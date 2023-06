Sokszor a kirúgás igazi áldásnak bizonyul

Vajon tényleg akkora katasztrófa, ha az embernek megszűnik a munkahelye? Lehet-e pozitívan tekinteni arra a helyzetre, amikor egzisztenciális biztonságunk meginog? Megváltozhat-e az emberek hozzáállása a kirúgásokhoz?

Amikor Arthi Raghut nemrég váratlanul elbocsátották értékesítési fejlesztői állásából, rögtön a LinkedInre ment, hogy írjon egy útmutatót, miként lehet túlélni az első első 48 órát egy munkahely elvesztése után. (Ennek hasznáról ebben a cikkünkben írtunk.) Eddig minden rendben is volna, kivéve egy dolgot:

RAGHUT - ÉS TÖBB MINT 700 KOLLÉGÁJÁT - ÉPPEN A LINKEDIN rúgta ki.

Becslések szerint csak a technológiai szektorhoz köthető vállalatok idén májusig 194 ezer munkahelyet szüntettek meg; többet, mint 2022 egészében. Vajon hogyan alakítják ezek a drasztikus, többnyire váratlan és rengeteg embert érintő kirúgások a dolgozók hozzáállását, és mekkora az esélye annak, hogy a munkanélkülivé válás bármilyen módon is érzékelhető előnyökkel járjon?

Természetesen rengeteg tudományos bizonyíték támasztja alá, hogy az elbocsátás szörnyű áldozatokkal jár. Növelheti a betegségek kialakulásának, sőt az öngyilkosság esélyét is, és még azokra is rossz hatással van a szervezeten vagy akár az érintett iparágon belül, akiknek megmarad az állása. Ők ugyanis a leépítések nyomán gyakran még több munkával és általában azzal a szorongással is szembesülnek, hogy vajon legközelebb nem az ő pozíciójuk lesz-e a következő, ami megszűnik.

Senkinek sem lesz jó

De mi történik, ha az elbocsátások olyannyira bevett üzleti gyakorlattá válnak, hogy ez megváltoztatja a munkaerő természetét és a leépítésekhez való viszonyulást? A Wisconsini Egyetem tudósai 2015-ös tanulmányukban éppen ezt vizsgálták. Tudományos értekezésük egyik következtetése az, hogy

az egyre gyakoribbá váló elbocsátások folyományaként a munkavállalók közül egyre többen töltenek majd egyre rövidebb időt későbbi munkaadóiknál.

Más szóval: ha egyszerre több száz embertől szabadul meg egy vállalat, az rövid távon költségmegtakarítást jelenthet, de közben számos más fronton problémát okoz azon cégek számára, amelyek megpróbálják megtartani a munkatársaikat.

Ez a megállapítás egybecseng Jeffrey Pfeffer, a Stanford Graduate School of Business professzorának következtetéseivel: ő részletesen írt azokról a bizonyítékokról, amelyek szerint miközben az elbocsátások mérgezően hatnak a munkavállalókra, nem feltétlenül hasznosak az üzleti élet más szereplői számára sem. Gyakran nem csökkentik a költségeket, nem emelik a részvényárakat, és nem növelik a termelékenységet sem.

Kik azok a quittokkerek?

Míg a legtöbben még mindig hivatalos felmondóleveleket és e-maileket küldenek főnökeiknek, a fiatalabb munkavállalók egyre gyakrabban választanak egy másik utat: élőben közvetítik kilépésüket. Bár ezek az ún. #quittok videók különböző formákat öltenek - azt a másodpercet dokumentálják, amikor valaki beadja a felmondólevelet vagy Zoomon élőben követhetjük a távozás másodperceit - mindegyik klip azt a valós idejű pillanatot rögzíti, amikor a munkavállalók elhagyják korábbi állásukat.

Ennek a generációnak a tagjai így tanultak meg közlekedni a világban, de a #quittok trend hátterében egy sokkal alapvetőbb szemléletváltás is áll

- véli Tess Brigham kaliforniai terapeuta és coach.

