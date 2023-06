Kiderült, mit okoztak az egekbe emelt kamatok, kezdhet aggódni a kormány is

Korábban sosem nem látott mértékű, 402 milliárd forintos veszteséggel zárt az MNB, mivel az elszálló kamatkiadásokat csak részben tudta ellensúlyozni a gyenge forint miatt megugró árfolyamváltásból keletkező eredmény. Az egekbe emelt irányadó kamat a második félévben tetemes veszteséget okozott, ezzel párhuzamosan viszont rekordmélységbe gyengült a forint és az energiaszámla kiegyenlítése miatt több devizát kellett váltani. Idén azonban várhatóan már az árfolyamon elkönyvelt nyereség sem menti meg az MNB-t, a jelenlegi szintek mellett ugyanis lassan a devizatartalék váltásán is vesztesége keletkezik, miközben a magas kamatok még jó ideig fennmaradhatnak. Ez pedig a kormány szempontjából is aggasztó, hiszen a 2024-es költségvetés tervezete nem számol a jegybanki veszteségtérítésével, márpedig erre szinte biztosan szükség lesz, akár több százmilliárdos lyukat is üthet az épp csak készülő büdzsén.

Történelmi veszteség az MNB-nél A tavalyi évet 402 milliárd forintos veszteséggel zárta az MNB a jegybank éves jelentése szerint. Csak, hogy tudjuk hova tenni ezt az összeget: 2021-ben majdnem tíz év után volt veszteséges a jegybank, akkor 51,7 milliárd forintos mínuszt hoztak össze. A tavalyihoz hasonló veszteségre pedig az elmúlt tizenöt évben biztosan nem volt példa. Ha ugyanezt félévekre bontva is megnézzük, akkor látszólag nincs ok az aggodalomra, hiszen a tavalyi első féléves 200,9 milliárdos veszteség után az év második felében gyakorlatilag ugyanazt sikerült hozni, 201,1 milliárd forint volt a mínusz. Az első jogos kérdés a beszámolót látva az lehet, hogy ez hogyan történhetett, hiszen az igazán magas kamatok az év második felét jellemezték, a jegybank október közepén emelte 18 százalékra az irányadó rátát. Az eredmény részleteit vizsgálva hamarosan erre a kérdésre is igyekszünk majd válaszolni. A jegybank gazdálkodásának eredményét az alábbi fő tételek határozzák meg:



(1) a devizatartalékon elért hozam, jellemzően kamatbevétel,

(2) a jegybanki betétre kifizetett kamat,

(3) a devizaárfolyam változása következtében előálló átértékelődés a devizában lévő vagyonon (a devizatartalékon) és

(4) egyéb tételek.



Ezekről részletesebben írtunk, itt. A legtipikusabb eredménybefolyásoló tényező, hogy a jegybank a devizaalapú követelésein (értsd: a devizatartalékon) alacsony kamatbevételt realizál (1), míg a forrás oldalon a kéthetes (három hónapos) betétre az ennél magasabb alapkamatot fizeti ki (2). A (3) esetében meg kell különböztetni a realizált és a nem realizált átértékelődési eredményt.



