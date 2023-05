A Kárpátok gyűrűjében parázslik el a magyar életmód és vele a gazdasági növekedés

Az anyagszükséglet folyamatos növekedése miatt Magyarország annak a kockázatnak van kitéve, hogy fontos környezetvédelmi célok elmaradnak, és elszalasztja a gazdaság versenyképességének és ellenálló képességének erősítésére szolgáló lehetőségeket - szól az Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) legfontosabb megállapítása a körforgásos gazdaság hazai helyzetéről. A szervezet jelentése alapján irányváltásra van szükség itthon, vagy a lokális felmelegedés miatt egy ökológiai válság alakulhat ki Magyarországon. A jelentés megállapításai intőjelek, mert arra utalnak, hogy a növekedés is visszaeshet az akkumulátoripari álmokat kergetve.

A nyersanyagok globális fogyasztása az elmúlt évtizedekben drámaian megnőtt, és ez a tendencia várhatóan folytatódik, 2060-ra közel megduplázódik a növekvő népesség, a javuló életszínvonal és a technológia által vezérelt új termelési módok miatt. Az alapanyag-felhasználás ilyen mértékű növekedése súlyos környezeti hatásokkal jár, többek között hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásához és az éghajlatváltozáshoz, így a felmelegedéshez is. Bár a koronavírus-világjárvány az anyagfelhasználás és a kibocsátás átmeneti csökkenéséhez vezetett, a gazdasági fellendülés valószínűleg megfordítja ezt a tendenciát. Ezért sürgős politikai fellépésre van szükség a környezeti terhelés növekedésének hosszú távú tendenciájával szemben - így foglalható össze az OECD most megjelent kutatásának főbb megállapítása a globális helyzetről, amely szerint a körkörös gazdaság erősítése kulcsfontosságú lehet az egész világon.

Ráadásul Magyarországon különösen sok veszély miatt válik húsba vágóvá a kérdés.

Mint az OECD-jelentés szerzői írják, a fenntartható jövő elérése érdekében egyre nagyobb hangsúlyt kap a fenntartható anyaggazdálkodás előmozdítása a körforgásos gazdaságra való áttérés révén. A hagyományos lineáris modellel ellentétben a körforgásos gazdaság eleve regeneratív, és célja, hogy az erőforrások a gazdaságon belül áramoljanak. A modell csökkenti a hulladéktermelést és a környezetszennyezést, a termékeket és anyagokat újra és újra felhasználja. Ezt az erőforrás-hurkok lezárásával, azok lassításával és az erőforrás-áramlás szűkítésével lehet elérni.

A körforgásos gazdaságra való áttérés valódi előrelépéséhez zöldebb termelési és fogyasztási módokra lesz szükség. Ezt az átmenetet öt üzleti modell támogatja a:

hogy a hagyományos anyagbevitelt megújuló vagy visszanyert anyagokkal helyettesítsék, a hulladékot és a gyártási selejtet újrahasznosítsák, a termékek használati idejét meghosszabbítsák, a megosztásra épülő rendszerek kiépítése (például ilyen a tömegközlekedés fejlesztése), és a termékek helyett szolgáltatásokat értékesítése.

Az EU prioritásként kezeli a körforgásos gazdaságra való áttérést, 2012-ben létrehozta az erőforrás-hatékonysági platformot, 2015-ben pedig elfogadta az első körforgásos gazdasági csomagot. A 2020-ban elfogadott új körforgásos gazdasági cselekvési terv a termékek teljes életciklusa mentén merész kezdeményezéseket foglal magában, és az európai zöldgazdasági modell egyik sarokkövévé vált. Az EU emellett felülvizsgálta a hulladékokra vonatkozó jogszabályait, és számos új szakpolitikai területen - például a műanyagok, a textíliák és a termékpolitika területén - dolgozott ki jogalkotási javaslatokat.

Mindez pedig a magyar irányokat is meghatározza, de egyelőre kevés foganatja látszik ezeknek, a hazai gazdaság alig tett lépéseket a körforgásosság irányába.

