Így fordította Kelet-Európát a szélerőművek felé a háború és az energiaválság

Az energiaválság és az Ukrajnával szembeni orosz agresszió hatására több kelet-európai ország a szélerőművek szerepének növelését fontolgatja, átértékelve és növelve az ezek telepítésére vonatkozó céljait vagy felgyorsítva azok megvalósítását. A befektetők eddig a szomszédos volt szocialista országokban is a hazaihoz hasonló piaci nehézségekkel szembesültek, de a helyzet az országok többségében javulást mutat, miután konkrét intézkedések születtek a befektetői környezet javításáért.

Érezhetően javultak a szélenergia régiós kilátásai így az elmúlt időszakban, elsősorban az energiaárak és -függőség csökkentésére vonatkozó politikai szándék erősödésének következtében, míg a várható klíma-, környezet- és egészségvédelmi kedvező hatások többnyire csak járulékos előnyként jönnek számításba a döntéshozók részéről. A régióban mindössze az Európai Unió szélerőmű-kapacitásának 7%-a működik, a kormányzati célok és a szabályozási környezet pedig az európai uniós átlagnál is kevésbé támogatja a szélenergia térnyerését, pedig az engedélyeztetés problémái az egész EU-ban gátolják a jókora szél- (és általában a megújuló-) energia-potenciál kiaknázását.

Szlovákia

Szlovákiában jelenleg mindössze 3 MW a szélerőművek beépített teljesítőképessége, amit az ország nemzeti energia- és klímaterve 2030-ig 500 MW-ra növelne, a helyi napenergia szövetség elemzése szerint ugyanakkor 1680 MW kapacitás is gazdaságosan telepíthető lenne. Ezzel együtt a turbinák telepítésével szemben ezidáig jelentős ellenállás volt tapasztalható, amelyet a Magyarországon is jól ismert ellenérvekkel igyekeztek megtámasztani a szélenergia kritikusai (rontja a tájképet, egyenetlen termelés), és a hosszú környezetvédelmi folyamatok is visszatartották a beruházókat. Az energiakrízis és az orosz energiától való függőség csökkentésének nemzeti érdeke azonban változást idézett elő a szélenergiával kapcsolatos attitűdben, ennek megfelelően már konkrét beruházási elképzelések is napvilágot láttak.

Az állami tulajdonú SPP 2023 elején jelentette be két szélerőműpark építésére irányuló terveit, melyek közül az első a nyugat-szlovákiai Pöstyénben valósulna meg 50 MW-os kapacitással és 63 millió eurós költséggel. A cseh-osztrák határ közelében létesíteni tervezett másik szélfarm ellen helyi ellenállás szerveződött, melynek keretében a terveket ellenzők blokádokkal és tüntetéssel lépnének fel a projekttel szemben, az SPP ugyanakkor közölte, a fejlesztéshez megkapta az informális hozzájárulást a környező kistelepülésektől.

Szlovénia

Szlovénia szélerőmű-kapacitása megegyezik a szlovákkal, az eddig telepített 1 darab turbina lényegében elhanyagolható nagyságú országos viszonylatban. A turbinák telepítését rendkívül megnehezíti, hogy az ország (Magyarországéhoz képest kevesebb mint negyedakkora) területének több mint harmada a Natura 2000 természetvédelmi rendszerhez tartozik, és igazán jelentős szélenergia-potenciállal csak néhány régió rendelkezik. A stratégiai cél a 200 MW beépített teljesítőképesség elérése 2030-ig, de már 2022 elején mintegy 300 MW kapacitás volt engedélyezve, ugyanakkor az adminisztratív akadályok miatt ezek építése egészen a legutóbbi időkig nem kezdődött el.

