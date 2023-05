"Meg fogunk szabadulni az inflációtól, de ennek súlyos pénzügyi válság lesz az ára"

A Fed kamatemeléseivel pénzügyi válságot okoz, azaz nagyon súlyos ára lesz az infláció felett aratott győzelemnek - mondta L. Randall Wray amerikai közgazdász, a modern monetáris elmélet egyik legismertebb képviselője a Portfolio-nak adott interjúban. Wray szerint a Fednek egyáltalán nem kellett volna kamatot emelnie, sőt, az inflációt kontrolláló gazdaságpolitikát teljes egészében ki kéne venni a "senki által nem választott, a népnek nem felelő" jegybank kezéből. Wray a fiskális politika kompetenciáját növelné, és bár jelenleg a Kongresszusban az éles megosztottság miatt nehezen elképzelhető a közös gazdaságpolitikai gondolkodás, a közgazdász szerint a Kongresszus mégis hatékonyabban tudna fellépni az infláció ellen, mint a Fed. Wray-jel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem konferenciáján beszélgettünk, amelyen vendégelőadóként szerepelt. Az interjúban szóba kerültek még a bankcsődök, a dollár globális státuszát fenyegető kihívások és az adósságplafonnal kapcsolatos vita is.

Portfoilio: A koronavírus-válság alatt a korábbinál nem látott mértékű mennyiségi lazításba kezdtek a jegybankok. A friss tapasztalatok alapján igazoltnak látja a modern monetáris elmélet (MMT) alapvető állításait?

L. Randall Wray: Már a 2008-as globális pénzügyi válság után kipróbáltuk a mennyiségi lazítást, a jegybankok az Egyesült Államokban, Európában, az Egyesült Királyságban, Japánban megpróbálták beindítani a növekedést. A mennyiségi lazításnak akkor nagyrészt semmilyen eredménye nem volt. A pandémia idején inkább a fiskális politikát használtuk a mennyiségi lazítás helyett, és a költségvetési politika hatékonynak bizonyult – elhozta a gazdasági növekedést, amit a mennyiségi lazítás nem tudott. Az Egyesült Államokban nagyobb volt a költségvetési élénkítés, mint másutt, 5 ezermilliárd dollárt költött összesen Trump- és Biden-kormányzat, és a leggyorsabb helyreállást produkáltuk a legmélyebb válságból a Nagy Világválság óta.

És hogy ez az MMT gyakorlatba történő átültetése volt? A válasz nem.

Az elmélet szerint ugyanis a költekezésnek célzottnak kell lennie, de most általános élénkítés történt. Azok is kaptak támogatást, akiknek erre nem lett volna szüksége, mert kevésbé érintette őket a válság. A támogatások első körének nagy része megtakarításokba és a lejárt számlák fizetésére ment, tehát kevés hatása volt a fogyasztásra. Így persze inflációt sem okozott. A második körös juttatások már jórészt elköltésre kerültek, amikor a gazdaságot újranyitottuk. Ugyanakkor ez már kismértékben hozzájárulhatott az áremelkedéshez, de a fő tényező az ellátási láncok fennálló zavara volt, leginkább azért, mert Kína még nem nyitott ekkor. Tehát egyszerre volt emelkedő kereslet és nyomott kínálat – emiatt nőtt az infláció.

Igaz tehát, hogy a fiskális politika hozzájárult az inflációhoz?

Egy kissé igen, azt gondolom. De el tudjuk képzelni, hogy mi történt volna, ha nem hajtjuk végre a költségvetési élénkítést. A recesszió vélhetően mélyebb lett volna, és nem lábalt volna ki a gazdaság ilyen gyorsan. És persze az inflációs nyomás is enyhébb lett volna. A kérdés inkább az: jobb lett volna egy ilyen forgatókönyv? Szerintem nem.

