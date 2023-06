Hirtelen durva kötelező akciót hirdetett a kormány - Ez magyarok százezreinek fájhat

A kezdeti sokkos állapot és lefagyás után a Magyarországon működő nemzetközi gyógyszercégek múlt héten már magukhoz tértek a szerdai váratlan különadóemelés után, és még egy kétségbeesett kísérletet tettek: levelet írtak a kormányfőnek és a kormány több érintett tagjának is. Az is körvonalazódni látszik, hogy most van itt az utolsó lehetőség a kabinettel való egyezkedésre, ha ugyanis nem találnak nyitottságra és partnerségre, akkor megtervezik, hogy a héten bejelentett igencsak váratlan kormányzati sarcolásra hogyan reagáljanak. Az opciók nem túl szívderítőek a magyar gazdaság és betegek szempontjából, nem véletlenül, hiszen a kormány most azt várja el, hogy szinte féláron adják az érintett cégek a készítményeiket. Ez is egyfajta kötelező akció, csak azt nem kéne elfelejteni, hogy ezek a termékek több szempontból is speciálisak, ha másért nem, mert emberéleteket mentenek velük. Háttérbeszélgetéseink nyomán cikkünkből feltárul, hogy egy konkrét kormányzati intézkedés mit okoz mikro- és makroszinten.

Valószínűleg a gyógyszeripar (de minden különadóval terhelt iparágban igaz lehet) képviselői egy éve már minden késő este/éjszaka megjelenő Magyar Közlönyt félve nyitnak meg. 2022 nyarán ugyanis a forgalmazók kaptak a nyakukba egy extraprofitadót, majd december 23-án éjfél előtt nem sokkal a gyógyszergyártók egy vadonatúj, árbevételarányos különadót. Május 31-én pedig finoman szólva kellemetlen meglepetés érte őket: a 2024-es költségvetés tervezése apropóján a kormány megemelte a tavaly már megemelt "visszafizetési" különadót.

Dráma három felvonásban: 72 óra anatómiája

1. A félelem és reszketés órái. A gyógyszercégek számára érdekes folyamatok kedd délelőtt indultak el, amikor is felkerült a parlament honlapjára a 2024-es költségvetésről szóló törvényjavaslat. Ebből ugyanis ki lehetett olvasni olyan információt, ami alapján sejtették, hogy itt valami csúnya dolog készülődik velük szemben. A rossz megérzésüket pedig egyetlen szám váltotta ki, mégpedig a május 30-án kedden benyújtott 2024-es költségvetésről szóló törvényjavaslat gyógyszerkasszát részletező táblázata.

Arra lettek ugyanis itt figyelmesek, hogy az Egészségbiztosítási Alapban a gyógyszergyártók és forgalmazók befizetéseinél a "kassza-visszafizetésből" fakadó költségvetési bevételek esetében a kormány 116,5 milliárd forintos összeget irányzott elő, míg az idei évre 77 milliárd forintot tervezett be, ez pedig 50%-os növekedést jelent a plusz teher tekintetében. Az is gyanússá válhatott számukra, hogy mindeközben a gyógyszerkassza nettó költéseinél a kormány csökkenést tervezett be (az idei 353 milliárd forint után jövőre 342 milliárd forintot), vagyis már ez alapján úgy tűnhetett, hogy a visszafizetési kötelezettség nem azért emelkedik, mert az állam hirtelen sokkal többet költene gyógyszerekre. Ez volt az a pont, melynek kapcsán már elhűltek a piaci szereplők.

2. A meglepődés, sokk, bénultság órái. Szerda éjszaka és csütörtök reggel jött el a kijózanodás és az igazság pillanata az érintett ipari szereplők számára, amikor is szembesültek a Magyar Közlönyben megjelent extraprofitadó-rendelet módosításának rájuk vonatkozó egyetlen mondatával és ennek nyomán értelmet nyertek a már ijesztő költségvetési főszámok.

A szektorból származó információink szerint

a kormány előzetesen nem egyeztetett az adóemelésről az érintettekkel, vagyis igazi derült égből villámcsapás volt ez a szektor számára.