Az ország 2019 októberében, tehát még jóval az energiakrízis előtt indította el első szélerőművei megépítésének folyamatát. Miután a kormány jóváhagyta az országos rendezési terveket, kidolgozott (és társadalmi egyeztetésre bocsátott) egy, a szélerőművek helyi elfogadottságát növelni hivatott rendeletet, melynek értelmében a szélenergia-termelő éves bevétele alapján köteles földhasználati díjat fizetni annak a településnek, amelynek határában a szélerőműpark működik. A kabinet 2023 elején hagyta jóvá az első nagyobb, 66 MW-os szélfarm területrendezési tervét, amelyet némileg más paramtérekkel korábban egy helyi népszavazás és az önkormányzati is elutasított. A kormány szintén idén januárban egy olyan új törvénytervezetet is megalkotott, amelynek célja a nap- és szélerőmű-telepítések felgyorsítása, egyebek mellett utóbbiak mesterséges tavakon és erdőkben való telepíthetőségét is lehetővé téve.

Horvátország

Horvátország mintegy 1100 MW-nyi szélerőmű-kapacitást működtet, ami a régióban rekordnak számító 17%-os részarányt ért el a villamosenergia-termelési mixben 2022-ben. A nemzeti energiastratégia célja 2030-ig 1400 MW-ra növelni a beépített teljesítőképességet, de a jelenlegi trend alapján az évtized végére könnyedén elérhető lesz a 2000 MW is. Az ország szélenergia-potenciálja azonban ezt is jelentősen meghaladja, a gazdaságosan telepíthető tengeri (offhore) szélerőművek elméleti kapacitása pedig akár a 25 000 MW-ot is elérheti, melynek kiaknázásához az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) is hozzájárul előkészítő tanulmány finanszírozásával. Ez ugyanakkor jelenleg komoly szabályozási akadályok nehezítik, a projektfejlesztői pályázatok ügyintézése lassú, és egyebek mellett a hálózati csatlakozás szabályait, valamint díját rögzítő szabályozások elfogadása is várat magára, ezzel együtt az előrelépést jelzi, hogy a közelmúltban sikeresen megköttetett az ország első hosszú távú szélenergia beszerzési megállapodása (PPA).

Szerbia

A nem EU-tag Szerbia jelenlegi beépített szélerőmű-kapacitása 373 MW, miután az elmúlt évtizedben csak szórványos és szerény előrelépés történt e téren. Ma már azonban tucatnyi projekt van kilátásban, közülük nem egy nemzetközi szakmai befektetők részvételével, 2030-ra pedig a cél a 3000 MW elérése. A fordulat részben abból a felismerésből ered, hogy minden egyes Európában telepített szárazföldi szélturbina átlagosan 7-10 millió euró gazdasági aktivitást generál, nagyrészt abban az országban, ahol a szélerőmű működik.

Románia

A romániai szélerőművek beépített teljesítőképessége meghaladja a 3000 MW-ot, és az ország villamosenergia-termelésének hozzávetőleg 16%-át biztosítják. Az aktuális kormányzati tervek szerint a kapacitást 2030-ig 5300 MW-ra bővítik, de az engedélyezett és folyamatban lévő számos projekt alapján ez elérheti a 6000 MW-ot is. A nemzeti energia- és klímatervben rögzített célt várhatóan megemelik az idén aktuális felülvizsgálat során, tekintettel az ország óriási, 76 000-94 000 MW-os kiaknázatlan technikai offshore szélenergia-potenciáljára, amelyet részben Bulgáriával közösen terveznek hasznosítani.

Optimális esetben a román 2030-ig 10 000 MW fölé emelkedhet, azonban ennek esélyét csökkentik a beruházások megvalósulását nehezítő, más országokban tapasztalhatóakhoz hasonló akadályok, így például az adóterhek, a telepítésre előrhető földterületek korlátozottsága vagy a szabályozási kapacitásokra vonatkozó szigorú követelmények. A szabályozási környezet nehézségeit jelzi, hogy a kormány többéves csúszás után jutott el az offshore szélenergia törvény tervezetének kidolgozásáig, 2020-óta pedig a statisztikák szerint egyetlen új turbinát sem helyeztek üzembe az országban, a helyi szélenergia-szektor ezzel együtt folyamatos fejlődést mutat, idén év elején például kiírták az első, offshore kapacitástendert.