A Modern Monetáris Elmélet



A közgazdaságtani elmélet képviselői szerint egy ország finanszírozása saját devizájában nem okozhat nehézséget, hiszen a kormányzat korlátlanul tudja biztosítani a saját devizát. Ebből kiindulva az elmélet képviselői úgy vélik, hogy amíg az erőforrások rendelkezésre állnak, a fiskális politika fel tudja azokat használni. Ezen felül az MMT támogatói szerint a monetáris politika nem alkalmas az infláció kezelésére, ehelyett a gazdasági- és árstabilitást a fiskális politikának kéne biztosítania. Szerintük a központi bankoknak a pénzügyi stabilitásra kéne fókuszálnia, a változó kamatlábak helyett a jegybanknak stabil kamatpolitikát kell folytatnia. Az MMT képviselői szerint a fiskális politika fókuszát a költségvetési egyensúly felől a teljes foglalkoztatottság és az árstabilitás elérésének irányába kell fordítani. Az MMT-t L. Randall Wray mellett William Mitchell, Warren Mosler és Stephanie Kelton dolgozta ki.

Az imént azt mondta, hogy a kilábalás egyik legfontosabb hajtóereje a fiskális támogatás volt, és a mennyiségi lazításnak ehhez kevés köze volt. Csakhogy az eszközvásárlások nélkül a fiskális politika sem lett volna hatékony. A piac sem így fogadta volna a fiskális élénkítést, ha nem látja mögötte biztosítottnak a forrásokat.

Én nem így gondolom. A mennyiségi lazítás valójában a jegybank mérlegét duzzasztotta. Az Egyesült Államokban a jegybanki tartalékok tipikusan 50 milliárd dollár körül voltak korábban, ezek a mennyiségi lazítás után felmentek 3000 milliárdra a pénzügyi válság, majd 4000 milliárdra a pandémia után. Ennek pedig nincs semmilyen közvetlen hatása a gazdaságra: nem ösztönzi a hitelezést, nem ösztönzi a költekezést. Véleményem szerint a mennyiségi lazításnak jelentéktelen hatása volt a gazdaságra, viszont nagyon félrevezérelt volt.

Hosszabb távon ugyanis megágyazott a bankokkal kapcsolatos problémáknak.

A valaha volt második, harmadik és negyedik legnagyobb bankcsőd következett be az elmúlt két hónapban az USA-ban. És ez kapcsolatba hozható a mennyiségi lazítással. Az extrém alacsony kamatkörnyezetben a bankok vásárolták a jelzálogleveleket és az államkötvényeket, ezzel néhány százalékos nyereségre tettek szert, miközben a betétekre nem fizettek kamatot. Most, hogy 5% fölé nőtt a kamatszint, már magasabbak a kamatkiadások, mint a bevételek. Ezért csődölnek be a bankok. Több tucatnyi bank van még hasonló helyzetben, tehát nagyon valószínű, hogy újabb bankcsődök jönnek még. A pénzügyi rendszerünk nagyon törékeny volt, mert a bankok elhitték, hogy sokáig alacsony marad a kamatkörnyezet, még 2022 márciusában is azt prognosztizálta a Fed, hogy a kamat 2%-ra nő, és azt várták, hogy az infláció 2-3% között alakul. Nem így történt. A bankok tehát nem voltak hülyék, amikor alacsony kamatokra számítottak – elhitték a Fednek az erre vonatkozó előrejelzését.

A mennyiségi lazítás még 2021 végén is tartott, a Fed ekkor még úgy érvelt, hogy az infláció átmeneti lesz, de már akkor is cél fölött volt. Mára pedig már jelentős összegű mennyiségi szigorítást hajtanak végre. Kimondhatjuk, hogy a Fed tévedett?

Én nem hibáztatom a Fedet azért, mert úgy érvelt, hogy az infláció átmeneti. Sokan így gondoltuk, tévedtünk. A Fed is tévedett, én is, a bankok is tévedtek ezzel kapcsolatban. Leginkább azért történt ez így, mert a kínálati nehézségek tovább maradtak fent, mint azt előzetesen gondoltuk. Nem láthattuk előre, hogy az ellátási láncoknak még 2023-ban is lesznek problémái, azt sem, hogy Kína zéró Covid politikát folytat majd két évig. Én úgy gondolom, hogy senkit nem hibáztathatunk azért, hogy rosszul értelmezte a helyzetet. A Fed ekkor még türelmes volt, és szerintem ez volt a helyes lépés.

