Megvan a kormány 2024-es terveinek legnagyobb nyertese

A kormány azt vállalta, hogy ritkán látott mértékben féken tartja a költségvetés kiadásait jövőre, ám vannak olyan területek, amelyek elsőbbséget élveznek és ennek megfelelően a kormány ezekhez a célokhoz látványosan több forrást rendel, mint 2023-ban tervezte. Ezek közül is kiemelkedik a honvédelmi kiadások ügye, a Honvédelmi Alap keretösszege például 55%-kal emelkedik. Emiatt talán ezt a területet lehet a jövő évi költségvetés legnagyobb nyertesének tekinteni. Nem véletlen, hogy ezen tétel mellett összességében mérsékelt kiadásnövekedést tervezett be a kormány a 2024-es költségvetésbe, ugyanis vannak olyan - a kormány ráhatásától független - költségtételek, amelyek egész egyszerűen kiszívják a büdzséből a mozgásteret: ilyen a kamatkiadások hatalmas növekedése, de a rezsicsökkentés is nagyon sokba kerül még mindig.

Kiadások: nagyon fogja a gyeplőt a kormány

Varga Mihály pénzügyminiszter kedden délelőtt benyújtotta a parlamentnek a 2024-es költségvetést. A sajtótájékoztatóról és a tárcavezető főbb bejelentéseiről ebben a cikkünkben számoltunk be, és a büdzsé első gyorsértékelését ebben az elemzésünkben végeztük el. Ezúttal a 242 oldalas törvényjavaslat és annak 67 oldalas indoklása alapján a jövő évi büdzsé kiadási oldalát vizsgáljuk meg részletesen. Az összehasonlítás pontosságát nehezíti ugyanakkor, hogy a kormány - a hagyományokhoz híven - a 2024-es kiadási tervek mellett csak a 2023-as kiadási terveket mutatja be, a kiadási sorok idén várható teljesülését nem ismerjük.

Ami már első ránézésre feltűnő, hogy az idei (márciusban véglegesített) kiadási előirányzathoz képest 2024-ben a központi költségvetés kiadásai rendkívül szerény mértékben növekednek: nominálisan 75 milliárd forint értékben, ami 0,3%-os emelkedésnek felel meg. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy

a kormány összességében satuféket nyomott a költségvetés kiadási oldalán.

Persze nem mindegy, hogy ez hogyan valósul meg, magyarán milyen szerkezetben: mely kiadási tételeket emelte meg az idei tervszámhoz képest és hol spórol (de erről később).

Azt is ki lehet olvasni a törvényjavaslatból (és erről kedd délutáni cikkünkben külön is beszámoltunk), hogy nagyon komoly méretű takarékossági programot hirdetett a kormány az állam működési kiadásaira vonatkozóan. Ennek a tartalmat és a pontos intézkedéseket azonban nem ismerjük, és egyelőre a Költségvetési Tanáccsal sem osztotta meg ezeket az információkat. Van tehát egy általános fék az állam működési kiadásain.

Mindezek mellett a takarékoskodás az állami beruházási tervekben is tetten érhető. A jövő évi költségvetésbe 555 milliárd forintot tervezett be erre a célra a kormány (XLV. Beruházások fejezet), viszont ha eltekintünk a 2024-es költségvetésben ide sorolt 292 milliárd forintos Beruházási Alaptól (a 2023-as költségvetésben a kormány nem ide sorolta ezt a tételt, hanem a központi tartalékokhoz), akkor azt láthatjuk, hogy jövőre effektív több mint lefeleződnek az állami beruházási tervek.

Az Állami Beruházások kiadási céljai (mrd Ft) Tétel 2023 2024 Változás Magasépítési beruházások 231,5 115,1 -116,4 Egyedi magasépítési beruházások 202,3 111,1 -91,2 Programszerű magasépítési beruházások 15,2 0 -15,2 A magasépítési beruházásokhoz kapcsolódó egyéb kiadások 4 4 0 Beruházási tartalék 10 0 -10 Közlekedési beruházások 348,5 130,5 -218 Állami vasútfejlesztési beruházások 41,5 20,9 -20,6 Állami közútfejlesztési beruházások 307 109,6 -197,4 Beruházások előkészítése - 17,4 17,4 ÖSSZESEN 580 245,6 -334,4 Forrás: Portfolio-gyűjtés

A nagy nyertes

Van ugyanakkor olyan kormányzati cél, amelytől nem sajnálja a plusz forrásokat a kabinet:

minden más kiadáshoz képest jól láthatóan prioritást élvez a honvédelem és a haderőfejlesztés.

