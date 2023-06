Hatalomra tör a Lidl és az Aldi Magyarországon a multik elleni háború közepette

A diszkontok 30% körüli mértékben növelték a forgalmukat tavaly, miközben a hiper- és szupermarketek fele ekkora bővülést sem tudtak elérni. Van olyan külföldi lánc, amelyiknek csak nagyon szerény mértékben emelkedett az árbevétele, ami azt jelenti, hogy volumenben (eladott mennyiségben) náluk drasztikus a visszaesés. A hazai cégek kifejezetten gyenge évet zártak, ami nem csoda a kevéssé mérethatékony működés és a magas árak miatt. Az évtizedek óta nem látott infláció közepette olyan gyorsan alakulnak át a fogyasztói szokások, amit még a Covid-válságot a hátunk mögött hagyva is nehéz volt elképzelni. Mostanra az is világossá vált, hogy egyrészt a kiskereskedelmi láncok nem emeltek szükségtelenül árakat (nincs "profitinfláció" a kereskedelemben), másrészt az előbbi következményeképp nem volt "extrapofit" sem a rendszerben, amire hivatkozva a kabinet megemelte tavaly a különadót. Az évtizedek óta nem látott drágulás okai sokkal mélyebben gyökereznek: az ár-bér spirálban, a forint vesszőfutásában, a megemelt különadókban, az energiaválságban, a magyar gazdaság és az élelmiszeripar versenyképtelenségében, amit egyáltalán nem fog javítani, ha a kormány kiszorítósdija sikerrel jár. Sőt, attól függően, hogy melyik lánc dobja be a törölközőt, még egy árrobbanás áll előttünk.

Elementáris változások zajlanak a kiskereskedelemben, amit a legjobban az egyik olvasónk meglátása ír le, aki az egyik diszkontban vásárolt:

Attól féltem, hogy nehogy megromoljon fagyasztott, hűtött termék a kosaramba, mire sorra kerülök.

Nem egyszer ugyanis akkora sorok alakulnak ki a - főképp frekventált helyeken lévő - diszkontokban, hogy annyi időbe telik várni, mint amennyi ideig a bevásárlás tartott. Ha egy hiper- vagy szupermarketbe megyünk be, akkor ilyen problémával bizonyára nem szembesülünk. Mindez abból fakad, hogy senki sem számított arra, hogy teljesen szétszakad a magyar kiskereskedelem, így a diszkontok sokszor azzal szembesülnek, hogy csúcsidőben akkor is jelentős a torlódás, ha az összes kasszát megnyitják. Az évtizedes rekordokat döntő infláció miatt ugyanis a vásárlók gyorsan változtattak a szokásaikon.

A diszkontok, az Aldi és a Lidl 30% körüli mértékben növelték az árbevételüket tavaly a Trade Magazin összeállítása szerint, miközben a hiper- és szupermarketek legfeljebb 15%-os növekedést tudtak elérni. (Erről részletesen itt írtunk.) Voltak olyan üzletláncok, amelyek egyszámjegyű mértékben bővültek, de arra is akad példa, hogy stagnált a bevétel. A hazai franchise alapon működő cégek közül is sokan veszteségbe kerülhettek, hiszen nem tudták érdemben növelni a bevételeiket. Miután a legtöbb üzletlánc minden bizonnyal 20 és 30% közötti mértékben emelte az árakat – a beszerzési árak drasztikus emelkedésével összhangban –, így elmondható, hogy volumenben a legtöbben visszaestek. Vagyis az árbevétel növekedése ellenére mennyiségében kevesebb árut adtak el, mint az előző évben.

Az évet olyan kettősség jellemezte, mintha megismétlődött volna a lezárásokkal tarkított Covidos esztendő, miközben a vírust már régen magunk mögött hagytuk. Az év elején a lakosság az erőteljes jövedelemnövekedés (20%-os minimálbéremelés tovagyűrűző hatása), a választások előtti osztogatás és az akkor még mérsékeltebb infláció miatt érdemben növelni tudta a fogyasztását, így nem volt tapasztalható érdemi árérzékenység.

Ahogy haladtunk előre az időben, és fogytak el az egyszeri juttatások (szja-visszatérítés, 13. havi nyugdíj, fegyverpénz), miközben pörgött fel az infláció, erodálva a vásárlóerőt, úgy lettek egyre árérzékenyebbek a fogyasztók. Ősszel, illetve a tél elején olyan súlyossá vált az (élelmiszer)inflációs helyzet, hogy szinte már mindenkinek spórolnia kellett. Az embereknek egyetlen tényező volt fontos: minél olcsóbb legyen az adott termék.

