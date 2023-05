Majdnem egy évtizedet javított Magyarország: száguldunk a nagy napelemes cél felé

Közel 200 MW-tal bővült a hazai naperőművek beépített teljesítőképessége az elmúlt hónap során, így az összesített fotovoltaikus (pv) kapacitás már meghaladja a 4762 MW-ot. Ha a jelenlegi tempó fennmaradna, akkor a naperőmű-kapacitás június elejére megközelítené az 5000 MW-ot, év végére pedig meghaladná a 6000 MW-ot, és belátható közelségbe kerülne az aktuális Nemzeti Energiastratégiában 2030-ra kijelölt 6500 MW-os célt.

Mérföldkövet léptek át a haztartási naperőművek

A háztartási méretű (HMKE) naperőművek beépített teljesítőképessége közel 86 MW-tal 1788 MW-ra emelkedett egy hónap alatt április 30-ig, vagyis még gyorsult is a bővülés a márciusi 70 MW-os, valószínűleg eddigi rekordnak számító növekedéshez képest. (A havi növekedési számokat eleinte nem közölték.)

A hónap folyamán 8646 darab új napelemes HMKE állt működésbe, így számuk átlépte a 200 ezres mérföldkövet (201 894).

Pénzcentrum rezsikalkulátor Számold ki, mennyit kell majd fizetned a gázért, áramért 2023 januártól!

Ezek egy része azonban nem lakossági felhasználókhoz tartozik (a legutóbbi részletes, 2022 végi adatok szerint az állomány valamivel több mint 13 százaléka), vagyis egyelőre még nem teljesült az átdolgozás alatt álló Nemzeti Energiastratégia (NES) azon, 2030-ra kitűzött célja, hogy legalább 200 ezer háztartás rendelkezzen tetőre szerelt napelemes erőművel.

A 2019-ben kidolgozott, 2020 elején megjelent NES célja még átlagosan 4 kW teljesítményű háztartási naperőművekről szólt, a fenti két új adatból azonban könnyen kiszámolható, hogy az eddig telepített napelemes HMKE-k átlagos rendszermérete ennek több mint kétszerese, közel 9 kW. Az átlagos rendszerméret pedig folyamatosan növekszik, a legutóbbi hónapban több mint 10 MW volt.

Mi áll a növekedés mögött?

A háztartási naperőművek állományának növekedését a rezsicsökkentés csökkentéséről szóló 2022 júliusi bejelentést, illetve az október 31. utáni igények nyomán létesítendő HMKE-kre vonatkozó hálózati betáplálási stop kihirdetését követően benyújtott igények hajtják. A telepítő cégek ennek köszönhetően 2023 nyaráig, nyár végéig rendelkeznek megbízásokkal, vagyis körülbelül eddig biztosítottnak látszik a kapacitás további bővülése is.

Miután tavaly nagyságrendileg 100 ezer (a fentiekből következően körülbelül 1000 MW-nyi) új HMKE-igényt nyújtottak be a háztartások, vállalkozások és intézmények, ez alapján még jó pár 100 MW beruházás lehet a csőben. Ha a piacnak sikerül hosszabb távon is tartani a jelenlegi rekord tempót - az idei első négy hónapban 257 MW-tal nőtt a kapacitás -, akkor jócskán megdöntené az eddigi 407 MW-os, 2022-es éves csúcsot.

2022 novemberétől azonban töredékére esett a benyújtott igények száma, a kormány pedig leghamarabb ősszel dönt az ígéretek szerint legkésőbb 2024 végéig fennmaradó betáplálási stop fokozatos feloldásáról, vagyis nem kizárt, hogy nyár vége felé behúzza a féket a piac. A telepítő cégek és az elosztók jelzései szerint az új HMKE-igények száma jelenleg is alacsony, noha a napelemek által termelt villamos energiára vonatkozó elszámolásban 2024-től jövő változásra tekintettel valószínűleg jobban megéri még idén megvalósítani a beruházást, mint kivárni.

A nagyobb naperőműveknél is jelentős a növekedés

A nagyobb, 50 kW feletti engedélyköteles és nem engedélyköteles fotovoltaikus erőművek beépített teljesítőképessége még a HMKE-kénél is nagyobbat bővült a Mavir adatai szerint. A kapacitás egy hónap alatt mintegy 106 MW-tal több mint 2975 MW-ra nőtt május elsejéig. Ez ugyan jóval kisebb, mint a megelőző hónap 249 MW-os - havi rekordnak számító - bővülése, de így is messze meghaladja az éves bővülési rekordot (+696 MW) tartó 2022-es év átlagos havi növekedését. Ebben a szegmensben 3116 darab naperőmű működik itthon, vagyis az átlagos rendszerméret még mindig nem éri el az 1 MW-ot, bár ez is folyamatosan növekszik. Az elmúlt hónapban létesült 45 új napelempark átlagos teljesítménye már megközelítőleg 2,4 MW volt.