Erre több egyértelmű jelet is találunk a 2024-es költségvetésben: egyrészt a Honvédelmi Alap kiadásai 842 milliárd forintról 1309 milliárd forintra emelkednek (55%-os mértékben), ennek érdekében a Honvédelmi Alap központi költségvetésből való megsegítésének forrása megháromszorozódik. Varga Mihálytól azt is tudjuk, hogy a honvédelmi kiadások jövőre a GDP 2,1%-ára fognak rúgni (ezzel teljesíti hazánk a NATO felé tett vállalását), ami a 85 ezer milliárd forintos hazai GDP-vel számolva 1800 milliárd forint feletti kiadási összeg (ez 400 milliárd forinttal magasabb, mint idén).

A költségvetés részletes táblázataiból pedig az is kiolvasható, hogy a Honvédelmi Alapból milyen főbb célokra költ jövőre a kormány és ezek összege hogyan változik az idei évhez képest.

A Honvédelmi Alap főbb kiadási sorai (mrd Ft) Tétel 2023 2024 Változás Légierő képességek fejlesztése 216,1 280 63,9 Szárazföldi képességek fejlesztése 398,6 428,8 30,2 Katonai infrastruktúra fejlesztése és működése 120,8 205,3 84,5 Egyéb fejlesztési és működési kiadások 106,5 395,4 288,9 ÖSSZESEN 842 1309,5 467,5 Forrás: Portfolio-gyűjtés

Ezek a tételek egyszerűen elszívják a lehetőségeket a büdzséből

A két nagy 2023-as kiadási sztori, a Honvédelmi Alap, valamint a Rezsivédelmi Alap tehát 2024-ben eltérő irányban fejlődik tovább. Miközben ugyanis a Honvédelmi Alap keretösszege jelentősen nő, a Rezsivédelmi Alap idén várható 2579 milliárd forintos kiadási összege jövőre1361 milliárd forintra csökkenhet a kormány várakozásai szerint. Mindez kedvező fejlemény, vagyis az energiaszámla kifizetése jövőre sokkal kisebb terhet fog jelenteni összességében az államnak, hiszen az energiaárak látványosan csökkentek az elmúlt időszakban.

Nem árt ugyanakkor felhívni arra is a figyelmet, hogy az 1360 milliárd forintos állami plusz rezsikiadás még mindig az egyik legjelentősebb tétel a költségvetés kiadási oldalán: több mint a pénzügyi családtámogatások és jövedelempótló támogatások jövőre tervezett összege, de meghaladja a teljes tartalékok összegét és duplája az állami vagyonnal kapcsolatos kiadásoknak, vagy az EU költségvetéséhez való hozzájárulás kiadási sorának. Azt is megvizsgáltuk a költségvetés idei valamint jövő évi részletes sorai alapján, hogy a Rezsivédelmi Alap pontosan mire is fogja kifizetni ezt a jelentős összeget. Ezt foglalja össze az alábbi táblázat, melyből az is kiderül, hogy a rezsicsökkentés rendszere jövőre még mindig 917 milliárd forintba fog fájni a központi költségvetésnek (az EU eközben ki akarja ezt a rendszert vezettetni).

A Rezsivédelmi Alap főbb kiadási sorai (mrd Ft) Tétel 2023 2024 Változás Lakossági rezsivédelem (rezsicsökkentés) 1458,2 917 -541,2 Központi költségvetési szervek kompenzációja 399,6 207,8 -191,8 Önkormányzatok kompenzációja 144,7 83 -61,7 Egyházi és civil intézményfenntartók támogatása 150,3 65,9 -84,4 Állami tulajdonú társaságok támogatása 178,2 50 -128,2 Versenyszektor támogatása 249 37,5 -211,5 ÖSSZESEN 2580 1361,2 -1218,8 Forrás: Portfolio-gyűjtés

De nemcsak az energiaszámla szívja még kifelé a forrásokat a költségvetésből, hanem a kamatkiadások is, és az a lesújtó hírünk van, hogy ebben a tekintetben sajnos a folyamatok romlást mutatnak jövőre a 2023-as állapothoz képest (nem úgy, mint a rezsikiadások esetében). A kormány tervei szerint 2024-ben kamatkiadásokra 3103 milliárd forintot fizet majd ki az állam, ami 604 milliárd forinttal (24,2%-kal) haladja meg az idei előirányzatot. Jövőre tehát még inkább igaz az az állítás, hogy az állam megdrágult finanszírozása (részben a lakosságnak fizet sokkal nagyobb kamatokat az állam) rátelepszik az egész büdzsére és beszűkíti a kormány mozgásterét az egyéb kiadások tekintetében.