De a mennyiségi lazítást még ekkor is folytatták, erre talán már nem lett volna szükség.

Igen, most viszont már kamatot emelnek, mennyiségi szigorítást folytatnak. A mennyiségi szigorítást, amellyel a tartalékokat akarják kiszívni a rendszerből, már a koronavírus válság előtti években is kipróbálták. Minden egyes alkalommal, amikor a Fed mennyiségi szigorítást hajtott végre, felfordulást okoztak a pénzügyi piacokon. Ez az úgynevezett „taper tantrum” jelenség. Akkor még nem értettük, miért reagál ilyen hevesen a piac a mennyiségi szigorítás ellen. Ma már tudjuk: a bankok aggódtak, hogy ha nőnek a kamatok, akkor komoly bajba kerülhetnek. És ahogy most látjuk, ez történt. A Fed kamatemelései végeztek a Silicon Valley Bankkal.

Fotó: Stiller Ákos/Portfolio

A szigorítás mellékhatásait mind látjuk. De a kamatemelések legfontosabb célját, az infláció letörését sikeresen elérik a jegybankok Ön szerint?

Úgy vélem, hogy a monetáris politika működik.

Azért, mert komoly pénzügyi válságot okoz.

Ha súlyos pénzügyi válságba kerülünk, az nyomást helyez a gazdaságra, növeli a munkanélküliséget, és így leszorítja az inflációs nyomást. Ha működik a szigorítás, az ilyenformán fogja letörni az inflációt. Nem lesz szép puha landolás. Nem lehet puha landolást elérni kamatemelésekkel. A költekezés ugyanis nem kamatérzékeny eléggé, a fogyasztás most sem mérséklődik az USA-ban eléggé. A Fed folyamatosan meglepődik, hogy a gazdaság még mindig növekszik, folyamatosan új munkahelyek jönnek létre, hiába nőttek a kamatok. Közben pedig a pénzügyi rendszerben jelentős problémákat hozunk létre ezzel. A bankok visszafogják a hitelezést, mert félnek. Egy pénzügyi válság persze le tudja törni az inflációt, de nagyon költséges lesz. Emlékezzünk vissza a globális pénzügyi válságra: a Fed 2004-ben kamatemelésbe kezdett, 400 bázisponttal emeltek. A gazdaság kitartott, de a pénzügyi rendszer egyre instabilabbá vált, végül pedig összeomlott. De visszamehetünk Paul Volckerig.

Az emberek azt gondolják, hogy Volcker egy hős, mert letörte az inflációt. De azt elfelejetik, hogy milyen áron.

A kisebb szakosított hitelintézetek (eredeti nyelven "thrift bank", amelynek nem létezik pontos magyarországi megfelelője - a szerk.) által kihelyezett hitelek és az ott tartott megtakarítások 50%-a bedőlt, elveszett akkor. A legnagyobb bankok technikailag inszolvensek voltak, súlyos pénzügyi válság volt az Egyesült Államokban, és tíz évig tartott a kilábalás. A világ többi részét még súlyosabban érintette az elveszett évtized, főleg Latin-Amerikában, ahol az adósság nagy része dollárban volt denominálva. Amikor becsődöltek ezek az országok, az visszahatott az USA-ra is, mert az amerikai bankok birtokolták a latin-amerikai államadósságot.

De akkor mégis mit kéne máshogy csinálnia a Fednek?

A türelem lenne a legjobb megoldás.

Azt állítja, hogy nem kellett volna kamatot emelni?