Már csak azért is volt váratlan ez a kormányzati lépés, mert előzetesen nem ilyen jelzéseket kaptak, sőt. Külön érdekessége a történetnek, hogy információink szerint Nagy Márton minisztériumában dolgozták ki az adóemelést, és nem sokkal a nyilvánosságra kerülés előtt tudta csak meg a részleteket az egészségügyért és ezáltal a betegek ellátásbiztonságáért felelős belügyi államtitkárság.

3. A még egy utolsó próbálkozás órái. A kezdeti sokkhatás és lefagyás után információink szerint az innovatív gyógyszergyártók rákapcsoltak: végső kétségbeesésükben levelet írtak Orbán Viktor miniszterelnöknek, Pintér Sándor egészségügyért is felelős belügyminiszternek, valamint Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszternek, ugyanis utóbbi tárcavezető csapata felel a különadók kidolgozásáért. Úgy tudjuk, egyeztetést, párbeszédet kezdeményeztek a kormány számára az adóemelés ügyében, zárt ajtók esetén pedig arra is felkészültek a cégek vezetői a hazai, illetve nemzetközi központokban, hogy megtervezzék a válaszlépéseket (ezekről a lehetőségekről cikkünk második részében írunk részletesen).

Sarc, sarc, sarc

Még mielőtt rátérnénk arra, hogy mit is lépett a kormány és ennek milyen negatív következményei lehetnek, érdemes sorba venni, hogy a gyógyszeripar miért is kap különleges bánásmódot idehaza a kormánytól, amikor plusz adók beszedéséről van szó. Ez az az ágazat, amely már több mint 20 éve a saját bőrén megtapasztalta, mi is az a szektoriális adó. Egészen tavaly nyárig három speciális többletteher volt érvényben a gyógyszercégeken:

az orvoslátogatói regisztrációs díj

a társadalombiztosítás által támogatott készítmények forgalmának meghatározott százalékos visszafizetése (hivatalos nevén: folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések), valamint

a gyártó és az állam között létrejött támogatás-volumen szerződések keretében megvalósuló gyártói befizetések (hivatalos nevén: szerződés szerinti gyártói és forgalmazói befizetés).

Tavaly nyár óta viszont a kormány célkeresztjébe került a szektor, ugyanis nagyon kellett a pénz az államkasszába, ezért azóta három lényeges szigorítást is hozott az ágazat számára:

A 2022 nyarán bevezetett extraprofitadók keretében a kormány változtatott az addig egységes 20%-os TB-készítmények esetén érvényes gyógyszerkassza-befizetés rendszerén. A 10 ezer forintot meg nem haladó termelői áras gyógyszerek esetén 20 százalékos, a 10 ezer forintot meghaladó termelői áras gyógyszerek esetén 28 százalékos mértékű befizetési kötelezettség lépett életbe. Egyes megfigyelők szerint ennek hátterében az állhatott, hogy a kormány próbálta megkímélni az adótehernövekedéstől a hazai cégeket (eredetileg úgy volt, hogy a 20%-os visszafizetési arány egységesen minden termékre 24%-ra emelkedik, a jogszabályalkotás folyamata során változott ez az elképzelés és jött be a képbe a 10 ezer forintos vízválasztó értékhatár). Az akkori, szektorból származó számítások szerint az innovatív gyógyszereket gyártó mintegy 25 vállalat fizeti meg a gyógyszerekre kirótt extra adó 80 százalékát (a várt 20 milliárd forintból 16 milliárd forintot).