Az állami rezsiköltségek és a kamatkiadások összegéhez hasonlóan leginkább a kormánytól külső körülmények determinálják a nyugellátások költségvetési összegét is. Ezen a soron jövőre a kormány már 6010 milliárd forintot tervez kifizetni a kormány, ami 8,4%-kal (465 milliárd forinttal) magasabb, mint az idei előirányzat. Ez a 6000 milliárd forint a legnagyobb önálló tétel a költségvetés kiadási oldalán, minden más kiadási célnál többet költ a kormány a nyugdíjasokra.

Érdemes közben azt is megemlíteni, hogy ez a jövőre betervezett nyugellátási összeg közel 900 milliárd forinttal haladja meg azt a kiadási összeget, amit a kormány még tavaly nyáron vetített előre a 2024-es évre. Ebből is jól látható, hogy a tervezettnél sokkal magasabb és lényegesen lassabban csökkenő infláció milyen mértékben képes átírni a kormány eredeti számait. A nyugellátási kiadások összetétele így változik: a korhatár felettiek öregségi nyugdíja 4522 milliárd forintra emelkedik az idei évre tervezett 4179 milliárd forintról, a Nők 40 program jövőre 467 milliárd forintba kerülhet az idei 440 milliárd forint után, a 13. havi nyugdíj 449 milliárd forintra hízhat jövőre az idei 418 milliárd forintról. Az idei évhez képest pedig az is újdonság, hogy a kormány betervezte a nyugdíjprémium kifizetését 20,5 milliárd forintos összeggel.

Ha már a Társadalombiztosítási Alapoknál járunk fontos kiemelni azt is, hogy az Egészségbiztosítási Alap kiadási előirányzata 9,7%-kal 4400 milliárd forint fölé hízik, ezen belül a gyógyító-megelőző ellátás 10,7%-kal 2552 milliárd forintra bővülhet. A kormány ennek kapcsán a költségvetésben úgy fogalmaz, hogy "a 2024. évi költségvetés tartalmazza az egészségügyi szakdolgozókat és egészségügyben dolgozókat megillető 2023-ban elkezdett bérfejlesztési program két ütemének fedezetét is.

Hol a biztonsági puffer?

Korábbi cikkünkben már bemutattuk azt, hogy ezzel a - kvázi még nem kész - költségvetéssel milyen kockázatokat vállal magára a kormány. Ezen veszélyek kivédésre közben viszont a kormány kisebb általános tartalékot képzett, mint az idei: a 255 milliárd forintos összeg után a kormány 220 milliárd forintos kiadást tervezett be a rendkívüli kormányzati intézkedések soron. Az sem megnyugtató (és erre a Költségvetési Tanács is felhívta a figyelmet), hogy a 2,9%-os hiánycél mellett csupán 51 milliárd forintnyi implicit mozgástér van a költségvetésben a 3%-os hiányhoz képest, amelyet 2024-ben már nagyon komolyan fog venni az Európai Unió. A Költségvetési Tanács véleményéből derült ki az is, hogy európai uniós költségvetési keretrendszer és gazdasági kormányzás reformja jelenleg zajlik, az Európai Bizottság áprilisban tette közzé jogalkotási javaslatai, ám jól látható, hogy a kormány még nem az új szabályoknak megfelelően alkotta meg a költségvetést, hiszen az uniós szabályok elfogadása is folyamatban van. Ez is egy érdekes következménye lehet a későbbiekben a költségvetés korai, nyári elfogadásának.

Azért hagyott magának egy kis mozgásteret a kormány, ugyanis a Beruházási Alap keretösszegét 292 milliárd forintra tervezte be az idei 200 milliárd forint után.