A Fednek nem kellett volna tennie semmit. Az Egyesült Államok talán a kamatemelésektől függetlenül is recesszió felé tartott. Az adóbevételek alakulása miatt gondolom így. Amikor a gazdaság növekszik, az adóbevételek is nőnek. A Fed kamatemelései előtt közvetlenül a szövetségi adóbevételek éves szinten 20%-kal nőttek. A történelemben minden alkalommal, amikor az adóbevételek 20-25%-kal nőttek, recesszió következett be. Csakhogy ilyen helyzetekben a Fed is kamatemelésekbe kezdett, miközben a fiskális politika már szívta ki a keresletet. A kamatemelés pénzügyi problémákat okoz. Ez egy kettős csapás: a szigorú fiskális politika és a magas kamatok együtt megölik a gazdaságot.

Európában már tisztán látszik, hogy – bár az infláció a költségoldali nyomással kezdődött itt is -, az inflációt többé már nem az ellátási zavarok, hanem a profithányad emelkedése okozza. Egy ilyen esetben mi mást lehet tenni, mint kamatot emelni? Hiszen ezzel lehet leghatékonyabban menedzselni a várakozásokat.

Én nem hiszek abban, hogy a várakozások inflációt okoznak. A jegybankok meg vannak győződve arról, hogy ha az emberek magas inflációt várnak, az majd eljön. Én erre azt mondom, hogy a keresztények kétezer éve várnak Jézusra, de még mindig nem érkezett meg.

Azt gondolom, hogy a várakozások a realitáshoz igazodnak.

Ha egy görbén akarjuk ábrázolni a kettőt együtt, azt látjuk, hogy általában az inflációs várakozások teljesen laposak mindaddig, amíg az infláció nem kezd el emelkedni – amit nem a várakozás okozott, hiszen az még mindig stabil. De az infláció emelkedése után a várakozások is elkezdenek nőni. A várakozások nem okoznak inflációt, hanem követik azt. Igazodnak a realitáshoz: nem lehet többé abban hinni, ami már nincs.

Ebbe azért menjünk bele jobban. Ha egy vállalat azt érzékeli, hogy a magas várakozások miatt jelentős áremelést is el tud fogadtatni, akkor a végén mi állítja meg azt a folyamatot, amelynek eredményeképp az infláció magas szinten ragad, ha nincs monetáris szigorítás?

A vállalatvezetők ma többnyire azt mondják az igazgatóságnak, hogy árat tudunk emelni, és a fogyasztók ezért nem büntetnek meg minket. De ez azért van így, mert mindenki észlelte a költségnyomást. Az egész az olajjal kezdődött, amikor annak az ára emelkedett. A fogyasztók tisztában voltak vele, hogy gond van az ellátási láncokkal, ezért nőtt az olaj ára. Ezért nem büntetik meg az árat emelő vállalatokat azzal, hogy nem vásárolják meg a termékeiket.

Így tehát a vállalatok tényleg elkerülik a magas árazás következményét. De a Fed kamatemelése ezt a gyakorlatot nem tudja megakadályozni.

Amennyiben a szigorítás pénzügyi válságot okoz, az már fájdalmat okoz a fogyasztóknak. A probléma a pénzügyi rendszerből fog kiindulni, és a probléma kiszélesedik majd. Végeredményben ez megváltoztatja majd a vállalatok árképzési erejét is. A monetáris szigorítás működik, de nem úgy, ahogy az emberek gondolják: nem a várakozásokon, nem is a hitelfelvételi költségeken keresztül. A pénzügyi rendszer törékenysége vezet el végül egy olyan ponthoz, ahol a gazdasági szereplők elkezdenek félni az összeomlástól, és biztonságosabb eszközökbe menekülnek.

Ezek szerint Ön recesszióra számít.

Úgy tűnik, hogy pénzügyi válság lesz, és recesszió is bekövetkezhet.

Mennyire lesz mély és meddig tarthat a válság?

Nem gondolom, hogy olyan rossz lesz, mint a 2008-as pénzügyi válság volt. Az a buborék sokkal nagyobb volt, érintett volt az ingatlanpiac, nyersanyagok, és a részvénypiac. Akkor egyszerre következett be a legnagyobb lufi mindhárom területen, amit az emberiség valaha látott. Európában és az Egyesült Államokban nagyon hasonló lufi fújódott az ingatlanpiacon akkor. A részvénypiaci lufi ma is hatalmas, de az ingatlanpiaci és a nyersanyagpiaci lufi már nem akkora. Persze most itt a háború, ez bonyolultabbá teszi a dolgokat.