rendszerén. A 10 ezer forintot meg nem haladó termelői áras gyógyszerek esetén 20 százalékos, a 10 ezer forintot meghaladó termelői áras gyógyszerek esetén 28 százalékos mértékű befizetési kötelezettség lépett életbe. Egyes megfigyelők szerint ennek hátterében az állhatott, hogy a kormány próbálta megkímélni az adótehernövekedéstől a hazai cégeket (eredetileg úgy volt, hogy a 20%-os visszafizetési arány egységesen minden termékre 24%-ra emelkedik, a jogszabályalkotás folyamata során változott ez az elképzelés és jött be a képbe a 10 ezer forintos vízválasztó értékhatár). Az akkori, szektorból származó számítások szerint az innovatív gyógyszereket gyártó mintegy 25 vállalat fizeti meg a gyógyszerekre kirótt extra adó 80 százalékát (a várt 20 milliárd forintból 16 milliárd forintot). Ez a szempont, mármint a magyar gyártók megkímélésének fontossága tavaly év végére viszont már feledésbe merült. Ekkor jött december 23-án éjszaka (a 24-i szombati pihenőnap és a karácsonyi ünnepek előtt néhány órával) derült égből villámcsapásként a gyógyszergyártói különadó , mely az árbevétel arányában sávosan emelkedik és idén kellett megfizetniük az érintetteknek a 2022-es (!) és a 2023-as évekre.

, mely az árbevétel arányában sávosan emelkedik és idén kellett megfizetniük az érintetteknek a 2022-es (!) és a 2023-as évekre. A legutóbbi meglepetést pedig a múlt héten okozta a szektor számára a kormány, amikor is ezt a gyártói különadót megfelezte ugyan, viszont a gyógyszerkassza-visszafizetést a 10 ezer forintot meghaladó termékek esetében az eddigi 28%-ról 40%-ra emelte 2024-re vonatkozóan. A hab a tortán már csak az volt, hogy ezt az adóemelést egyetlen mondattal (szövegrész módosítással) intézte el a kormány a rendeletmódosításban, szinte észrevehetetlen, átláthatatlan módon. Volt olyan piaci szereplő, aki ezt a kormányzati lépést egyfajta hátbaszúrásnak értékelte számunkra.

A szerdán kihirdetett egyik intézkedés, a tavaly decemberben bevezetett gyógyszergyártói különadó megfelezése kapcsán azt gondolhatnánk, hogy boldogok az érintettek, azonban az ő örömük sem felhőtlen, ugyanis sok esetben az volt a várakozás az érintettek körében, hogy a kormány teljes egészében kivezeti ezt a plusz terhet. Csalódottságukat ugyanakkor relatívnak is lehet mondani, hiszen a nemzetközi gyártók és hazai leánycégeik hozzájuk képest sokkal rosszabbul jártak, nemhogy teherkönnyítést nem kaptak, de még jobban megsarcolja őket a kormány a jövő évre vonatkozó tervek szerint. Az esetükben megvalósuló gyógyszerkassza-visszafizetés 28%-os kulcsának 40%-ra történő megemelése egy 42%-nak megfelelő adóemeléssel ér fel.

Azt is ki kell emelni, hogy az emelés nyomán jelentős megkülönböztetés lép életbe a gyógyszergyártók szektorán belül. Azok a gyártók, amelyeknek a termékei (vagy azok többsége) nem haladja meg a 10 ezer forintos termelői árat, változatlanul 20%-os visszafizetéssel néznek szembe, míg azok, akiknek e sávhatár felett van a termelői áruk, 40%-os különadót kellene kitermelniük. Az elsődlegesen innovatív gyártókat tehát így kétszer akkora adóprés sújtja, mint a többieket, ami egyes piaci vélemények szerint ez meglehetősen szelektív szabályozás. Megemlítette egy név nélkül nyilatkozó szakember, hogy a két alszektor egymással való szembeállítását szolgálhatja a jövőre életbe lépő 20% vs. 40%-os megkülönböztetés is.