A napelempark-kapacitás bővülését a 2022. május 2-án kihirdetett, valójában 2021 óta tartó, az újonnan létesítendő beruházásokra vonatkozó hálózati csatlakozási korlátozás előtt befogadott csatlakozási igények hajtják. E közel 5000 MW már engedélyezett, de többségében még nem megvalósított beruházás esetében azonban a befektetők jelentős része - 2170 MW-nyi csatlakozási igény esetében - elhalasztaná a csatlakozás időpontját, vélhetőleg a tavaly év végén előírt jelentős kiegészítő pénzügyi biztosítéktól nem függetlenül. A 2022. május 2. után egyedi eljárás keretében benyújtott - mintegy 3800 MW-nyi - igény esetében 2026-tól kezdhetnek el a hálózathoz csatlakozni az új napelemparkok, jelentősen megemelt csatlakozási díjak mellett, ami szintén a jövőbeli növekedést lassító hatással bírhat.

A nagyrészt a nemzetközi szinten is gyorsnak számító hazai naperőműkapacitás-bővülésből, illetve abból adódó említett nehézségek, hogy a további jelentős időjárásfüggő kapacitás integrálásához szükséges hálózati fejlesztések nem tudták tartani a lépést a növekedéssel, valamilyen szinten tehát fékezhetik a növekedést a következő években, egyelőre azonban kitart a lendület.

Ennek köszönhetően azt követően, hogy 2023 első negyedévében rekord mértékben, 516 MW-tal nőtt, áprilisban 191 MW-tal 4763 MW-ra bővült az összesített hazai pv-kapacitás, így az idei első négy hónapban 707 MW-tal lett nagyobb a hazai naperőművek beépített teljesítőképessége. Összevetésül, a tavalyi rekord évben 12 hónap alatt 1102 MW-tal nőtt a kapacitás.

Ha a jelenlegi tempó 2023 egészében fennmaradna, akkor az év végére a magyarországi naperőmű-kapacitás meghaladná a 6000 MW-ot,

megközelítve az aktuális Nemzeti Energiastratégiában 2030-ra kijelölt 6500 MW-os célt.

Szépen alakul a villamosenergia-termelés

A naperőmű-kapacitás gyors növekedésének hatásai a villamosenergia-termelési adatokban is megmutatkoznak. Május elsején a nagy naperőművek termelése kora délután rövid ideig 2681 MW volt, ami szintén új rekordnak számít. Bár ezt csak egy negyedórás periódusban tudták elérni, termelésük aznap 9:30-tól közel 16 óráig - vagyis több mint 6 órán át - meghaladta a 2000 MW-ot, vagyis a Paksi Atomerőmű maximális teljesítményét. A rekord idején a hazai rendszerterhelés 2867 MW volt, tehát a hazai villamosenergia-rendszer pillanatnyi felhasználásának közel 94%-át a napelemparkok fedezték. A teljes hazai erőművi termelés ugyanekkor 4749 MW volt, amelynek több mint 56%-át adták a nagy naperőművek.

A termelési adatok a háztartási méretű naperőművek értékeit nem tartalmazzák, ezekkel együtt a hazai napenergia-termelés az adott rövid idősávban valószínűleg nagyobb lehetett a teljes hazai áramfogyasztásnál is, amire valószínűleg most először volt példa. Ebben az időben azonban más hazai erőművek is termeltek, így Magyarország átmenetileg ismét nettó áramexportőri pozícióba került. Az export volumene 14 óra körül rövid időre elérte az 1912 MW-ot, ami ugyan elmarad a bő héttel korábban, április 23-án felállított közel 1995 MW-os rekordtól, de így is azt jelenti, hogy az aktuális hazai erőművi termelés több mint 40 százaléka kivitelre került (vélhetően éppen a jókora napenergia-termelés miatt viszonylag alacsony, túlkínálatos piaci áron).

A technológia időjárásfüggő jellegéből adódó korlátok azonban nem csak az elosztói hálózatban és rendszerszinten egyaránt problémákat okozó váratlan termelésingadozások formájában jelentenek kihívásokat. Napnyugtakor a naperőművek termelése nullára csökken, érdemi energiatároló kapacitás hiányában pedig nem képesek hozzájárulni a sötétedés utáni fogyasztási csúcs fedezéséhez. Ha ugyanekkor a hagyományos, jól szabályozható erőművi állomány termelése is kisebb a szokásosnál, akkor az importarány a megszokottnál is magasabb, mint például május 5. és 13. között, amikor a Paksi Atomerőmű két blokkja is kiesett karbantartás, illetve javítás miatt, az importarány pedig az esti órákban rövid időszakokra a 60%-ot is meghaladta.

Címlapkép: Shutterstock