Matolcsy György: minél előbb ki kell vezetni az ársapkákat

Az elmúlt hetekben több külső és belső tényező is a kockázati megítélés javulását okozta, a külső pénzügyi pozíciónk javulása mellett a feltörekvő piacok megítélése javult, a nagy jegybankok kamatemelései a vártnak megfelelően folytatódtak - sorolja Virág. Elmondása szerint továbbra is kiemelten fontos a monetáris transzmisszió, ebből a szempontból a swappiacok és az állampapírpiaci kereslet kedvező alakulása is jó hír.