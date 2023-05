Nagy bajba kerülhet sok magyar kisvállalkozó

Bár az online kereskedelem forgalma értékében növekedett 2022-ben is, a szektorban működő magyar tulajdonú kis- és közepes vállalkozások feje felett sötét felhők gyűlnek és a hazai piacról is kiszorulhatnak. Helyzetüket a szabályozási környezet is rontja. Közben nagyon éles lett a verseny a csomagautomata piacon, de a futáros szállítás elsőbbségét nem fenyegeti egyelőre semmi.

1 323 milliárd forintos forgalommal zárt 2022-ben a belföldi online kiskereskedelem, amely 9,9 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest - derült ki a GKID és a Mastercard közös, Digitális Kereskedelmi Körkép kutatásából.

Ez a növekedés jelentős lassulást jelent az elmúlt évekhez képest, és újdonság, hogy a növekedés üteme most először nem éri el az infláció mértékét, vagyis a forgalom volumene csökkent. Érdemes azonban figyelembe venni, hogy a koronavírus-járvány alatt nagyon nagy lett a bázis. Míg 2019-et megelőzően az online kereskedelem átlagos növekedési üteme 16 százalék volt, addig a járvány első évében, vagyis 2020-ban 45,4, majd 2021-ben 32 százalékkal nőtt az e-kereskedelem. A 9,9 százalékos tavalyi többlet így 120 milliárd forint forgalomnövekedést jelent.

2022-ben a rendelési szám nagyobb mértékben nőtt, mint az elköltött összeg, ami története során először fordult elő az online kereskedelemben - mondta a Portfolio-nak Madar Norbert, a GKID vezető tanácsadója, aki szerint ez azt is jelenti, hogy az online vásárlás iránti nyitottság nőtt. A látszólagos ellentmondást az éves volumencsökkenéssel vélhetően az oldja fel, hogy kisebbek lettek a csomagok, az emberek többször, de kevesebbet rendelnek.

Az ugyanakkor érezhető volt, hogy a rezsiköltségek, illetve az élelmiszer-vásárlás nagyobb szeletet hasítanak ki a családi kasszából. Ezen kívül a lefelé vásárlás (vagyis amikor valaki egy adott termékből a kevésbé jó minőségűt, esetleg sajátmárkásat vásárol) is a fizikai boltok forgalmának kedvezett. Ez megmutatkozott abban is, hogy a hagyományos boltokban eltöltött idő megemelkedett, hiszen az embereknek át kellett szervezniük a vásárlói kosarukat.

A napi élelmiszerek és tisztítószerek vásárlása nem egy tipikus belépő kategória az online térben, éppen ezért ez egy szűk kör számára vonzó alternatíva most. Az online kereskedők felől nézve pedig az az inflációs környezet, amely Magyarországot jellemzi 2022 második felétől finoman szólva sem ideális ahhoz, hogy új ügyfeleket szerezzenek. Ilyenkor próbálnak a konkurenciától elhódítani vásárlókat - hangsúlyozza Madar Norbert.

A nagy nemzetközi szereplőktől (e-Bay, Alibaba, Amazon) történő rendelélések állományát – Madar szerint – nem annyira a magyar infláció, mintsem az Európai Unió vámszabályozása befolyásolta. Ennek többletterhei sok vásárlót elriasztottak attól, hogy az unión kívülről rendeljenek.

2020-ban még 2 millió ember mondta magáról, hogy Kínából vagy Amerikából szokott rendelni, 2021-ben ez 800 ezer főre csökken és tavaly is csak 1,2 millióra tudott bővülni. Ez érzéklehető volt a rendelési volumenben is.

Ehhez a témához ugyanakkor szorosan kapcsolódik, hogy miután a nagy szereplők is egyre több lerakatot létesítenek az EU-n belül az emberek egyre kevésbé tudják, hogy pontosan honnan is rendelnek. Ennek a következő fokozata az, amikor a külföldi hátterű webshopok már magyar nyelven is elérhetőek, a magyar emberek számára ismerős csatornákon keresztül szállítanak, és sok esetben olyan magyar sajátosságokat is kínálnak, mint az utánvét.

Lépnie kellene a szabályozónak is

Ez egy veszély a magyar vállalkozások számára, hiszen amíg a kormányzat szabályozói eszközökkel (pl. plázastop) képes arra, hogy gátat szabjon a külföldi szereplők terjeszkedésének, ezt egy online kereskedő esetében nem tudja megtenni - hangsúlyozza a szakember.

A GKID a Digitális Kereskedelmi Szövetség megbízásából készített egy felmérést tavaly: megkérdeztek 6 ezer embert, hogy szerintük a nagy kereskedők milyen hátterűek, milyen nemzetiségűek. Meglepetésre volt olyan külföldi szereplő, amellyel kapcsolatban a válaszadók 70 százaléka vélelmezte, hogy a tulajdonosok magyarok.

A vásárlók szempontjából természetesen ez egy pozitív jelenség, hiszen őket – érthető módon – az érdekli, hogy időben, sérülésmentesen megkapják a terméket.