Az előző néhány évben számtalan sokk érte a gazdaságot egyszerre: koronaválság, energiaválság, háború. A gazdaságpolitikai válaszok sem hétköznapiak voltak. Mit gondol, a friss fejlemények hogyan változtatják meg a monetáris politika jövőjét?

A jegybankoknak újra az eredeti céljaikra kéne fókuszálnia. Az első jegybankok eredetileg a 17. század végén alakultak meg azzal a céllal, hogy finanszírozzák a koronát. A kormány pénzügyeivel kapcsolatos feladatot mind a mai napig ellátják, elég jól, hatékonyan intézik és fogadják a kincstári tranzakciókat. A 19. században aztán rájöttek, hogy a jegybankok meg tudják akadályozni a bankrohamokat, ez volt a második funkció: el tudják látni a végső mentsvár szerepét a hitelezésben. Mi az USA-ban jóval a többi kapitalista ország után, csak 1913-as években alkottuk meg a jegybankunkat, amelynek így az első perctől kezdve feladata volt a végső mentsvár szerepének betöltése. Utána jött a Nagy Depresszió. A bankok ezt megelőzően kifejezetten felelőtlenül viselkedtek – pont úgy, mint a 2008-as pénzügyi világválság előtt. Emiatt a Fed megkapta a bankfelügyeleti- és szabályozási jogokat is, ez pedig már a harmadik funkció, amit a jegybank ma is ellát. Egyébként a Fed nem teljesített túl jól ezen a téren, de ez most mellékes. Ez volt tehát az első három funkció, majd jött Paul Volcker, és a jegybank egy újabb funkciót kapott: azt mondták, hogy mostantól a Fednek harcolnia kell az infláció ellen.

De eszközt nem kapott ehhez: ahogy a viccben szerepel, az egyetlen eszköze a jegybanknak az infláció ellen egy kalapács: és akinek kalapács van a kezében, az mindent szögnek néz.

Ez a kalapács a kamatpolitika. Ez az egyetlen eszközük – és ez nem működik. Csak akkor, ha pénzügyi válságot okoznak vele. Az infláció elleni harc feladatát szerintem ezért valaki olyannak kéne adni, akinek megvannak ehhez eszközei.

Fotó: Stiller Ákos/Portfolio

És ez a fiskális politika lenne?

Igen. Még általánosabban: a Kongresszusnak kéne átvennie ezt a feladatot. A fiskális politika ennek csak egy része. A Kongresszust arra kéne kérni, hogy a költekezést és az adópolitikát az inflációs hatások fényében értékelje. Például a Green New Deal esetén is biztosítani lehet, hogy a költekezés a rendelkezésre álló eszközökkel arányosan történjen, és akkor nem okoz inflációt. A második világháború alatt is megvizsgáltuk, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy a szükséges kiadások ne okozzanak inflációt: adót emelünk, megtakarítási programokat indítottunk, erősebb ár- és bérkontrollt vezettünk be. És működött. Makroszinten ma is ezt lehet tenni: értékelni a költekezés inflációs hatásait - de ez nem a mindennapokra vonatkozó megoldás lenne. Szükség lenne egy mikroszintű mechanizmusra is. Ennek keretében meg kéne vizsgálni, hogy olyan dolgokra költsünk, ami mérsékli az inflációs nyomást. Például hiányos a kínálat a lakáspiacon, ezért mennek fel az albérletárak. A megoldást most mikroszinten az lenne, hogy beruházunk a lakáspiacba, és ez mérsékelné az inflációt. Ez csak egy példa volt, de hasonló módon lehetne a kiválasztani a projekteket, amelyek az aktuális inflációs nyomást mérsékelni tudják.

A másik fontos dolog, amire figyelni kell, az árképzési erő: az árak azért nőnek, mert valahol valaki úgy dönt, hogy árat emel.