Egy, a piac működésére jól rálátó forrásunk mindezt szintén kötelező árakció névvel illette (ami most népszerű kifejezés a kiskereskedelemben június elsején elindított kötelező akciózás gyakorlata miatt), és a helyzet bemutatása érdekében egy hasonlattal élt. Szerinte a kormány húzása olyan, mint amikor egy pár elmegy egy étterembe és már a fogyasztás után közlik, hogy ők bizony a kiírt akció feletti kedvezményt követelnek maguknak, mert különben nem tudják kifizetni a számlát és különben sincs náluk annyi pénz. Könnyen belátható, hogy egy ilyen húzás, bármilyen szektorban kihívások elé állítja a működést és innentől kezdve az lesz a legfontosabb kérdés, hogy mekkora mértékű "akció", vagyis gyártói visszafizetés fér még bele úgy, hogy a forgalmazó ne bukjon a termék értékesítésén. Azt ugyanis mindenkinek el kellene fogadnia, hogy a gyógyszergyártók bizony profit alapon működnek és Magyarországon is forgalmazó cégek (társadalombiztosítási támogatáshoz is hozzájutó gyártók) jelentős része tőzsdén jegyzett, és mint ilyen számukra az elsődleges cél a részvényesi érték maximalizálása.

Ez bizony meglepetés - Hol van a támogató környezet?

A szerdai adóemelés nemcsak a szektor eleve magas adóterheltsége nyomán váratlan, hanem a kormány elmúlt hónapokban tett nyilatkozatai fényében is. Varga Mihály például március elején azt nyilatkozta, hogy a bankrendszer és a gyógyszeripar adóterheit mindenképpen csökkenteni fogják. Ehhez képest a gyógyszercégek esetében az történt, hogy a gyártói visszafizetésből fakadó bevétel 77 milliárd forintról 117 milliárd forintra hízik, a gyógyszergyártói különadó pedig 122 milliárd forintról 32 milliárd forintra csökkent. Úgy tűnik, mintha a gyártók terhelése nettó módon 50 milliárd forinttal csökkent volna, azonban a teljes képhez fontos látni, hogy a 2023-ban befizetett 122 milliárd forintos gyártói különadó két év utáni befizetést tartalmaz, ezért ha így közelítjük meg, akkor a gyártói különadó csak 61 milliárd forintról csökken 32 milliárd forintra. Vagyis szigorúan véve, összességében a szektor terhelése - ellentétben a kormány állításával - még emelkedik is az idei évhez képest.

A kormány támogató magatartását vetítette előre a szektor szereplőiben Szijjártó Péter külügyminiszter alig egy hónappal ezelőtti nyilatkozata is, amit a Novartis hazai és európai vezetői előtt mondott. A tárcavezető ugyanis úgy fogalmazott, hogy a magyar kormány továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a magyar gyógyszeripar nemzetközi versenyképességének további javulását, az ehhez szükséges versenyképes és innovációt ösztönző környezetet.

Ehhez képest a különadók kiszámíthatatlan rendszere csalódást keltő lehet az érintettek körében. Volt olyan, a gyógyszerpiacot jól ismerő, név nélkül nyilatkozó szakember, aki lapunknak nyilatkozva azt emelte ki, hogy már csak a szerdai jogszabályváltozás benyújtásának módjáért sem lehet a gyógyszeripart támogató környezetről beszélni. Emlékeztetett: az érintett vállalatok mostanra már hozzászoktak ahhoz, hogy a szakmai egyeztetést, a társadalmi párbeszédet és a szakértői megfontolásokat mellőzve jelennek meg a semmiből ezek a - cégek működését, üzleti terveit alapjaiban befolyásoló - rendeletek. "Hajlamosak vagyunk elfelejteni az elmúlt pár év rendeleti kormányzása fényében, hogy ennek nem kellene így lennie" - osztotta meg velünk véleményét egy piaci szereplő. Ebből a szempontból tehát a veszélyhelyzeti kormányzás és a különadók folyamatosan szigorodó rendszere rombolja az üzleti környezetet. Ezek fényében azt már csak mi tesszük hozzá, hogy felettébb érdekes a kormány gyógyszeriparhoz való viszonya: épp egy olyan szektort büntet (különadókkal, kötelező akciókkal), amely más ágazatokhoz képest is magas hozzáadott értéket képvisel (gyártói tevékenység, kutatás-fejlesztési tevékenység, klinikai vizsgálatok sora, exportképesség, magas képzettséggel rendelkező szakemberek a magyarországi operációkban, aminek itthon tartó ereje van a hazai munkaerőpiacon), míg ezzel szemben intenzíven támogat és szolgál ki olyan iparágakat, amelyek nem rendelkeznek ekkora hozzáadottérték-potenciállal.

