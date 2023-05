Komoly hálózatfejlesztést tervez a Yettel testvércége

Komoly hálózatfejelsztés tervez 2023-ban a Cetin Hungary Zrt., amely a Yettel Hungaryt is tulajdonló PPF csoport tagja. Ez energiahatékonysági és 5G-fejelsztéseket is jelent - mondta Kübler-Andrási Judit, a Cetin vezérigazgatója egy keddi sajtótájékoztatón.

A Cetin Hungary legnagyobb magyar ügyfele is a Yettel, de emellett más távközlési vállalatoknak is dolgoznak. A cég mintegy négyezer bázisállomást, továbbá az ezeket összekötő teljes átviteltechnikai hálózatot (mikróhullám, optika, DWDM, IPMPLS hálózatok), valamint az ezek kiszolgálását biztosító 10 adatközpontot és annak IT infrastruktúráját tulajdonolja és üzemelteti.

A vállalat 2022-ben 51,4 milliárd forint árbevételt ért el, amely 12,5 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál.

Tavaly a cég az országos mobil infrastruktúrájának mintegy felét korszerűsítette, illetve ezek negyedét az 5g technológiára is felkészítette.

Összes bázisállomásuknak már 15 százaléka 5G-képes.

Tesztprojektek

Csináltak két 5G-teszprojektet is, az egyiket Kecskemét belvárosában, a másikat pedig a mezőhegyesi ménesbirtokon.

Ezek mellett szolgáltatófüggetlen beltéri antennarendszert építettek ki rádiós „vakfoltnak” minősülő területeken. Az irodaházakban, gyárakban, sportközpontokban és kiemelt városi csomópontokon is alkalmazott technológia lehetővé teszi, hogy a hálózatelérési szempontból kedvezőtlen tulajdonságú épületekben tartózkodók is olyan hang- és adatkapcsolattal rendelkezzenek, akár egy nagyvárosban.

Ilyen megoldást alkalmaztak a szántódi Balaland hotel területén, a csurgó-völgyi Minaro Hotelben és a Samsung SDI gyárában.

Az idei tervekkel kapcsolatban Kübler-Adrási Judit elmondta, hogy folytatják a bázisállomások energiahatékonysági fejlesztéseit, amelyekkel a tervek szerint 2023-ban 5,56 GWh-val, azaz több mint 2200 átlagos háztartás éves fogyasztásával tudják csökkenteni a fogyasztást, vagyis ennyivel mérsékeltebb lesz majd a növekedés.

Az év végéig újabb 1250 bázisállomás felújítását tervezik, így hálózatuk 80 százaléka (3200 bázisállomás) lesz korszerűbb.

A tejes idei infrastruktúra-beruházás eléri majd a 29 milliárd forintot.

Fontos területként említette az építőipart, ahol komoly fejfájást jelent az a helyzet, hogy a szolgáltatók nem feltétlenül fejlesztenek szívesen hálózatot ott, ahol még nincsenek felhasználók, de ennek az a következménye, hogy egy frissen átadott ingatlan környezetében nincs megfelelő lefedettség. Erre kínálhat megoldást a Cetin.

A címlapkép illusztráció, forrás: Getty Images