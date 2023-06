Padlógázzal megy Magyarország a csapdába

A 25-34 éves magyar fiataloknak csupán kevesebb mint harmada rendelkezett felsőfokú végzettséggel 2022-ben – derül ki az Eurostat friss adataiból. A 31,9 százalékos aránnyal Magyarország a sereghajtók közé tartozik az EU-ban: ennél rosszabb ráta csak két tagállamban, Romániában és Olaszországban mutatható ki. A hazai adat így mintegy 10 százalékponttal marad el az uniós átlagtól (42 százalék), miközben az EU azt szeretné elérni, hogy 2030-ra a tagállamok átlagában elérje a 45 százalékot a ráta. Hazánkban ráadásul a 2021-es átmeneti javulást 2022-ben újra romlás követte.

A 25-34 év közötti fiatalok 42 százaléka rendelkezett diplomával 2022-ben az Európai Unióban – közölte a friss adatokat az Eurostat. Ugyan a fiatal diplomások átlagos aránya az EU-ban az elmúlt tíz évben folyamatosan emelkedett, 2021-hez képest például 0,6 százalékponttal, azonban a ráta még mindig jelentősen elmarad az EU Miniszterek Tanácsa által 2021-ben kijelölt céltól, a 25-34 éves korcsoportra meghatározott 45 százalékos értéktől, amelynek elérését 2030-ra tűzték ki.

Az EU-átlagtól is messze vagyunk

A tavalyi adatok szerint a tagállamok közel fele már elérte a 45 százalékos arányt. Közülük Írországban és Luxemburgban 60 százalék feletti a fiatal diplomások aránya (62,3, illetve 61 százalék).

A magyarországi mutató nemcsak a 45 százalékos rátától, hanem az uniós átlagtól (42 százalék) is igen messze van a 31,9 százalékos mutatóval.

Összességében az állapítható meg, hogy az előző évekhez hasonlóan a magyarországinál alacsonyabb ráta 2022-ben csupán két tagállamban, Romániában (24,7 százalék) és Olaszországban (29,2 százalék) volt kimutatható.

Az adatokat nemekre lebontva azt látni, hogy a fiatal nők jóval nagyobb arányban rendelkeznek felsőfokú végzettséggel, mint a férfiak az EU-ban. A 25-34 éves nők körében az EU átlagában már 2019-ben teljesült a 45 százalékos cél, a tavalyi adat pedig 47,6 százalékos értéket mutat, míg a férfiak esetében csak 36,5 százalék volt a ráta 2022-ben.

Gyengén muzsikál Magyarország

A nemekre lebontott hazai adatok is azt mutatják, hogy jóval több nő rendelkezik diplomával:

a nők esetében 37,4 százalék, míg a férfiak körében 26,7 százalék volt a magyarországi ráta tavaly.

Bármennyire is jóval magasabb azonban a nők körében mért hazai adat a férfiakéhoz képest, uniós szinten így is csak Romániát és Olaszországot előzzük meg a 25-34 éves diplomás nők arányában. A férfiakra vonatkozó mutatóban viszont Magyarországhoz képest négy tagállam (Románia és Olaszország mellett még Horvátország és Csehország) adata is rosszabb.

Az idei évre vonatkozó, jövőre megjelenő magyarországi adatot emelheti majd az, hogy a tavaly decemberben elfogadott törvénymódosítás értelmében megszűnt a diplomaszerzéshez szükséges nyelvvizsgakövetelmény.

A koronavírus-járvány miatt a kormányzat már 2020-ban és 2021-ben is nyelvvizsga-amnesztiát vezetett be, aminek hatását legfeljebb 2021-ben lehetett érezni.

2020-ban ugyanis a 25-34 éves magyar fiatalok 30,7 százaléka rendelkezett diplomával, ami csak 0,1 százalékponttal haladta meg az előző évit.

2021-ben viszont feltehetően a nyelvvizsga-amnesztia hatására az előző évhez képest jelentősen, 2,2 százalékponttal 32,9 százalékra emelkedett a mutató.

2022-re azonban 1 százalékpontos csökkenés következett be a 2021-es adathoz képest.

Elakadt a fiatal diplomások arányának emelkedése

Lényegében kijelenthető, hogy elakadt a fiatal diplomások arányának emelkedése Magyarországon, hiszen 2014-ben, illetve 2015-ben a tavalyi adatnál magasabb ráta (mindkét évben 32,1 százalék) volt kimutatható. A lemaradásunkat jól mutatja, hogy

amíg 2013-2015 között még csupán átlagosan mintegy 4 százalékponttal volt magasabb az EU-ban a 25-34 év közötti diplomások aránya, addig ez a különbség a tavalyi adat szerint 10 százalékpontra nőtt.

A fiatal diplomások arányában látható magyarországi trend azért különösen fájó, mert a felsőfokú végzettség egyre fontosabbá válik, mivel a munkaerőpiacon egyre nagyobb a kereslet a magasan képzett szakemberek iránt. A diploma, illetve az ahhoz kapcsolódó szaktudás, skillek ma már kulcskérdéssé váltak a magas hozzáadott értéket teremtő, jól fizető munkák esetében.

Közgazdászok szerint a képzettségi szint emelése egy járható út lenne a közepes jövedelem csapdájának elkerülésére, a kormány azonban úgy tűnik, hogy a munkaerőállomány tovább növelésében látja a kiutat. Az elmúlt évtizedben érdemben nőtt a foglalkoztatottak száma Magyarországon, ami a gazdasági növekedés motorja volt. Egyre inkább úgy tűnik, hogy ez a növekedési modell már nehezen tartható fent, hiszen nagymértékben csökkent a munkaerőpiacra bevonhatók száma. A problémára megoldást jelentene a népesség képzettségi szintjének emelése, ez ugyanis elvezethetné az országot egy magasabb jövedelmi szintre. Emiatt különösen aggasztó, hogy az elmúlt években elakadt a fiatal diplomások arányának emelkedése, ami a közepes jövedelem csapdájának ágyaz meg.

