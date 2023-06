Karikó Katalin: ragályos marad a koronavírus, érdemes megismételni az oltásokat

Nekem, nektek és mindenkinek harcolnia kell az álhírek ellen, a közösségi médiában gyakran csak limitált ismeretekkel rendelkező emberek tesznek állításokat, akik sokkal jobban meg vannak győződve a saját igazukról és mindig hangosabbak - mutatott rá a tudomány fontosságára a többségében egyetemi hallgatók előtt megtartott előadásában Karikó Katalin professzor a BME kampuszán. A szakmai életútját, az mRNS-technológia elmúlt évtizedekben látott fejlődését, a tudományos ismeretterjesztést és a gyakorlati tanácsokat együttesen felvonultató előadását annak alkalmából tartotta meg, hogy holnap átveszi a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság által alapított Neumann János Professzori címet a Műegyetem Ünnepi Szenátusi Ülésén. Az előadást követő sajtóbeszélgetésen a Portfolio kérdésére arról is beszélt, hogy milyen stratégiát érdemes követni a koronavírus-vakcinák újbóli felvételében.

Az mRNS kifejlesztése terápiára címmel tartotta meg előadását Karikó Katalin, akinek a neve összeforrt a hírvivő RNS technológiára épülő koronavírus elleni vakcina kifejlesztésével. A University of Pennsylvania Perelman School of Medicine professzora előadása legelején fontosnak tartotta kiemelni, hogy a BioNTech vállalat részvényese.

Mindenkinek van feladata

Az új biotechnológiák hasznosításának folyamatát bemutatva elmondta, hogy a felfedezés az egyetemeken, kutatóintézetekben valósul meg sok esetben, majd kisebb biotech cégekben fejlesztik ki az új technológiákat, a tesztelésben és az alkalmazásban pedig már a nagy gyógyszercégek is besegítenek, és így létrejönnek az új termékek és terápiák. Ehhez az utolsó fázishoz viszont arra van szükség, hogy a társadalom elfogadja a terméket. Ha ugyanis nem fogadja el, akkor nem tudja elérni a gyógyszer a kívánt hatást - magyarázta a kutató, aki szerint ezért van mindenkinek felelőssége felszólalni az álhírek ellen. Fontos az oktatás és az ismeretterjesztés, ezért is beszélt részletesen az mRNS terápia kifejlesztésének mérföldkövei.

Az előadását követő sajtóbeszélgetésen szintén arról beszélt egy kérdésre válaszolva, hogy ha az emberek nem ismernek bizonyos dolgokat és nem értik a működésüket, félnek az új technológiától, akkor hajlamosak olyanokra hallgatni, akik téves információkat terjesztenek. Ezért a tájékoztatásban mindenkinek megvan a felelőssége. Segíteni kell a tudomány megértését az emberekkel - hangoztatta. Az emberek félnek a vakcinától, de azok már nem tudnak beszélni, akik vakcina nélkül belehaltak a koronavírus-fertőzésbe, csak azok hangosak a vakcina ellen érvelve, akik nem vették fel a vakcinát és megúszták a betegséget, viszonylag könnyebben. Hitté vált ez a vakcinaellenesség és ezt nehéz feloldozni - mondta.

De közben mi kutatók el voltunk foglalva a munkánkkal és ezért az emberek meggyőzése nem volt a fókuszunkban - tette hozzá. Nehezen lehet azt kutatóként megélni, megérteni, hogy az emberek miért ellenségesek a gyógyszergyártókkal szemben, a kutatókkal szemben - válaszolta a Portfolio érdeklődésére Karikó Katalin. Ugyanilyen emberek dolgoznak ezeknél a nagy gyógyszercégeknél, mint te és én - jegyezte meg.

Elmondása szerint jellemzően 20 évente érkezett egy olyan új tényező, ami lökést adott az mRSN technológia fejlesztésének. Emlékeztetett arra is, hogy 2000-ben jött létre az első mRNS-sel foglalkozó cég, 2009-ben pedig megtörtént az mRNS alapú vakcina első humán tesztelése.

Előadásának későbbi részében ismertette szakmai pályáját, ami 1978-ban indult Szegeden a Szegedi Biológiai Központban, annak is a lipid laboratóriumában. Itt azt kutatták, hogy hogyan lehet közös foszfor lipidbe csomagolva bevinni a sejtbe a hírvivő RNS-t, elmondása szerint ez volt az a kísérlet (Liposome Mediated DNA transfer into Mammalian Cells, 1985), ami élete végéig meghatározó marad.

Szakmai pályafutásának ismertetése közben gyakorlati tanácsokat is megosztott a diákokkal. Többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy

becsüljék meg a kollégáikat, sose tudhatják ugyanis előre, hogy ki segíthet nekik a kutatás előrevitelében.