Mindez azért is problémás, mert az OECD szerint egyre több uniós tagállam indult el a körforgásos gazdaság felé vezető egyéni úton: több mint 60 körforgásos gazdasági stratégiát és ütemtervet dolgoztak ki nemzeti, regionális és helyi szinten, hogy ösztönözzék az erőforrás-hatékonyabb és körforgásosabb gazdaságra való áttérést. A fejlettebb nemzeti körforgásos gazdaságpolitikával rendelkező országok közé tartozik Dánia, Finnország, Franciaország és Hollandia, míg a legújabb stratégiai keretekkel rendelkező országok közé tartozik a Cseh Köztársaság, Lengyelország, Szlovénia és Svédország. Viszont itthon általánosságban nem látszik, hogy megindult volna az átállás.

Ökológiai katasztrófába rohan Magyarország?

Az elmaradás azért is aggasztó a hazai helyzetet figyelembe véve, mert az OECD több súlyos, a hétköznapi életre is veszélyt jelentő problémát azonosított. A szervezet szerint Magyarország jelentős környezeti kihívásokkal néz szembe, többek között a levegőszennyezéssel, a vízhiánnyal és a talajromlással.

Az ország levegőminősége továbbra is rossz, a városi területeken magas a szálló por és a nitrogén-dioxid szintje. Az egy főre jutó vízkészletek elérhetősége az uniós átlag alatt van, és a mezőgazdasági gyakorlatok hozzájárulnak a talajromláshoz. A biológiai sokféleség csökkenése szintén egyre nagyobb aggodalomra ad okot Magyarországon, a fajok és azok élőhelyei is veszélyeztetettek.

Mindezeket nemcsak címszavakban sorolták fel, hanem adatokkal is alátámasztották, így fontos kiemelni a jelentésből, hogy számos területen visszafejlődik a hazai körforgásos modell: míg a papír- és kartoncsomagolások újrahasznosítási aránya 2010-ben érte el a történelmi csúcsot, közel 95%-ot, 2018-ra ez 70%-ra csökkent. Aggasztó az is, hogy a műanyag-, az üveg- és az egyéb csomagolások újrahasznosítási aránya stagnál, vagy tovább csökkent.

Magyarországon az egy főre jutó települési hulladék mennyisége 2018-ban 381 kg/fő volt, ami alacsonyabb, mint a 495 kg/fő uniós átlag. Azonban a keletkezett szemetet nem kezelik, nem hasznosítják újra, mert annak közel 50 százalékát egyszerűen lerakókban helyezik el.

Az újrahasznosított termékekből felhasznált anyagforrások aránya mindössze 6,8 százalékot tett ki 2019-ben, ami messze elmarad a 11,9%-os uniós átlagtól.

Magyarország egy főre jutó hazai anyagfelhasználása (DMC) 2019-ben 17,8 tonna volt, ami magasabb, mint a 14,2 tonna/fő uniós átlag. Lényegében ez azt jelenti, hogy folyamatosan új erőforrásokat kell felhasználni, a hulladék-újrahasznosításból nyert alapanyagok aránya alacsony, ami egy fenntarthatatlan irányt jelez. Az OECD elemzése szerint viszont lenne lehetőség a kitörésre, mivel a DMC jelentős növekedése és az anyagtermelékenység csökkenése nagyrészt az építőipari alapanyagok fogyasztásának tulajdonítható (amelyek az összes felhasznált anyag több mint felét teszik ki), ezt követi az élelmiszer- és takarmány-biomassza, valamint a fosszilis energiahordozók fogyasztása.

A körforgásos anyagfelhasználási arány az EU-országokban. A mérőszám az újrahasznosított termékekből visszanyert és újonnan felhasznált alapanyagok arányát mutatja. Forrás: OECD

Így az OECD arra a következtésre jutott, hogy Magyarországon a körforgásos gazdaságra való átállás lassú, és az ország teljesítménye a hulladékok újrahasznosításának, a körforgásos anyaghasználat, az erőforrás-termelékenység optimalizáció és az ökoinnováció terén is kirívóan gyenge.

Bár az ország GDP-je 2010 és 2019 között évente átlagosan 2,8%-kal nőtt, az egy főre jutó GDP még mindig csak az OECD-átlag háromnegyedét teszi ki, és a Covid-19 járvány jelentős gazdasági károkat okozott. Ha pedig nem történik változás, akkor lassulhat az átlagos GDP-bővülési ütem, a gazdaság pedig még kiszolgáltatottabb lehet.

