Rejtett emelésekkel van tele a 2024-es adócsomag

A jövő évi adótörvényekben számtalan a veszélyhelyzet ideje alatt bevezetett adóemelést emel törvényi erőre a kormány. Vagyis így hosszútávon is velünk maradnak a korábban ideiglenesnek mondott intézkedések. Jogtechnikailag viszont így az Európai Bizottság felé tett vállalások kiskapujára mehet rá a kabinet, hogy különadók helyett a meglévő terhek közé sorolják át ezeket a tételeket. Például velünk marad a megemelt tranzakciós illeték, de a chipsadó bővített termék listája is. Törvényi szintre emelkednek az ekho-s adózás ideiglenes szabályai, de új elemként osztalékadót vetnek ki a bizalmi vagyonkezelőknél, magánalapítványoknál is. A kormány viszont a családi kedvezmények összegeit nem írja át jövőre.

Számos érdekes elem került be a 2024-es adótörvénybe, amelyek megmagyarázhatják a jövő évi büdzsében várt nagyobb bevételeket, illetve segítik azt is, hogy a kormány megfelelhessen az Európai Bizottságnak tett vállalásainak is, nevezetesen annak, hogy a helyreállítási és ellenállóképességi eszköz lehívásához fokozatosan ki kell vezetnie az extraprofitadókat.

Brüsszel ráadásul ebből nem is enged, az országspecifikus ajánlásokban is felhívták a kormány figyelmét, hogy a különadók kivezetése nem választás kérdése, hanem kötelezően teljesítendő feladat. Ahogy azt korábban a Portfolio már jelezte, logikus jogtechnikai megoldás lehet - és a jelek szerint ezt próbálja meg a kormány-, hogy a megemelt vagy új tételeket beépítik a már meglévő adórendbe.

Így végülis az lett az eredmény, hogy a háborús veszélyhelyzet vége helyett ezek örökre velünk maradnak rejtett adóemelésként.

Erre jó példa volt már, hogy az egyes energiahordozókra kivetett különadókat egyszerűen beolvasztják a jövedéki adók közé. Így például az LPG, vagy a földgáz esetében is az emelt teher kerül a hosszútávú adótételek közé, ahelyett hogy a veszélyhelyzet megszűnésével kiveszne.

A jövedéki adó viszont - ahogy az üzemanyagoknál - úgy a dohánytermékeknél is jelentősen emelkedik jövőre. A cigarettára 29 500 forint/ezer darab és a kiskereskedelmi eladási ár 24 százaléka, de legalább 41 800 forint/ezer darabra emelkedik, a szivarnál, a szivarkánál a kiskereskedelmi eladási ár 14 százaléka lesz jövőre a kulcs, de legalább 4 840 forint/ezer darabos díjat kell fizetni.

A finomra vágott fogyasztási dohányra és az egyéb fogyasztási dohányra 25 960 forint/kilogramm, a töltőfolyadékra 33 forint/milliliter, az új dohánytermék-kategóriák dohányt tartalmazó, vagy dohánnyal együtt fogyasztott egyszer használatos termékeire 35 forint/darab (szál) lesz a jövedéki tétel.

Az egyre népszerűbb füst nélküli dohánytermékre 25 960 forint/kilogrammra, a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékre 25 960 forint/kilogrammra, emelkedik.

Hosszú távra marad a magas tranzakciós illeték

Most egy új eklatáns példa a tranzakciós illetéknél figyelhető meg: tavaly a kormány 6 ezer forintról 10 ezer forintra emelte pénzügyi műveletenként a legmagasabb díjtételt, de egyébként 0,3 százalékra húzta a tételt. Eredetileg a plusz költség csak a háborús veszélyhelyzet végéig maradt volna extraprofitadóként, most viszont már ez íródik be a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló törvénybe.

Az értékpapírok esetében is alkalmazott illtékemelés azért is érdekes, mert a bankbetéteken, pénzügyi termékeken keletkező kamatokra, hozamokra kiterjesztett 13 százalékos szociális hozzájárulási adó miatt a bankokon keresztül vásárolt állampapíroknál is kőbe vésve marad a magasabb tranzakciós illeték.

Bizonyos esetekben mentesség vonatkozik az illeték alól, például ha az ügyletet az állami intézmények - Magyar Posta vagy az Államkincstár - végzik, vagy ha az ügylet értéke nem haladja meg a 20 ezer forintot.

Az adóalanyoknál is bekerül, hogy a külföldi pénzügyi szolgáltatóknak is fizetniük kell tranzakciós illetéket a magyar adóalanyoknak végzett tranzakciók után. Ez főként az olyan szolgáltatókra vonatkozik, mint a Revolut vagy a Wise, de az értékpapíroknál a külföldi befektetési cégekre is, ha magyaroknak értékesítenek például részvényeket.

