Soha nem volt még ekkora hiány áprilisban a költségvetésben

Áprilisban 620 milliárd forintos deficit alakult ki a költségvetésben, ami a valaha volt legmagasabb negyedik havi hiány a büdzsében. Ezzel az első négy hónap alatt 2700 milliárd forint felett alakult a kumulált deficit, ami már az éves terv 80%-ának felel meg.

Rekordhiány

A korábbi években távolról sem volt még ilyen mértékű a hiány áprilisban, a negyedik hónapban a költségvetés egyenlege átlagosan -67 milliárd forint, a mediánértéke -36 milliárd forint. Ezt megelőzően tavaly volt egy jelentősebb deficit, 326 milliárd forint értékben. Ehhez képest is kimagasló a hiány, ahogyan az az alábbi grafikonról leolvasható.

A válasz röviden, hogy igen. Ahogyan az első ránézésre is látható és nem az a kérdés, hogy gondban van-e a költségvetés, hanem hogy mekkora a baj. A hosszabb válasz erre az, hogy érdemes megvárni a két hét múlva (április 23-án) megérkező részletes adatokat, amikor is már láthatóak lesznek a mögöttes költségvetési alapfolyamatok a kiadási és bevételi táblázatokból, és azok alapján pontosan is meg lehet ítélni, hogy mekkora a baj.

Annyit tudunk, hogy a március végéig tartó részletes költségvetési folyamatok és számok alapján rengeteg negatív kockázatot lehet azonosítani, amelyek már elkezdtek élesedni, vagyis a költségvetés alappályája igencsak kedvezőtlen képet mutat. Ennek kapcsán arra mutattunk rá, hogy hamarosan lépéskényszerbe kerülhet a kormány az idei költségvetés kapcsán, intézkednie kell. A konvergenciaprogramból pedig már kiderült, hogy például a 2024-es költségvetésben a változásokat hogyan reagálja le, részben a hiánycél emelésével:

A kedvezőtlen számok elsősorban azzal függnek össze, hogy a tervezettnél kedvezőtlenebb makrogazdasági pálya mély nyomot hagy költségvetésen: a gazdasági növekedés alacsonyabb lehet, az infláció magasabb, ez például lecsapódik a kiskereskedelmi költésekben, ami közvetlenül hat negatívan az áfabevételekre. Könnyen lehet, hogy áprilisban folytatódott az áfabevételek tekintetében az első negyedévben tapasztalt kedvezőtlen tendencia (25% feletti éves infláció mellett alig-alig nőttek a forgalmi típusú adóbevételek). Közben viszont a kiadási oldalt nyomasztja az infláció elszállása a nyugdíjak emelésén, valamint a kamatkiadáson keresztül. A nagy kérdés az, hogy a mérséklődő energiaárak mikor tudnak végre kedvező hatást kifejteni a rezsicsökkentés állami fenntartására, vagyis mikor lesz már olcsóbb a költségvetés számára a rezsicsökkentés működtetése.

Ezzel kapcsolatban a legújabb információ a PM mai közleményéből olvasható ki: négy hónap alatt rezsivédelmi kiadásokra 848,5 milliárd forintot költött a kormány. Ez alapján azt is tudjuk, hogy csak áprilisban közel 170 milliárd forintba került az államnak a rezsicsökkentés fenntartása.

A négyhavi összesített rezsikiadás alapján átlagosan havi 212 milliárd forintos költségvetési kiadásról beszélünk.

A fent összegzett negatív hatások nyomán jól láthatóan elakadt a 2022 közepétől megfigyelhető lendületes javulás a gördülő hiány tekintetében.

Mi történt eddig idén?

Április végéig az államháztartás központi alrendszere 2709,7 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ezen belül a központi költségvetés 2671,6 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 39,3 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 77,4 milliárd forintos hiányt mutattak - részletezte a Pénzügyminisztérium előzetes tájékoztatója.

A minisztérium a következőket részletezi még:

Az év első négy hónapjában a lakástámogatásokra fordított kiadások összege 283,3 milliárd forint volt, mely az előző év azonos időszakához viszonyítva 106,4 milliárd forinttal teljesült magasabban. Az eltérés fő oka az Otthonfelújítási Támogatás esetében megnövekedett kifizetés, melyet a Magyar Államkincstár folyamatos feldolgozás mellett folyósít.

Az állami vagyon kiadásainak összetétele is bővült, mivel 2023-ban a magasépítési beruházások mellett nagymértékben költ az állam a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére is.

Az egyedi és normatív kiadásokon belül a rezsivédelmi kiadásokkal összefüggésben április végéig 848,5 milliárd forintot fordított az állam a távhőszolgáltatók és a lakossági villamos-energia és földgáz egyetemes szolgáltatás kompenzációjára.

Mindezek mellett meghaladták az egy évvel korábbi kifizetést a nyugellátásokra és a gyógyító-megelőző ellátásra fordított összegek is. Nyugellátásokra 2136,2 milliárd forintot, míg a gyógyító-megelőző ellátásra 742,7 milliárd forintot fordítottunk április végéig.

A hiánypálya lefutása az előző két évhez képest nem kirívó, azonban az előző két év rendkívüli időszakokkal volt jellemezhető (Covid-hatás, energiakrízis), és nagyon úgy tűnik, hogy még ez az év is negatív hatásokkal (recessziós kilátások, elszálló infláció) terhelt.