Fontos kiemelni, hogy a jegybanki eredményesség nem mércéje annak, hogy a jegybank milyen sikerrel teljesíti gazdaságpolitikai céljait. A kamat- és árfolyamkülönbözetek alakulását rengeteg független tényező befolyásolja, de még a belső tényezők sem mérvadók, mert a jegybank célja nem a pénzügyi értelemben vett eredményes működés, hanem az ár- és pénzügyi stabilitás biztosítása, ami gazdasági környezettől függően igényelhet nyereséges vagy veszteséges működést. Hogy lehetett ekkora veszteséget összehozni? A korábbi évek jegybanki eredményét elnézve már az is meglepő, hogy lehetett egy év alatt 400 milliárd forintos mínuszt összehozni. Az éves beszámolóban erre két mondatban meg is adja a választ az MNB: A kibővült mérlegben a folytatódó kamatemelések hatására a bankrendszer többletlikviditásának lekötése a kamatráfordítások jelentős növekedésével járt. Ezért a kamat- és kamatjellegű veszteség az év során gyorsuló ütemben emelkedett, amit a korábbi időszakokhoz képest magasabb árfolyamnyereség csak részben ellensúlyozott. Azonban kár lenne ennyivel elintézni, nézzük a részleteket! A jegybanki eredmény főbb tényezőit az alábbi táblázat tartalmazza. Jól látszik, hogy a tetemes veszteségért teljes egészében a kamat- és kamatjellegű eredmény felelős, mely 1000 milliárd forint feletti veszteséget mutatott, ennek jelentős része a forint kamateredmény volt. Ezt pedig valóban csak részben tudta ellensúlyozni a korábban sosem látott nyereség, amit a devizaárfolyamon elkönyvelt a jegybank. Miért fáj ennyire a magas kamat? Az infláció megfékezése érdekében végrehajtott kamatemelések hatására a bankrendszer többletlikviditásának lekötése emelkedő kamatok mellett valósult meg, ami a forint kamatráfordítások folyamatos növekedésével járt – emeli ki az éves jelentés. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egyrészt a bankrendszernek továbbra is jelentős többletlikviditása van, amit az MNB az utóbbi években már több eszközzel igyekezett csökkenteni, másrészt pedig az irányadó kamat emelésével erre a lekötött likviditásra lényegesen magasabb kamatot kellett fizetnie a jegybanknak. Az emelkedő kamatok következtében a kamatozó forintforrások (hitelintézetek egyhetes és egynapos betétei, kötelező tartalékok, MNB diszkontkötvények, költségvetés forint betétei) után fizetett kamatráfordítások növekedése elérte a 900 milliárd forintot – olvasható a jegybank jelentésében. A forint kamat- és kamatjellegű eredmény csökkenéséhez a hitelintézetekkel kötött kamatcsere-ügyletek ‒ emelkedő piaci forintkamatok miatt bekövetkező ‒ vesztesége is hozzájárult – teszik hozzá. A deviza kamat- és kamatjellegű eredmény 2022-ben 94,1 milliárd forint veszteség volt. A devizahozamok emelkedésének hatására a nemzetközi tartalékok utáni kamatbevételek ‒ a korábbi alacsony szinthez képest ‒ növekedni kezdtek, 41 milliárd forinttal haladták meg a 2021. évi értéket. Ezt a hatást ugyanakkor mérsékelte a deviza kamatráfordítások növekedése. A deviza kamatjellegű eredmény több mint 100 milliárd forinttal romlott, ami egyrészt a tartalékhoz kapcsolódó határidős ügyleteknek a devizahozamok változása miatt kialakult veszteségéhez, másrészt a hitelintézetekkel kötött devizacsere ügyletekhez volt köthető – részletezi a jegybank. Az egyelőre nem látszik, mitől javulna jelentősen a jegybank kamateredménye, hiszen ehhez a bankrendszeri likviditás számottevő szűkülése és/vagy a kamatok érezhető csökkenése kellene. Az irányadó kamat csökkentése májusban megkezdődött, de a 17 százalékos szint még mindig extrém magas, és várhatóan az év végéig nem fog 10 százalék alá menni. Hogy lehet 800 milliárdot keresni a forint gyengülésén? Korábbi cikkeinkben többször foglalkoztunk azzal, hogyan tud nyereséget elérni a devizaváltáson az MNB, röviden összefoglalva: amikor az államnak valamilyen devizaszükséglete van, akkor a jegybank a devizatartalékból vált ehhez számára forintot euróra, dollárra vagy más fizetőeszközre. Évek óta nem kaszált ekkorát az MNB – Mit csináltak az aranytartalékkal? 2019. 10. 07. Hatalmasat kaszált az MNB – Honnan lett hirtelen ennyi pénze a jegybanknak? 2017. 10. 03. Itt a bizonyíték: a forint csinált pénzgyárat az MNB-ből Viszont a devizatartalék átlagos bekerülési árfolyama az utóbbi években lényegesen alacsonyabb volt az aktuális piaci árfolyamnak, a kettő közti különbözet pedig nyereségként a jegybanknál jelent meg. A devizatartalék átlagos bekerülési árfolyama pedig úgy lehetett alacsonyabb, mint a piaci árfolyam, hogy a teljes tartalék egy része régóta megvan a jegybanknál, hiszen sosem volt nulla a devizatartalék összege. Az elmúlt években a forint fokozatos gyengülésével a frissen bekerült deviza aktuális árfolyamon került be, ez pedig mostanra oda vezetett, hogy a 365,23-as év végi átlagos bekerülési árfolyam már alig magasabb a jelenlegi 370 körüli piaci euróárfolyamnál. Tavaly nagy kilengéseket mutatott a forint árfolyama, hiszen az év elején 350 körül is járt az euró jegyzése, míg októberben 430 felett állított be új történelmi csúcsot. A jegybank számaiból az derül ki, hogy az év második felében részben a forint gyengülése, részben pedig a megemelkedett devizaszükséglet miatt realizáltak jelentős nyereséget. A forint hivatalos árfolyama az év során jelentős ingadozás mellett gyengült, a hivatalos és a bekerülési árfolyama közötti eltérés az előző évhez képest érdemben emelkedett - fogalmazta meg éves jelentésében a jegybank. Azt persze továbbra sem árulják el, pontosan mekkora devizaváltást hajtottak végre, a szövegből csak az derül ki, hogy a devizaeladások döntően az ÁKK adósságkezelési műveleteihez,