A TikTok fiatal felhasználóinak többsége digitális bennszülöttként nőtt fel, és életük szinte minden mérföldkövét megosztják online. Valahol természetes, hogy így van ez a kilépésről szóló döntésükkel kapcsolatban is. Emellett az Y és a Z generáció tagjai pontosan emlékeznek arra, hogyan küszködtek szüleik a 2008-as gazdasági összeomlás idején, és e fiatalok egy része maga is alacsony fizetésű munkahelyeken, diákadósságok súlya alatt sínylődik. Tapasztalataikat a Covid-19 is formálta, a legfiatalabbak pedig még csak be sem tették a lábukat egy irodába.

Ezek a stresszfaktorok együttesen azt eredményezték, hogy - különösen a Z-generáció tagjai - a

mentális egészséget,

a boldogságot

és a pozitív munkahelyi környezetet

a korábbi generációkhoz képest sokkal inkább előtérbe helyezik.

Követendőnek és elismerésre méltónak tartják az olyan tartalmakat, amelyek embereket ábrázolnak, akik kilépnek a mérgező környezetből, és szembeszállnak a tisztességtelen főnökökkel, az igazságtalan bánásmóddal.

Tess Brigham szerint azonban azt, hogy az élő kilépés és #quittok videók hogyan befolyásolják valakinek a jövőbeli karrierlehetőségeit és milyen más hosszú távú következményei lehetnek ezeknek a posztoknak, egyelőre nagyon nehéz megjósolni.

Katasztrófának tűnt, főnyereménynek bizonyult

Az utóbbi időszakban egyre többen vélik úgy, hogy munkahelyük hirtelen elvesztése vagy más "karrierbaleset" nem feltétlenül akkora katasztrófa, mint amilyennek első ránézésre tűnik.

A franciaországi Audencia üzleti iskola kutatói például nemrégiben közel 700, korábban náluk tanult vezetőt kérdeztek meg arról, hogyan befolyásolta karrierjüket a véletlen. A tudósok általában nem foglalkoznak a szerencse szerepével a pályaívek alakulásába, de a franciák úgy találták, hogy az általuk megkérdezett menedzserek többségének karrierjét erősen befolyásolta valamilyen véletlen esemény. És ez többnyire pozitív végkimenetelű volt.

Egyikük összefutott a vezérigazgatóval, és a találkozás végül előléptetéshez vezetett.

Más valaki a lépcsőházban futott össze az egyik szomszédjával, akinek unokahúga később felbecsülhetetlen értékű karriertanácsokkal látta el.

A meginterjúvolt üzleti vezetők jelentős részét azonban balszerencse is sújtotta: például az új menedzser, akit főnöknek neveztek ki, mérgező kollégának bizonyulhat, és sokan átszervezés, leépítés vagy üzletbezárás miatt veszítették el az állásukat.

Csakhogy a váratlanul szerencsétlen eseményekkel szembesülők több mint 70 százaléka mondta, hogy a csapás végső soron pozitív kimenetelű volt.

A kutatás szerint az egyik férfi, akit a pénzügyi válság idején egy tekintélyes londoni pénzügyi állásból rúgtak ki, a Marseilles-től 30 kilométerre található, gyönyörű fekvésű Aix-en-Provence-ban vállalt munkát. Előléptetése után olyan fizetést kapott, amit saját bevallása szerint Londonban soha nem remélhetett volna. Mások olyan új irányba fordították karrierjüket, ami eszükbe sem jutott volna, ha nem szűnik meg korábbi pozíciójuk.

Itt az ideje elfelejteni a lineárlis karrierutakat

A kutatás társszerzője, Christine Naschberger professzor azonban arra is figyelmeztet, hogy ez a tanulmány magasan képzett vezetők kiválasztott csoportjának válaszain alapul.

Másoknak - különösen az idősebb munkavállalóknak - nehezebb lehet új állást, új utakat találni.

Azoknak, akiket váratlanul elbocsátottak, mindenképpen érdemes észben tartaniuk: bár ma karriert csinálni talán nehezebb, mint valaha, egy váratlan munkahelyi fordulat nem feltétlenül jelent végleges katasztrófát. Ahogy Naschberger mondja:

pályánk korántsem mindig lineáris, a dolgok másképp is alakulhatnak.

Címlapkép: Getty Images