Ma például azt látjuk, hogy a nagyvállalatok árat emelnek, ahogy Ön is mondta. Ezt a problémát kezelni kéne, például adóemeléssel: ezzel azt üzennénk a vállalatnak, hogy amennyiben például 25 milliós bónuszt fizetsz a vezérigazgatónak, adót vetünk ki rád. Az Egyesült Államokban korábban magas vállalati adók voltak, és úgy tűnt, hogy működik: nem láttunk ilyen árazásokat. Ilyen és hasonló technikákkal tehát mérsékelni lehet az árképzési erőt.

Mi kipróbáltuk Magyarországon az úgynevezett exptraprofitadót, ami még nagyobb inflációhoz vezetett, hiszen a vállalatok át tudták ezeket hárítani a fogyasztókra, hogy az adótöbblet ne mérsékelje a profitot. Nem gondolja, hogy ez máshol is így történne?

Úgy gondolom, hogy ezeket az intézkedéseket nagyon alaposan kell megtervezni, valóban. De a jól megalkotott célzott intézkedések jobban működnének, mint az általános kamatemelés.

Örülök, hogy említette a Kongresszust. Ön több kompentenciát adna a Kongresszusnak az infláció elleni harcban, de most azt látjuk, hogy a Kongresszus még az adósságplafon-megemeléséről is alig tud megegyezni. Elég csalódáskeltő látni, hogy a Kongresszus annak ellenére elhúzza a vitát az utolsó pillanatig, hogy az már károkat okozhat a gazdaságnak is. Hogy lehet elkerülni, hogy ez a vita újra és újra visszatérjen?

Az MMT pont ezért szeretné elterelni a vitát a deficitről, helyette inkább az inflációra kéne fókuszálni. Ma úgy néz ki a rendszer, hogy amennyiben egy kongresszusi képviselőnek van egy adójavaslata vagy kiadást érintő előterjesztése, meg kell azt mutatnia a CBO-nak (Congressional Budget Office), ők pedig kiértékelik a javaslatot annak fényében, hogy az hozzájárul-e a deficit emelkedéséhez, vagy nem.

Ez így rossz eljárás. Meg kell próbálni a Kongresszust rászoktatni, hogy az inflációs szempontok szerint értékelje az egyes előterjesztéseket.

Ha úgy értékelné a CBO, hogy az intézkedésnek inflációs hatása van, kiigazítást kérne. Most ehelyett az van, hogy egy deficitnövelő intézkedés mellé elő kell terjeszteni egy ennek megfelelő mértékű adóemelést is. Ez így nem jó, nem ilyen megoldásra lenne szükség, az inflációs hatásokra kéne tekintettel lenni. Például a Green New Deal esetén, ha megállapítják, hogy inflációt gerjeszt, akkor akár adóemelésekkel is lehetne ezt a hatást semlegesíteni. A Green New Deal sok támogatója, páldául Elizabeth Warren, egyébként azzal érvel, hogy adóztassuk meg a milliárdosokat, azzal nyugtatva őket, hogy az csak a jövedelmük 3%-át érintené. Így a mai rendszerben kijönne, hogy a kiadások és a bevételek egyensúlyban vannak, de inflációs szempontból már nem jó ez a megoldás: a milliárdosok jövedelmére kivetett 3%-os adó nem fogja mérsékelni az inflációs nyomást, hiszen emiatt nem fogják csökkenteni a kiadásaikat. Warren azzal nyugtatja a milliárdosokat, hogy az adó nem fog fájni nekik. De ha nem fáj nekik, akkor nem is mérsékeli az inflációs nyomást.

Mi megpróbáljuk megváltoztatni a Kongresszus szemléletét a fentiekkel kapcsolatban.

John Yarmuth, a Képviselőház Költségvetési Bizottságának (House Budget Committee) ezelőtti elnöke meghívta Stephanie Keltont és engem, és mi előadtuk neki a javaslatokat – és ő megértette ezt. Később egy interjúban azt mondta, hogy nem finanszírozásra, hanem az erőforrásokra van szükség, és minden kiadási javaslatot a rendelkezésre álló erőforrások fényében kell értékelni. Ez nagyon fontos, hiszen ha nincsenek erőforrásaink, nem tudjuk végrehajtani az intézkedéseket. A pénz nem számít. A pénzből nem tudunk kifogyni, de az erőforrásokból igen. Ezt próbáljuk megértetni a Kongresszussal: az infláció a probléma, nem a pénz.