A szervezet szerint a körforgásos tevékenységek korlátozott elterjedése a szakpolitikai környezet hiányosságait és a körforgásos üzleti modellek kis- és középvállalkozások általi lassú elfogadását tükrözi. Emellett hiányoznak a körforgásos gazdaság szempontjából kritikus készségek, és alacsony az ökoinnováció szintje.

Amit csinálunk, azt sem jól

A magyarországi szolgáltatási és ipari ágazatokban a körforgásos tevékenységek elhanyagolhatóak. Magyarország erős ipari ágazattal rendelkezik, de a "Gépjavítás és -szerelés" alágazat, a leggyorsabban növekvő alágazat a bruttó hozzáadott érték kevesebb mint 1%-át képviseli. Magyarország építőipari és bányászati ágazatai az elmúlt néhány évben exponenciálisan nőttek, és növekedésük kihívásokhoz vezetett a körforgásos gazdaságra való áttérés során. A mezőgazdaságban pedig a biogazdasági gyakorlatok átvétele jelentősen elmarad más európai országokétól.

Kiemelik, hogy míg a magyarországi kkv-k a bruttó hozzáadott érték több mint felét adják, de épp ezeknél a vállalkozásoknál lassú a körforgásos üzleti modellek átvétele. A szervitizáció és a digitalizációs trendek kiaknázatlan lehetőségeket rejtenek a körforgásos üzleti modellek elterjedésében. Az ország szakpolitikai hiányosságai és az ökoinnováció alacsony szintje sürgős választ igényel az OECD szerint.

Mint írják, ezeket a problémákat olyan intézkedések végrehajtásával lehetne kezelni, mint az ökoinnovációs központok kialakítása, a körforgásos vállalkozások ösztönzése, a körforgásos közbeszerzés támogatása és a körforgásos gazdaságba történő beruházások növelése. Emellett ki kell dolgozni a körforgásos oktatás és képzés programjait, elő kell mozdítani a körforgásos kutatást és fejlesztést, és támogatást kell nyújtani az új körforgásos üzleti modellek kialakításához.

Így az OECD azt a következtetést vonja le, hogy Magyarország elérte a gazdasági növekedés és az erőforrás- és energiafelhasználás viszonylagos szétválasztását, de még mindig elmarad európai társaitól az anyagfelhasználás és a körforgásos gazdálkodás tekintetében.

Az energiaszektort is meg kellene reformálni

"Magyarország nagymértékben függ a fosszilis tüzelőanyagok importjától, a földgáz és a kőolaj a teljes energiaellátás egyharmadát teszi ki. E fogyasztás nagy részét az Oroszországtól importálják, ami Magyarországot kiszolgáltatottá teszi a globális válságok során fellépő energiaellátási zavarokkal szemben" - írják a jelentésben.

Annak ellenére, hogy az ország energiamixében magas az atomenergia aránya, a megújuló energiaforrásoké az OECD-országok közül az egyik legalacsonyabb volt: a vízenergia, a szél- és napenergia aránya mindössze 2%, a bioüzemanyagoké pedig 10% 2019-ben.

A szén a teljes energiaellátás közel egytizedét teszi ki, bár az energiamixben betöltött szerepe csökkenő tendenciát mutatott már 2019-ig is, és ebben az orosz-ukrán háború miatti energiaválság sem hozott fordulatot.

Magyarország teljes energiafogyasztása növekszik, és az elmúlt két évtizedben elérte a legmagasabb arányt. A lakossági szektor a teljes végső fogyasztás közel egyharmadát adja, de itt némi csökkenés tapasztalható az épületek energiahatékonyságának javulása miatt.

A közlekedési ágazat és az ipar további fontos szektorok, előbbit a viszonylag régi gépjárműpark befolyásolja, utóbbi pedig a 2008-as pénzügyi válság óta növekszik. Hogy a hazai gépjármű állomány mennyire öreg, jól mutatja, hogy 2008-ban még csak 10,4 év volt az autók átlagéletkora, ami 2018-ra már 14,2 évre ugrott, míg 2022-ben 15,4 év volt.

Gazdasági fordulat kell, vagy oda a növekedés egy ökológiai Csernobilban

A jelentés szerint bár Magyarország gazdasága az előrejelzések szerint gyorsabban fog növekedni, mint az EU és az OECD átlaga, és a következő évtizedekben olyan ágazatokban, mint az elektronika és a feldolgozóipar, jelentős növekedés várható, ez csak rövidtávon hoz hasznot, hosszútávon viszont még kiszolgáltatottabbá teszi a gazdaságot.