De az is egy jogi megoldás, hogy mivel a repülőgép-üzemanyagok nem jövedéki adóköteles termékek, valamint a légitársaságokra kivetett extraprofitadó sem volt EU-konform, abból már környezetvédelmi díjtételt csinált a kormány.

Jön az osztalékadó a bizalmi vagyonkezelőkre

Az egyik legfontosabb változás, hogy a magánalapítványoknál és a bizalmi vagyonkezelőknél is adófizetési kötelezettségeket rendszeresít a kormány. Ennek értelmében

értékesítésnek minősül, ha valaki bizalmi vagyonkezelési jogviszony vagy magánalapítvány révén vagyonát adja át a vagyonkezelőnek vagy az alapítványnak.

Az értékesítésből származó bevételt az átadott vagyoni érték alapján kell megállapítani, amit az átvevő a számviteli nyilvántartásban rögzített. Az adót a magánszemélynek kell bevallásában megállapítani és megfizetni.

Ha a vagyoni értéket nem pénzben adták ki (beleértve a külföldi pénzt és devizát is), akkor a juttatást kapó magánszemély az alábbiak szerint határozza meg a szerzési értéket:

Az osztalékként megszerzett vagyoni érték kivételével az értéket az adhatja meg, amelyet a vagyoni érték a vagyonkezelési jogviszony vagy a magánalapítványi vagyon számviteli nyilvántartásában mutat a kiadáskor, értékhelyesbítés nélkül. A bizalmi vagyonkezelési jogviszony vagy a magánalapítványi vagyon által nem pénzben juttatott osztalékaként megszerzett vagyoni érték esetén pedig a szerzés időpontjában meghatározott szokásos piaci értéket kell figyelembe venni.

A vagyonkezelőnek vagy az alapítványnak 30 napon belül tájékoztatnia kell a kedvezményezettet a figyelembe vehető szerzési értékről, és az adó- és vámhatóságnak is adatot kell szolgáltatnia.

A vagyonelem tulajdonba adását nem eredményező vagyoni érték magánszemély részére történő juttatásakor (ideértve különösen az ingyenes vagy kedvezményes használat biztosítását) adóköteles lesz az e juttatással összefüggő a kezelt vagyont, a magánalapítványi vagyont terhelő költség, ráfordítás. Az adót a vagyonkezelő vagy az alapítvány fizeti, és az adózási előírások szerinti határidőig kell bevallani és megtéríteni.

De osztalékadót is fizetni kell, ugyanis a PM állandósítja a szabályt, hogy a bizalmi vagyonkezelő és a magánalapítvány által juttatott vagyoni értékek közül, a vagyon kiadása adómentes marad,

de a vagyon hozama osztalékként adóköteles lesz.

Bizalmi vagyonkezelési jogviszony esetén a vagyonkezelő által a kedvezményezett vagy a vagyonrendelő magánszemély részére a számviteli szabályok szerinti tartalék terhére juttatott vagyoni érték minősül osztaléknak.

Ezzel egy nagy adózási előnyt zár le a kormány ennél a konstrukciónál. Ugyanis eddig maga a kezelt vagyon társasági adóalany volt, így 9 százalékos társasági adó fizetésére volt csak köteles a nyeresége után, emellett helyi iparűzési adót kellett fizetnie. A gyakorlatban azonban a kezelt vagyonba sokszor társasági részesedések tartoznak, amikből jellemzően osztalék formájában, osztalékadó-mentesen folynak be pénzösszegek. Továbbá bizonyos feltételek fennállása esetén társasági adómentesség is megillette a kezelt vagyont.

Változik az ekho, marad a családi kedvezmény

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) esetében a javaslat törvényi szintre emeli azt az intézkedést, amelynek értelmében a kifizetőt nem terheli egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás fizetési kötelezettség. Ez már korábban kedvezményként megjelent.

Az is törvény lesz mostantól, hogy a filmipari statiszták, akik alkalmi munkában dolgoznak, napi nettó jövedelme nem lehet több, mint a hónap első napján érvényes minimálbér 12 százaléka. Ezt a jövedelmet száz forintra kerekítve kell meghatározni.

A családi kedvezmény nem változik jövőre sem, ahogy idén, úgy 2024-ben is eltartottanként és jogosultsági hónaponként a következők lesznek a tételek:

egy eltartott esetén 66 670 forint,

kettő eltartott esetén 133 330 forint,

három és minden további eltartott esetén 220 000 forint.