Elképzelhető olyan helyzet is, amikor épp az alacsony inflációval szemben kell fellépni. Ha ezt az Ön által vázolt rendszerben költségvetési költekezéssel akarja beindítani a gazdaságpolitika, akkor előbb-utóbb beleütközhet az adósságplafonba. Meg kéne szüntetni ezt a plafont?

Természetesen igen. Nyugodtan mondhatom, ebben nincs vita a közgazdászok között az Egyesült Államokban. Ők világosan értik, hogy az adósságplafon csak egy politikai eszköz, a közgazdászok nem érvelnek mellette. A probléma politikai természetű. A múltban mindig megemeltük az adósságplafont, és sosem volt ennek kedvezőtlen gazdasági következménye. Talán az USA az egyetlen ország, ahol ilyen rendszer van, Dániában ugyan van adósságplafon, de mindig politikai harc nélkül megemelik. Nagyon sok évig mi is mindig megemeltük mindenféle vita nélkül.

De az utóbbi időben az ezzel kapcsolatos harc inkább szabály, mint kivétel.

És ez nemcsak a republikánusok bűne, a demokraták is használják ezt az eszközt. Ennek az egésznek véget kell vetni, az adósságplafonnak mennie kell.

Így, hogy a pártok makacssága ilyen heves vitákat szül, mégis hogyan elképzelhető egyáltalán egy olyan rendszer, ahol a Kongresszus kontrollálja az inflációt?

Azt gondolom, hogy ez lehetséges. Elmondom, miért. Volt alkalmam találkozni néhány képviselővel, de olyan politikussal még nem találkoztam, aki nem aggódott volna az infláció miatt.

Biden tudja, hogy ha az infláció nem csökken, el fogja veszíteni a következő választást. A demokraták el fogják veszíteni a Szenátust. Rettegnek az inflációtól.

A politikusok nem akarnak inflációt. A közgazdászok körében él egy olyan elképzelés, hogy a politikusok általában inflációt generálnak. Ez egyszerűen nem igaz, az infláció egy hatalmas politikai probléma. Valójában ez nem is igazán közgazdasági probléma, 5%-os infláció nem gazdasági probléma, de még 10%-os infláció sem. A gazdaság tud működni 10%-os infláció mellett, de a politikusoknak ez a pozíciójukba kerülhet. Mert az emberek gyűlölik az inflációt.

A jegybankok sem szeretik az inflációt.

Az inflációt senki nem szereti. A politikusok sem. Azok az állítások, amelyek szerint a politikusok inflációt akarnak okozni, téves. Azok az emberek állítanak ilyet, akik nem szeretik a demokráciát. A demokráciát ellenzők felépítettek egy érvelést, amely szerint a politikusok mindig inflációt generálnak, ezért el kell vennünk tőlük az infláció kontrollálását, és oda kell adni azt a jegybankoknak.

Ők nem választott tisztviselők, a jegybank nem egy demokratikus szerv.

Ez egy válogatott szakértőkből álló szerv, aki nem felel a választópolgároknak. És ők döntenek az inflációról. Én azt gondolom, ez nem véletlenül alakult így. Végeredményben pedig a politikusok is elfogadják ezt, mert így nem az ő felelősségük az infláció, hanem a Fedé.

Fotó: Stiller Ákos/Portfolio

Ahogy én látom innen, a Fed döntéseit nem kérdőjelezik meg széles körben, nagy tisztelet övezi a lépéseiket. Számomra úgy tűnik, hogy a Fed elfogadottsága nagyon magas a szakmai körökben.

Ez így van, és ez egy katasztrofális helyzet.