Egy másik beszélgetőpartnerünk azon véleményét is megosztotta velünk, hogy a kormány a gyógyszeriparra nehezedő adóprést azért is fokozhatja részben tovább, mert ebben az ágazatban - a kormány szempontjából - jól működik az "oszd meg és uralkodj" stratégia. Nevezetesen, hogy a Magyarországon jelenlévő gyógyszercégeknek nem egységes az érdekképviseletük és egységes fellépés, közös célok hiányában érdekérvényesítő képességük is gyengébb, mint a másképp működő szektoroknak. Alapvetően idehaza a magyar gyártókat képviselő Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségét (MAGYOSZ) és az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületét (AIPM) szokták megnevezni a két legfontosabb szervezetként.

Speciális a termék, speciális a szigor

A gyógyszer mint termék több szempontból is speciális jószág. Legnagyobb vásárlója (a fogyasztóknak nyújtott állami támogatások révén) az állam, nem véletlen a hatósági ár, a szigorúan szabályozott piac és az engedélykötelesség. Az is egyértelműen kijelenthető, hogy nemcsak Magyarországon, hanem a világ bármely pontján az egészségügyre és azon belül a gyógyszerkasszára költött költségvetési összeg mindig szűkös. A lakosság várható élettartamának folyamatos emelkedése, az egészségi állapot alakulása, az ezekből adódó folyamatos kereslet, az egyre dráguló gyógyszerek, a folyamatosan érkező innovatív terápiák befogadásai hatalmas nyomást helyeznek a kiadási oldalra, a bevételek egyszerűen ilyen tempóban nehezen tudják tartani a versenyt, az állami gyógyszerkasszákban így a feszültség egyre nagyobb. Közben pedig az is igaz, hogy jelentős az információs asszimetria ebben a helyzetben a gyógyszercégek javára. Egy ilyen helyzetben jönnek elő a legkülönfélébb kasszatúlköltést visszafogó technikák a nemzetközi porondon. Ezek részben az árak oldalán operálnak: referenciaárazás, licitek; másrészt a bevételteremtést célozzák. Másrészt viszont azt is látni kell, hogy a gyógyszerkassza mérete, illetve a költések szerkezete közvetlenül befolyásolja több százezer ember, beteg életét. Ez tehát eddig a rövid háttér a piac speciális működéséről.

Ezen termékek kulcsfontosságú szerepétől függetlenül a büntető jellegű különadó-intézkedésekkel úgy tűnik, mintha a kormány egy szokványos kiskereskedelmi-nagykereskedelmi piacot látna maga előtt, és más különadók mintájára a "gonosz multi" forgalmazókat, kereskedőket akarja büntetni, azzal, hogy elveszi a nem létező "extraprofitot". Ezért most az a legnagyobb kérdés, hogy ezt meddig teheti meg úgy, hogy a másik oldalon nem fizet túl nagy árat.

Hazánk ugyanis a gyógyszerimportőrök számára - összevetve más európai országokkal - nem egy befektetőbarát környezet, Magyarország szinte mindegyik ismert gyógyszerpolitikai megszorító intézkedést egyidejűleg alkalmazza. Az árleszorító technikáknak köszönhetően sok esetben itt vannak a legalacsonyabb termékárak, ami a referenciaárazás miatt egy-egy adott gyártónak megnövelheti a gondját más európai piacokon, és ebből az alacsony árból fizettet most még többet vissza a cégekkel a magyar állam. A szerdán kihirdetett rendeletmódosítás nyomán bizonyos termékek esetében ugyanis kötelező lesz a 40%-os diszkont.

