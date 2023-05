Megint európai rangsorba tehetjük Magyarországot

A hét hangulatát egyértelműen az első negyedéves GDP-adatok határozzák majd meg, hiszen a KSH mellett az Eurostat is közli az előzetes számokat. Vagyis nem csak az derül ki, mennyire mély recesszióba csúszott a magyar gazdaság, hanem az eredményeket európai rangsorban is elhelyezhetjük.

A hét eleje rögtön izgalmasan alakul, hiszen hétfő reggel az MNB előzetes statisztikai mérlegének áprilisi adata érkezik az építőipari jelentés mellett. A jegybanki mérlegben a legfontosabb talán a kesz-állomány lesz, ugyanis a költségvetés helyzetét látva nem lenne meglepő, ha továbbra is erőteljesen apadna a kormányzat likvid tartaléka.

2023. május 15-21. makronaptár Magyar makrogazdaság május 15. hétfő 8:30 MNB Statisztikai mérleg ápr. május 15. hétfő 8:30 KSH Építőipar márc. május 16. kedd 8:30 KSH GDP (előzetes) Q1 május 16. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció május 17. csütörtök 11:30 ÁKK Kötvényaukció május 18. péntek 8:30 MNB Pénzügyi számlák Q1 május 18. péntek 8:30 MNB Devizatartalék ápr. Nemzetközi makrogazdaság május 15. hétfő 11:00 EU Ipar márc. május 16. kedd 4:00 Kína Kiskereskedelem ápr. május 16. kedd 4:00 Kína Ipar ápr. május 16. kedd 11:00 EU GDP Q1 május 16. kedd 11:00 Németo. ZEW hangulatindex máj. május 16. kedd 15:15 USA Ipar ápr. május 17. szerda 11:00 EU Infláció ápr. Forrás: Portfolio-gyűjtés

A keddi nap lesz talán a legfontosabb az adatok szempontjából, hiszen reggel érkezik az első negyedéves GDP előzetes becslése. A szakemberek szerint ez még további negyedéves alapú visszaesést mutathat, vagyis maradhatott recesszióban a magyar gazdaság. Azonban a mélypontot talán elérte az év első hónapjaiban. Vagyis innen már lassú ütemű növekedés jöhet az év további részében. Nem csak a KSH közli a friss GDP-adatot, hanem délelőtt az Eurostat is összegzi az uniós országok statisztikáit, melyből az is kiderülhet, hogy a kontinensen hol áll most a magyar gazdaság teljesítménye. Kínában is lényeges adatok érkeznek, Amerikában pedig az ipari termelés friss statisztikáját közlik.

A hét további része sokkal kevésbé lesz mozgalmas, szerdán például csak egy felülvizsgált uniós inflációs adat érkezik, mely valószínűleg nem sok újdonságot tartalmaz majd az előzetes becsléshez. A tagállamok listájában pedig szinte biztosra vehető, hogy a 24%-os magyar áremelkedés továbbra is messze a legmagasabb lesz.

Csütörtökön még ennyi esemény sem lesz, itthon egy kötvényaukció színesíti csak a naptárat. A hét utolsó munkanapjára azért jut még két adat, az MNB a pénzügyi számlák első negyedéves statisztikáját közli pénteken, melyből kiderül többek között a GDP-arányos államadósság alakulása, emellett a nemzetközi tartalékok részletes adatait publikálja a jegybank.

Címlapkép: Getty Images