Mert a jelenlegi rendszerben az történik, hogy a Fed súlyos pénzügyi válságot okoz, ami rossz az Egyesült Államok számára, és még rosszabb a világ többi része számára. Ha a Fed kamatot emel, mindenki másnak is kamatot kell emelnie. Ha a Fed 400 bázisponttal emel, egy kis országnak 800 bázisponttal kell emelnie.

Ezt mi idehaza pontosan látjuk.

Ez elkeserítő, és teljesen felelőtlen dolog. A Fed ugyanis azt mondja, hogy sajnálatos a helyzet, de ők nem felelnek a világ többi részéért, csak az Egyesült Államokért. Csakhogy az a jegybank, aki nemzetközi tartalékdevizát bocsát ki, annak tekintettel kell lennie a világ többi részére. Ha az USA-ban egy általunk kreált recesszió van, akkor Latin-Amerikában még mélyebb a visszaesés, hiszen nekik nagyobbat kell emelniük a kamatokon.

Mit gondol arról a gyakran hallott érvelésről, hogy a Fed kamatemelései, és a „mi valutánk, ti problémátok” helyzet hozzájárul a dollár globális vezető szerepének csökkenéséhez.

A dollárt természetesen egy idő után lecserélik majd. De ezt én már nem fogom megérni, talán még Ön sem. Ez még nagyon messze van, jelenleg ugyanis nincs megfelelő helyettese a dollárnak. Kína néha beszél a renminbi nemzetköziesítéséről, és mivel Kína előbb-utóbb a világ legnagyobb gazdasága lesz, sokan úgy vélhetik, hogy a devizájuk is átveszi a globális vezető tartalékdeviza szerepet. Két dolgot lehet mondani ezzel kapcsolatban: először is fontos emlékezni, hogy az USA már régen nagyobb volt, mint az Egyesült Királyság, mielőtt a dollár átvette a font vezető szerepét. A világháború és a Bretton Woods-i rendszer kellett ahhoz, hogy megtörténjen a váltás.

Másrészt nekünk van egy bírói rendszerünk, amiben a pénzügyi rendszer bízik. Ilyen bizalom Kína irányában nincs.

Emellett van egy jegybankunk, amely egy esetleges globális válság esetén ellátja a végső mentsvár szerepét az egész világ felé. A pénzügyi világválságban a Fed összesen 29 ezermilliárd dollárnyi tartalékot vásárolt vagy hitelt nyújtott ekkor, ennek 40%-a az USA-n kívülre ment. Ez volt az egyik legjobb dolog, amit a Fed tett. Kisegítették a nagy európai bankokat és az EKB-t is. Megmentették a globális pénzügyi rendszert. Ön elhiszi, hogy a kínai jegybank meglépne hasonlót? Mert a pénzügyi piacok nem. Amíg a kínai jegybank nem építi fel a bizalmat magával szemben, a renminbi nem fogja leváltani a dollárt. Néhányan azt mondják, hogy egy nemzetközi pénzügyi rendszert kéne létrehozni, ami nem köthető egyik országhoz sem – ez volt egyébként Keynes javaslata a világháború után. De elképzelhető, hogy a Fed, a kínai jegybank, a brit jegybank és az EKB meg tudnak egyezni egy ilyen rendszerről? Szerintem nem. Senki nem adná át az önálló monetáris politikáját egy nemzetközi intézménynek.

Lehet, hogy egy ideális helyzet lenne, de politikailag elképzelhetetlen, hogy az USA és Kína ilyenben megegyezzenek. Ez most csak fantázia.

L. Randall Wray amerikai közgazdász, jelenleg a Bard College egyetemi oktatója, emellett a Levy Economics Institute szenior kutatója. Korábban a University of Missouri, a Universitiy of Denver professzora volt, de vendégoktatóként megfordult Rómában, Párizsban, Mexikóvárosban, Bolognában és Prágában is. A modern monetáris elmélet egyik kidolgozója, a témában több monográfia szerzője. Emellett kutatásaiban foglalkozott a pénzügyi instabilitással, foglalkoztatottsággal, demográfiai folyamatokkal is.

Címlapkép: Stiller Ákos/Portfolio