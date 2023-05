Vadonatúj eszközt vet be a kormány, jön az építményjog

Hamarosan a parlement elé kerülhet egy új versenyképességi csomag a Gazdaságfejlesztési Minisztérium gondozásában, melynek társadalmi egyeztetése a múlt héten zárult le és parlamenti elfogadása még a nyáron várható - hangzott el a tárca háttérbeszélgetésén. A csomag egyik legfontosabb eleme és legnagyobb újdonsága az építményjog intézményének létrehozása.

Bogdán Tibor kormánybiztos, valamint Zsombolyai Péter Zsombor gazdasági- és vagyonjogi szabályozásért, valamint perképviseletért felelős helyettes államtitkár részletezte a benyújtás előtt álló versenyképességjavító javaslatcsomag tartalmát.

A minisztérium várakozásai szerint júniusban el is fogadhatja a parlament a törvénymódosításokat és nyáron hatályba léphetnek az új intézkedések. A csomag nyomán praktikusabbá válik az alzálogjog intézménye, változik az engedményezések rendszere, és a lényeges elem, hogy alapvetően új jogintézményként létrejön az építményjog. Bogdán Tibor ennek kapcsán arról beszélt, hogy a gyakorlati tapasztalatok miatt szükség volt egy olyan új jogintézményre, ami elkülöníti a felépítmény és a föld tulajdonjogát. Az építményjognak voltak történeti előzményei (földhasználati jog), de ez vadonatúj jogintézmény lesz Magyarországon.

Aki megszerzi az építményjogot, az jogosult lesz arra, hogy az alapján épületet, vagy építményt hozzon létre, itt akár olyan építményeket is el lehet képzelni mint az erőműművek, nyomvonalas vezetékek, nem feltétlenül csak épületekről van szó - magyarázta a kormánybiztos, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy az építményjog dologi jog. Ennek következtében forgalomképes, megterhelhető, átruházható, de fontos, hogy korlátozható is több szempont szerint. Időben, vagy úgy is például, hogy nem az egész ingatlanra vonatkozik, de lehet korlátozni funkcionálisan, bizonyos típusú építményekre ad lehetőséget, de lehet korlátozni fogralomképességében. Bogdán Tibor konkrét példákat is hozott: ilyen például egy magas épület lapostetője, amelyre egy mobilszolgáltató telepítene antennát, akár 50 éves időtávra és erre lehetőséget fog teremteni az építményjog. A másik példa lehet akár, hogy az önkormányzat tulajdonában álló telken saját beruházásban kereskedelmi egységeket építenek, amelyek 10, 20, vagy akár 30 évre szóló építményjogot szereznek. De elképzelhető ennek nyomán a közterületek hasznosítása, a közterület alatti részre például építményjogot jegyeznek be, mely lehetőséget ad akár mélygarázs építésére. Az energetika területéről is hozott példákat Bogdán Tibor: forgalomképtelen folyóra magánvizi erőmű épülhet akár az építményjog jogintézményével, természetesen koncessziós megállapodások keretében, de multifunkcionális területhasznosítás is megvalósítható ennek köszönhetően. Németországban például azt tervezik, hogy az autópályák védősávjába telepítenek naperőművet.

Zsombolyai Péter Zsombor azt is hozzátette, hogy mindez megalapozza a nagyberuházások finanszírozását is, mert kedvezőbb konstrukcióhoz juthatnak a beruházók, ha az építményjog náluk van, mert az forgalomképes és terhelhető, vagyis értéke van. Ennek során a bankokkal együttműködve jobb finanszírozáshoz is juthatnak az érintett beruházók.

A kormánybiztos leszögezte továbbá, hogy cél, hogy az új jogintézményt ne használják spekulatív célokra, és azt tervezi a minisztérium, hogy 2-3 év múlva megvizsgálják az építményjog gyakorlati tapasztalatait.

Bogdán Tibor azt is kiemelte, hogy a földhasználati jog megmarad, és ha földhasználat van egy ingatlanon, akkor az építményjoggal nem megterhelhető. Azt is fontosnak tartotta megjegyezni, hogy az építményjog nem írja felül a helyi és országos építési szabályokat, vagyis például a beépíthetőségi előírásokat is be kell tartani.

A versenyképességi csomag további eleme a leválás, amikor nem a tulajdonos tulajdonába kerül a kivált cég, hanem az anyacégből válik le egy új vállalkozás. A minisztérium reményei szerint az üzletágak átruházása tekintetében ez jól használható konstrukció lesz, akár cégértékesítési technika is megvalósulhat erre felépítve.

Egy másik törvényjavaslat (T3768), ami már a parlament előtt fekszik, az elektronikus okiratokat hozza létre a magánjogviszonyokban. Ez is egy versenyképességet növelő jogszabálymódosítás és a veszélyhelyzet során már megvalósított jogalkotást emeli jogi környezetbe.

Zsolnai Aliz, a Pénzügyi szabályozási főosztály vezetője pedig a július elsején életbe lépő cashback szolgáltatás előkészítéséről és az ezzel kapcsolatos háttérfolyamatokról adott tájékoztatást. Ezt a törvényt tavaly év végén fogadta el a parlament, és idén júliusban lép hatályba. Lényege, hogy a vásárlással egybekötött készpénz átvételi lehetőség jön létre, amelyet a pénzforgalmi törvény szabályoz. Havi 2 alkalommal, összesen 40 ezer forintnyi tranzakció illetékmentes készpénzfelvételt tesz lehetővé kereskedőknél, jellemzően kisboltokban és dohányboltokban.

Komoly feladat előtt állunk, vidéken ugyanis hátrányos helyzetben van a készpénzellátás, ezt szolgálja a cashback szolgáltatás, a pénzügyi szolgáltatók ugyanis egyre jobban visszavonultak a kistelepülésekről - magyarázta a lépés hátterét. A kereskedőknek ez azért jó, mert mindenképpen egy vásárlóval néznek szembe, valamint a kasszában felhalmozódó készpénzt el kellene szállítani, aminek költsége van és ezt az új lépéssel megtakaríthatja, vagy annak egy részét. Érdeklődésünkre kifejtette, hogy a kereskedőkre semmilyen kötelezettség nem vonatkozik, hogy mindenképpen készpénzt kell tartaniuk, hogy az ügyfelek készpénzhez jussanak tőlük. Sok az egyéni kiscég, bolt, őket szólítják most meg, különböző szövetségeken, kamarán keresztül. Elmondása szerint a közepes kereskedelmi láncokkal is zajlik a megállapodás, és megteremtik sok helyen a cashback szolgáltatás igénybevételének lehetőségét.