Megtaláltuk a mumust

Arra is rámutattunk már korábbi cikkeinkben, hogy a kormány nem tervezte be a jövő évi költségvetés kiadásai közé a jegybank várható veszteségének 2024-re esedékes megtérítését. "A jegybank veszteségtérítése kapcsán az Országgyűlés döntését tekinti irányadónak a kormány" - jelezte Varga Mihály a keddi sajtóeseményen. Hogy ez pontosan mire utal, még nem tudni, a törvényjavaslatban a kormány annyit közölt a Költségvetési Tanács ezzel kapcsolatos felvetésére, hogy "a Kormány fontosnak tartja, hogy ennek kezelése kérdésében az Országgyűlés alakítsa ki álláspontját, figyelembe véve más európai uniós tagországok gyakorlatát is".

Azért is érdekes, hogy a kormány nem tudja/nem akarja még kiszámolni és ennek megfelelően betervezni a jövőre várható jegybanki veszteségtérítés összegét, mert tavaly nyáron a 2023-as költségvetés kitekintő fejezetében már szerepelt néhány szám az MNB veszteségével kapcsolatban, amelyek a 2024-es, 2025-ös és 2026-os költségvetéseket terhelte volna. Ez a tavaly júniusi dokumentum a 2024-es költségvetés esetében 323 milliárd forintos kiadást jelzett előre a veszteségtérítés ügyében. Vagyis a Portfolio rábukkant arra a kiadási tételre még korábbról, amely összeg konkrét említésétől és kiszámolásától távol tartja magát egyelőre a kormány.

A bevételi oldalról szóló elemzésünkkel is hamarosan jelentkezünk, addig is a kiadási oldal részletes táblázata itt böngészhető.

A 2024-es költségvetés főbb kiadásainak alakulása 2024 előirányzat 2023 előirányzat változás (mrd Ft) változás (%) KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 29669,9 29595,1 74,8 0,3% Rezsivédelmi Alap kiadásai 1361,2 2579,9 -1218,7 -47,2% Honvédelmi Alap kiadásai 1309,6 842 467,6 55,5% Állami közlekedési és közüzemi szolgáltatások 1106,6 1055,9 50,7 4,8% Úthálózat rendelkezésre állási díjak 372,6 347,7 24,9 7,2% Közösségi közlekedés költségtérítés és támogatás 734 708,2 25,8 3,6% Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása 126,2 109,7 16,5 15,0% Lakástámogatások 181,7 382,9 -201,2 -52,5% Családügyi és normatív támogatások 1026,7 947,7 79 8,3% Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 771,8 754,8 17 2,3% Babaváró támogatások 226,9 178,2 48,7 27,3% Diákhitel konstrukciók támogatása 27,8 14,7 13,1 89,1% Költségvetési szervek és fej.kez.előir. 9723,6 9108,5 615,1 6,8% Költségvetési szervek kiadása 5745,5 5386,5 359 6,7% Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai 3978,2 3721,9 256,3 6,9% Államháztartás alrendszereinek támogatása 4938,7 4872,6 66,1 1,4% Rezsivédelmi Alap költségvetési támogatása 488,5 1168,3 -679,8 -58,2% Honvédelmi Alap központi támogatása 822 264,6 557,4 210,7% Elkülönített állami pénzalapok 161,5 142,8 18,7 13,1% TB alapok 2416,9 2328,3 88,6 3,8% Helyi önkormányzatok 1049,7 968,6 81,1 8,4% Uniós programok kiadásai 3605,8 3793,5 -187,7 -4,9% Kamatkiadások 3103,4 2498,7 604,7 24,2% Tartalékok 1262,7 977,2 285,5 29,2% Rendkívüli kormányzati intézkedések (ált.tart.) 220 255 -35 -13,7% Céltartalékok 742,6 514,5 228,1 44,3% Járványügyi kiadások 7,7 7,7 0 0,0% Beruházási Alap 292,4 200 92,4 46,2% Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 534,1 850,5 -316,4 -37,2% Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 692,4 662,1 30,3 4,6% ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI ALAPOK 661,7 593,1 68,6 11,6% TB ALAPOK 10443,9 9587,9 856 8,9% Nyugdíjbiztosítási Alap 6019,9 5554,6 465,3 8,4% Nyugellátások 6010,5 5545,8 464,7 8,4% Egészségbiztosítási Alap 4423,9 4033,3 390,6 9,7% Gyógyító-megelőző ellátás 2552,9 2305,6 247,3 10,7% Gyógyszertámogatás 500,3 472 28,3 6,0% Forrás: Portfolio-gyűjtés

