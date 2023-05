Elindulunk végre nagyobb lépéssel, de hogy lesz ebből az év végére egyszámjegyű infláció?

Beke Károly 2023. május 09. 06:00

Az elmúlt hónapokban inkább csak jelképesen mérséklődött az infláció, hiszen a januári 25,7 százalékos csúcs után márciusban még mindig 25,2 százalékos volt az áremelkedési ütem. A kormány és a jegybank most abban bízik, hogy áprilisban már elindult a komolyabb csökkenés, az elemzők szerint is van esély arra, hogy felgyorsult a dezinflációs folyamat. Ez elengedhetetlen lenne ahhoz, hogy az év végére teljesüljön a kitűzött cél, az egyszámjegyű infláció, ami a szakemberek szerint is elérhető a lassan induló mérséklődés ellenére is.