hozzájárulnak. (Ez persze rövid távon csak akkor igaz, ha a kamatjövedelmet, vagy a lejáró megtakarítást elfogyasztja a háztartás.)

Triplán fáj

Valójában a magas kamatok költségvetési terhe három területen is fáj a költségvetésnek, és ebből csak egyik az államadósság után fizetendő kamat. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a Portfolio tegnapi Hitelezés konferenciáján elmondta, hogy a magas piaci kamatok mellett az államnak a támogatott hitelprogramok is extra kiadásokat jelentenek. Csak az idén 500 milliárd forint extra kiadást jelent (babaváró + CSOK 300, Széchenyi Kártya + Baross 200 milliárd) a költségvetésnek ezen programok futtatása. Ezen felül a Magyar Nemzeti Banknak is óriási vesztesége keletkezik a magas kamatok miatt (idén akár a 2000 milliárd forint közelében is lehet), igaz, itt a veszteség öt évre való szétterítése tompítja a költségvetésre nehezedő terheket.

Az óriási kamatfizetés mellett a kormány hiánycsökkentési tervéből az következik, hogy az elsődleges (kamatfizetések nélkül számolt) egyenleg 2024-ben többletesbe fordulhat, majd 2027-ig fokozatosan egyre nagyobb szufficitet mutathat. Az időszak végére ez a többlet már meghaladhatja a GDP 2 százalékát.

Vagyis a kamatkiadások elszállása miatt fegyelmezett költségvetési politikára lesz szükség, nem nagyon lesz mozgástér a következő években a hiány esetleges növelésére. Főleg úgy, hogy a tavalyi ígéretek szerint 2024-től ki kellene vezetni az extraprofitadókat

A merész célt mutatja, hogy 2000 óta egyszer sem sikerült a GDP 2,4 százalékának megfelelő elsődleges költségvetési többletet összehozni, amit 2027-re tervez a kormány. Kétszer, 2000-ben és 2012-ben közel járt hozzá az államháztartás, akkor 2,3 százalékos volt a szufficit.

Így egyelőre nehéz nem szkeptikusan nézni a friss konvergencia programban felvázolt terveket.

Sok a kockázat

Ha nominálisan nézzük a várható kamatkiadásokat, akkor sem sokkal biztatóbb a helyzet. A kormány friss tervei szerint ugyan a GDP folyó áron folyamatosan emelkedik majd, 2026-ban átlépheti a lélektani 100 ezer milliárd forintos határt. Az ehhez viszonyított kamatkiadások viszont a mostani megugrás után 2024-től folyamatosan a már említett 3500 milliárd forint körül alakulhatnak. (Ez persze a gazdaság méretéhez képest egyre kisebb terhet jelent majd, ha valóban ez a makropálya valósul meg.)

Vagyis a GDP-arányos érték csak a gazdaság visszatérő erőteljes növekedése miatt kezd majd csökkenni. Azonban ebben is van kockázat, az elemzők többsége ugyanis minimum kétségesnek tartja azt, hogy 2024-től visszatér a 4 százalék feletti éves növekedési ütem, ami a célok között szerepel.

További kockázatot jelenthet, hogy mennyire lesz politikai motiváció a következő öt évben a hiány ilyen jelentős csökkentésére. Az utóbbi években ugyanis voltak már hasonlóan ambiciózus tervek, de rendre kiderült, hogy az esetleges mozgásteret a kormány nem a hiány csökkentésére, hanem további költségvetési lazító intézkedésekre használta fel (a költségvetési alkoholizmus jegyében). Vagyis még ha teljesülnének is ezek a célok, akkor is nehéz elképzelni, hogy 2027-re a GDP 0,9 százaléka legyen a hiány, valószínűbb, hogy a pénz egy részét elköltik. Főleg a 2026-os parlamenti választás idején lehet ez lényeges kérdés, amikor a korábbi gyakorlat alapján népszerűségnövelő intézkedésekre lehet számítani.

Így összefoglalva rövidtávon a kamatkiadások tervnek megfelelő alakulása jelent kockázatot, majd középtávon a gazdasági növekedés és az esetleges politikai akarat is keresztülhúzhatja a kormány számításait.

Ezeket figyelembe véve pedig minimum merésznek tűnnek a konvergencia programban lefektetett célok.

Címlapkép: MTI/Koszticsák Szilárd