Az elmúlt 5-6 évben a növekvő reálbérek miatt egyre többen kezdtek el figyelni a termékek minőségére és a származási helyre. Az évtizedek óta nem látott élelmiszerinfláció miatt azonban ez teljesen háttérbe szorult. A minőséget és a magyar termékek helyzetét egyébként a még most is érvényben lévő árstopok is gyorsan rontják, hiszen a boltok nem akarnak még nagyobb veszteséget elkönyvelni (így is beszerzési ár alatt adják az árstopos termékeket). A vágtató infláció teljesen egyértelművé tette mindenki számára, hogy meg kell találni a legalacsonyabb árat kínáló üzleteket, és ott kell hagyni a kisboltokat (már ahol lehetőség van erre, számos kitelepülésen ugyanis nincs). A Pénzcentrum felmérése azt tükrözi, hogy a lakosság szerint a diszkontláncoknál kapják a legjobb árakat, így nem csoda, hogy náluk látható a legnagyobb forgalombővülés. Amíg a diszkontok az éves átlagban az országosan visszaeső kiskereskedelmi forgalom mellett is növelni tudták az eladásaikat (mennyiségében), a hiper- és szupermarketek jobbára stagnáltak, kissé visszaestek, míg a kisboltoktól még inkább elfordult a lakosság, amelyek egyébként is drágábbak, hiszen kevésbé mérethatékonyak, így a beszállítóktól sem kapnak olyan jó árakat, mint a nagyok. Nem meglepő tehát, hogy a visszaeső kereslet és az energiaválság miatt tavaly több mint 4500 kisbolt húzta le a rolót, amely sosem látott, 4%-os bezárási rátát jelentett a kiskereskedelemben.

A kiskereskedelemben tehát nemhogy extraprofit, de sokaknál még profit sem volt, illetve olyan nagy veszteséget halmoztak fel, hogy bezártak. A nagy láncok természetesen nem tettek így, de gondok ott is adódnak. Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) rámutat, hogy az éves vállalati beszámolók szerint a kiskereskedők többsége a növekvő költségek miatt vagy veszteséges lett, vagy nyereségessége jelentősen csökkent. Az Aldi nyeresége jelentősen csökkent, A Penny nem tudott profitot termelni, a Spar és az Auchan pedig akkora gondba kerültek, amiben hosszú ideje nem voltak.

A kiskereskedők legnagyobb költsége a polcokra jutó áruféleségek beszerzési ára. Ez az átadási árnak is nevezett összeg az, amelyért a termelő a kiskereskedőnek az élelmiszert értékesíti. A Gazdasági Versenyhivatal az infláció okait feltáró vizsgálataiban már megállapította, hogy a családi költekezés legnagyobb szeletét jelentő élelmiszer-kiskereskedelemben

az élelmiszeripar átadási árainak növekedése játszott döntő szerepet az áremelkedésben, amit követni kényszerültek a kiskereskedők.

Vagyis az élelmiszeripar gyakorlatilag egyetlen költségsokkra sem tudott hatékonyságjavulással válaszolni az elmúlt időszakban, pedig a terhek egy részét nem is a gyártók, hanem a kereskedők kapták a nyakukba. "A KSH adatai azt is megmutatják, hogy az élelmiszeripar belföldi értékesítési átadási árai 2022-ben nagyobb ütemben emelkedtek, mint a fogyasztói árak. Ez azt jelenti, hogy a kiskereskedelem nem hárította át a fogyasztókra teljes mértékben a beszerzési árak és más költségeinek emelkedését, amelyeket így maga is finanszírozott" – írta az OKSZ.

Összességében tehát nem „profitinfláció”, hanem a beszerzési árak nagymértékű növekedése, a 20%-os minimálbéremelés miatt is berobbanó ár-bér spirál hatása, a forint árfolyamának drasztikus esése – az importtermékek áremelésén keresztül –, az energiaválság, illetve a különadók emelkedésének a hatása látszik a fogyasztói árakban. Az is áremelő hatású volt, hogy a választások előtt mesterségesen felpumpált kereslet miatt egy ideig árelfogadóak voltak a vásárlók. A fentiek tükrében tehát nem meglepő, hogy nem (a közgazdaságilag nehezen értelmezhető) extraprofit, de még profit sem keletkezik számos cégnél. Pedig erre hivatkozva emelte meg a kormány a kiskereskedelmi különadót tavaly év közben, amit egyébként az ígért kivezetés helyett jövőre tovább emelnek a legnagyobb láncokra nézve. Kiskereskedelmi forrásaink szerint a boltok egy dolgot tehetnek:

ezt is a vásárlókra hárítják, mint ahogy az árstoppal, a kötelező akciókkal, illetve a korábbi megemelt adóterhekkel (pótadó és különadók) is tették.

