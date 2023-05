Tisztújítást tartott a Magyar Közgazdasági Társaság

Újabb három évre Pleschinger Gyulát, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának tagját választotta elnökévé pénteki küldöttgyűlésén a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT). Az idén 129 éves, több mint 3 ezer tagot számláló egyesület főtitkári posztját továbbra is Hegedüs Éva, a GRÁNIT Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója töltheti be - közölte az MKT.

Az MKT 28 szakosztályának és 17 megyei szervezetének küldöttei új elnökségi tagokat is választottak Takáts Előd egyetemi tanár, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora, az MKT Monetáris Politikai Szakosztályának elnöke, valamint Soós Gabriella, az ELTE egyetemi adjunktusa, a BGE tudományos munkatársa, az MKT Heves Megyei Szervezetének, valamint Kereskedelmi Szakosztályának titkára személyében. Andor László volt uniós biztost, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docensét, az Európai Progresszív Tanulmányok Alapítvány főtitkárát pedig alelnökévé választotta a társaság.

A Budapesti Corvinus Egyetemen megtartott küldöttgyűlésen a résztvevők elfogadták az MKT mint közhasznú egyesület éves beszámolóját is. A társaság szakmai munkáját értékelve Hegedüs Éva főtitkár elmondta: a szegedi közgazdász-vándorgyűlés plenáris ülésein és szekcióin túl is mintegy 80, többségében online vagy hibrid konferenciát, kerekasztal-beszélgetést szervezett 2022-ben az MKT. A társaság YouTube-csator­nájának ma már csaknem 1500 feliratkozója van, és a társaság konferenciavideóit több mint 40 ezer tekintették meg tavaly a világ 16 országából. Egyre népszerűbbek az MKT podcastjai is: 2022-ben 107 podcastot tett közzé a társaság, ami több mint 7 ezer percnyi szakmai tartalmat jelent a hét legfontosabb podcast-szolgáltatónál.

Pleschinger Gyula elnök beszédében az elnökség elmúlt három évét értékelte. Kiemelte, hogy az MKT társadalmi pozíciói is erősödtek az elmúlt időszakban. Az egyesület a pandémia kapcsán több alkalommal is gazdaságpolitikai javaslatokkal igyekezett segíteni a kormány válságkezelő munkáját. Az MKT jelen van a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban, aktív az együttműködése a Magyar Rektori Konferenciával, képviselteti magát az Integritás Hatóság mellett működő Korrupcióellenes Munkacsoportban, és szakértőkkel segíti az egészségügyi és a szociális állami kiadások hatékonyságát ellenőrző munkacsoportok tevékenységét is.

Az MKT működéséről szólva Pleschinger Gyula kiemelte, hogy éves szinten mintegy 200–250 új tagot köszönthet soraiban a társaság. Emlékeztetett rá, hogy igen erős elnökségi névsorral alakultak meg az MKT Monetáris Politikai, valamint Innovációs Szakosztályai. Az elmúlt években sikerült tartalommal megtölteni a V4-es közgazdasági társaságokkal megkötött együttműködési megállapodást: 2022 őszén például az MKT volt a házigazdája a Közgazdasági Diákolimpia nemzetközi döntőjének. Folytatódott a jó együttműködés a kárpát-medencei magyar közgazdasági társaságokkal is: ennek keretében 39 határainkon túli magyar iskolába mintegy 4 ezer, a pénzügyi tudatosság és a pénzügyi ismeretek fejlesztését célzó, magyar nyelvű tankönyvet juttatott el térítésmentesen 2022 őszén a Pénziránytű Alapítvány. Az MKT újraválasztott elnöke emlékeztette a küldötteket rá, hogy 2023. szeptember 21-22-én Eger ad majd otthont a hazai közgazdász szakma legnagyobb éves rendezvényének, a 61. Közgazdász-vándor­gyűlésnek.