Marad a tao-nál és a hipánál a devizafizetési lehetőség

A Pénzügyminisztérium által most beterjesztett törvény szintén beépíti az adórendbe azt a veszélyhelyzeti intézkedést, hogy a céges adózók a társasági adójukat dollárban vagy euróban is megfizethetik. Ennek fényében tisztázzák az adatszolgáltatási kötelezettségeket is: az adózóknak be kell jelenteniük az állami adó- és vámhatóságnál, ha a forinttól eltérő pénznemben kívánják teljesíteni a társasági adó fizetési kötelezettségüket.

Az adózók az adóév első napját megelőző hónap első napjáig tehetik meg a devizában történő fizetésre vonatkozó bejelentést az adóév egészére nézve. Ha valaki az év közben kezdi meg az adózást, akkor a bejelentést az adó- és vámhatósághoz való bejelentkezéssel egyidejűleg kell megtennie.

Az adózóknak lehetőségük van arra is, hogy az adót ne fizessék devizában. Ezt a bejelentést az adóév utolsó napjáig lehet megtenni, és a következő adóévtől kezdve hatályos.

A Nemzeti Adó- és Vámhatóság nyilvántartást vezet az adózók ezzel kapcsolatos bejelentéseiről. A bejelentett adóösszegeket az adózóknak a társasági adóelőleg és a társasági adó kincstár által nyitott devizaadófizetési számlájára történő átutalással kell teljesíteniük.

Ha az átutalás más devizanemben történik, akkor az átváltás költsége az adózót terheli.

Az euró- vagy amerikai dollár-összegek az adózó adószámláján a Magyar Nemzeti Bank által megállapított árfolyamon forintösszegben kerülnek jóváírásra. A NAV a devizaösszeget átvezeti a társasági adó befizetésére szolgáló államháztartási számlára forintban.

Ugyanez vonatkozik majd a helyi iparűzési adóra is, tehát ott is törvényi szinten biztosított lesz a devizafizetés lehetősége.

A társasági adónál viszont nyoma nincs annak, hogy a kormány miként számol 2024-ben a kötelezően bevezetendő, a 750 milliós világszintű árbevételű cégekre vonatkozó globális minimumadó esetében. Egyetlen részletszabály nem került most be a törvénytervezetbe.

Kisebb változás, hogy a gépjárműadónál megengedik, hogy a jelenlegi két részlet helyett egyösszegben, április 15-ével történő megfizetésére.

Sok élelmiszer kap egészségügyi termékadót

Azt is már tavaly júniusban bevezette a kormány az energiaitaloknál, hogy több összetevőt tekintenek adókötelezettséget eredeztető hozzávalónak, így azok az italok is a termékadó hatálya alá esnek, melyek metil-xantin mellett egyéb hatóanyagokat (taurint, ginsenget, L-arginint vagy ezek kombinációját) tartalmaznak. Mostantól mennyiségi korlát nélkül (azaz a korábbi szabályokkal ellentétben nem lesz mennyiségi minimumelőírás sem az egyéb hatóanyag-, sem a metil-xantin tartalom vonatkozásában).

A változtatás ugyanakkor nem érintette azt a körülményt, hogy az adó mértéke az energiaitalok esetében a hatályos szabályokhoz hasonlóan kétféle maradt. Az első kategóriába tartozó, jelenleg 50 Ft/liter adómértékkel adózó italok esetén 65 Ft/liter, a második kategória szerinti energiaital esetében pedig 390 Ft/liter az adómérték.

Burkolt adóemelésnek tekinthető az is, hogy a népegészségügyi termékadóval érintett áruk köre is bővül a tavaly júliusi listával, amelyek most már a neta-törvény részévé válnak. Így szűkül az adókötelezettség alá nem tartozó üdítőitalok csoportja azáltal, hogy a 25 százalékról a cukros/édes üdítők, szörpök (sűrítmények) esetében 50%-ra emelkedik az a gyümölcs illetve zöldséghányad határérték, mely elérése esetén az ital (nektár, zöldség- vagy gyümölcslé, szörp) nem esik az adóköteles termékkörbe. A kormány magyarázata szerint a gyümölcs- és zöldséglevek cukor- és savtartalma ugyanis magas, cukortartalmuk sokszor meghaladja más üdítőitalok cukortartalmát.

Új adóköteles terméknek minősülnek a – magas cukortartalmú és alacsony rosttartalmú – 1904 VTSZ szám alá tartozó reggeliző pelyhek, gabonapelyhek, a cukrozott/édesített 2008 VTSZ szám alá tartozó magvak, valamint a 2006 VTSZ szám alá tartozó kandírozott/cukrozott zöldségek, gyümölcsök is. A snackek esetében azt a kiskaput kezelik, hogy a cukrozott olajosmagvakat is berendelik a neta-törvény alá.