Bár a jelentés nem tér rá ki, de a magyar kormány egy olyan gazdaságfejlesztési irányt jelölt ki, amelyben az az akkumulátorgyártás a fővonal, amelyhez teljességgel hiányoznak az alapanyagok Magyarországról: nincsen sem érdemi, kitermelhető lítium-, kobalt- vagy akár rézkészlet hazánkban. Ráadásul a termelés jelentős vízigénnyel jár, de a hazai vízkészletek mennyisége is alacsony EU-s összehasonlításban.

Az életszínvonal emelkedése, valamint a strukturális és technológiai változások az előrejelzések szerint 2050-re a 2017-es szinthez képest harmadával növelik az anyagok iránti keresletet Magyarországon. Az elsődleges alapanyagok teljes felhasználása Magyarországon várhatóan 25%-kal nő, míg az OECD-országok esetében ez az arány 40 százalék lehet majd.

Csakhogy ez hazánk esetében az exportáló országoktól való függőség növekedéséhez vezet, mivel a szükséges nyersanyagokból alig van magyar kitermelhető ásványkészlet.

Az OECD épp emiatt azzal számol, hogy az alapanyagszükséglet kényszere miatt Magyarországon is felgyorsul a körforgásos gazdaságra való átállás, hogy az újrahasznosítás révén a gazdaság csökkentse az importkitettséget, valamint hogy a közösségi szolgáltatások felé fordulással mérsékelje a nyersanyagkeresletet.

De várakozásaik szerint az életszínvonal emelkedése és a termelési módok változása azonban még e változások mellett is várhatóan egyharmadával növeli az alapanyagok iránti keresletet 2050-re a 2017-es szinthez képest.

Bal tengely: egy főre jutó GDP állandó vásárlóerő-paritáson (USD); Jobb tengely: Az egy főre jutó anyagfelhasználás (tonna/USD). A folyamatos vonal a magyar, a kékvonal az OECD-országok átlagát mutatja. Forrás: OECD.

Magyarországon az anyagfelhasználás az előrejelzések szerint lassabban nő, mint más OECD-országokban, de az építőipari ásványi anyagok felhasználása 2050-re várhatóan megduplázódik. Az építőipari alapanyagok fokozott felhasználása valószínűleg felgyorsítja a Kárpát-medencén belüli klímaváltozást és az éghajlat felmelegedéséhez vezet, ami további terhet ró a kumulatív energiaigényre.

Az anyagszükséglet folyamatos növekedése miatt Magyarország várhatóan annak a kockázatnak van kitéve, hogy fontos környezetvédelmi célok elmaradnak, és elszalasztja a gazdaság versenyképességének és ellenálló képességének erősítésére szolgáló lehetőségeket

- foglalható össze az OECD értékelése.

A szervezet szerint így további szakpolitikai változtatásokra van szükség ahhoz, hogy az anyagfelhasználás és az üvegházhatású gázok kibocsátása erőteljesebben függetlenedjen a gazdasági növekedéstől. Azt is megjegyzik, hogy változtatás nélkül a klímaválság egyre nagyobb fenyegetést jelent. Az előrejelzések szerint Magyarországon az üvegházhatásúgáz-kibocsátás és a gazdasági teljesítmény viszonylagos függetlenedése tapasztalható, de a 2050-re kitűzött karbonsemlegességi céltól még mindig messze van.

Mindez azért is jelent problémát, mert az OECD klímakockázatokat értékelő legfrissebb jelentései szerint a szárazság, az extrém meleg napok száma már így is gyorsan emelkednek Magyarországon. A most megjelent összefoglaló hangsúlyozza is, hogy a körforgásos gazdaság elmaradása esetében ismertetett rizikófaktorok - a lokális üvegházhatású gázok kibocsátása által gyorsított felmelegedés, a levegőminősége romlása, a talajerózió stb. - egyre komolyabb problémákat okozhatnak. Váltás nélkül akár gyakoribbá válhatnak a csapadékmentes időszakok, több hőhullám jöhet egy évben, ami pedig rontja a szántóföldek termőképességét, vízhiányt okozhat.

