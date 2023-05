Itt a bizonyíték: hamarosan vége lehet az inflációs horrornak Magyarországon

Hamarosan jelentősen eshet az infláció Magyarországon, amelyre a jelenlegi 20% feletti áremelkedést látva már nagyon nagy szükség van. A fogyasztói árindex az idén eddig alig csökkent, de az egyéb ármutatókból már egyértelműen látszik, hogy a dezinflációs folyamat elindult. Az áremelkedési ütem csökkenése hamarosan megjelenik a hivatalos inflácós mutatóban, a fogyasztói árindexben is, és év végére akár egy számjegyűvé is válhat az infláció. A 20% feletti horrorisztikus drágulásnak tehát szinte biztosan vége, de ez nem jelenti azt, hogy biztosan elérjük az árstabilitást, sőt, ezzel kapcsolatban jelentős kockázatok vannak.

A magyar infláció rekordmagas Európában, de a prognózisok szerint hamarosan jöhet az enyhülés, a 20% feletti éves infláció az év végére egy számjegyűre mérséklődhet. Az inflációs főmutatóból a megjövendölt dezinfláció még egyáltalán nem látszik, de

számos jele van már annak, hogy a fogyasztói áremelkedés éves mértéke hamarosan jócskán mérséklődni fog.

Ilyen például a többi kisebb ármutató alakulása. A mezőgazdasági termelői árak, a belföldi ipari értékesítés árai, valamint az importált javak árának emelkedése mind jócskán mérséklődött már:

a mezőgazdasági termelői árak emelkedése szeptemberben 61%-on tetőzött, februárra ez 5,1%-ra mérséklődött,

a belföldi ipari termelés éves árindexe 68%-on tetőzött októberben, márciusban 48,2%-on állt,

az import 42%-kal drágult augusztusban, februárban 13,3%-on állt (ez a legfrissebb adat),

emellett az élelmiszerek áremelkedése is megállt, december óta csökken az élelmiszerek inflációja.

Az alábbi ábrán látszik, hogy a fenti inflációs mutatók emelkedése a főmutató emelkedésénél korábban kezdődött, értelemszerűen felfelé húzva a fogyasztói árindexet. Ezen faktorok mérséklődése idővel meg fog jelenni a fogyasztói árindexben is. A lakossági infláció januárban 25,7%-on tetőzött, és az éves infláció azóta csak 24,5%-ra esett.

A 20% feletti infláció időszakának ugyanakkor hamarosan biztosan vége.

Az áremelkedés a fejlett világgal összhangban a 2021-es újranyitás okozta refláció, pontosabban a kereslet-kínálati eltolódások miatt indult be, de a magyar inflációt a minden európai országot érintő külső tényezőkön kívül belföldi sokkok emelték Európában a legmagasabb szintre. Ilyen belső tényező volt például a választások előtti fiskális transzferek keresletösztönző hatása, a különadók (különösen a kiskereskedelmi egységekre kivetettek), a forint jelentős leértékelődése. Ezen tényezők miatt 2022 második felében Magyarországon kiugró mértékben nőtt az árszínvonal, és ahogy idén az év második felében a bázisidőszak eltolódik, az év/év alapú infláció is jelentősen esni fog.

Az előző hónapokhoz viszonyított infláció pontosabb képet mutat az aktuális inflációs nyomásról, hiszen ez azt mutatja, hogy egyik hónapról a másikra mennyit drágult az elméleti fogyasztói kosár. Itt nem érdemes viszont egy hónap adatát megnézni, azt ugyanis jelentős szezonalitás szennyezi. Idén januárban például 2,4%-kal drágult az élet idehaza decemberhez képest, ami a következő hónapokban 1% alá esett. Ez persze nem jelenti azt, hogy most már biztosan 1% alatt lesz a havi árnyomás, szeptemberben is jellemzően szezonális okokból ugrik a havi árindex (a havi infláció jellemző alakulásáról lásd a fenti ábrát). A negyedéves évesített maginfláció pedig még szemléletesebben mutatja, hogy az árnyomás rövid bázison már enyhül.

Ahogy korábbi cikkünkben bemutattuk, az éves infláció akkor is egy számjegyűre mérséklődhet, ha a havi árdinamika egész év folyamán jelentős lesz. Ha a havi infláció éves átlagban 0,8%-os lesz havi szinten, akkor épphogy 9,9%-ra mérséklődik az infláció decemberre. Az első négy hónap havi inflációja kicsivel 1% felett volt átlagosan, de ezt a januári 2,3%-os havi infláció húzta fel. Ha ezt kivesszük a képeltből, már 0,8% alatti inflációt kapunk.

Több okunk is van azt gondolni, hogy az év második felében a havi árnyomás mértéke nem nő e szint fölé. A kiskereskedelmi eladások több mint 10% felett estek, a kereslet csökkenése előbb-utóbb árversenyre kényszerítheti a vállalatokat. Emellett a költségvetés nehéz helyzete miatt mérsékelt kormányzati vásárlások, a magas kamatok miatt visszaeső beruházások is hűtik az inflációt. Az utóbbi időben már a reálbérek is csökkentek, és már nem látszik az év közbeni kompenzációs kör, ami többletkeresletet eredményezhetne.

A következő hónapok erős inflációcsökkenése tehát már sínen van, de ez nem jelenti azt, hogy az árstabilitás magától megérkezik. A jövő év elején újra intenzívvé válnak az árazási döntések, és ha a szereplők visszatekintő módon áraznak, akkor az újra lökést adhat az inflációnak, ami így beragadhat 6-8%-on. Ehhez a várakozások, az irracionálisan (költségoldalról nem indokolhatóan) magas áremelési szándékok beragadása szükséges. Európában már egyértelműen igazolták, hogy az áremelkedésért az utóbbi hónapokban már nem a költségek áthárítása, hanem a vállalati profit növelése felelős: az éves áremelkedés legnagyobb szeletét nem a bér-, hanem a profithányad tette ki. Ilyen helyzet Magyarországon is könnyen kialakulhat (vagy már ki is alakult).

A vállalatok a magas inflációs környezetben azt észlelték, hogy piacvesztés nélkül tudnak magasabb árakat elfogadtatni a lakossággal (az „úgyis mindenki emel” elve alapján), és ezzel a lehetőséggel éltek is. Amennyiben az inflációs várakozások magas szinten ragadnak, a vállalatok további áremeléseket hajthatnak végre: ebben az esetben a magasabb profitból ki tudják elégíteni a lakosság magasabb bérigényét, ezzel megágyazva a kellőképpen erős keresletnek.

Egy ilyen nem kívánt forgatókönyvben egyszerre alakulhat ki ár- és profit-bér spirál (amelyre az ING Európa kapcsán már figyelmeztetett), és a gazdaság év második felére várt felpattanásával könnyen visszaerősödhet az inflációs nyomás. A magas kockázatok mellett azonban láthatunk már optimizmusra okot adó jeleket. Az MNB és a GKI felmérése egyaránt azt mutatja, hogy az inflációs várakozások meredek esésnek indultak az elmúlt néhány hónapban.

