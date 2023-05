Megvan, mit tervez a kormány a nyugdíjasoknak 2024-ben

Csiki Gergely 2023. május 25. 05:42

Zajlik a 2024-es költségvetés tervezése, a dokumentumot a Költségvetési Tanács már véleményezte is. Ebből pedig szerda este kiderült az is, hogy a kormány mit tervez a bevételek és a kiadások oldalán. Jön a 6%-os nyugdíjemelés jövőre, és a prémiummal is kalkulál a kabinet.