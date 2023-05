Nem működnek a szankciók? Olyan javaslat érkezett, ami nagyon fájhat Putyinnak

Nő az orosz olajexport-bevétel

A Centre for Research in Energy and Clean Air (CREA), egy független finn agytröszt nemrég közzétett elemzése szerint Oroszország olajexportból származó bevételei a januárban és februárban látott szintről nagyot emelkedtek. A friss eredmények azt mutatják, hogy Moszkva az utóbbi időben sikeresen vissza tudta építeni a fosszilis tüzelőanyagok exportjából származó bevételeket annak ellenére, hogy tavaly év végén az Európai Unió behozatali tilalmat rendelt el, és a G7-ek szélesebb körű olajárkorlátozást vezettek be.

A CREA megállapításai szerint Oroszország olajtermék-eladásokból származó adóbevételei áprilisban 6 százalékkal emelkedtek az előző hónaphoz képest, ami elsősorban az exportbevételek márciusi növekedésének köszönhető.

A tengeri eredetű kőolaj exportjából származó bevételek Oroszországban. Forrás: CREA

Azt azért fontos megjegyezni mintegy kontextusként, hogy a Kreml bevételei így is jelentősen elmaradtak a tavaly áprilisban, az olajárak megugrása idején mért szintektől. A Reuters múlt heti számításai szerint Oroszország szövetségi költségvetése az év első négy hónapjában 3,4 ezermilliárd rubel (44 milliárd dollár) hiányt könyvelt el, mivel Moszkva továbbra is nagymértékben költekezett a visszaesett energiabevételek mellett - Oroszország költségvetésének hozzávetőlegesen 45 százaléka függ ezektől a típusú bevételektől.

A nyugati és az orosz (Ural) típusú kőolaj árának alakulása, forrás: Neste

Mindenesetre a friss finn jelentés szerint az orosz olajexport-bevételek márciusi növekedése azt eredményezte, hogy áprilisban az ásványkincs-kitermelési adóbevételek 5 százalékkal emelkedtek havi szinten, ráadásul májusban még nagyobb növekedés várható. Ez azt jelenti, hogy miután 2023 elején elérte a mélypontját,

Oroszország olajból származó adóbevételei azóta a megnövekedett eladásoknak köszönhetően valamelyest stabilizálódtak.

Az év eleji mélypont után magasabban alakulnak eddig az adóbevételek. Forrás: CREA

A most közzétett finn elemzés egyébként kevesebb mint egy héttel azután jelent meg, hogy a G7 vezetői a Japánban tartott hirosimai csúcstalálkozó zárásakor kijelentették, hogy az orosz olajra és kőolajtermékekre vonatkozó árplafon működik, mivel az orosz bevételek csökkentek, a csökkenő olaj- és gázárak pedig kedveznek a világ országainak.

Nem csak az export miatt nőtt az adóbevétel

Azért azt is fontos megjegyezni, hogy az adóbevétel növekedése egy olyan orosz lépésnek is köszönhető, ami hosszabb távon jelentősen erodálja a hazai termelők versenyképességét és komoly bajokhoz is vezethet az országon belül: a G7-országok által bevezetett árplafonok ugyanis a hivatalos kommunikáció szerint arra kényszerítették az orosz vezetőséget, hogy növeljék a hazai termelők adóterheit és csökkentsék az olajfinomítók támogatását (bár ezt csak júliustól), ezzel újabb csapást mérve a nyugati szankciókkal már így is küszködő energiaszektorra. Könnyen bele lehet látni, hogy az adóeemelésről szóló döntés visszafelé is elsülhet, mivel tulajdonképpen

AZ IPARÁG HOSSZÚ TÁVÚ BERUHÁZÁSI KÉPESSÉGÉT ÁLDOZZÁK ÍGY FEL ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY RÖVID TÁVON "BETÖMJÉK" AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSBAN KELETKEZETT LYUKAT.

Az orosz pénzügyminisztérium célja, hogy 2023 júliusától felére csökkentse az olajfinomítóknak nyújtott támogatásokat, és 30 milliárd rubellel csökkentse a költségvetésből a szankciók miatt bevezetett kárenyhítő kifizetéseket.

És hogy mekkora a baj? Az olajfinomítók támogatásának csökkentéséről szóló döntés után tegnapi információk szerint az orosz kormány már a benzinexport esetleges betiltását fontolgatja, azzal a céllal, hogy megelőzze az üzemanyaghiányt és az árak egekbe szökését.

Kemény javaslat érkezett

Mindenesetre az olajexport-bevételek valóban nőttek Oroszországban, és a CREA energetikai elemzői szerint az úgynevezett "ársapka-koalíció" kudarca az árszintek felülvizsgálatában és a szankciók érvényesítésében azt eredményezte, hogy

az intézkedések elveszítették integritásukat és hitelességüket

Lauri Myllyvirta, a CREA vezető elemzője és a jelentés társszerzője szerint az EU nem teljesítette azt a vállalását, hogy kéthavonta felülvizsgálja az árplafont annak biztosítása érdekében, hogy az alacsonyabb maradjon az átlagos piaci árnál.

Ez egyértelműen azt jelzi, hogy (az intézkedések) érvényesítése nem működik

- tette hozzá.

Isaac Levi energetikai elemző szerint ha az ársapka-koalíció nem tesz lépéseket az árplafon szintjének csökkentése és az érvényesítési, betartatási problémák megoldása érdekében, akkor az oroszországi olajadóztatási struktúra változásai az orosz nyersolaj árát a nemzetközi referenciaértékekhez (a Brent olajhoz) közelebb nyomják, ami az orosz olajbevételek további emelkedéséhez és az ársapka-rendszer teljes kudarcához vezet.

A tanulmány alapján Moszkva körülbelül 58 milliárd euró exportbevételre tett szert a tengeri szállítású olajból, amelynek nagy részét európai biztosítású vagy tulajdonú tartályhajókon szállították. A CREA konklúziója és egyben javaslata szerint Oroszország bevételei további 22 milliárd euróval csökkenhetnének,

ha a nyersolaj árplafonját hordónként 30 dollárra csökkentenék a jelenlegi 60 dollárról,

és az olajtermékekre vonatkozó árplafonokat ennek megfelelően vizsgálnák felül rendszeresen.

Amint a lenti ábrán látható, az elemzők szerint az árplafonok teljes körű érvényesítése csak áprilisban mintegy 2 milliárd euróval, azaz 12 százalékkal csökkentette volna az oroszok olajexport bevételét. Ami még ennél is fontosabb, hogy a betartatás akadozása nyílt felhívást jelentett Oroszország és az OPEC+ számára, hogy folytassák a a piac manipulálását a kínálat csökkentésével, mutat rá az elemzés. És ha a nyersolajra vonatkozó árplafon hordónkénti 30 dolláron lett volna érvényben, a finomított olajtermékek esetében pedig 25-35 dollár között, akkor

Oroszország tengeri olajexport-bevétele áprilisban 43 százalékkal, azaz napi 230 millió euróval lehetett volna alacsonyabb.

A 30 dollár a CREA adatai szerint közelebb áll és még így is jóval meghaladja az oroszországi termelési költséget, ami átlagosan 15 dollár/hordó, ez a szint tehát még mindig kényelmesen a költségek felett van és ösztönzi a kitermelés folytatását.

Így alakultak volna az orosz olajexport-bevételek a különböző szcenáriók mentén. Forrás: CREA

