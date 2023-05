Hamarosan mindenki megtudhatja, hogy mennyit keresnek a dolgozók?

Bár egyelőre utópisztikusnak tűnik, eljöhet a kor, amelyben pontosan szerepelni fog a felkínált munkabér összege az álláshirdetésekben. Mostanában egyre több fiatal teszi közzé önként és büszkén, hogy mennyit keres - igaz, még csak a másodállásában. A tengerentúlon pedig kormányzati szigorral bírják rá a vállalatokat, hogy tegyék átláthatóbbá bérezési rendszerüket.

Míg a teljes munkaidős jövedelmekről szóló beszélgetések sok ember - és pláne a vállalatok - számára még mindig kényelmetlenek, egyes mellékállásokban már szinte teljesen nyilvános, ki mennyit keres.

Miért is ne beszélhetnénk róla?

Tolu Frimpong 9-től 5-ig tartó munkaideje alatt marketingmenedzserként dolgozik London délkeleti részén. Vállalati munkája mellett azonban tartalomkészítő és pénzügyi coach is, aki szabadúszóként írásból, márkakapcsolatok építéséből, affiliate marketingből és pénzügyi coachingból szerez jövedelmet. Küldetése, hogy évente 25 000 fontot keressen a mellékállásából - és szeretné, ha ezt mindenki tudná is.

A 35 éves Frimpong YouTube-csatornája segítségével teszi közzé pénzügyi útját. Úgy véli, a nyílt beszéd segíthet másoknak is elérni céljaikat. Vállalati fizetését azonban soha nem hozta nyilvánosságra: bár napról napra beszámol mellékállású jövedelmének alakulásáról és arról, hogyan tünteti el 36 ezer fontos adósságát, ő is úgy véli, hogy vállalati fizetésének megvitatása főállású kollégáival tabu:

Valójában csak néhány évvel ezelőtt jöttem rá, hogy tulajdonképpen nem is ördögtől való arról beszélni, hogy mennyit keresel. Úgy nőttem fel, hogy feltételeztem, tilos érinteni ezt a témát. És soha nem is kérdőjeleztem ezt meg, mert soha senki nem beszélt a fizetéséről.

Ő azonban már teljesen másképp gondolkodik a jövedelmek megvitatásáról, ha a másodállásáról van szó. Azt mondja, azért, mert kreatív, szabad és ő kontrollálja ezt a területet, nem úgy, mint egy vállalati munkahelyen, ahol számos, a cég által meghatározott paraméternek és elvárásnak kell megfelelnie.

Trendi trend

Ahogy nő a mellékállásban is dolgozók száma, különösen a fiatal munkavállalók körében, úgy emelkedik az átláthatóság szintje a jövedelmek terén. Ennek a folyamatnak nem csak a Z-generáció a részese és formálója. Korcsoporttól függetlenül egyre több platform jön létre, ahol az emberek nyilvánosan közzéteszik jövedelmüket, és kiállnak a fizetések nyilvánossága mellett - írja a BBC.

A TikTok-on az ‘átlátható fizetés’ hashtaggel ellátott videók már több mint 500 millió megtekintésnél járnak, a ‘mellékjövedelem’ hashtag pedig közel 8 millió felhasználót érdekelt eddig. Sokan arról számolnak be, hogy azért teszik közzé vállalkozóként elért jövedelmüket, hogy másokat is inspiráljanak és bátorítsanak a vagyonszerzésre.

Bármennyire is nyíltan beszélnek az emberek munkaidőn kívüli jövedelmükről, a legtöbben azt még mindig nem árulják el, hogy mennyit keresnek főállásban. Mi okozza ezt a különbséget, és fog-e ez változni?

Egyszerűen büszkék

Egy mellékállás felszabadítja a bennünk élő vállalkozót, és a bevételekről történő kommunikáció az egyik módja annak, hogy demonstráljuk sikerünket a külvilág felé is

- mondja Jennifer Nahrgang, az amerikai Iowai Egyetem menedzsmenttel és vállalkozástudománnyal foglalkozó professzora. Röviden: az egyének büszkék arra, amit elérnek. Úgy tekintenek a mellékállásra, mint egy új lehetőségre, amely inspiráló, és amellyel kapcsolatban igenis van mit mondaniuk másoknak.

Keret2:

Havi másfél millió fixszel

A 34 éves spanyol Sira Masetti az Amazon minőségellenőreként dolgozó távmunkás, aki mellékállásban olyan felkapott témákról publikál online, mint az önfejlesztés és a kapcsolatépítés. Hobbiból vágott bele a vállalkozásba még a világjárvány alatt, és úgy tűnik, sikerült jövedelmező jövedelemforrássá alakítania. A hirdetési bevételeken keresztül ma már átlagosan havi 3500 fontot keres. “Egy mellékállás, ha működik, majd annak vállalkozássá alakítása valószínűleg a legjobb és legegyszerűbb módja a pénzkeresetnek és hosszú távon az anyagi boldogulásnak. Azért kezdtem el megosztani a saját utamat, mert őszintén szeretném, ha az emberek látnák, hogy ők is elérhetik a pénzügyi szabadságot, pontosan úgy, ahogy én tettem.”