az arany- és devizatartalék kezeléséhez

és az energiaimport devizaigényének fedezéséhez kapcsolódtak, a konverziós mennyiség meghaladta a korábbi évekét. A devizatartalék kezeléséről szóló részben is csak annyit tesznek hozzá, hogy a devizatartalék szintjét növelték az ÁKK devizakötvény kibocsátásai és az Európai Bizottságtól beáramló uniós transzferek. Ugyanakkor az állam adósságtörlesztési célú kifizetései, a Kincstár devizakiadásai, illetve a forintlikviditást nyújtó jegybanki devizaswap-állomány változása mérsékelte a növekedést. Az egyértelműen látszik, hogy jelentősen megugrott a devizaigény, hiszen, ha az év végi 400 körüli piaci árfolyammal és 365-ös bekerülési árfolyammal számolunk, akkor több mint 20 milliárd eurót kellett volna leváltania az MNB-nek, ami sokszorosa az utóbbi évek szükségletének. Azt persze soha nem fogjuk megtudni, pontosan mikor és mennyit váltott a jegybank, 350-nél vagy 430-nál volt szüksége az államnak devizára. Az az éves jelentésből sem derül ki, hogy az októberben bejelentett intézkedés keretében pontosan mennyit költöttek a tartalékból az energiaszámla kiegyenlítésére, az ezzel kapcsolatos kérdéseinkre eddig sem érkezett hivatalos válasz, bizalmas adatként kezeli az MNB. Október közepén Virág Barnabás alelnök annyit mondott, hogy az energiaszámla kiegyenlítése akár havi 1-1,5 milliárd eurót is kitehet, azonban a világpiaci energiaárak zuhanásával ez a tétel biztosan lényegesen alacsonyabb volt. Az éves jelentésből azt is megtudjuk, hogy az év végén meghirdetett eurólikviditást nyújtó swaptenderek finanszírozásához az MNB igénybe vette a nemzetközi szervezetekkel kötött keretszerződéseit. Ilyen keretszerződése a jegybanknak van az EKB-val, a Feddel, a kínai jegybankkal és a BIS-szel. Azt pontosan nem árulták el, melyiket és milyen összegben vették igénybe, de a swapügyletek természetéből adódóan ez néhány napig lehetett csak hatással a devizatartalékra. A jegybanki eredményen belül a pénzügyi műveletekre és az egyéb tényezőkre most nem érdemes jelentősen kitérni, ezek alig változtak 2021-hez képest. Az MNB működési kiadásai 69,3 milliárd forintot tettek ki tavaly, ami ugyan 3,5 százalékkal volt alacsonyabb az előirányzatnál, de így is 27 százalékkal meghaladta a 2021-es szintet. Most még nem cseng a kassza a kormánynál, de jövőre nem ússza meg A negatív folyamatok ellenére a jegybank saját tőkéje az év végén meghaladta a jegyzett tőke értékét, így a költségvetésnek térítési kötelezettsége nem keletkezett - emeli ki az MNB az éves jelentésben. Ez azért lett kardinális kérdés, mert a jegybanki veszteség a költségvetés számára is nem várt terhet jelenthet, részben emiatt módosították a jegybanktörvényt idén úgy, hogy az esetleges veszteséget öt év alatt egyenlő részletben kell megtéríteni. Ettől most még nem kell tartani, hiszen a 10 milliárd forintos jegyzett tőke mellett a saját tőke 255,9 milliárd forint volt az év végén. A jövő azonban a költségvetés szempontjából sem tartogat sok jót, hiszen a magas kamatok az idén is fennmaradnak, ráadásul ahogy azt láttuk, a jelenlegi forintárfolyam mellett a devizaváltáson sem lesz érdemi nyeresége a jegybanknak. Vagyis hacsak nem gyengül jelentősen a forint, akkor a 2023-as eredmény várhatóan még lényegesen rosszabb lehet, akár a tavalyi veszteség többszöröse is összejöhet. Erre pedig már biztosan nem lesz elég a 256 milliárdos saját tőke, vagyis biztosan keletkezik befizetési kötelezettsége a költségvetésnek. Ráadásul a saját tőke egyik fontos pozitív tényezője a forintárfolyam úgynevezett kiegyenlítési tartaléka, ami a jelenlegi árfolyam mellett gyakorlatilag nullára esik vissza idén. Ez ugyanis a jegybank devizatartalékon nem realizált eredménye, vagyis azt mutatja meg, hogy ha a teljes tartalékot átváltanák a jelenlegi árfolyamon, akkor mekkora nyeresége lenne. Ez 2022 végén 775 milliárd forint volt. Így akár egy 1000-1500 milliárd forintos veszteség mellett ez a tétel is „eltűnhet" a saját tőkéből, vagyis akár 2000 milliárd forinttal is zuhanhat az. Ez pedig már öt évre lebontva éves szinten is jelentős, akár 300-400 milliárd forintos költségvetési terhet jelent. A probléma, hogy a 2024-es költségvetés tervezetében ez nem szerepel, vagyis úgy tervezte meg 2,9 százalékra a jövő évi hiánycélt a kormányzat, hogy akár a GDP 0,5 százalékának megfelelő extra kiadása is jelentkezhet.