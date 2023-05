Bezárási hullám söpör végig az országon, ez minden magyart érint

Az elmúlt években szinte nem telt el olyan hónap, hogy ne lehetett volna hallani egy-egy emblematikus szórakozóhely vagy étterem bezárásáról. A többség a járványt nem bírta, de volt olyan, ahol az üzemeltetőt a megemelkedő energiaszámlák késztették bezárásra. Mindezt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai is alátámasztják.

Zuhan a vendéglátóhelyek száma Magyarországon, amely összhangban van azzal, hogy az egész gazdaságban csődhullám söpör végig. A vendéglátást jelentősen megtépázta a koronavírus, de más hatások is közrejátszhatnak az adatok kedvezőtlen alakulásában.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2022-ben kevesebb mint 47 ezer vendéglátóhely működött itthon. Ebbe az éttermek és büfék, a cukrászdák az italüzletek és zenés szórakozóhelyek, valamint a munkahelyi, rendezvényi és közétkeztetést végző vendéglátóhelyek tartoznak. A közétkeztetést leszámítva kapjuk meg a kereskedelmi vendéglátóhelyek számát, ez mára 40 ezer alatt van.

Éttermek és büfék

A hazai éttermek és büfék száma a koronavírus-járványt megelőző 10 évben stabilan 25 és 26 ezer között ingadozott. 2021-re körülbelül 1300 egység zárt be, majd tavaly még 600. 2022 év végén 23 181 működött Magyarországon.

A 2021-es csökkenés érthető: a járvány miatt visszaeső keresletet sokan nem bírták. Amikor a turizmus kezdett feléledni, az energiaárak emelkedése gátolta az üzletnyitást, de az sem segített, hogy a futárok kedvelt adózási formáját, a katát a kormány átalakította. Eközben 2022 második felétől ahogy csökkentek a reálkeresetek a belső kereslet is alábbhagyott, amely különösen az olyan szolgáltatásokat érinti, mint amilyen a vendéglátás.

Egy olyan tényezőt lehet említeni, amely a magyar vendéglátásnak kedvez, ez pedig a forint gyengülése, hiszen

az olcsó szórakozásra vágyó európaik pénze 2022 végén vagy negyedével ért többet, mint 3 évvel korábban.

Szerencsés helyzetben a cukrászdák

Cukrászdából az éttermeknél jóval kevesebb, körülbelül 4 ezer működik Magyarországon, számuk az elmúlt évtizedben emelkedett és úgy tűnik, a 2020-as évek válságai kevésbé hagytak nyomot a működésükön, de az emelkedő trend itt is enyhe visszaesésbe fordult. Egy cukrászda és fagyizó működése kiszámíthatóbb, mint egy étteremé. A termékpaletta kisebb, ahogy az üzlethelyiség mérete is, az elvitel könnyebb, a fagyi és a kávé még mindig megfizethetőbb mint beülni egy étterembe.

Szórakozóhelyek

Az italüzletek és zenés szórakozóhelyek száma a járványtól függetlenül is zuhant az elmúlt évtizedben: 2010 magasságában még több mint 21 ezer működött itthon, ez 2017-re 17 ezer alá csökkent, a járvány kitörésekor már 15 ezer sem működött, tavaly év végére pedig számuk 12 600-ra mérséklődött.

Ezeknek az egységeknek nem csak a recesszióval és a reálkeresetek csökkenésével, de sok fővárosi kerületben a lakosság ellenállásával is szembe kellett nézniük.

A kereskedelmi vendéglátóhelyek drasztikus csökkenése leginkább utóbbi kategóriának tudható be, 2022 végén 40 ezernél is kevesebb ilyen egység működött, holott a 2010-es évek elején számuk még az 50 ezret is meghaladta.

Eközben a munkahelyi, rendezvényi és közétkeztetés végző vendéglátóhelyek száma emelkedett az elmúlt években, számuk már a 7 ezret is meghaladta 2022 végén. A 2010-es éve elején 5600 ilyen egység működött, a 6 ezret pedig 2017 magasságában lépte át a számuk.

Elszálló árak

A kereskedelmi vendéglátóhelyek inflációja 2022-ben meghaladta a teljes magyar fogyasztói árindexet: 19,8 százalék volt, szemben a teljes 14,5 százalékkal, az élelmiszerek 27,6 százalékos drágulását azonban nem érte el.

Általános tendencia, hogy a vendéglátóhelyek árai az elmúlt években jellemzően pár százalékponttal nagyobb ütemben emelkedtek, mint a teljes magyar infláció. Sőt, mivel az élelmiszerdrágulás sem volt jelentősen nagyobb az átlagos áremelkedésnél, ezen a szolgáltatások esetében még az élelmiszerinflációnál is gyorsabban nőttek az árak.

