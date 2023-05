Magyarországról üzent a neves közgazdász: van egy egyszerű megoldás az infláció elleni harcra

Portfolio 2023. május 25. 18:49

Az a baj a mai világgal, hogy a legtöbben a jegybankoktól várják a megoldást az infláció elleni harchoz, pedig sokkal egyszerűbb és hatékonyabb megoldás is létezik: a termelékenység növelése. Éppen ezért az a társadalom fog majd a jövőben a legellenállóbb lenni az inflációval szemben, ahol nő a népesség – mondta el Manoj Pradhan, a Talking Heads Macroeconomics makrogazdasági kutatócég alapítója és vezető közgazdásza az MBH Private Banking mai eseményén. Szó esett a mesterséges intelligencia hatásáról is, Kozák Ákos szociológus-jövőkutató szerint a világnak először a társadalmi és jövedelmi egyenlőtlenségekkel kellene leszámolnia, mielőtt nagyon belemegy az AI-ba, Pradhan szerint viszont engedni kell, hogy az AI minél több munkahelyet átvegyen, és azt is elárulta, miért.