Ukrajna

Az orosz erők 2022 szeptemberétől új stratégiát alkalmazva masszív célzott támadásokat hajtottak végre az ukrán energetikai infrastruktúra ellen, és bár a rendszer túlélte a támadásokat, az ország szélfarmjainak 90%-a működésképtelenné vált vagy orosz ellenőrzés alá került. Ukrajna újjáépítési terveiben ezért nagy hangsúly esik az energiarendszer decentralizálására és a megújuló energiaforrások - köztük a szélenergia - szerepének növelésére, amelyek nem csak a klímaváltozással, hanem az ellenséges támadásokkal szembeni sebezhetőséget is mérsékelheti a kormányzati elképzelések szerint. A kabinet tervei szerint 2030-ra a villamosenergia-mix átalakításával a termelést 50-50%-ban a nukleáris energia és a megújulók biztosíthatják, a fejlesztések megvalósításához pedig a társadalom nagy többségének támogatása mellett érdemi nemzetközi segítségben is bízhat. A kormányzati elképzelések egybeesnek a nemzetközi közösség jelentős részének álláspontjával és az EU dekarbonizációs törekvéseinek is megfelel.

A háború még véget sem ért, de ez nem akadályozta meg Ukrajnát abban, májusban egy új, 114 MW-os szélfarmot állítson termelésbe, mindössze 100 kilométerre a fronttól. A 2022 februári orosz támadás óta átadott első szélerőműpark beépített teljesítőképességét a későbbiekben 500 MW-ra emelné a DTEK ukrán magántulajdonú energiavállalat, amivel a régió legnagyobb szárazföldi szélenergia-termelő egysége lesz.

Lengyelország

A régió legnagyobb gazdasága ugyan nem szomszédos Magyarországgal, de már csak a párhuzamok miatt is érdemes röviden áttekinteni a szélenergia ottani helyzetét. A 7900 MW-os szélerőmű-kapacitással rendelkező Lengyelországban márciusban enyhítettek az EU-n belül az egyik legszigorúbbnak számító szabályozáson. A korábbi szabályozás szerint szélerőmű nem volt telepíthető a turbinalapát legmagasabb pontjáig mért magasság tízszeresének megfelelő, lakóépületektől számított távolságon belül, ami akár 2 kilométeres védőövezetet is jelenthetett. A 2016-tól érvényes előírás hatályba lépése óta új szélerőmű nem települt a régió legnagyobb gazdaságának szárazföldi területein.

A szélenergiával szembeni aggályokon túl vélhetően a helyi szénipar érdekeit figyelembe véve bevezetett távolsági korlátozást idén márciusban 700 méterre enyhítette a lengyel parlament, ami ugyan jelentős előrelépés, de kisebb, mint a sokéves iparági egyeztetéseken kialakult, minimum 500 méteres távolságról szóló tervezett szabályozás, amelyet az utolsó pillanatban változtattak meg a törvényhozók.

A kormányzati tervek inkább a Balti-tengeren mutatkozó jelentős offshore szélenergia-potenciál hasznosítására összpontosítanak. Ennek érdekében 2025-től 2031-ig kétévente 2000-4000 MW-os kapacitástendereket tartanának, melyek eredményeképpen a jelenlegi közel 6000 MW-os lengyel tengeri szélerőmű-kapacitás 18 000 MW-ra bővülne. Warsó eredetileg 2025-ben és 2027-ben tartott volna egy-egy 2500-2500 MW-os tendert, de az orosz aggresszió miatt úgy döntött, növeli ez irányú céljait. A lengyel energia- és klímaterv 2030-ra 13 400 MW-os szélerőmű-kapacitást irányoz elő, de ez a vonatkozó ambíció emelésével megközelítheti a 20 000 MW-ot, ideális esetben pedig meghaladhatja a 26 000 MW-ot is.