A tavaly nyáron tapasztalt, 20%-ról 28%-ra történő adóemelés már eddig is feszítette a rendszer működőképességének határait. Dávid Tamás, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének korábbi elnöke a lapunknak nemrégiben adott interjújában például úgy vélekedett, hogy "az utolsó pillanatban láttuk meg a fényt az alagút végén". Mindezt Varga Mihály márciusi adócsökkentést ígérő nyilatkozata kapcsán jelentette ki. Arról is beszélt a gyógyszeripari szakember, hogy az innovatív készítményeket terhelő magyarországi adóterhek ma már a legmagasabbak a régióban és talán egész Európában is, mindemellett a magyarországi nettó gyógyszerárak már a régióban is a legalacsonyabbak. Mostanra egyértelműen eljutottunk a falig - mondta ezt még áprilisban és azóta a kormány még tovább szorított a gyógyszeriparra nehezedő présen.

Ez alapján nem nehéz belátni, hogy

a kormány lépése miatt az eddig jól működő gyógyszerszektor neki fog menni jövőre a falnak.

Az AIPM korábbi elnöke akkor arra is felhívta a figyelmet, hogy ha megvalósult volna az adóteher-csökkentés, akkor van remény a folyamatos hazai gyógyszerellátás biztosítására 2023 után is.

Mivel ennek ellenkezője következett be a múlt héten, ezért logikusan adódik az a következtetésünk:

az adóemelés veszélyezteti a magyarországi gyógyszerellátást.

Erre ugyanakkor az innovatív gyártók már tavaly júniusban is felhívták a figyelmet, azóta pedig a környezetük tovább romlott. A tavalyi nyári figyelmeztetés úgy hangzott, hogy az intézkedés nyomán a már meglévő terápiák, gyógyszerek folyamatos hozzáférése is veszélybe kerülhet. Ezt megelőzően tavaly áprilisban Oliver Rozboril, az AIPM akkori elnöke azt mondta, hogy előállhatnak olyan körülmények, hogy nem tudják behozni a magyar betegek számára a veszteséget jelentő termékeket, és ha ezeket kivonnák, azzal veszélyeztetik az európai üzleti modellt. A jövőre életbe lépő még nagyobb adóprés tehát azzal fenyeget, hogy a meglévő, már jól bevált, működő és az emberek életminőségét javító termékek tűnhetnek el a patikák polcairól.

Várható következmények

Látni kell, hogy a mostani adóemelés rontja az érintett készítmények megtérülését, amelyre egyébként a gyártók hosszú távú üzleti terveket építettek fel minden országban, hiszen - ahogyan már említettük - profitmegfontolások szerint működnek. Ha nem akarják, hogy egy adott országban működésük megtérülése tartósan és túlságosan nagy mértékben romoljon, akkor cselekedniük kell. Egy beszélgetőpartnerünk arra mutatott rá, hogy a 40%-os mérték brutális emelés és sok termék esetében nem is ad más alternatívát, mint hogy kivonják ezeket a hazai társadalombiztosítási támogatási körből. Megosztott velünk egy hipotetikus forgatókönyvet is: ha a különadó mértéke 28%-ról 30%-ra emelkedett volna, akkor a gyártók a legtöbb esetben még számolgattak volna, hogy milyen korrekciókkal jönne ki a matek.

Ha azt látja egy adott gyógyszermulti, hogy esély sincs a megtérülés javítására, akkor dönthet a portfóliótisztítás mellett. Ez megvalósulhat úgy, hogy "csak" a TB-támogatotti körből vonja ki kulcsfontosságú termékeit, vagy az egész leánycég kivonul az országból, amit visszavonni már nem lehet.

