Kiderült, mely magyar vállalkozások húzzák le sorra a rolót, vagy emelnek árakat

Az elmúlt három évben a fodrász szakma számos nehézséggel szembesült, mint a pandémia, az energiaárak növekedése és az anyagárak drágulása. Sok fodrász áttért a feketemunkára, vagy döntött úgy, hogy más karriert választ. Hajas László mesterfodrász szerint az ár-érték arányok rendben vannak, és ahol ez így van, ott jól működnek az üzletek - derül ki a Pénzcentrumnak adott interjújából.

Az áremelések azonban szükségesek voltak, hogy kitermeljék a költségeiket, és sajnos sok fodrász dolgozik jelenleg is feketén.

Szerinte egy fodrász számára számos költség merül fel, amelyekre az átlagember nem gondol. A forgalmi adó 27 százalékát rögtön kifizetik, és a maradékból kell kigazdálkodni a fodrász fizetését, a járulékait és a közterheket. A bérleti díj, a világítás és más alapvető költségek is jelentős kiadást jelentenek. Az anyagköltségek is jelentősen emelkedtek, ami miatt az árakat is emelni kellett.

Az árak emelése fájdalmas lehet a fodrászok számára, akik szeretnének versenyképesek maradni az ágazatban.

Hajas László szerint ahhoz, hogy valaki mesterfodrász legyen, komoly szakmai ismeretekre van szükség, amelyeket akár 3-4 éves szakképzésen keresztül lehet elsajátítani. Az üzleti szempontok mellett a fodrász szakmában a kommunikációs készségek és az empátia is rendkívül fontosak, hiszen sokszor a fodrászhoz járó emberekkel kell dolgozni, és meg kell érteni a vágásuk és stílusuk elképzeléseit. A fodrász szakma tehát nem csak a hajvágásról szól, hanem a vendégelégedettség és a személyes kapcsolatok kiépítéséről is.

Címlapkép: Getty Images.