Uniós források nélkül nem fog menni

Az elmúlt lassan egy évben meghatározó téma volt a magyar gazdaság kapcsán, hogy egyelőre sem a 2021-2027 közötti hétéves uniós kohéziós forrásokat, sem a helyreállítási és ellenállóképességi eszköz (RRF) transzfereit nem tudja lehívni Magyarország. A magyar kormány és az Európai Bizottság közötti vita még mindig húzódik, bár már látszik fény az alagút végén. Viszont ez csak a felzárkóztatási pénzekre igaz, az RRF-támogatásoknál még számos ügyben kell előre lépnie a kormánynak.

Az OECD viszont úgy látja, hogy a körforgásos gazdasági modellekre való átállás nem fog menni uniós források nélkül.

A szervezet hozzáteszi, hogy saját erőből támogathatja az Orbán-kormány a fejlesztéseket az olyan gazdasági eszközök bevezetésével, amelyek piaci jelzésekkel befolyásolják a termelők és a fogyasztók magatartását. A körforgásos gazdaságra való áttérést Magyarországon elősegítő gazdasági eszközök közé tartoznak a különböző környezetvédelmi büntetőadók, a PAYT-alapú díjak, a hulladéklerakási adók, az EPR-rendszerek és a GPP.

Mi az a PAYT?



A PAYT-alapú díjak, más néven "pay-as-you-throw" díjak a hulladékcsökkentés és -újrahasznosítás előmozdítására használt gazdasági eszközök egyik típusa. A háztartások és a vállalkozások az általuk termelt hulladék mennyisége alapján fizetnek díjat, nem pedig fix díjat vagy adót.



A PAYT rendszerben a háztartások és a vállalkozások az általuk termelt hulladék mennyisége alapján fizetnek a hulladékgyűjtési és -ártalmatlanítási szolgáltatásokért. Minél több hulladékot termelnek, annál többet fizetnek. Ez arra ösztönzi a magánszemélyeket és a vállalkozásokat, hogy csökkentsék a hulladéktermelésüket és növeljék az újrahasznosítási arányt, mivel kevesebb hulladék keletkezésével pénzt takaríthatnak meg.



A PAYT-rendszerek különböző módon valósíthatók meg, például előre fizetett zsákok vagy matricák, a konténer méretétől függő változó díjak, vagy olyan speciális, érzékelőkkel felszerelt kukák használatával, amelyek mérik és rögzítik a keletkezett hulladék mennyiségét.



A PAYT-alapú díjakat a világ számos országában alkalmazzák ár, köztük számos európai országban, például Hollandiában, Belgiumban és Németországban. Ezeket gyakran más gazdasági eszközökkel - például hulladéklerakási adókkal és kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerekkel - együtt alkalmazzák a körforgásos gazdaságra való áttérés támogatására.

Arra is kitérnek, hogy ha egyszer megnyílnak az uniós pénzcsapok, akkor az EU számos finanszírozási programot biztosít a körforgásos gazdaságra való áttérés támogatására, köztük a megosztott gazdálkodási alapokat, a Horizont Európa programot és a LIFE programot. A megosztott irányítási alapok olyan uniós források, amelyeket megosztanak a tagállamokkal és a régiókkal, a megosztott irányítási alapokból és a magyar kormány által társfinanszírozott operatív programok pedig számos körforgásos gazdasági témát célozhatnak meg. A Horizont Európa az EU kutatási és innovációs programja, amely tartalmaz egy, a körforgásos gazdaságot célzó klasztert, és olyan beavatkozási területeket fed le, mint a környezeti megfigyelés, a biológiai sokféleség megvédése, a természeti erőforrások fenntartható kihasználása, a mezőgazdasági körforgásos rendszerek kialakítása.

A LIFE program a körforgásos gazdaság projektjeit társfinanszírozza, beleértve a hulladékból származó erőforrások hasznosítását, valamint a víz-, levegő-, zaj-, talaj- és vegyianyag-gazdálkodással, illetve a környezetirányítással kapcsolatos projekteket.

Végül a Körforgásos Bioalapú Európa Közös Vállalkozás az EU és a Bioalapú Ipari Konzorcium köz- és magánszféra közötti partnerség, amely a versenyképes, körforgásos bioalapú iparágak európai megerősítését célzó projekteket finanszíroz. A kormányok és más érdekelt felek hozzáférhetnek ezekhez a finanszírozási lehetőségekhez, hogy támogassák a körforgásos gazdaságra való átállást Magyarországon és egész Európában.

Címlapkép: Getty/Yorkfoto.