A piaci folyamatokat jól ismerő szakember ennek kapcsán azt emelte ki, hogy ez a szektor nem úgy működik, mint más szektorok, például, amelyeket az elmúlt években árstopokkal sújtott, és a menetközben előálló piaci anomáliákat folyamatosan kezelte (külön nevesítette az üzemanyagpiacot érintő intézkedéssorozatot). Nem állhat ehhez a piachoz is olyan magatartással, hogy ha majd baj lesz, akkor kezeli. Egy kivonulást, egy gyógyszerkivonást ugyanis nem lehet visszacsinálni, a bizalmat elveszíteni nagyon könnyű, de visszaszerezni óriási meló - érzékeltette. Szerinte nem kizárt, hogy egy ilyen brutális tehernövekedés után az ágazat meglépi azt, amivel eddig csak fenyegetőzött az elmúlt években, és termékeket von ki a támogatotti körből. Nagy kérdés (mivel információink szerint nem volt még rá precedens), hogy ezek után mi történne a patikákban:

Lesz termék csak teljes áron, vagyis a betegek sokkal drágábban szerezhetik be a jól megszokott és bevált készítményeiket.

Nem lesz kapható az egész országban, legfeljebb más országokból sokkal drágábban (akár Németországból, német áron) importálhatja be hazánk. Ez esetben helyettesítő termékre kell a betegeknek átállniuk, ami akár másképp is hathat, vagy másképp kell szednie.

Érdekes lesz látni, hogy a drasztikus gyártói döntések bekövetkeznek-e kulcsfontosságú, illetve kritikus gyógyszerek esetében, amelyek például az allergiás vagy a cukorbetegek számára életbevágóak. Ha a diabéteszes betegek esetében a két legnagyobb multinacionális vállalat egyik pillanatról a másikra úgy döntene, hogy már nem szállít gyógyszert, akkor a hirtelen előálló hatalmas gyógyszerhiány megoldhatatlan lenne, rövid időn belül több százezer, akár milliónyi beteg kerülhet kényszerhelyzetbe, innentől kezdve pedig már belegondolni is ijesztő, hogy milyen élettani következményekkel járna az egyének esetében. (Önmagában egy-egy ilyen potenciálisan várható negatív döntés is már befolyásolja a betegek magatartását, és hónapokra előre történő tartalékolás mellett döntenek, ami pedig az aktuális gyógyszerellátottságot érintheti negatívan.)

Ezen túlmenően is lehetnek azonban olyan - a cégek szemszögéből üzletileg racionális - gyártói válaszlépések, amelyek a magyar gazdaság és betegtársadalom szempontjából súlyos következményekkel járhatnak:

Mint ahogyan az a kiskereskedő cégeknél is történt (áremelések, továbbhárítás), előfordulhat, hogy a bizonyos gyógyszereken így veszteséget termelő forgalmazó árakat emel ott, ahol erre rugalmasabban lehetősége van (recept nélküli készítmények).

Az adóemelés a befektetői hangulatra is rámyomja a bélyegét. Amikor a nemzetközi cégcsoport a későbbi új befektetéseinek, illetve klinikai vizsgálatainak keres helyet, akkor hazánk természetes módon sorolódhat hátrébb. Ha kevesebb új klinikai vizsgálat érkezik Magyarországra, annak több másodkörös következménye is lehet: egyrészt így a magyar betegek nem jutnak kísérleti terápiákhoz, fontos esélytől eshetnek el, másrészt ezért számukra az állam fogja fizetni a meglévő gyógyszerekhez a hozzáférést, harmadrészt pedig a kutatásokkal járó plusz forrásoktól esnek el hazai egészségügyi intézmények és orvosok.

Amennyiben a nemzetközi anyacég profitelvárásai a különadóterhek emelése után sem változnak, akkor a kieső nyereséget a költségek racionalizálásával kell kompenzálni, ami többek között a magyarországi operációkban leépítéseket eredményezne (ha nem arra a következtetésre jut az anyacég, hogy bezárja az itteni irodáját és kivonul).

Összességében jól látható, hogy a kormány ezzel a gyógyszeripart érintő adóemelésével túl nagy árat fizethet, súlyos mellékhatásokat vállalt fel mindössze 40 milliárd forintnyi egyenlegjavítás érdekében. A kormány megint az adóprés emelésével operált az egyenlegjavítás érdekében, ez pedig a hagyományos közgazdasági megközelítések értékelése szerint rombolja a gazdasági növekedést.

