Bréking: így változnak az extraprofitadók!

A Magyar Közlöny szerda esti számában több érdekes kormánydöntés is megjelent. Ezek közül talán a legkevésbé meglepő az extraprofitadók módosítása, ugyanis ennek a főbb tartalmát már a napokban ismertette a kormány a jövő évi költségvetés kapcsán. Mindenesetre érdekes, hogy a 2024-es büdzsét megalapozó adótörvények egy része rendeleti úton jelenik meg és nem kerül a parlament elé.

A Kormány 206/2023. (V. 31.) Korm. rendelete az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról címmel jelent meg a szerdai közlönyben a kormány döntése az extraprofitadókat illetően. Az elmúlt napokban már nyilvánvalóvá vált, hogy a kabinet mihez kezd a 2022 nyarán eredetileg 2 évre bevezetett extraprofitadókkal: mindegyik plusz teher megmarad, bizonyos ágazatok kapnak könnyítést (feleződik az extra fizetési kötelezettség), vagyis az extraprofitadók részleges kivezetése kezdődik csak el 2024-től. Ez pedig ellentétes azzal az ígérettel, amit a kormány tavaly decemberben az RRF dokumentumban vállalt az Európai Bizottság felé.

Bankok és pénzügyi vállalkozások: aki sok állampapírt vesz, az felezheti az adóját

2024-ben a bankokat és pénzügyi vállalkozásokat terhelő extraprofitadó alapja a 2022-es adózás előtti eredmény marad, ahogy 2023 második felében is már ez (illetve ennek fele) lesz érvényben egy áprilisi módosítás következtében. Ez megfelel a Portfolio értesülésének, miszerint a kormány beégeti a 2022-es adóalapot. A 2022-es adózás előtti eredményt mint az adó alapját több tétellel is korrigálni kell le- és felfelé:

csökkenti a 2022-ben osztalékbevétel ként kimutatott összeg,

a 2022-ben ként kimutatott összeg, csökkenti a 2022-ben nem a szokásos tevékenység keretében keletkezett áruértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból származó nyereség,

a 2022-ben keretében keletkezett áruértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból származó nyereség, növeli a 2022. adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt bankadó, tranzakciós illeték és extraprofitadó,

Az adó kulcsa a 20 milliárd forintot meg nem haladó része után 13 százalék, az e feletti összegre 30 százalék (ez az idei második félévben is így van, csak fele akkora, 10 milliárdos határral).

A hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás a 2024. adóévre vonatkozó különadót 2024. június 10-ig kell, hogy külön nyomtatványon megállapítsa, és az adókötelezettséget 2024. június 10-ig és 2024. december 10-ig két egyenlő részletben kell megfizetnie.

Változás ugyanakkor, hogy aki sok állampapírt vesz, az akár meg is felezheti a különadóját. A rendelet ugyanis kimondja, hogy amennyiben a hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás tulajdonában lévő, 2027. január 1-jét követően lejáró Magyar Államkötvények 2023. január 1-je és 2023. április 30-a közötti napi átlagos állományához viszonyítva a 2024. január 1-je és 2024. november 30-a közötti időszakra vonatkozó napi átlagos állománya növekszik (bizonyos repóügyeletekben és részvényvissza-vásárlási ügyletekben érintett papírok kivételével), akkor a hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás a 2024. december 10-ig teljesítendő különadó fizetési kötelezettségét csökkentheti. Az adókötelezettség csökkentésének a mértéke

legfeljebb az említett állampapírállomány-növekmény 10%-a és

és legfeljebb az enélkül számított extraprofitadó-kötelezettség 50%-a

lehet, magyarán ha kellő mértékben növelik állampapír-állományukat a bankok és pénzügyi vállalkozások, akkor akár meg is felezhetik az extraprofitadójukat. Ha ez mindenkinek sikerülni fog, akkor az összhangban lesz a Költségvetési Tanács anyagával, amely a banki és pénzügyi vállalkozási extraprofitadóbevételek jövő évi feleződését mutatta be a költségvetési tervben (264-ről 132 milliárd forintra).