Ha egy vásárló megszokja azt a szolgáltatási színvonalat, amit a nagy mamutok kínálnak, akkor egy frissen induló KKV nem biztos, hogy labdába tud rúgni.

- teszi hozzá Madar Norbert.

Egyelőre az látszik, hogy az online ágazat szabályozói oldalról nincs komolyan véve és nem tudják, hogy mivel lehetne ösztönözni a magyar szereplőket. Ez pedig nem csak azt jelenti, hogy képesek legyenek felvenni a versenyt a magyar piacon a nagyokkal, hanem hogy

ki tudjanak lépni a nemzetközi piacra, ahogy azt a cseheknél vagy éppen a románoknál látjuk.

Jelenleg körülbelül 32 ezer olyan weboldal van Magyarországon, amely alkalmas online értékesítésre. Ez az szám az elmúlt két évben – nem függetlenül a koronavírustól – dinamikusan nőni tudott. Most azonban már nem olyan vonzó belépni, mint korábban.

Tömeges bezárás azonban nincs.

Hasítanak a csomagautomaták

Az elmúlt évben gyakorlatilag a földből is csomagautomaták nőttek ki. Számuk már meghaladja a 4 ezer darabot. A Magyarországon komoly szereplőnek számító Foxpost automataszáma már a 800-at is meghaladja, mintegy 70 ezer rekesszel, nemrég pedig a GLS is letelepítette az ezredik darabot.

A csomagautomatás szállításoknál egyáltalán nem látszik, hogy megtorpant volna a magyar kiskereskedelem. Bengyel Ádám, a Foxpost vezérigazgatója és alapítója lapunknak arról beszélt, hogy 2022-ben duplázni tudták a kezelt volument, amely 4,6 millió csomagot jelent. Szerinte ez annak is köszönhető, hogy a futáros szállítás árai jobban emelkedtek. A Foxpostnál a (B2C) üzleti szegmensben háromjegyű volt a növekedés.

Jelenleg Magyarországon - a GKID adatai szerint - az e-kereskedelemhez kapcsolódó csomagszállítási piac

72 százalékát adja a futáros megoldás,

16 százalékot visznek az automaták és a csomagpontok,

8 százalék a személyes átvétel,

a fennmaradó 4 százalékot pedig a cégek saját megoldásai adják, amely lehet éppenséggel egy futár is.

Európában 20-25 százalékos piaci részesedés fölé nem tudott eddig menni a csomagautomatás és csomagpontos szállítás. A 16 százalékOS magyar adat átlag alatti.

Bengyel Ádám szerint nem elsősorban az automaták száma határozza meg, hogy ezen a piacon ki a legnagyobb szereplő, hanem a rekeszek száma.

A cégvezető szerint a beltéri helyek "gyakorlatilag elfogytak", a verseny hatalmas azért az elenyésző lehetőségért, ami még adott. A Foxpostnak 200 beltéri és 600 kültéri automatája van.

Érdekesség, hogy vidéken az emberek, ha csomagot vesznek át, akkor előnyben részesítik a kültéri automatákat, de ha csomagot adnak fel, akkor a beltérieket keresik. Budapesten ilyen eltérés nincs.

- mondja Bengyel Ádám.

A Foxpost tapasztalatai szerint az új automaták kihasználtsága nagyon magas, vagyis van igény rájuk Budapesten és vidéken is.

A cég 2023-ban a magánfelhasználóknak nem emelt árat, tavaly 10-15 százalékos volt a drágulás. Az üzleti ügyfélkörnél ugyanakkor érvényesítették az áraikban a megemelkedett költségeket már idén is. Ez többek között bérekben is megmutatkozik. A Foxpostnál a kiszállításban dolgozó kollégák alapbére körülbelül bruttó 500 ezer forint, amelyre még rájönnek a túlórák és a béren kívüli juttatások, képzések. Az éjszakai raktárosok alapbére közelíti a bruttó 500 ezer forintot. Utóbbi munkakörben óriási a hiány.

Bengyel Ádám arról is beszélt, hogy bár a vállalat fejleszti a gépjárműflottáját, a kiszállítások szempontjából az elektromos gépjárművek nem ideálisak. Drágák, hatótávolságuk és szállítási kapacitásuk is kicsi. Ettől függetlenül bizonyos régiókban alkalmasak lehetnek a munkára.

Erről korábban beszélt lapunknak Balázs Attila, a GLS Hungary ügyvezetője is, aki szerint nem erősítette a lelkesedést az elektromos átállásra az energiaárak megugrása sem. Az interjúban szintén szóba kerültek az automaták, amelyekből a GLS nagyon rövid idő alatt nagyon sokat helyezett el szerte az országban. Véleménye szerint egy automata akkor versenyképes, ha gyalog 15 perc távolságra van a felhasználóktól. Ha ez nem biztosítható, akkor még mindig a futáros szállítás a vonzóbb alternatíva.