Vállalati fizetését azonban Masetti is titokban tartja, mert

úgy véli, az sokkal alacsonyabb, mint amit egy olyan óriáscégtől mint az Amazon, elvárnánk.

Aggódik, hogy mások azt feltételezik majd róla, annyit ér, mint amennyit ott keres, és igazságtalanul megbélyegzik. Szerinte az emberek azt gondolhatják, valami gond van vele, ha több mint öt év alatt nem tudott magának magasabb fizetést kiharcolni, és ez biztosan azért van, mert nem tudott fejlődni a munkájában.

Amiért viszont sokan nem árulják el a teljes munkaidőben szerzett keresetüket, az az, hogy az ugyanannál a vállalatnál dolgozók úgy érezhetik, versenyeznek egymással, és a fizetések nyilvánosságra hozatala bérfeszültséget és egyéb konfliktusokat okoz.

A 30 éves Matt Brighton szerint ez pontosan így igaz. Ő egy pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó cég termékmenedzsere, aki több mellékállásban, tartalomkészítőként és ingatlanbefektetőként is tevékenykedik. A Remote nevű HR-megoldásokat kínáló startup cégnél jóval az Egyesült Királyság átlagánál magasabb fizetést kap, de a pontos összeget inkább ő sem szeretné nyilvánosságra hozni. Úgy véli:

ez potenciális pletykáknak tenné ki őt, vagy kellemetlen helyzetbe hozhatná bármelyik jelenlegi munkatársával szemben, aki esetleg kevesebbet visz haza nála.

Mellékállású jövedelmével kapcsolatban azonban nincsenek skrupulusai: tavaly több mint 30 ezer fontot keresett, és az idei első negyedévben még ennél is többet. “Tegyük fel, hogy ez több, mint amit valaki a Remote-nál kap főállásban. Akkor is jól érzem magam, mert én a saját vállalkozásomban értem el ezt, aminek semmi köze a munkahelyemhez” - mondta.

Az igazsághoz tartozik, hogy az Amerikai Egyesült Államokban épp kibontakozóban van egy trend, aminek lényege, hogy a tagállamok kormányzati szinten kötelezik a munkáltatókat, tegyék közzé az egyes pozíciókhoz tartozó fizetési tartományokat. Coloradoban, Washington, New York és Kalifornia államban is érvényben van már a szabályozás, utóbbi azért különösen jelentős, mert olyan techóriások székelnek itt, mint a Google anyavállalata, az Alphabet, a Meta, a Facebook anyavállalata vagy a Walt Disney.

Egy közelmúltbeli felmérés eredményei szerint az amerikai vállalatok 17 százaléka ma már önkéntesen közzéteszi, hogy mennyi pénzt lehet náluk keresni, további 62 százalékuk pedig fontolgatja ezt a lépést. A munkavállalók pedig nagyon is egyetértenek ezzel a törekvéssel: a Visier nemrégiben készült kutatása szerint a megkérdezettek 68 százaléka váltana olyan munkahelyre, ahol közzéteszik ezeket az adatokat.

Nemsokára a munkabér feltüntetése nélküli álláshirdetés olyan lesz, mintha egy szupermarketben elfelejtették volna árcímkével ellátni a leveskonzervet

– véli Scott Moss, a Colorado-i Minisztérium egyik igazgatója. Erre azonban még biztosan várni kell.

Tabuk dőlnek és új normák jönnek

Jó hír viszont, hogy bár a vállalati világban a bérekről szóló vitáknak régóta léteznek olyan szabályai és ki nem mondott gyakorlatai, amelyek inkább a munkaadókat védik, szakértők szerint a mellékállású munkák megjelenése - és az ezeket övező nyílt kommunikáció - alapvetően változtathatja meg a bérek átláthatóságával kapcsolatos normákat.

Mellékállásaikon keresztül az emberek tabukat döntögetnek, és lassan újraírják a normákat, ami egy átláthatóbb, őszintébb munkaerőpiac kialakulásához vezethet

- véli Gabriela Serpa Royo, a Canvas8, egy globális viselkedéskutató cég elemzője.

Itt egyelőre nincsenek a HR által meghatározott útmutatások vagy egyértelmű karrierutak lefektetve, ezért az embereknek egymáshoz kell fordulniuk, hogy információkhoz jussanak arról, mi a helyes lépés és mi nem, vagy mennyit lehet keresni egy-egy területen. A közösségi média pedig kitűnő helyszín ehhez. Rameez Kaleem, a 3R strategy, egy londoni székhelyű független HR-tanácsadó cég alapítója és igazgatója szerint

a fiatal munkavállalók körében a fizetések átláthatóságának növelésére irányuló törekvés ma már egyértelmű.

Még ha lassú is a változás, az olyan tendenciák, mint a mellékállásokkal szerezhető jövedelmek nyilvánossá tétele, kikövezhetik az utat a főállású fizetések teljesen átláthatóvá válása előtt is. Az EU is próbálkozik hasonlóval, szakértők szerint azonban ennek gyakorlati megvalósulása számos kérdést és igen komoly problémát vet fel.

Címlapkép: Shutterstock