Magyarország

Magyarországon jelenleg 324 MW-nyi szélerőmű-kapacitás működik, és az aktualizálás alatt álló Nemzeti Energia- és Klímaterv lényegében változatlan beépített teljesítőképességgel számol 2030-ra is. Az energiakrízisre és a háborús helyzetre tekintettel ugyanakkor a kormány fokozná az ország energiafüggetlenedésére irányuló erőfeszítéseit, aminek megnyilatkozásai és az Európai Bizottság által elfogadott magyar helyreállítási és alkalmazkodási terv (HET) szerint a szélerőművek építését egy évtizede akadályozó szabályozások lazítása is részét képezné.

Konkrét változások ezzel kapcsolatban egyelőre nem láttak napvilágot, de a HET-ben leírt tervezett reformintézkedések részeként egyebek mellett jelentősen csökkentenék a jelenleg 12 kilométeres védőtávolságot; könnyített telepítést lehetővé tevő területeket jelölnének ki minden időjárásfüggő megújuló energiaforrás, így a szélenergia számára is; egyszerűsített engedélyezési eljárásokat hoznánanak létre a megújuló alapú erőművek könnyített területeken telepítésére; valamint fokozni tervezik a hálózati csatlakozási folyamat átláthatóságát és kiszámíthatóságát is, biztosítva, hogy valamennyi energiatermelő technológiára ugyanazok a csatlakozási szabályok vonatkozzanak megkülönböztetéstől mentesen. A hazai szélerőmű-kapacitás növelése nem csak a kijelölt területeken történő új telepítésekkel valósítható meg, hanem akár a meglévő turbinák új, nagyobb teljesítményű modellekre történő lecserélésével is, amivel a jelenlegi beépített teljesítőképességet akár meg is lehetne háromszorozni.

Elemzések szerint a gazdaságosan kiaknázható hazai szélenergia-potenciál lehetővé tenné a kapacitás 4000-8000 MW-ra emelését 2030-ig, míg a 2016-ban bevezetett szabályozási korlátozások mintegy 1500 MW-nyi projektet állítottak le.

Lantos Csaba energiügyi miniszter május 8-i Facebook-videójában a témával kapcsolatban úgy fogalmazott, "lesz -, ha nem is sok - valamennyi szélkerék újra, mert szükség van erre az alternatívára is." Néhány nappal korábban az Infostartnak nyilatkozva pedig azt mondta:

"Szeretnénk, hogy legyenek szélkerekek, ugyanakkor nem szeretnék, ha szélkerékerdők rontanák el a magyar tájat, de úgy hisszük, hogy ebben a kialakuló új energiamixben, amiben a napelemek nagyon jelentős részt képviselnek, szükség van a szélkerekekre is, hiszen nem pont mindig ugyanakkor termelnek. De mi az Európai Unió tagja vagyunk, tehát csak olyan programokat tudunk futtatni, amiben az Unióval megegyezünk, úgyhogy jelen pillanatban erről folynak a tárgyalások. Mi azon vagyunk, hogy előbb-utóbb új szabályokkal elő tudjunk állni. Jelenleg még a diszkusszió időszakában vagyunk." Arra a kérdésre, hogy mikor érhetnek az ezzel kapcsolatos megbeszélések végére, a miniszter úgy reagált: "Nagyon remélem, hogy az év közepe, de miután nemcsak rajtunk múlik, azt mondanám, biztonságosan ebben az évben. Azon vagyunk, mert ez egy fontos pontja az új energiahelyzetnek, itthon tudjuk megtermelni azt az áramot, amit a szélkerék biztosít, úgyhogy nekünk szükségünk van erre."

Címlapkép: Getty Images