Ugyanakkor az is igaz, hogy az FMCG-szektor gyors átalakulása, a diszkontok térnyerése és a többiek háttérbe szorulása, illetve az extrém magassá váló adóterhelés miatt egyes láncok működése már nem nyereséges, és akár tartósabb veszteség is prognosztizálható, ha úgy változik a szabályozói környezet, ahogy azt az elmúlt időszakban is láttuk. Ennek hatására pedig – a szektorra rálátó forrásaink szerint – a kormányzat igyekszik közelebb kerülni ahhoz a céljához, hogy kiszorítson egyes multinacionális kiskereskedelmi vállalatokat a magyar piacról. Egyelőre persze mindenki azt mondja, hogy a láncok nem egy-egy kormányzati ciklusra terveznek egy országban, sőt, néhány veszteséges év sem a világ.

Magyarországon viszont már vannak, akik a harmadik-negyedik ciklusban találkoznak egyre nehezedő üzleti környezettel, és ilyenkor a regionális terjeszkedési döntésekben fontos puzzle a nyereségtermelőképeség. Ezzel összességében még most sincs nagy gond, hiszen bár a szabályozó a multik életét igyekszik nehezebbé tenni, olykor éppen a hazai láncok szenvedik meg legjobban az intézkedéseket (pl. árstopok). Érdemes megjegyezni, hogy idén a reálbérek visszaesése miatt az élelmiszerkereskedelem 2008-2010 óta nem látott csökkenésével is meg kell küzdeniük mind a boltoknak, mind a vásárlóknak, jövőre pedig újabb akadályokkal szembesülhetnek a nagy cégek a tovább emelkedő különadók tükrében.

Sok pénzt tehát nem tud beszedni a kormányzat azzal, hogy 4,1%-ról megelemi 4,5%-ra a kiskereskedelmi különadó mértékét a legnagyobb cégekre vonatkozóan, miközben a többeknek nem változtatja. A költségvetést ez nem menti meg, igaz, minden bevétel fontos, hogy a tavalyi, választások időszakában keletkezett lyukat befoltozzák, amelyet hátráltat, hogy a befagyasztott EU-források még egy ideig nem fognak megérkezni Brüsszel és a kabinet közötti viták miatt. A különadó megemelése viszont jelzésértékű: azt az üzenetet küldi, hogy egyre nagyobb lesz a terhelés a külföldi multikon ahelyett, hogy csökkenne. Egyik forrásunk azt mondta:

egyrészt ne legyenek kétségeink afelől, hogy az adóemelés milyen hatással lesz az árakra, másrészt afelől se, hogy ezek az intézkedések újabb és újabb beruházások, boltfelújítások, hatékonyságjavítások elhalasztásához vezetnek.

Ez pedig végső soron szintén a vásárlóknak lesz kedvezőtlen. Ha a vállalatok nem hajtják végre a hatékonyságjavító beruházásokat, tartva attól, hogy nem térül meg a hazai szabályozás/adóztatás miatt, akkor az végül meglátszik azon, hogy egy üzlet itthon magasabb áron fogja kínálni a termékeit - nemcsak a rekordmagas áfa miatt, ami a különadókkal együtt már de facto így is bőven 30% feletti -, mint a környező országokban.

Jobbára olyan szektorokban csökkennek a különadók, ahol a kormány elérte, hogy magyarok jelentős súlyt kapjanak, a kiskereskedelem viszont nem tartozik ezek közé. Forrásaink szerint az elmúlt időszakban már több külföldi láncra tettek ajánlatot hazai szereplők, eddig azonban ezeket visszautasították a tulajdonosok. Ha esetleg egy meghatározó multi úgy döntene, hogy elfogad egy felvásárlási ajánlatot/teljesen kivonul, akkor azzal vinné magával az egész beszállítói hálózatát, a know-howt, és szinte mindent, ami miatt versenyképes árat tud kínálni. Egy diszkontlánc kivonulása drasztikus, egy szupermarketé „csak” jelentős áremelkedést okozna. Az új tulajdonos ugyanis erősen kérdéses, hogy ugyanolyan hatékonyságot tudna megvalósítani, mint a mostaniak - ugyanis most sincs olyan hazai szereplő, aki fel tudja venni a versenyt a német multikkal. Ráadásul a magyar élelmiszeripar éppen ezekben az években mutatta meg, hogy milyen gyenge lábakon áll a versenyképessége, miközben az Európában kiemelkedő élelmiszerinflációnk miatt felzárkóztunk a kontinensen jellemző árszinthez. A vásárlók így nem tehetnek mást, minthogy reménykednek abban, hogy az árrobbanás közepette is relatív alacsony árakat kínáló vállalatok tulajdonosai elkötelezettek legyenek a magyar piac iránt.