Kitért arra is, hogy 1985-ben ért véget magyarországi szakmai pályafutása, innen került a Temple University Philadelphia egyetemre, ahol 1988-ig dolgozott. Akkoriban a legnagyobb probléma az AIDS volt.

A tudomány része a kétkedés, ez készteti arra a kutatókat, hogy több információt szerezzenek - jelezte a belső motivációs erőt Karikó Katalin.

1997-től 2013-ig a Medical School of University of Pennsylvania agysebészeti klinikáján. Ennek kapcsán megjegyezte, hogy a tanszékvezető, aki 2013-ban elküldte őt a klinikáról most előadást tart már Karikó Katalinról, hogy hogyan nem vették észre, mire képes a professzor asszony.

A más tudományterületekkel kapcsolatos együttműködésekből hasznos dolgok tudnak kisülni - hangzott a következő tanács, később pedig azt is elmondta, hogy érdemes lekövetni, hogy mit csinálnak a későbbiekben a korábbi kutatótársak.

Előadását hatalmas tapsviharral, jelentős megbecsülés közepette zárta, melynek utolsó szakasza az mRNS gyógyszerek új csoportjának előnyeit sorolta fel. Arra is kitért a kutató, hogy jelenleg is több klinikai vizsgálat zajlik különböző betegségek megelőzésére, kezelésére: ilyenek a fertőző betegségek, tumor betegségek, akut betegségek (szív elégtelenség, seb gyógyulás), genetikai betegségek.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 2017-ben alapította a Neumann János Professzori címet: a díjat azon kimagasló, nemzetközi szinten is ismert és elismert tudományos teljesítményt nyújtó hazai vagy külföldi egyetemi tanár vagy kutató kaphatja meg, akinek a tudományterülete, tevékenysége kapcsolódik a Neumann János által elért tudományos eredményekhez.



2023-ban a BME és a Neumann Társaság közös kitüntetésével Karikó Katalin kutatóbiológus több évtizedes munkáját ismerték el, akinek munkássága ékes példa a biokémia és a modern biotechnológia gyakorlati alkalmazására, és jól mutatja e területek kiemelt fontosságát. A professzor asszony és kutatótársainak munkája ugyanis megnyitotta az utat az mRNS készítmények mellékhatásmentes és magas hatásfokú alkalmazása előtt. Eredményei közvetlenül hozzájárultak a hatékony SARS-CoV2 elleni vakcina kifejlesztéséhez, valamint az mRNS tumorellenes és géncserés terápiában történő felhasználásához, így kínálva lehetőséget emberek millióit veszélyeztető betegségek gyógyítására.



A díjat 2023. június 3-án, a Műegyetem Ünnepi Szenátusi Ülésén adta át a BME rektora és a Neumann Társaság elnöke.

Vakcinák, mellékhatás, oltási kampány

Minden gyógyszernek, így az mRNS vakcinák esetében is van mellékhatás, de ezek nem specifikusak - felelte egy újságírói kérdésre az előadást követő háttérbeszélgetésen a professzor. Sok ember, egyszerre kapta meg ezeket a vakcinákat, így több esetben derült fény mellékhatásra és több esetben osztották meg tapasztalataikat egymással. Emlékeztetett az Izraelben megvalósult vakcina-hatásosság utánkövetés eredményeire. Itt azt vizsgálták, hogy 1 millió embernek 1 év alatt milyen betegségei lettek, akik megkapták a vakcinát és milyen betegségei azoknak, akik nem kapták meg. Nem találtak különösebb eltéréseket, csak a szívre gyakorolt hatást mutatták ki, ami viszont korábbról is ismert mellékhatás - fűzte hozzá.

Érdeklődésünkre, hogy a jelenlegi Covid-helyzetben milyen egyéni oltási stratégiát érdemes követni, egy kollégája véleményét idézte, miszerint hat havonta érdemes megismételni az oltást.

Azt is megemlítette, hogy az egyéni oltási stratégia megalkotásában érdemes megnézni az adott ország oltási ajánlását a koronavírusra. A sajtóbeszélgetésen ugyanakkor elhangzott, hogy jelenleg ilyen oltási stratégiája nincs Magyarországnak.

Ha nem lennének folyton új mutációk és variánsok, akkor nem kellene aggódnunk, azonban a Covid-19 nem tud eltűnni, nem csak emberben van hanem állatokban is van rezervoár, ragályos marad ez a vírus - fejtette ki kérdésünkre. A

Szerinte a legveszélyeztetettebbeknek érdemes felvenni a vakcinát újra, ők a légúti betegségben szenvedők, illetve a terhesek és az immunszupresszált betegek.

