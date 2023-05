Felejtsd el az edzőtermet és a fogyókúrát, itt a gyógyszer, amitől egy csapásra lefogysz

Árgyelán Ágnes 2023. május 23. 12:00

Csodagyógyszerként emlegetnek világszerte egy elhízás elleni készítményt, a klinikai vizsgálatok szerint már egyetlen adag 15%-os testsúlyvesztést eredményez. Mindez szép és jó, csakhogy a gyártó is elismeri: ha valaki leáll a gyógyszerrel, hamar visszaszedi a leadott felesleget, sőt, akár még többet is. Úgy tűnik, nemcsak egy egész életre függővé tesz, de meg is kérik az árát.