Energetikai extra adó

A tavaly nyári eredeti extraprofitadókról szóló rendelet azt mondta ki, hogy "adóköteles az átviteli rendszerirányító által beszerzett, a villamos energia belső piacáról szóló, 2019. június 5-i (EU) 2019/943 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2019/943/EU rendelet) 2. cikk 13. pontja szerinti kiegyenlítő szabályozási kapacitás nyújtása". A mostan rendelet ezt a szabályozást annyival egészíti ki, hogy az adó mértéke kapcsán kimondja: 2024-ben az adó mértéke az adóalap 10%-a, vagyis ugyanannyi, mint 2023-ban.

Gyógyszergyártók extraprofitadója

Ez volt az a gyógyszergyártói teher, amelyet feltehetően sokáig emlegetni fognak még az érintett cégek, hiszen az erről szóló eredeti rendelet a december 24-i ünnepnap előtt, december 23-án éjszaka jelent meg. Most ez a különadó annyiban módosul, hogy a hatálya nemcsak 2022-re és 2023-ra áll fent, hanem 2024-ban is érvényben marad, igaz más kulcsokkal. Így szól ugyanis az új szabályozás:

A gyógyszergyártói különadó mértéke 2024. január 1. napjától a (3) bekezdés szerinti adóalap

a) 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,5 százalék,

b) 50 milliárd forintot meghaladó, de 150 milliárd forintot meg nem haladó része után 1,5 százalék,

c) 150 milliárd forintot meghaladó része után 4 százalék.

Az eddigi adókulcsokhoz képest tehát lefeleződik a jövő évi adókulcs a gyógyszergyártók esetében. Így állhat elő az a helyzet, hogy 2024-ben a kormány ebből az adóból 32 milliárd forintot vár, miközben 2023-ban 122 milliárd forint folyhat be, igaz fontos látni, hogy 2023-ban az érintett gyógyszercégek 2 évnyi extraprofitadót fizetnek be.

A rendelet azt is kimondja, hogy a Korm. rendelet 4/A. §-a a következő (8a) és (8b) bekezdéssel egészül ki:„(8a) A gyógyszergyártó a 2024. adóév vonatkozásában különadó előleg megállapítására, bevallására és megfizetésére köteles. A gyógyszergyártó a 2024. adóévre fizetendő adóelőlegét a 2024. adóévre várható fizetendő adó alapján önadózás útján állapítja meg, amelyet az állami adóhatóság által rendszeresített külön nyomtatványon a 2024. adóév tizenkettedik hónapjának huszadik napjáig bevall és megfizet. A gyógyszergyártó a 2024. adóévre vonatkozó különadó kötelezettségét a 2024. adóévet követő ötödik hónap huszadik napjáig külön nyomtatványon megállapítja, bevallja és azt adóelőlegként a (8a) bekezdés szerint még meg nem fizetett különadót megfizeti.”

A feldolgozóipari gyártók extraprofitadója

Tavaly nyár óta a különadók hatálya alá tartoznak a bioetanol gyártó, a keményítő és keményítőtermék gyártó, valamint a napraforgóolaj gyártó vállalkozások. Itt annyi változás történik, hogy ezt az adót a kormány 2024-ben is fenntartja.

A Távhő. törvénytől eltérően a feldolgozóipari gyártó a 2024. adóévre fizetendő adóelőlegét a 2023. adóévi fizetendő adója alapján önadózás útján állapítja meg, az állami adóhatóság által rendszeresített külön nyomtatványon a 2024. adóév hatodik hónapjának 20. napjáig bevallja, és a 2024. adóév hetedik hónapjától kezdődően hat egyelő részletben minden hónap 20. napjáig megfizeti.

Biztosítók: minden megy tovább

A biztosítók tavaly bevezetett pótadója változatlan kulcsokkal fut tovább, a nem-életbiztosítások esetében 2-től 12 százalékig, az életbiztosítások esetében 1-től 5 százalékig terjed a sávos adó kulcsa 2024-ben, ahogy idén is. Tiltakozott is e tervek ellen a napokban a Magyar Biztosítók Szövetsége. Az adó alapja „folyamatosan képződik”: 2024-ben is az aktuális éves díjbevételt kell figyelembe venni, és a biztosítóknak először adóelőleget kell befizetniük.

További részletek hamarosan.

Címlapkép: Varga Mihály pénzügyminiszter (b) és Kövér László, az Országgyűlés elnöke a 2024-es költségvetési törvényjavaslatról és annak tárgyalási rendjéről tartott sajtótájékoztatón az Országházban 2023. május 30-án. Forrás: MTI/Máthé Zoltán