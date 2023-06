Letörheti a magyar kormány akkumulátoripari álmait Macron

Szabó Dániel 2023. június 05. 09:12

Dunkerque környékén hamarosan négy akkumulátorgyárat adnak át, mivel a francia kormány támogatási most érnek be. Viszont az Emmanuel Macron elnök által alkalmazott modell főleg az európai szereplőket hozná helyzetbe Kína helyett. A franciákkal szemben nemhogy Magyarország, de még az Egyesül Államok is alulmaradhat a támogatási versenyben.